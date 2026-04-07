После угроз Трампа Иран полностью заморозил все каналы связи с США

Иран полностью выходит из переговоров с США, отменяя абсолютно все имеющиеся на сегодняшний день каналы связи с США после прозвучавших угроз Трампа об «уничтожении цивилизации». Об этом сообщает Reuters.

По данным британского агентства, в Тегеране весьма серьезно восприняли угрозу Трампа «уничтожить Иран», власти исламской республики закрывают абсолютно все каналы связи с США, включая дипломатические и через посредников. Обмен сообщениями, который применялся в последнее время для отправки предложений по миру, также заморожен. Так что все заявления Трампа о том, что он там с кем-то договаривается, являются откровенной ложью.



Между тем вице-президент США Джей Ди Вэнс, находящийся с визитом в Венгрии, надеется, что Иран даст ответ на ультиматум Трампа до истечения его сроков и этот ответ будет положительный. А если Тегеран не откроет Ормуз, то Трамп применит против Ирана некие «мощные инструменты», которые пока не были использованы.

Однако ряд экспертов считает, что в случае удара США по энергетике Ирана конфликт выйдет на другой уровень станет бесконтрольным, и уже сегодня-завтра будут гореть электростанции монархий залива и американские гражданские объекты. Ракеты у Тегерана есть, как и беспилотники.
  ЗВЕРОБОЙ
    ЗВЕРОБОЙ
    +3
    Сегодня, 17:18
    Красиво Иранцы в Трампа плюнули! Они с «террористами» точно переговоры вести не будут.
    Посмотрим какой удар и по кому нанесут, то что нанесут даже не сомневаюсь.
    Владислав_2
      Владислав_2
      0
      Сегодня, 17:38
      вышлют B-2 Spirit и начнут кошмарить!....если иранцам удастся хоть одного "приземлить" то имидж матрасников очень сильно пошатнётся yes .....это уже происходит на фоне сбитого фу-35 Иран как раз всем показал и доказал что можно бороться со штатами...а не жевать сопли
      Hitriy Zhuk
        Hitriy Zhuk
        0
        Сегодня, 17:42
        Цитата: Владислав_2
        если иранцам удастся хоть одного "приземлить" то имидж матрасников очень сильно пошптнётся

        А если РФ наконец то будет не сиську мять а потможет с этим конкретно так, может даже предоставив чего то интересного для "попиариться"(испытать с-500?) - то могли бы и свой имидж поднять...
  tralflot1832
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 17:20
    Откуда Рёйтерз всё знает ? А может в морду этому Рёйтерз надо дать и папальчикам кияночкой пройтись .Балаболы .
  Роман_Васильевич
    Роман_Васильевич
    0
    Сегодня, 17:23
    После угроз Трампа...

    ...напряглись "цивилизации" соседних Монархий...
  Тот же ЛЕХА
    Тот же ЛЕХА
    +1
    Сегодня, 17:25
    Трамп совсем с катушек слетел...Байден хоть и чудил с духами таким агрессивным не был.
    Заявлять об уничтожение целой цивилизации belay..охренеть!!!
    Остановите бешенного ковбоя Джо кто нибудь.
  HAM
    HAM
    +1
    Сегодня, 17:25
    Похоже,начинается тот самый армагеддон....полоумный старик у руля сильной страны,всё-чего не хватало для этого..
  мерцание
    мерцание
    0
    Сегодня, 17:25
    У Трампа пожалуй остался только один вариант вернуть доверие БВ - это схарчить арабам Израиль.
  alexboguslavski
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 17:26
    Между тем вице-президент США Джей Ди Вэнс, находящийся с визитом в Венгрии, надеется, что Иран даст ответ на ультиматум Трампа до истечения его сроков и этот ответ будет положительный.

    В смысле, Иран положит на трамповские угрозы?
  Denissdaf
    Denissdaf
    +1
    Сегодня, 17:28
    Сегодня весь день бомбили мосты в Иране. 4 железнодорожных и 2 автомобильных. сша и израиль наши уважаемые партнеры, могли бы их и попросить не трогать мосты.
  opuonmed
    opuonmed
    0
    Сегодня, 17:32
    у ирана война идет не на жизнь а насмерть удачи выстоять этот натиск ! по ходу сша будут равнять иран с 80 мил населением но это не точно
  Xenon
    Xenon
    +2
    Сегодня, 17:32
    Иран полностью выходит из переговоров с США, отменяя абсолютно все имеющиеся на сегодняшний день каналы связи с США после прозвучавших угроз Трампа
    Вот это настоящая дипломатия суверенной державы!
  Hitriy Zhuk
    Hitriy Zhuk
    0
    Сегодня, 17:39
    Вообще то РФ стоило бы поступить так же после угроз от США\НАТО...
  AK-1945
    AK-1945
    -1
    Сегодня, 17:40
    Какие же все таки во главе США "чудаки"!
  Silver99
    Silver99
    0
    Сегодня, 17:41
    Ирану стойкости, ничего у рыжего трепла не получится, Персия была и будет, а вот остров Эпштейна не факт, сами себя сожрут в гражданской войне когда ящики под флагами примут.