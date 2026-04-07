Куба начала получать электроэнергию от турецкой плавучей станции

Куба начала получать электроэнергию от турецкой плавучей станции

Находящийся в жестком топливном и энергетическом кризисе Остров Свободы получил довольно неожиданную помощь от Турции. Ранее Анкара не была замечена в особо дружественных отношениях с Гаваной, да и вообще особого интереса к Карибскому региону не проявляла. Особенно сейчас — в разгар войны на Ближнем Востоке. Хотя президент Турции Эрдоган и посетил Гавану, но было это еще в 2015 году.

Однако накануне в порт Гаваны от турецких берегов прибыло уникальное судно «Белгин Султан» (Belgin Sultan). Это плавучая электростанция, она уже подключена к энергосистеме острова. Издание Turkiye пишет, что плавучая электростанция уже начала обеспечивать энергией значительную часть населения острова на фоне продолжающихся перебоев в национальной энергосистеме.

Турецкая компания Karadeniz Powership Co. Ltd. (торговая марка Karpowership), дочернее предприятие Karadeniz Energy Group, которой принадлежит «Белгин Султан», является единственной компанией в мире с флотом энергетических судов. Karpowership предоставляет услуги во многих странах, включая Кот-д'Ивуар, Гану, Мозамбик, Сенегал, Ирак и Бразилию. Компания использует плавучие электростанции, построенные на платформах или судах и способные работать на природном газе, СПГ и жидком топливе. Мощность плавучих электростанций варьируется от 30 до 470 МВт.

Это настоящий спасательный круг для Кубы, которая с января из-за американской блокады лишена поставок топлива для своих электростанций. Пока что только российский танкер «Анатолий Колодкин» со 100 тыс. тонн сырой нефти сумел дойти в кубинский порт Матансас. Разгрузка была проведена 30 марта. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, поставка была согласована с Вашингтоном во время переговоров. Готовится отправка второго танкера.

Этих экстренных поставок при экономном расходовании хватит на две-три недели, максимум на месяц. Да и турецкая плавучая станция после выработки запасов топлива будет нуждаться в дозаправке, а с этим как раз проблема. Неизвестно, как себя дальше поведут Штаты.

Довольно странно, что на Кубе только в последнее время озаботились развитием солнечной генерации. Особенно с учетом погодных условий и очень хороших отношений Гаваны с Пекином. Именно Китай является лидером в производстве солнечных панелей и аккумуляторов.

По информации на март 2026 года, за последние 12 месяцев установленная мощность солнечной генерации на Кубе увеличилась более чем в четыре раза — с 262 мегаватт в конце 2024 года до примерно 1,2 тысячи мегаватт к концу 2025 года. Власти рассчитывают довести долю электроэнергии из возобновляемых источников до 100% только к 2050 году.
  1. Попуас Звание
    Попуас
    +3
    Сегодня, 17:58
    . По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, поставка была согласована с Вашингтоном во время переговоров.
    ....зато наши СМИ кричали...прорыв блокады...Ура..ура.. ура...
    1. SmollH2 Звание
      SmollH2
      +6
      Сегодня, 18:11
      Какая разница, дело то сделано. Кто знает, как сложнее было бы
      1. Попуас Звание
        Попуас
        0
        Сегодня, 18:14
        Разница в том ,что кукарекуют больше чем весят wink
        1. SmollH2 Звание
          SmollH2
          +5
          Сегодня, 18:18
          Блокада есть? Танкер есть?
          Насчет утверждения о весе, спорить не буду)
          1. A.A.G. Звание
            A.A.G.
            -2
            Сегодня, 19:27
            Цитата: SmollH2
            Блокада есть? Танкер есть?
            Насчет утверждения о весе, спорить не буду)

            Ваш оппонент(как и я) , похоже, - больше переживает за Свою Страну(а не за Кубу!). Хотя, признаюсь, - советское воспитание, - был уверен, - а многое изменилось...
            Не судите строго, комнаты, - накипело...
    2. knn54 Звание
      knn54
      +1
      Сегодня, 18:42
      Эрдоган лезет в регион, однако.
    3. pexotinec Звание
      pexotinec
      -3
      Сегодня, 18:46
      Вот почему провалилось принятие закона о запрете иметь недвижимость и имущество за рубежом депутатам и госслужащим. Наши парламентарии теперь ходят в носках с мордой Трампа.
      1. Юра Звание
        Юра
        +2
        Сегодня, 18:56
        Цитата: pexotinec
        Наши парламентарии теперь ходят в носках с мордой Трампа.

