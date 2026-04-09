Германские метеостанции в Арктике во время Второй мировой войны
Арктику и Северную Атлантику называют «кухней погоды» Европы. Ведь именно здесь формируются циклоны и антициклоны, определяющие погоду на большей части Европейского континента. Точные и своевременные метеопрогнозы играют важную роль для ведения военных действий, в первую очередь авиации и флота. С началом Второй мировой войны Германия лишилась информации о метеоусловиях в северных регионах, ранее предоставлявшейся по международному обмену.
В связи с этим Германии пришлось создавать собственную систему сбора метеорологической информации в северных регионах Восточного полушария. Эти обязанности были возложены на метеорологические службы военно-морского флота (Marine-Wetterdienst) и военно-воздушных сил (Wetterdienst der Luftwaffe). Это стало трудной и полной опасностей задачей.
Для получения этих сведений использовались следующие основные методы:
1. Суда погоды и подводные лодки
2. Самолеты метеоразведки
3. Обслуживаемые или автоматические наземные или плавучие метеостанции, тайно размещенные на вражеской территории.
Собранные сведения позволяли немецким метеорологам получать достаточно точные метеосводки для Северной Европы на 72 часа вперед.
Естественно, что использование для сбора метеоданных ПЛ, выполнявших боевую задачу, отвлекало их от нее, поэтому с августа 1940 по январь 1941 года стали выделять две лодки, специально предназначенные для метеоразведки. Это не дало должного результата. Они не имели полного комплекта необходимого специального оборудования, не могли работать в ледовой обстановке и не могли охватить большие пространства.
Эти лодки оснащались следующим метеорологическим оборудованием:
1. Термометры
2. Ручной анемометр
3. Психрометр
4. Ареометр
5. Два барометра-анероида
6. Барограф
7. Гипсометр для калибровки барометров
8. Радиозонды.
Радиозонды были разработаны в 1936-1939 годах военно-морской обсерваторией в Вильгельмсхафене. Они замеряли атмосферное давление, температуру и влажность на разных высотах и передавали данные по радио на землю. Оборудование поднималось в воздух с помощью заполненных водородом воздушных шаров диаметром 1,5-2 метра. Водород хранился на подводных лодках в баллонах, а на наземных метеостанциях получался химическим путем в результате реакции алюминия с серной кислотой.
Кригсмарине в 1940-1945 годах также использовал надводные суда погоды (WBS — Wetterbeobachtungs-Schiff). Выбор пал на «пахарей» Северной Атлантики — рыболовных траулеров-логгеров, обладавших отличной мореходностью, дальностью плавания и опытными экипажами, настоящими «морскими волками». С началом войны большинство из них было мобилизовано и использовалось в качестве сторожевых кораблей, тральщиков и т. п. Их экипажи стали военными моряками и получили соответствующие воинские звания. Иногда экипажи состояли только из гражданских моряков. На борту судов погоды обычно находилось 15-19 членов экипажа и от четырех до одиннадцати метеорологов.
Вот как описывал эту ситуацию адмирал Фридрих Руге в своей книге «Война на море 1939-1945 гг.»:
В сентябре 1940 г. паровой рыболовный траулер «Заксен» был направлен для метеорологических наблюдений к побережью Восточной Гренландии и несколько недель подряд радировал о своих наблюдениях из различных мест. В 1941 г. это судно, в связи с намечавшимся рейдом «Тирпица», произвело ледовую разведку в Датском проливе, а затем на 86 дней направилось для метеорологических наблюдений в район острова Ян Майен. Метеорологическое судно «Лауенбург», отправившееся ему на смену, уже на пути к острову было перехвачено противником. Метеорологическое судно «Гессен», вышедшее в море в 1943 г., было вынуждено прекратить свой рейс из-за аварии в машинном отделении; оно долго носилось по морю в сильный шторм, а затем было взято на буксир подводной лодкой, доставившей его в Тромсё. Зимой 1944/45 г. метеорологическое судно «Вупперталь» с начала ноября по конец января находилось у льда, а потом пропало без вести, очевидно, погибло во время шторма.
Судам погоды предстояла сверхсложная задача — проскользнуть через блокадную завесу союзных кораблей и самолетов и выйти в район службы, которая иногда длилась месяцами. Без надежды на помощь в случае аварий, болезней и атак врага. В добавок к уже упомянутым «метеожертвам» нужно добавить:
WBS 1 «Hermann» (до 1942 г. «Sachsen») — 17 июня 1943 года затоплен экипажем у побережья Гренландии, экипаж и метеорологический отряд частью взят в плен, частью вывезен немецким самолетом.
WBS 2 «Coburg» раздавлен льдами у берегов Гренландии в мае 1944 года, экипаж эвакуирован самолетом.
