Израиль наносит удары по иранской железнодорожной инфраструктуре

Израильская армия нанесла авиаудары по железнодорожной инфраструктуре в районе иранского города Карадж, в результате чего были повреждены пути. Несмотря на то, что израильские военные предупредили население Ирана о необходимости держаться подальше от железнодорожных станций и поездов, от удара пострадали мирные жители.

ЦАХАЛ также нанес удары по восьми участкам мостов и дорог, по которым Иран перебрасывал вооружения и технику в Тегеран и ряд районов страны. Помимо прочего атакованы мосты, в том числе включающие переходы в районы Тегерана, Караджа, Тебриза, Кашана и Кума. При этом израильское командование утверждает, что армия Ирана использовала эти переходы для транспортировки вооружений и военной техники.



Ранее США нанесли массированный авиаудар по Ирану с использованием стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit и тяжелых противобункерных бомб GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator. Одной из главных целей атак стал крупнейший мост, соединяющий Карадж с Тегераном. Строящийся мост должен был разгрузить въезды в иранскую столицу. По данным иранских СМИ, погибли восемь человек, около ста получили ранения. Пострадавших много, поскольку семьи с детьми в это время собрались у реки под мостом на пикник, чтобы отпраздновать День природы. Кроме того, командование армии США подтвердило поражение ключевых узлов энергетической и транспортной инфраструктуры, назвав это началом операции по принуждению Тегерана к переговорам.

  1. rocket757 Звание
    0
    Сегодня, 18:17
    Вопрос задают, почему по израилю бьют не достаточно интенсивно...
    Что такого можно разрушить в Израиле, что б аукнулось всем причастным???
    Так то, напрямую или опосредованно, многим причастным уже прилетает, в той или иной форме... и последствия будут нарастает, скорее всего.
    Так, частное мнение... если территорию на которой поселились "избранные" заровняют масштабно, капитально, это сильно растроит ... и кого?
    1. Миха1981 Звание
      +2
      Сегодня, 18:18
      Объект в Димоне. А так промышленные объекты.
      1. rocket757 Звание
        0
        Сегодня, 18:24
        Очередной инцидент на ядреном объекте... это будет так уж многих волновать? Конечно, за исключением тех, до кого долетит /донесет "ядрёную грязь"...
        А вот промышленные объекты... кроме местных, которые от таких производств зависят, ещё кого то это расстроить, в мире?
        Добавлю, мне вообще на тамошние дела ровно... миных/гражданских жалко, всегда и везде... а вот за верхних никаких переживаний, они сами это все устроили, спровоцировал... и кстати, они всегда страдают меньше всех.
        1. K._2 Звание
          -2
          Сегодня, 18:44
          Оказывается, железные дороги, как и мосты можно уничтожить? Вот это новости!!!
          1. юрий Л Звание
            +2
            Сегодня, 18:49
            Это для всего мира правда. А для руководства одной страны в мире это глубочайшая тайна.
          2. rocket757 Звание
            +2
            Сегодня, 18:54
            Можно повредить и это на время... при должном умении и упорстве, восстановить не долго.
    2. Дмитрий Ригов Звание
      -3
      Сегодня, 18:24
      Так-то по Израилю бьют, но у них есть система ПРО, которая в целом пока справляется. Ну и система GPS там плохо работают из-за помех, видимо поэтому иранские ракеты такие неточные, по сравнению с точностью ракет, которые били по арабским странам.
      1. rocket757 Звание
        +2
        Сегодня, 18:33
        При массированном, хорошо продуманном, комплексномМ нападении, при использовании серьёзных ударных систем, никого ничто не спасёт... но, это будет событие не мирового масштаба и никого особо не затронет...
        Всё таки, у большинства стран интересы сугубо меркантильные, а чужое горе их волнует... очень мало.
        1. vitaliy20091959 Звание
          0
          Сегодня, 18:40
          так объясните ,почему нет массированного ,хорошо продуманного ,комплексного нападения о чем пишите вы
          1. rocket757 Звание
            0
            Сегодня, 18:47
            С моей стороны только версии, предположения... от пишущих с дивана другого ожидать не стоит.
            Повторяюсь "жираф ей в мире много, они большие и что у них в головах, поди разберись"...
    3. Дырокол Звание
      +1
      Сегодня, 18:35
      Цитата: rocket757
      если территорию на которой поселились "избранные" заровняют масштабно, капитально, это сильно растроит ... и кого?

