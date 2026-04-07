Израиль и США пересекли «красные линии»: нанесена серия ударов по острову Харк

10 120 33
Израиль и США пересекли «красные линии»: нанесена серия ударов по острову Харк

Стало известно, по какой причине Корпус стражей исламской революции (КСИР) ВС Ирана предупредил США и их союзников о готовности наносить удары по законным целям за пределами ближневосточного региона. Жесткое предупреждение последовало в ответ на серию авиаударов по иранскому острову Харк (Харг) в Персидском заливе примерно в 500 км к северо-западу от Ормузского пролива.

Это важнейший объект для нефтяного экспорта Ирана. На него приходится более 90% всех морских поставок иранских углеводородов в другие страны. Здесь расположены десятки крупных резервуаров, а общая ёмкость хранилищ оценивается примерно в 28–30 миллионов баррелей. При этом инфраструктура расположена очень компактно с учетом того, что общая площадь Харка составляет всего 22 кв. км.



Помимо нефтяной инфраструктуры, на острове базируются ВМС и ВВС КСИР, которые могут патрулировать воды Персидского залива и контролировать судоходство в Ормузском проливе. Из-за стратегической важности Харк часто называют «Запретным островом».

Американские и израильские военные решились нарушить этот запрет, переводя конфликт на новый уровень эскалации. Иранское информационное агентство Mehr сообщает, что ВВС Израиля и США нанесли серию ударов по Харку. По данным агентства, на острове было слышно несколько взрывов. После ударов сообщалось об отключении электроэнергии в нескольких районах Ирана.

После этого и было опубликовано заявление КСИР, в котором прозвучало предупреждение о «красных линиях» и выходе конфликта за пределы региона. Израиль и США их пересекли.

В свою очередь, интернет-издание Axios сообщает, что целью удара на острове Харк были системы ПВО, а не нефтяные объекты. Те самые ЗРК и РЛС, которые, согласно заявлениям Трампа, были полностью уничтожены еще несколько недель назад. Телеканал Fox News добавляет, что на острове Харк также были атакованы бункеры, склады боеприпасов и причалы. Всего удары были нанесены по 50 целям.

Командующий ВВС КСИР Моджтаба Мусави заявил о начале «нового этапа» войны и о том, что Вооруженные силы ИРИ удвоят пуски с использованием самых тяжелых ракет «Фаттах» и «Хайбаршекан». Ранее американский Институт изучения войны (ISW) сообщил, что точность иранских ракетных ударов по Израилю выросла с 3% до 27% на конец марта. Связывается это в том числе с истощением ПВО ЦАХАЛ.

Арабские СМИ пишут, что Иран предупредил жителей Израиля о необходимости немедленно эвакуировать все промышленные, инфраструктурные и военные объекты. Израильтяне в некоторых районах в бомбоубежищах уже проводят времени больше, чем вне укрытий.



Президент Трамп выступил с новыми угрозами в адрес Ирана, который был уже несколько раз «окончательно побежден»:

Целая цивилизация может погибнуть этой ночью и никогда не вернуться. Я не хочу, чтобы это произошло, но, похоже, это может случиться.

Ударить по Харку Трамп хочет уже почти 40 лет. В интервью The Guardian в 1988 году, рекламируя свою книгу «Искусство сделки», будущий президент бросил фразу:

Один выстрел по нашим людям или кораблям — и я бы занялся островом Харг. Я бы вошёл и взял его.

Агентство Reuters пишет, что Тегеран отверг любое временное прекращение огня. Иранские СМИ и интернет-ресурсы опубликовали новую серию снимков подземных складов и туннелей с ракетным арсеналом и беспилотниками. Помимо прочего, показаны и пусковые установки. Если это свежие снимки, то говорить об истощении военного потенциала ВС ИРИ весьма преждевременно.







33 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Gomunkul Звание
    Gomunkul
    +5
    Сегодня, 16:13
    В интервью The Guardian в 1988 году, рекламируя свою книгу «Искусство сделки», будущий президент бросил фразу: Один выстрел по нашим людям или кораблям — и я бы занялся островом Харг. Я бы вошёл и взял его.
    Рыжий балабол.
    1. ЗВЕРОБОЙ Звание
      ЗВЕРОБОЙ
      +3
      Сегодня, 16:16
      Цитата: Gomunkul
      Рыжий балабол.

