Под весенним солнцем Греции: «Шарль де Голль» не спешит на Ближний Восток

Появляется подтверждение того факта, что французский авианосец «Шарль де Голль», который в начале марта бодро вышел из Балтийского моря, явно не торопится перебазироваться на Ближний Восток. Как сообщают жители греческого острова Крит, авианосец ВМС Франции находится в бухте Суда.

В сообщениях говорится, что он, вероятно, готовится отправиться в поход. Но поход, как говорят в таких случаях, «это не точно». Если только это не поход обратно - домой.



Напомним, что в начале марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французская АУГ поспешит на Ближний Восток, чтобы «защитить от Ирана своих военных в регионе». В Вашингтоне это восприняли как готовность Макрона подключить свой флот к антииранской операции. Но французский президент оказался не таким простачком, а потому «на полпути» авианосец вместе с несколькими другими боевыми кораблями остановился – под весенним солнцем греческого Средиземноморья. До сих пор «греется» в его лучах.

Это больше похоже на откровенное затягивание времени. Официальный Париж занял выжидательную позицию и наблюдает за тем, по какому сценарию будут развиваться иранский конфликт. На фоне угроз со стороны Трампа в адрес Ирана со словами о том, что «этой ночью иранской цивилизации придёт конец», сюжетная спираль лихо закручивается. И у Макрона явно нет желания попасть в её тугие витки с непрогнозируемыми последствиями для его партии и всей Франции.



Пока французский авианосец остаётся там, где Иран его может не достать своими ракетами. Или же попросту решил не провоцировать...
    Владимир Владимирович Воронцов
    Сегодня, 16:20
    ❝ Пока французский авианосец остаётся там, где Иран его может не достать своими ракетами ❞ —

    — Ракетами, может, и не достать, может, чем-нибудь другим ...

    — ❝ Корпус стражей исламской революции Ирана предупредил США и их союзников о готовности наносить удары по законным целям за пределами ближневосточного региона
      yuriy55
      Сегодня, 16:28
      И российскими ракетами может достать (мы же могли тайно продать Ирану, памятуя о продаже ракет Зеленскому)...
      А боновые заграждения выставили...
    Zoldat_A
    Сегодня, 16:37
    Макрон на Украину войска уже ввёл? "Коалицию импотентов" уже создал?
    Ну, теперь вот Америке "помочь" рвётся...
    Дождётся в Греции, пока либо "победители" не сбегут, либо прилетать не начнёт всё ближе и ближе. Потом скажет: "Спешил-спешил - не успел..." И, с чувством выполненного союзнического долга, вернётся домой.

    Какие во Второй мировой победители - фигу немцу показать, когда тот за угол зайдёт - такие и тут "союзнички"... В мозгах ничего не отложилось, а на генетическом уровне французское слово BEREZINA, хоть и не помнят, что это такое, изнутри мозг сверлит... И седалище при этом необъяснимо побаливает...
    ТермиНахТер
    Сегодня, 16:56
    Ну, помощь старшому брату продемонстрировали и будет. Пора до дому, до хаты - в Тулон))) с авианосца пишут, что обстановка на борту напряженная))) техника постоянно ломается, корабль кишит насекомыми и грызунами.
    pudelartemon
    Сегодня, 17:39
    Макрон пыжится быть похожим на чемпиона мира по сидению на двух стульях Эрдогана и надувшы щёчки изображать из себя одного из сильных мира сего. Но получается плохо, уж больно попка маленькая у этого политического микрона. wassat