WBS 3 «Lauenburg» 28 июня 1941 года потоплен английскими кораблями в 300 милях к северо-востоку от Ян-Майена. Англичанам удалось захватить кодовые книги, части шифровальной машины «Энигма» и другие секретные документы.
WBS 4 «Hinrich Freese» 16 ноября 1940 года у побережья острова Ян-Майен обнаружен британским крейсером. Выбросился на берег и затонул.
WBS 5 «Adolf Vinnen» — в ночь с 23 на 24 октября 1940 года потоплен артогнем трех британских эсминцев. Погибло 9 членов экипажа. Плот с уцелевшими моряками подобрал норвежский рыболовный траулер.
WBS 6 «München» 17 мая 1941 года захвачен к юго-востоку от Исландии британским эсминцем «Somali». В руки англичан попали таблицы настройки шифровальной машины «Энигма». Чтобы скрыть это, они распространили информацию о потоплении «Мюнхена».
WBS 11 «Externsteine» — затерт льдами у побережья Восточной Гренландии после высадки метеорологической партии, 16 октября 1944 года захвачен американцами.
Судну погоды «Sachsenwald» довелось участвовать в поисках и спасении членов экипажа потопленного британскими кораблями германского линкора «Бисмарк». Судно возвращалось в порт после 50-суточной службы в Северной Атлантике, когда в 2 часа ночи 27 мая 1941 года его командир, опытный капитан-рыбак, а теперь лейтенант Кригсмарине Ernst Wilhelm Schütte, получил приказ следовать в район гибели линкора.
Несмотря на штормовую погоду со встречной волной и ветром, а также атаку английского бомбардировщика, к 13 часам следующего дня «Заксенвальд» прибыл в заданный район. После длительных и трудных поисков удалось обнаружить только плот с двумя выжившими моряками.
Суда погоды (WBS)
WBS 3 «Lauenburg»
Свою службу метеорологической разведки Wettererkundungsstaffel (Wekusta) имели и ВВС (Luftwaffe). Дальнюю метеоразведку ВВС начали вести с 1940 года, а после оккупации Норвегии распространили ее и на Арктику. Самолеты Wekusta базировались в основном на авиабазах в Банаке (Banak) в северной Норвегии и в Ваернес (Værnes) в районе Трондхейма. Их район деятельности простирался от Ян-Майена и Исландии на юге до Шпицбергена и Земли Франца-Иосифа на севере, от Гренландии на западе до Новой Земли и острова Вайгач на востоке. Использовались самолеты с большой дальностью полета, такие как FW 200 «Condor», He 111, Ju 290, Do 17, Ju 88, а также гидросамолеты Do 26 и шестимоторный монстр BV 222. Всего существовало одиннадцать эскадрилий Wekusta, в каждую из которых входило от трех до двенадцати самолетов. За годы войны погибло около 200 метеорологов этих эскадрилий.
FW-200 Condor
Самолет Ju-290
Гидросамолет BV 222
Самолет He 111
Гидросамолет Dornier Do 26
Самолет Do 17
Самолет на дозаправке в Банаке перед вылетом на Шпицберген, апрель 1941 г.
Самолеты метеослужбы Люфтваффе на Шпицбергене
Самолеты Люфтваффе не только собирали метеоданные, но и высаживали персонал и оборудование для обслуживаемых метеостанций, обеспечивали их снабжение и эвакуацию, а также устанавливали автоматические метеостанции на удаленных островах и плавучие метеобуи.
Эскадрильи Wekusta
Однако невозможно было полностью полагаться на эти методы получения метеорологической информации. Поэтому молодой орнитолог и полярный исследователь Ганс-Роберт Кноеспель (Hans-Robert Knoespel, 1915–1944) предложил высаживать осенью в отдаленных пунктах Арктики метеорологические отряды с аппаратурой; такие отряды должны были радировать свои наблюдения до начала таяния льдов следующим летом. Полярная зима практически лишала противника возможности захвата таких станций даже и в тех случаях, когда их удавалось запеленговать. Ганс-Роберт Кноеспель погиб в 1944 году, обезвреживая мину на метеостанции Kreuzritter, будучи ее начальником.
Hans-Robert Knoespel, 1938 г.
Для удобного размещения полярников Кноеспель разработал так называемые «Knoespel-Würfel». Это были стандартные сборные жилые модули размером 3,0 х 3,0 х 2,2 м, стены, крыша и пол которых представляли собой двухслойные панели из фибрового картона, заполненные утеплителем, смонтированных на легком каркасе. Такая конструкция облегчала транспортировку и сборку помещений метеостанций.
В октябре 1943 года Кноеспель выдвинул идею о создании учебного центра для адаптации будущих участников арктических метеорологических экспедиций к жизни в полярных регионах. Идея была утверждена, и его назначили начальником центра.
