КСИР снимает все ограничения на удары по инфраструктуре США и монархий залива

Корпус Стражей Исламской Революции снимает все ограничения на удары по расположенной на Ближнем Востоке инфраструктуре США. Об этом говорится в заявлении КСИР, опубликованном иранской прессой.

Терпение Ирана закончилось, КСИР готов к нанесению ракетных и дроновых ударов по инфраструктуре США на Ближнем Востоке, а если Трамп перейдет «красные линии», ударив по энергетике, то и за пределами региона. То же самое грозит и союзникам США среди монархий залива, сделавших ставку на американцев и предоставивших свою территорию для ударов по Ирану. До сегодняшнего дня Иран сдерживал свои удары, но теперь все ограничения сняты.



Мы сделаем с инфраструктурой США и их партнёров так, что Америка и её союзники на долгие годы будут лишены доступа к нефти и газу региона. Партнёры США должны знать, что до сегодняшнего дня мы проявляли значительную сдержанность и учитывали определённые соображения при выборе целей для ответных действий, однако отныне все эти ограничения сняты.

США и Израиль уже начали атаковать гражданскую инфраструктуру Ирана. Кроме острова Харк, где расположены нефтяные терминалы Ирана, были атакованы: железнодорожные линии Исфахана, Кашана, Миана и Занджана; мосты в Куме и Тебризе.

До истечения срока ультиматума Трампа остается чуть больше 9 часов (20 часов вечера по Вашингтону, 3 часа ночи по Москве), но, судя по всему, Тегеран не собирается идти на поводу у США.
  1. Попуас Звание
    Попуас
    +7
    Сегодня, 17:55
    Похоже ночька весёлая выдастся hi
    1. Дырокол Звание
      Дырокол
      +2
      Сегодня, 18:38
      Цитата: Попуас
      Похоже ночька весёлая выдастся hi

      Дык уже началось
  2. mitrich Звание
    mitrich
    +10
    Сегодня, 17:59
    Жаль, что иранцы мало по пей.сатым лупят. Этих то упырей надо в первую очередь выносить вперёд ногами.
    Они, экзестенциальные враги Ирана. И не только. А всего прогрессивного человечества.
  3. sdivt Звание
    sdivt
    +5
    Сегодня, 18:01
    Мы сделаем с инфраструктурой США и их партнёров так ...

    нет, американцев этим не пронять
    это не на их головы будут падать бомбы
    а союзников они не жалеют
    1. nepunamemuk Звание
      nepunamemuk
      -1
      Сегодня, 18:30
      теперь им придётся начинать разрабатывать и производить межконтинентальные ракеты
      это правда дорого 🧐
    2. Миха1981 Звание
      Миха1981
      0
      Сегодня, 18:53
      Пронять, тут на одном форуме женщина про свою знакомую написала, живущию в штатах 10 лет, хотите узнать, что говорят про Трампа, поезжайте на любую бензоколонку, там его кроют.
  4. Амиго. Звание
    Амиго.
    +1
    Сегодня, 18:03
    Ну что гринго держите ответку, это вам будет не хуже чем во Вьетнаме
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 18:04
    ❝ КСИР снимает все ограничения на удары по инфраструктуре США и монархий залива ❞ —

    — КСИР переходит на работу по системе «Всё включено» ...
    (Отабуда́бит Дубая по полной)
    1. Миха1981 Звание
      Миха1981
      -1
      Сегодня, 18:54
      Придется эскортницам на ленинградку, шутка.
  6. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +1
    Сегодня, 18:09
    Иран конкретно долбанул по вражеской инфраструктуре, от чего Трампа конкретно припекло, а теперь, оказывается, персы даже не начинали. Есть чему поучиться.
  7. opuonmed Звание
    opuonmed
    +2
    Сегодня, 18:26
    Иран хотят уничтожить, Иран тоже будет наносить урон, где может.
  8. Дырокол Звание
    Дырокол
    -2
    Сегодня, 18:37
    До сегодняшнего дня Иран сдерживал свои удары

    Ага, из серии "Вот до этого ничего не было! Ой держите меня семеро!"
  9. pexotinec Звание
    pexotinec
    -1
    Сегодня, 18:41
    Хорошо прилетит по американским вложениям БВ.
  10. AK-1945 Звание
    AK-1945
    -1
    Сегодня, 18:45
    Бойня началась. Держитесь Братья Иранцы весь Мир смотрит сейчас на Вас.
    1. Metallurg_2 Звание
      Metallurg_2
      0
      Сегодня, 19:16
      Я православный христианин, но тут не могу не написать: Аллах Акбар, победы Ирану!
      1. советник 2 уровня Звание
        советник 2 уровня
        0
        Сегодня, 19:49
        Цитата: Metallurg_2
        Я православный христианин

        нет, если Вы славите другого бога.. какой же Вы верующий, если не знаете, что это большой грех и чуть ли не отречение от веры?
        1. Metallurg_2 Звание
          Metallurg_2
          0
          Сегодня, 20:06
          Неважно, чей бог: если он уничтожит мировой сионизм - это хороший бог.
  11. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    -4
    Сегодня, 18:50
    Да начнётся третья мировая война! good
    1. Doliva63 Звание
      Doliva63
      +2
      Сегодня, 19:21
      А вам оно зачем, движухи хочется? belay
  12. 16112014nk Звание
    16112014nk
    -1
    Сегодня, 19:26
    КСИР снимает все ограничения

    Трамп похоже не знает пословицу :
    «Не буди лихо, пока оно тихо»