      И это видит весь мир! Надеюсь там остались адекватные, которые не дадут этому неадеквату Ядерную войну начать.
      1. Gomunkul Звание
        Gomunkul
        +2
        Сегодня, 16:19
        Надеюсь там остались адекватные, которые не дадут этому неадеквату Ядерную войну начать.
        Очень хотелось бы в это верить.
      2. Себенза Звание
        Себенза
        -3
        Сегодня, 16:38
        Бей жидов ,спасай Россию. Что-то изменилось?
      3. carpenter Звание
        carpenter
        +1
        Сегодня, 17:26
        Цитата: ЗВЕРОБОЙ
        И это видит весь мир! Надеюсь там остались адекватные

        Там на Западе адекватных уже не осталось, назовите хоть одну фамилию ?
    2. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +7
      Сегодня, 16:21
      Израильтяне в некоторых районах в бомбоубежищах уже проводят времени больше, чем вне укрытий.

      Они должны там жить постоянно, и не вылезать оттуда!
      1. Себенза Звание
        Себенза
        -7
        Сегодня, 16:50
        Дети, женщины при чём? Война ,не СВО.
        1. Себенза Звание
          Себенза
          -1
          Сегодня, 17:08
          Минусаторы. Дочь в Белгораде . Мать в Курске.
        2. Наводлом Звание
          Наводлом
          +1
          Сегодня, 17:22
          Цитата: Себенза
          Дети, женщины при чём? Война ,не СВО.

          Разверните свою мысль.
          Что вы имели в а виду, написав "Война, не СВО".
          На СВО дети м женщины причём?
          1. Себенза Звание
            Себенза
            0
            Сегодня, 17:40
            Что я имел, то я собственно и ввиду. У меня пять банов. Вы охиреле, госпада! Пора вас менять.
        3. carpenter Звание
          carpenter
          +3
          Сегодня, 17:27
          Цитата: Себенза
          Дети, женщины при чём? Война ,не СВО.

          А у иранцев разве нет детей и женщин ?
  2. NICK111 Звание
    NICK111
    +4
    Сегодня, 16:17
    Рыжий совсем съехал с катушек.
    У него у самого цены на топливо скаканули. Останавливаться не собираются.
    Про Европу вообще лучше не говорить.
    На нефте и газопродукты завязано нынче ВСЕ в экономиках развитых, да и не развитых стран.
    Скорее цивилизации Европы и Америки ждет коллапс.
    А Ирану в этот трудный час испытаний сил и решимости стоять до конца!
  3. tank_killer156 Звание
    tank_killer156
    +8
    Сегодня, 16:21
    Иран долбани по изуверам израиля ,долбани что бы эти сдохли все
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 16:22
    Израиль готовясь к войне резко увеличил закупки у нас пшеницы по сравнению с 2025 г .1 квартал 2025 г 140 000 тыс тонн ,1 квартал 2026 г 450 000 тонн.За март видел видел в портах Израиля только одно судно под Российским флагом .Но топливо мы им не поставляем морем ,это точно.Всё Сирии родимой и не поверишь .
  5. Александр Елизаров
    Александр Елизаров
    0
    Сегодня, 16:24
    Израиль и США пересекли «красные линии»: нанесена серия ударов по острову Харк
    Сегодня США и Израиль нанесли новые удары по железнодорожным и автомобильным мостам в Иране.
  6. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +3
    Сегодня, 16:27
    22 квадратных километра... Сжечь этот остров, Трамп, конечно, может. И перепахать. И даже в море утопить.
    А вот помнится, он захватить его похвалялся. С этим как?
  7. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +2
    Сегодня, 16:30
    Цитата: tralflot1832
    Израиль готовясь к войне резко увеличил закупки у нас пшеницы по сравнению с 2025 г .1 квартал 2025 г 140 000 тыс тонн ,1 квартал 2026 г 450 000 тонн.За

    Теперь в подвалах жевать будут...
  8. Фразах Звание
    Фразах
    +3
    Сегодня, 16:33
    И все таки состояние иранской ПВО под большим вопросом. По объектам жарят изо всех орудий, всеми летающими боеприпасами и попадают, самолеты банды летают, как у себя дома. Красные линии вслух это больше на публику, а на самом деле туманный туман.
  9. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +1
    Сегодня, 16:38
    Трамп об Иране: «Сегодня ночью не станет целой цивилизации»

    Президент США анонсировал гибель Ирана у себя в соцсетях. При этом Трамп добавил, что он этого «не хочет»… но все равно сделает.