      Кто заровняет? Хуситы? Хезы? Хамас? Иран? Вы за месяц не поняли, что нет там способных реализовать ваши хотелки?
      1. rocket757 Звание
        0
        Сегодня, 18:40
        Вопрос не в том, кто там чего может/не может, вопрос о самой ситуации, что будет, если такое произойдёт...
        Я вообще за мир во всем мире и тамошние дела... нет там правых которые рулят/руководят, все виноваты, в той или иной степени... гражданских/мирных жалко, которые страдают, зачастую, больше всех...
        1. Дырокол Звание
          +2
          Сегодня, 18:49
          Цитата: rocket757
          Я вообще за мир во всем мире и тамошние дела

          Ну всплакнут кто-то, кто-то порадуется. Как обычно. А евреям не привыкать, они с 1947 в вечной войне.
    4. Дед-дилетант Звание
      +1
      Сегодня, 18:42
      Что такого можно разрушить в Израиле, что б аукнулось всем причастным???

      Всё. Вообще всё. Считаю, что за то, что сделали и делают израильтяне, от их страны следует оставить выжженную землю. И вернуть ее палестинцам. Оставшихся в живых израильтян переселить в Еврейскую автономию. Хотя нет, лучше отправить в США. Пусть там их пресловутое израильское лобби кормит.
      если территорию на которой поселились "избранные" заровняют масштабно, капитально, это сильно растроит ... и кого?
      Ну вот этих самых "избранных" и расстроит.
      1. rocket757 Звание
        0
        Сегодня, 18:52
        В мировых масштабах... подорожание, ограничение доступа к нефте газовым ресурса, ЭТО ПРОБЛЕМА, а катастрофа в Израиле... для многих это ни о чем, если не как то совсем иначе.
      2. nik-mazur Звание
        0
        Сегодня, 20:24
        Цитата: Дед-дилетант
        от их страны следует оставить выжженную землю. И вернуть ее палестинцам

        Чота мне кажется, что палестинцы не обрадуются такому подарку.
    5. Metallurg_2 Звание
      -2
      Сегодня, 19:14
      Разрушить им опреснительные установки. Чтобы было как в песне:
      Если в кране нет воды - значить выпили (цензура).
  2. Владислав_2 Звание
    0
    Сегодня, 18:17
    у жидов тоже много мостов....иран обязан их снести к чертям bully
    1. vitaliy20091959 Звание
      +1
      Сегодня, 18:43
      почему израиль не опрокинут в море при наличии у ирана грозных ракет ,почему до сих пор ,завтра возможно они обесточат иран и что дальше?
  3. Дмитрий Ригов Звание
    +3
    Сегодня, 18:18
    Если тяжелые бомбардировщики долетают аж до Тегерана, то не завидую иранцам. Если бы у них была живая авиация, то может еще смогли бы огрызаться, даже при условии потери наземной ПВО.
    1. commbatant Звание
      +1
      Сегодня, 18:29
      Цитата: Дмитрий Ригов
      Если бы у них была живая авиация, то может еще смогли бы огрызаться

      Частично живая истребительная авиация и ПВО Ирака в 1990-1991 не спасли, а у ИРИ их и до войны практически нет.
  4. Амиго. Звание
    -1
    Сегодня, 18:18
    "Доброта" биби сродни слёзам крокодила
  5. alexputnik17 Звание
    -1
    Сегодня, 18:23
    Цитата: rocket757
    Что такого можно разрушить в Израиле, что б аукнулось всем причастным???