        Если морда на ступне, то пусть.
    4. Ныробский Звание
      Ныробский
      0
      Сегодня, 20:21
      Цитата: Попуас
      . По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, поставка была согласована с Вашингтоном во время переговоров.
      ....зато наши СМИ кричали...прорыв блокады...Ура..ура.. ура...

      Так блокада то касалась поставок нефти на Кубу, а не на проход плавучей электростанции.
      Это как бы разные понятия. winked
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 18:08
    Что б сохранить реальную независимость, самостоятельность, надо много чего делать и необходимы не малые ресурсы, при чем свои, а не заемные!
    А так, находясь рядом с такой мощной, "исключительно" страной, как полосатии, многое сделать будет гораздо труднее, тем более в тот момент, когда дружественно настроены, оказывающих поддержку стран, становится меньше...
  3. Амиго. Звание
    Амиго.
    +2
    Сегодня, 18:13
    От буржуазной России уже нет той помощи острову Свободы амиго, и дело Кастро уходит в небытие, а на моей памяти ещё "Марш 26 июля"
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      +3
      Сегодня, 18:24
      Цитата: Амиго.
      дело Кастро уходит в небытие,

      Референдум о гососексуалистах, трансгендерах и бесплатных операция по смене пола проведен на Кубе ещё в 2022. Закон принят тогда же.
      Так что дело Кастро пропало давно
      1. Амиго. Звание
        Амиго.
        0
        Сегодня, 18:55
        Увы, всё в этом мире деградирует
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +5
    Сегодня, 18:15
    На Кубе сегодня ещё одна ТЭЦ пришла в состояние металлолома последний паровой котёл умер ,столько котлы не живут без ремонта.Самое главное тихо мирно турок послал электростанцию на Кубу ,о ней узнали когда она ошвартовалась в Гаване.Пару дней назад к Эрдогану клянчить кто то энергию ,да год назад он клянчил дай морскую электростанцию .На что получил ответ мы даём элстанцию чтобы она работала круглые сутки ,а не пуск стоп с этими русскими.Кстати ,а за чей счёт банкет ?Какой к чертям прорыв ,с трампом можно договариваться и не только нам.Эрдоган - береги элстанции ,прибалтам они могут понадобиться -заработаешь ,но деньги всегда бери вперёд у ЕС.Кстати повторяю - Куба предложила отпустить 2000 заключённых ,на послабуху от США.Кубе уже не хватает более 2 гигават генерации.
  5. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +1
    Сегодня, 18:22
    Эрдогану надо сейчас очень сильно растопырится еще на пару стульев. Англосаксы ему перевороты пытаются устроить, руками куевского клоуна бомбят, и перепродавать газики без участия демократий не по понятиям. Эрдогану некуда деваться, идея Турана становится призрачной. На БВ сейчас будет совсем весело.
    1. sub307 Звание
      sub307
      0
      Сегодня, 18:41
      "На БВ сейчас будет совсем весело".
      Ага...- "запасайтесь попкорном"....Посмотрим - каково будет "похмелье"", после "веселья" winked
  6. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 18:26
    плавучая электростанция уже начала обеспечивать энергией значительную часть населения острова на фоне продолжающихся перебоев в национальной энергосистеме.
Во дают турки, страна НАТО.