Школу расположили в заброшенных армейских зданиях в Goldberghöhe (в горном массиве Riesengebirge в Судетах, по-чешски Krkonoše), она получила наименование Ausbildungsstation Goldhöhe. В мае 1944 года центр закрыт, и будущие арктические метеорологи стали проходить 10-дневные курсы в Школе горной подготовки в Фульпмес (Hochgebirgskampfschule Fulpmes) в Тироле.
Центр подготовки Ausbildungsstation Goldhöhe
Учебный центр в Тироле
С 1941 по 1945 год в арктических районах (остров Медвежий, Восточная Гренландия, Шпицберген и архипелаг Земля Франца-Иосифа) действовали 15 наземных метеостанций: 10 станций ВМФ, 3 станции ВВС и две — Абвера.
Германские арктические метеостанции во время Второй мировой войны
После оккупации Дании германскими войсками в 1940 году для предотвращения вторжения туда англичан, власть в стране по-прежнему оставалась в руках датского правительства, но власти Гренландии объявили себя самоуправляющейся территорией.
9 апреля 1941 года, несмотря на протест правительства Дании, датский посол в Вашингтоне и американское правительство подписали соглашение, позволяющее США разместить свои войска в Гренландии. В июне из кораблей Береговой охраны и ВМС США был сформирован Гренландский патруль (Greenland Patrol) для охраны восточного побережья острова от возможного проникновения немцев. И это несмотря на то, что Штаты были еще нейтральной страной! Основной целью американцев в этот период было «прибрать к рукам» богатейшие месторождения криолита на юго-западе Гренландии, сырья для производства алюминия.
В свою очередь, гренландские власти создали Санный патруль Северо-Восточной Гренландии (англ. North-East Greenland Sledge Patrol), состоявший из 15 местных датчан и эскимосов, снабжавшихся американской армией, которые патрулировали побережье на собачьих упряжках.
Гренландский санный патруль, 1940 год
В начале сентября 1941 года Sledge Patrol сообщил на корабль Береговой охраны США «Northland» о высадке на берег в районе фиорда Франца-Иосифа группы подозрительных людей. 12 сентября в 500 милях южнее «Northland» обнаружил рыболовный траулер «Buskø» под норвежским флагом. При допросе норвежцы сообщили, что высадили на берег группу людей с радиостанцией.
Корабль Береговой охраны США «Northland»
Американские моряки быстро прочесали побережье и нашли охотничью избушку с тремя довольно дружелюбно настроенными «немецкими агентами». «Агентов» вместе с траулером (конфискованном американскими властями) отвели в Бостон для дальнейшего расследования. По сей день Береговая охрана гордится этой «первой военной добычей» в будущей войне (ведь США еще были нейтральными).
Однако Frode Skarstein, сотрудник Норвежского полярного института — Полярного центра окружающей среды, в своей статье «A cursed affair: how a Norwegian expedition to Greenland became the USA’s first maritime capture in World War II» опровергает это.
«Buskø» был зафрахтован Norway’s Svalbard and Arctic Ocean Research Survey, предшественником нынешнего Норвежского полярного института, для доставки различного снабжения для находившихся там 7 норвежских охотников, оторванных от родины еще с 1939 года, а также новой партии охотников из 5 человек и проведения в Гренландии научных исследований. По немецкому требованию на нем доставили также одного норвежца с метеооборудованием и радиостанцией, который должен был регулярно отправлять в Норвегию метеоданные.
Американцам не оставалось ничего другого, как обвинить норвежцев в незаконном пребывании на территории Гренландии без «соответствующих миграционных документов».
В августе 1942 Кригсмарине предпринял очередную попытку основать метеостанцию на восточном побережье Гренландии (операция «Holzauge”). 12 августа с траулера «Hermann» (бывшее судно погоды WBS 1 «Sachsen”) высадили там группу из 19 человек под командованием лейтенанта Германа Риттера (Hermann Ritter), включающую метеорологов под руководством доктора наук Готфрида Вейса (Gottfried Weiss). Метеостанция располагалась на острове Сабин (Sabine island) и до 11 марта 1943 года функционировала без проблем, пока не была обнаружена Гренландским санным патрулем (Nordøstgrønlands Slædepatrulje).
13 марта немцы начали преследование патруля, который бросил всё свое снаряжение, включая ездовых собак с нартами, и 25 марта захватили базу санного патруля в Эскимонаес (Eskimonæs) и сожгли ее. В короткой стычке был смертельно ранен один из членов патруля, а еще два взяты в плен.