    Опреснители...
    назвав это началом операции по принуждению Тегерана к переговорам.

    Иранцы это... телефон из розетки выдернули..
      rocket757
      +2
      Сегодня, 18:35
      Можно и опреснители разрушить... если на территории Израиля, то это будет волновать кого то еще, кроме жителей самого Израиля...
  6. opuonmed Звание
    +5
    Сегодня, 18:23
    С точки зрения войны США и Израиль правильно делают, ломают логистику тяжелую. Первым делом США и Израиль захватили небо.
  7. spirit Звание
    +1
    Сегодня, 18:29
    Они такие злые все из за того,что у них дорогого паркета в генштабе нет и духов модных как у "баб".Так бы добрые были и били бы по трансформаторным будкам)))
  8. Дырокол Звание
    +1
    Сегодня, 18:33
    Это пример всем как нужно воевать. Захватить небо, проредить руководство, убить логистику, энергетику, не за четыре года, а за месяц.
    1. Дмитрий Ригов Звание
      +2
      Сегодня, 18:38
      Да нет у ВКС РФ таких ресурсов, какие есть у США. У нас тех же самолетов ДРЛО и РЭБ несколько штук, и то устаревших. Если бы у нас были такие же возможности по устранению "спящих" радаров в первый месяц СВО, то там все закончилось бы быстро.
      1. ваш вср 66-67 Звание
        -1
        Сегодня, 19:28
        Цитата: Дмитрий Ригов
        Да нет у ВКС РФ таких ресурсов,

        Закончился СССР, закончились и ресурсы!
      2. nik-mazur Звание
        0
        Сегодня, 20:27
        Цитата: Дмитрий Ригов
        Если бы у нас были такие же возможности по устранению "спящих" радаров в первый месяц СВО

        Как раз укроПВО и выбили в первый месяц. Остались единичные системы, которые били из засад благодаря западной помощи. А потом всяких патриотов и Ирисов навезли.
        А Ирану ПВО никто не везёт, поэтому американцам проще.
  9. yuriy55 Звание
    0
    Сегодня, 18:35
    А с какой стати Израиль стал вести себя, как паскуда известной национальности?
    Ему никто давно по аэродромам не бил? Прямо по самолётам F-35i... belay
    1. vitaliy20091959 Звание
      +2
      Сегодня, 18:47
      ну попробуйте ударить ,попытка не пытка
  10. commbatant Звание
    +2
    Сегодня, 18:39
    Выбивают транспортную логистику и связь. ИРИ горная страна, перебрасывать войска с одного участка фронта само по себе затруднительно, а при уничтожении мостов, туннелей, ж/д путей станет вообще невозможным, значит упор будет сделан на попытки создать самодостаточные (с децентрализованным управлением) группировки из Армии ИРИ ("срочники") на: севере, северо-западе и юго-востоке ИРИ. Для их устойчивости группировки усилят Армией КСИР ИРИ (не имеющих / малоимеющих тяжелой ВТ).
  11. next322 Звание
    0
    Сегодня, 18:44
    И самое смешное мосты уничтожают в Иране на раз -два.......Но в украине это просто невозможно,вещают нам умные " иксперды" с федеральных каналов :laughing....:
  12. alexputnik17 Звание
    -1
    Сегодня, 18:48
    Цитата: rocket757
    это будет волновать кого то еще, кроме жителей самого Израиля...

    Сионистское лобби у амеров...
  13. Наган Звание
    -1
    Сегодня, 19:24
    Чем возмущаться, учились бы как СВО нужно проводить. Уже были мастер-классы по темам "Удары по центрам принятия решений" и "Своих не бросаем". На очереди темы "Уничтожение логистики" и "Отключение энергетики".
  14. мерцание Звание
    0
    Сегодня, 20:09
    Израиль наносит удары по иранской железнодорожной инфраструктуре

    перед своей кончиной.