    Судя по всему, до Трампа довели результаты "успешной операции" по спасению пилота, совсем с катушек слетел оранжевый.

    «Сегодня ночью погибнет целая цивилизация, и её уже никогда не возродят. Я не хочу, чтобы это произошло, но, вероятно, так и будет. Однако, теперь, когда у нас произошла полная и тотальная смена режима, когда преобладают другие, более умные и менее радикальные умы, возможно, произойдёт нечто революционно прекрасное, КТО ЗНАЕТ? Мы узнаем это сегодня ночью, в один из самых важных моментов в долгой и сложной истории мира. 47 лет вымогательства, коррупции и смерти наконец-то закончатся. Да благословит Бог великий народ Ирана!»
    – написал Трамп.

    Что стоит за этим заявлением? Обычный трамповский трёп? Или что-то более безрассудное, чем делалось раньше, например нанесение ядерных ударов
  10. Роман 11 Звание
    Роман 11
    +1
    Сегодня, 16:40
    вот такие тоннели мне видятся где-то у новой каховки, открываются створки (как в фильме одиночное плавание) и очередные герани уходят к своим целям..

    кстати на полном серьезе стоило бы взглянуть на балаклаву с точки зрения гераней, для повышения дальности можно уменьшить бч
    1. Алексей Лантух Звание
      Алексей Лантух
      -1
      Сегодня, 17:04
      вот такие тоннели мне видятся

      Да, нужно прятаться под землю. Причем на один тоннель со входом должно приходится 2-4 ложных. С многочисленными, в т.ч. ложными площадками для пуска ракет. А дорогие фрегаты на Черном море, как ценные крупные цели, с крылатыми ракетами не нужны.
  11. isv000 Звание
    isv000
    +4
    Сегодня, 16:41
    Почему не бьют по опреснителям и насосным станциям водопроводов в Израиле?!
    1. rubator Звание
      rubator
      +3
      Сегодня, 16:47
      сегодня все начнется. и нефтянке СА и Дубаям достанется.
  12. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    Сегодня, 16:51
    Сравнять Израиль с землёй , они инициаторы этой войны.
    1. Фразах Звание
      Фразах
      0
      Сегодня, 17:36
      Близко, но не они. К сожалению, до инициаторов не достать, на публике они предпочитают не появляться. А ряженые в пиджаки клоуны это расходник и говорящие головы. Тем не менее Израиль большая заноза в заднице.
  13. Rostislav Звание
    Rostislav
    0
    Сегодня, 16:59
    Рыжему хитровану выгодна эскалация, т.к. от высоких цен на нефть страдают в первую очередь Европа и Азия. Вот он и нагнетает.
    Потеря имиджа, поскольку победоносной войнушки не получилось, так хоть денег поднять.
  14. Вадим С Звание
    Вадим С
    -1
    Сегодня, 17:05
    Они могут вот и делают, а красные линии рисуют только на картах!
  15. Multig Звание
    Multig
    -2
    Сегодня, 17:13
    Цитата: alexboguslavski
    Судя по всему, до Трампа довели результаты "успешной операции" по спасению пилота, совсем с катушек слетел оранжевый.

    Так вроде всё в ажуре у матрасов? Или как? просвятите.
  16. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 17:19
    Цитата: Zoldat_A
    А вот помнится, он захватить его похвалялся. С этим как?

    Да... как, с темы на тему перепрыгнуть, разнес, значит победил. Амеры если туда высадятся, такая же мишень будет. Змеиный 2:0. laughing
  17. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +2
    Сегодня, 17:20
    Цитата: Multig
    Так вроде всё в ажуре у матрасов? Или как? просвятите

    Почитайте... wink
  18. nikvp Звание
    nikvp
    0
    Сегодня, 17:28
    Всем нормальным людям планеты, в том числе и в США, нужно объединиться, чтобы остановить этого старого придурка. Бахвалится тем, что готов уничтожить цивилизацию.
  19. pexotinec Звание
    pexotinec
    +1
    Сегодня, 17:29
    Про санкции в отношении Америки и евреев вообще все забыли . Даже говорильня ООН. Как же только в отношении русских можно вводить. А рыжего безумца вообще никто не пытается остановить. Это чревато.
  20. AK-1945 Звание
    AK-1945
    0
    Сегодня, 17:38
    Кто посеет Ветер, пожнет Бурю. Зря конечно эти "чудаки" это сделали к капитуляции Ирана это точно не преведет, а и так хреновую обстановку еще больше обострит.