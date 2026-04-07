Израиль и США пересекли «красные линии»: нанесена серия ударов по острову Харк
Стало известно, по какой причине Корпус стражей исламской революции (КСИР) ВС Ирана предупредил США и их союзников о готовности наносить удары по законным целям за пределами ближневосточного региона. Жесткое предупреждение последовало в ответ на серию авиаударов по иранскому острову Харк (Харг) в Персидском заливе примерно в 500 км к северо-западу от Ормузского пролива.
Это важнейший объект для нефтяного экспорта Ирана. На него приходится более 90% всех морских поставок иранских углеводородов в другие страны. Здесь расположены десятки крупных резервуаров, а общая ёмкость хранилищ оценивается примерно в 28–30 миллионов баррелей. При этом инфраструктура расположена очень компактно с учетом того, что общая площадь Харка составляет всего 22 кв. км.
Помимо нефтяной инфраструктуры, на острове базируются ВМС и ВВС КСИР, которые могут патрулировать воды Персидского залива и контролировать судоходство в Ормузском проливе. Из-за стратегической важности Харк часто называют «Запретным островом».
Американские и израильские военные решились нарушить этот запрет, переводя конфликт на новый уровень эскалации. Иранское информационное агентство Mehr сообщает, что ВВС Израиля и США нанесли серию ударов по Харку. По данным агентства, на острове было слышно несколько взрывов. После ударов сообщалось об отключении электроэнергии в нескольких районах Ирана.
После этого и было опубликовано заявление КСИР, в котором прозвучало предупреждение о «красных линиях» и выходе конфликта за пределы региона. Израиль и США их пересекли.
В свою очередь, интернет-издание Axios сообщает, что целью удара на острове Харк были системы ПВО, а не нефтяные объекты. Те самые ЗРК и РЛС, которые, согласно заявлениям Трампа, были полностью уничтожены еще несколько недель назад. Телеканал Fox News добавляет, что на острове Харк также были атакованы бункеры, склады боеприпасов и причалы. Всего удары были нанесены по 50 целям.
Командующий ВВС КСИР Моджтаба Мусави заявил о начале «нового этапа» войны и о том, что Вооруженные силы ИРИ удвоят пуски с использованием самых тяжелых ракет «Фаттах» и «Хайбаршекан». Ранее американский Институт изучения войны (ISW) сообщил, что точность иранских ракетных ударов по Израилю выросла с 3% до 27% на конец марта. Связывается это в том числе с истощением ПВО ЦАХАЛ.
Арабские СМИ пишут, что Иран предупредил жителей Израиля о необходимости немедленно эвакуировать все промышленные, инфраструктурные и военные объекты. Израильтяне в некоторых районах в бомбоубежищах уже проводят времени больше, чем вне укрытий.
Президент Трамп выступил с новыми угрозами в адрес Ирана, который был уже несколько раз «окончательно побежден»:
Ударить по Харку Трамп хочет уже почти 40 лет. В интервью The Guardian в 1988 году, рекламируя свою книгу «Искусство сделки», будущий президент бросил фразу:
Агентство Reuters пишет, что Тегеран отверг любое временное прекращение огня. Иранские СМИ и интернет-ресурсы опубликовали новую серию снимков подземных складов и туннелей с ракетным арсеналом и беспилотниками. Помимо прочего, показаны и пусковые установки. Если это свежие снимки, то говорить об истощении военного потенциала ВС ИРИ весьма преждевременно.