    Во дают турки, страна НАТО.
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 18:28
    Вам не угодишь .Предали кубинцев ,капитализм кровопивцы .Прорваться кишка тонка ,ВМФ РФ нет.Пришли ,как пришли ?Договорились ,как договорились .Договариваться нельзя - где кровища .Я вам ещё Дух Анкориджы сюда не вплёл.. laughing
  8. Виктор Чужой Звание
    Виктор Чужой
    +2
    Сегодня, 18:30
    Вот туда ж могли бы и наши плавучие АЭС сбагрить - это проще построить у себя и туда отогнать чем строить там что то на суше. А в конце срока службы можно будет и к берегам США ее отправить и там рвануть к черту... Это выгоднее чем не понятные рыболовные суда клепать которые все на экспорт отправлять будут или нефтяные танкеры с газовозами. Не построить можем мы - а вто деньги пусть за них платят покупатели нефти и газа - нам эти суда самим в принципе не нужны. У нас посуху все можно возить. А то и вообще по трубам. Хотя куда логичнее перерабатывающий завод ставить в близи добычи ПИ - так и подальше от границ будут заводы. А в азиатской части страны как раз и подальше от городов ставить можно - там места больше и не будут занимать агро земли или элитным дворцам и санаториям. Самое то вахтами туда людей возить. Да и офисы там ляпать нефтяникам и газовикам там же а не в Москве и Питере. У этих вообще надо отбирать и здания офисные и телеканалы с радиостанциями - что бы не отвлекались от основного производства.
  9. yuriy55 Звание
    yuriy55
    -4
    Сегодня, 18:32
    А в России есть ПАЭС, но их скорее пришвартуют к британским островам, чем отправят на Кубу - там же одни «нищеброды»...Живущих в Британии экс-чиновников и миллиардеров «некто» давно знает, а на Кубе он не был ни разу...
  10. Роман_Васильевич Звание
    Роман_Васильевич
    +2
    Сегодня, 18:45
    Остров Свободы получил довольно неожиданную помощь от Турции

    Уверен, что это не проявление щедрости и благородства со стороны Эрдогана, а Россия (или Китай) оплатили аренду плавучей электростанции...
  11. AK-1945 Звание
    AK-1945
    -1
    Сегодня, 18:53
    Вот это по истине интересная и неожиданная новость! Иншааллах.
  12. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 18:54
    Смотрю сми Кубы .Молодцы ,кубинцы молодцы подняли Элгенерациию до 1870 МВТ.Вот ещё " столкнувшись с усилением блокады со стороны США правительство продвигает энергетическую программу .Однако ( майданутые ) похищаюи компоне нты фотоэлектрических элекктростанций и генераторных установок - нанося ущерб "
    Президент Кубы Мигель Диас Канель принял конгресменов США Прамилу Джаяпал и Джонатана Л.Джексона.
  13. МБРШБ Звание
    МБРШБ
    0
    Сегодня, 19:01
    Довольно странно, что на Кубе только в последнее время озаботились развитием солнечной генерации.

    Ну...., ФПВ-дроны летают еще с 2020-го или даже раньше. Странно, что только недавно догадались на них вешать бомбы. А я вот сразу просёк, что это еще и оружие, причем опасное.
    А солнечная генерация - она дороже имеющейся тепловой, поэтому и не озабочивались.
    1. Попуас Звание
      Попуас
      -1
      Сегодня, 19:15
      С 14 го года летают и бомбят...
  14. Vitaly.17 Звание
    Vitaly.17
    -1
    Сегодня, 19:03
    Российская атомная подводная лодка в качестве электростанции была бы намного лучше. Трамп бы точно оценил. Минимум, как временная мера пока не достроят новые ПАТЭС аналоги "Академика Ломоносова".
  15. ettore Звание
    ettore
    -2
    Сегодня, 19:33
    По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, поставка была согласована с Вашингтоном во время переговоров.

    Вот такой он "многополярный мир", кончился не успев начаться. Что то часто, после Анкориджа, стали спрашивать разрешения, главный многополярщик как то резко сдулся и башни решили вернуться в привычный и уютный однополярный мир? Активность БРИКСа тоже пропала.
  16. Див Дивыч Звание
    Див Дивыч
    0
    Сегодня, 19:48
    Влияние Турции в мире растет.
    Несколько лет назад Турция просилась в Европу, сейчас Турция уже сама как Европа, действует по своему усмотрению, и развивается. Вот что транзит газа делает (стал трамплином для экономического развития).