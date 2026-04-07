США направляют на Ближний Восток артиллерийскую бригаду

По словам американского сенатора Тома Коттона, США направляют на Ближний Восток 142-ю полевую артиллерийскую бригаду, в настоящее время дислоцирующуюся в штате Арканзас. Коттон, представляющий вышеуказанный штат в американском Сенате, опубликовал в соцсетях пост, в котором порадовался за отправленных воевать против Ирана военнослужащих.

Переброска в Ближневосточный регион артиллерии может означать подготовку к долгой дистанционной войне и с минимальными рисками для солдат США оказывать постоянное давление на Иран. На вооружении бригады есть РСЗО HIMARS и MLRS, гаубицы M777A2 и САУ Paladin M109A6. Таким образом становится все очевиднее, что Пентагон стремится выстроить вдоль Персидского залива эшелонированную систему, в рамках которой авианосная группировка отвечает за воздушную компоненту, корабли — за ракетные удары, а размещенная в регионе артиллерия позволит вести непрерывный обстрел инфраструктуры без риска для летчиков. Особое внимание при этом уделяется Ормузскому проливу, контроль над которым становится ключевым козырем. США и Израиль уже нанесли первые удары по важному для экспорта нефти иранскому острову Харк, что может указывать на скорое начало операции по захвату этого острова.



Одновременно с этим Трамп пригрозил Ирану полным уничтожением, пообещав уничтожить целую цивилизацию. В ответ на это КСИР заявил, что снимает все ограничения и Иран будет последовательно уничтожать инфраструктуру США и их партнеров, чтобы на долгие годы лишить их доступа к нефти и газу региона.
  1. Ирек Звание
    Ирек
    +3
    Сегодня, 16:50
    Прям под иранские фпв дроны.
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      +8
      Сегодня, 17:02
      "Уничтожить целую цивилизацию" как это дико звучит от существа которого его лизоблюды номинировали на премию мира, желаю Ирану как следеет вдуть рыжему балаболу, а его шавок подстрекателей оставить без пресной воды.
      1. Борис Сергеев Звание
        Борис Сергеев
        0
        Сегодня, 17:05
        Не забывайте, что это наш "посредник-миротворец", чьи усилия высоко ценит сами знаете кто!
      2. ваш вср 66-67 Звание
        ваш вср 66-67
        +3
        Сегодня, 17:09
        Вот такие они "миротворцы", демократы и прочее!
        США и Израиль!
        Надеюсь им прилетит как надо от персов!
        Всем сестрам по серьгам!
      3. Ныробский Звание
        Ныробский
        0
        Сегодня, 17:22
        Если бахнуть опреснители, то это уже будет ближе к гуманитарной катастрофе, к тому же эта мера обоюдоострая как для евреев, так и для персов. winked
        Скорее всего Иран сейчас подключит хуситов и выполнит своё обещание, в случае ударов по иранской энергетике перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив, в результате чего остановится торговый трафик через Суэцкий канал и тогда весь запад(и не только) хапнет убытков через край.
  2. Kuroneko Звание
    Kuroneko
    +2
    Сегодня, 16:52
    В ответ на это КСИР заявил, что снимает все ограничения и Иран будет последовательно уничтожать инфраструктуру США и их партнеров, чтобы на долгие годы лишить их доступа к нефти и газу региона.


    Давно пора.
    И аминь.