Позднее одному из пленников (по другим данным, двум) удалось бежать, прихватив с собой лейтенанта Риттера. Членам санного патруля пришлось совершить переход длиной в 600 километров до Скоресбизунда (Scoresbysund), чтобы сообщить о германской метеостанции.
25 мая 1943 года американские бомбардировщики, вылетевшие из Исландии, разбомбили метеостанцию. Высадившееся там подразделение Береговой охраны США нашли станцию опустевшей — ее персонал был эвакуирован 6 и 17 июня с помощью гидросамолетов Dornier Do 26. Траулер «Hermann» был затоплен экипажем.
В октябре 1943 года была предпринята попытка основать новую метеостанцию в Восточной Гренландии (операция «Bassgeiger»). Чтобы избежать обнаружения американцами или «Санным патрулем», решили оборудовать станцию как можно дальше на север. 28 августа 1943 года WBS 2 «Coburg» вышел из Нарвика с 18 членами экипажа и 9 членами метеорологической партии на борту.
Однако траулеру никогда не удалось добраться до гренландского берега — ему помешали дрейфующие льды. Судно с трудом продвигалось вперед, часто с помощью взрывчатки, которую дважды сбрасывали с самолетов. 16 октября судно было окончательно зажато льдами в 8 км от ближайшего берега — мыса Cape Sussi на скалистом островке Shannon (75°20’N).
Затертый во льдах WBS «Coburg» и его экипаж
Используя всю имевшуюся на борту древесину, на ледовом припае на полпути между берегом и «Кобургом» была построена хижина («Eislager»). 18-19 ноября при подвижке льдов серьезные повреждения получило судно, была потеряна часть оборудования. С 23 ноября началось строительство берегового лагеря на берегу. Он представлял собой сеть туннелей и пещер, вырытых в огромном береговом сугробе.
Снаряжение, метеорологическое оборудование, продовольствие пришлось переносить на расстояние восемь километров через ледовые торосы и трещины. С 4 января 1944 года метеорологические измерения и радиосвязь велись только с берега. В своем подснежном «жилище», где температура колебалась около нуля градусов, так как приходилось экономить топливо, партии «Bassgeiger» пришлось провести шесть месяцев, только изредка получая продовольствие, сбрасываемое с самолетов.
В феврале 1944 года на море разыгрался жестокий шторм, вызвавший подвижку льдов. «Кобург» получил повреждения, «несовместимые с жизнью», хотя и не утонул, был разрушен ледовый лагерь. Используя спасенную древесину, на берегу построили «радиорубку» («Funkhutte»), ставшую также жильем для пяти человек.
Присутствие немецкой станции не осталось незамеченным. В ноябре 1943 года один из членов Гренландского санного патруля обнаружил свежие следы на снегу неподалеку от мыса Кейп Сусси, однако поиск начался только 22 апреля 1944 года. Шесть бойцов Санного патруля вступили в бой с тринадцатью немцами, но были вынуждены отступить после 30-минутной перестрелки. При этом погиб командир метеостанции лейтенант Gerhard Zacher.
Для защиты от возможных нападений из камней вокруг «подснежного города» были сооружены четыре стрелковых ячейки. 6 мая 1944 года экипаж оставил «Кобург», судно было взорвано, и все 26 членов «Бассгейгера» поселились вместе на берегу.
3 июня вся метеорологическая партия была эвакуирована самолетом Ju-290 из состава эскадрильи 2./FAG 5, приземлившегося на ледовом поле в пяти километрах от станции. Высадившийся 31 июля с корабля Береговой охраны США «Northland» десант уничтожил остатки метеостанции.
В 2007–2010 годах археологические экспедиции Орхусского университета (Дания) провели исследования районов расположения «Holzauge» и «Bassgeiger». Были начертаны планы метеостанций, собраны сотни артефактов. К сожалению, они нашли, что и туда, на край света, добрались любители сувениров, которые даже осквернили могилу лейтенанта Захера.
Следующей попыткой разместить метеостанцию Кригсмарине в Гренландии стала операция «Edelweiss». В августе 1944 года траулер-судно погоды WBS 6 «Kehdingen» с 25 членами экипажа и 10 членами метеопартии на борту в сопровождении подводной лодки U-703 вышел из Кристиансанда (Норвегия) к северо-восточному побережью Гренландии. 1 сентября среди льдов на подходах к гренландской бухте Доув Бей (Dove Bay) «Kehdingen» был обнаружен кораблем американской Береговой охраны WPG-49 «Northland», который начал преследование.
U-703 выпустила две торпеды, но они взорвались при ударе о лед. Через восемь часов погони «Northland» настиг траулер и потребовал сдачи. Из «Дневника военных действий оперативного отдела штаба ВМФ»:
Немцы покинули судно на шлюпках и затопили его подрывными зарядами.
Немецкие военнопленные на борту «Northland»
