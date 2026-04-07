После угроз Трампа Иран полностью заморозил все каналы связи с США
2 40415
Иран полностью выходит из переговоров с США, отменяя абсолютно все имеющиеся на сегодняшний день каналы связи с США после прозвучавших угроз Трампа об «уничтожении цивилизации». Об этом сообщает Reuters.
По данным британского агентства, в Тегеране весьма серьезно восприняли угрозу Трампа «уничтожить Иран», власти исламской республики закрывают абсолютно все каналы связи с США, включая дипломатические и через посредников. Обмен сообщениями, который применялся в последнее время для отправки предложений по миру, также заморожен. Так что все заявления Трампа о том, что он там с кем-то договаривается, являются откровенной ложью.
Иран отменяет все дипломатические и непрямые каналы связи с Соединенными Штатами и объявляет о приостановке обмена сообщениями после угрозы Трампа.
Между тем вице-президент США Джей Ди Вэнс, находящийся с визитом в Венгрии, надеется, что Иран даст ответ на ультиматум Трампа до истечения его сроков и этот ответ будет положительный. А если Тегеран не откроет Ормуз, то Трамп применит против Ирана некие «мощные инструменты», которые пока не были использованы.
Однако ряд экспертов считает, что в случае удара США по энергетике Ирана конфликт выйдет на другой уровень станет бесконтрольным, и уже сегодня-завтра будут гореть электростанции монархий залива и американские гражданские объекты. Ракеты у Тегерана есть, как и беспилотники.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация