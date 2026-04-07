Израиль наносит удары по иранской железнодорожной инфраструктуре

Израильская армия нанесла авиаудары по железнодорожной инфраструктуре в районе иранского города Карадж, в результате чего были повреждены пути. Несмотря на то, что израильские военные предупредили население Ирана о необходимости держаться подальше от железнодорожных станций и поездов, от удара пострадали мирные жители.ЦАХАЛ также нанес удары по восьми участкам мостов и дорог, по которым Иран перебрасывал вооружения и технику в Тегеран и ряд районов страны. Помимо прочего атакованы мосты, в том числе включающие переходы в районы Тегерана, Караджа, Тебриза, Кашана и Кума. При этом израильское командование утверждает, что армия Ирана использовала эти переходы для транспортировки вооружений и военной техники.Ранее США нанесли массированный авиаудар по Ирану с использованием стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit и тяжелых противобункерных бомб GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator. Одной из главных целей атак стал крупнейший мост, соединяющий Карадж с Тегераном. Строящийся мост должен был разгрузить въезды в иранскую столицу. По данным иранских СМИ, погибли восемь человек, около ста получили ранения. Пострадавших много, поскольку семьи с детьми в это время собрались у реки под мостом на пикник, чтобы отпраздновать День природы. Кроме того, командование армии США подтвердило поражение ключевых узлов энергетической и транспортной инфраструктуры, назвав это началом операции по принуждению Тегерана к переговорам.

