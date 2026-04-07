КСИР снимает все ограничения на удары по инфраструктуре США и монархий залива
Корпус Стражей Исламской Революции снимает все ограничения на удары по расположенной на Ближнем Востоке инфраструктуре США. Об этом говорится в заявлении КСИР, опубликованном иранской прессой.
Терпение Ирана закончилось, КСИР готов к нанесению ракетных и дроновых ударов по инфраструктуре США на Ближнем Востоке, а если Трамп перейдет «красные линии», ударив по энергетике, то и за пределами региона. То же самое грозит и союзникам США среди монархий залива, сделавших ставку на американцев и предоставивших свою территорию для ударов по Ирану. До сегодняшнего дня Иран сдерживал свои удары, но теперь все ограничения сняты.
США и Израиль уже начали атаковать гражданскую инфраструктуру Ирана. Кроме острова Харк, где расположены нефтяные терминалы Ирана, были атакованы: железнодорожные линии Исфахана, Кашана, Миана и Занджана; мосты в Куме и Тебризе.
До истечения срока ультиматума Трампа остается чуть больше 9 часов (20 часов вечера по Вашингтону, 3 часа ночи по Москве), но, судя по всему, Тегеран не собирается идти на поводу у США.
