Германские метеостанции в Арктике во время Второй мировой войны

Таким образом, Германия лишилась всех данных, поступающих с запада и с севера и имеющих решающее значение для предсказания нашей погоды, которая приходит с запада. Выше уже упоминалось о том, что в 1940 г. к западу от района операций должны были постоянно находиться две из немногих действовавших в океане подводных лодок, которые доносили о тамошней погоде.



В сентябре 1940 г. паровой рыболовный траулер «Заксен» был направлен для метеорологических наблюдений к побережью Восточной Гренландии и несколько недель подряд радировал о своих наблюдениях из различных мест. В 1941 г. это судно, в связи с намечавшимся рейдом «Тирпица», произвело ледовую разведку в Датском проливе, а затем на 86 дней направилось для метеорологических наблюдений в район острова Ян Майен. Метеорологическое судно «Лауенбург», отправившееся ему на смену, уже на пути к острову было перехвачено противником. Метеорологическое судно «Гессен», вышедшее в море в 1943 г., было вынуждено прекратить свой рейс из-за аварии в машинном отделении; оно долго носилось по морю в сильный шторм, а затем было взято на буксир подводной лодкой, доставившей его в Тромсё. Зимой 1944/45 г. метеорологическое судно «Вупперталь» с начала ноября по конец января находилось у льда, а потом пропало без вести, очевидно, погибло во время шторма.



В 10:11 «Kehdingen» передал, что атакован надводными силами в квадрате AA 2643, а в 11:06 сообщил следующее: «Оторваться (от противника) не можем, уничтожение секретных документов и судна обеспечено».