    Из старого (но история дeбичей не учит ничему).
    Гитлер: Видит бог, я не хотел этой войны...
    Генералы: Да, мой фюрер, мы хотели совсем иной войны!
  3. paul3390 Звание
    paul3390
    0
    Сегодня, 16:53
    Интересно - как они собираются снабжать всё это богатство? Не говорю уж о неминуемой иранской ответке по нему - ПВО с нонешними-то проблемами справляется мягко говоря не ах..
  4. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +1
    Сегодня, 16:54
    Учитывая дальность стрельбы ствольной артиллерии вообще непонятно, что они там будут делать? Определенную ценность представляют АТАКАМс с дальность 300 км.
    1. commbatant Звание
      commbatant
      +1
      Сегодня, 17:18
      Но, на вооружении указанной бригады не только ствольная ПА.
      1. ТермиНахТер Звание
        ТермиНахТер
        0
        Сегодня, 17:34
        Так я и говорю, что ствольной артиллерии там делать нечего, да и "хаймерсу" тоже, за исключением АТАКАМс, тот на 300 км. хоть кого-то сможет достать. Хотя, юго - западный "угол" Ирана и так уже очистили от всего имеющего военное значение.
    2. Arzt Звание
      Arzt
      +1
      Сегодня, 17:25
      Если это корпусная, а не полевая (что скорее всего) там будет РСЗО HIMARS или M270 в основном.
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 16:55
    Газ в США 96,6 $ тыс.кубов Европа 610 $,Aнглия чуть больше .Можно баьпхать в Иранскую пустыню вечно .Посмотрим как Трамп уничтожит Иранскую Цивилизацию - главное чтобы не переусердствал .Вывали боекомплект вокруг харка - впечатляет ???Иран - не- а !!!
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      0
      Сегодня, 17:09
      В этом смысле (цен на газ и нефть) США достигли своей цели в части Европы , но раз заводят артиллерию ,значит однозначно готовятся к сухопутке ,вопрос только откуда пойдут и где заходить будут. А то что касается "конца цивилизации" , так он имеет ввиду уничтожение ОРУ АЭС и других энергообьектов ,ну что же сегодняшняя ночь покажет .
      1. ТермиНахТер Звание
        ТермиНахТер
        +1
        Сегодня, 17:17
        Какая-то странная солянка - морпехи, десантура и артиллерийская бригада. Совсем не согласуется.
    2. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      +2
      Сегодня, 17:16
      Если персы еще и "погасят" дата-центры, которые находятся на БВ, будет вообще полный отпад)))
  6. rubator Звание
    rubator
    +2
    Сегодня, 16:57
    интересно сколько "техасских рейнджеров" вернется домой в цинке после попытки высадки десанта.
  7. Роман 11 Звание
    Роман 11
    +2
    Сегодня, 16:59
    на всякую артбригаду найдётся своя пара-тройка тысяч бпла
  8. Вадим С Звание
    Вадим С
    +1
    Сегодня, 17:07
    Ну значит наземка будет горячей! Масштаб разгоняется
  9. commbatant Звание
    commbatant
    +1
    Сегодня, 17:12
    Автор, правильно писать 142-я артиллерийская бригада полевой артиллерии.
    142-я абр (входит в состав 29-й пд Армии НГ США), дислоцирована на территории нескольких штатов США (Восточное побережье), и это плохой знак для ИРИ, если началась активация соединений НГ, то намечаются крупные сухопутные операции (сражения) против Армии ИРИ / Армии КСИР.
  10. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 17:12
    Артелеристскую бригаду будут доставлять самолётами или морем ?
  11. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 17:15
    У куда из новостей делась Европа.? Что с ней происходит.
  12. Пленник Звание
    Пленник
    +1
    Сегодня, 17:21
    Будут сидеть как вши на лысине и ждать прилета.
  13. Rashid Звание
    Rashid
    +1
    Сегодня, 17:23
    "Коттон, представляющий вышеуказанный штат в американском Сенате, опубликовал в соцсетях пост, в котором порадовался за отправленных воевать против Ирана военнослужащих."
    Порадовался за тех, кого отправили на убой. Они все там в Сенате все такие?
  14. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 17:36
    гаубицы M777A

    А амеры из этого будут пулять с интенсивностью укров? winked
    с минимальными рисками для солдат США оказывать постоянное давление на Иран

    Как то скоропалительно. wassat У иранцев, полагаю, дронов громадье, а на Хилмарсы и ракет хватит. Амеры с военных баз в гостиницах шарились, а тут как приедут артиллеристы, ракетчики, как выйдут в чисто поле... laughing Зря сенатор амеров радуется. Не будет лёгкой прогулки. Пакетами и флагами родными запасайтесь!
  15. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 17:40
    laughing По ходу с ужасом наблюдают и ждут новых ценников. Как бы к нашему Гаранту на перегонки не побежали. На БВ надолго...
  16. Евгений_Свириденко Звание
    Евгений_Свириденко
    0
    Сегодня, 17:44
    Целую цивилизацию... "Звездолёт Смерти" уже летит выполнять приказ Императора Галактики" ? Плохой в США галоперидол однако...