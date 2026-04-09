Не.177: дотянуться до Урала

Краткая предыстория



Джулио Дуэ (30.05.1869-15.02.1930)

Война будущего будет решаться в воздухе; в целях достижения желаемого исхода войны самолёты должны атаковать промышленность и коммуникации противника, парализуя его экономическую мощь.



Вальтер Вевер (11.11.1887-03.06.1936)

Тяжёлые бомбардировщики должны стать самостоятельной ударной силой, способной действовать на дальних рубежах и поддерживать стратегические цели Люфтваффе.

Цели, задачи, планы



В центре Зигфрид Гюнтер, слева профессор Эрнст Хейнкель, справа главный конструктор Heinkel Flugzeugwerke Карл Шверцлер на фоне модели He 111 в аэродинамической трубе

Все немецкие бомбардировщики должны быть пригодны для пикирующего бомбометания.



Плакат 1930-х годов, посвящённый Ju 87 Stuka — сокращению от Sturzkampfflugzeug, что дословно означает «пикирующий боевой самолёт». Надписи на плакате: «Штуки» наносят удар. Авиа- и моторные заводы Юнкерса в Дессау

Двигатель — он же двигатели



Doppelmotor DB 606 — спаренный силовой агрегат, образованный двумя двигателями DB 601. Соединение и разъединение секций осуществлялось рычагами, установленными на корпусе редуктора



Вид на DB 606 сзади. Чётко видны фланцы для крепления пушек, которые могли быть установлены в развале цилиндров в случае использования двигателя DB 601 в качестве отдельного мотора. В спарке DB 606 это осталось в виде рудимента



На фотографии можно видеть чрезвычайно плотную компоновку агрегата DB 606

Я никогда не был так взбешен, как когда увидел этот двигатель… Никто мне вообще не говорил об этом «волшебстве» с двумя слепленными вместе моторами!

Шасси



Архивное фото. Механики за работой с шасси He.177. На замену одного пневматика уходило около двух часов

Крыло — проект и реалии



Heinkel He.177 с распростёртым крылом, ну чем не «Грифон»!

Исследование показало, что прочность крыльев He.177 на треть ниже той, которую оценила компания Heinkel. Причиной является неравномерная жёсткость отдельных элементов с последующей деформацией под нагрузкой. Компания Heinkel не распознала это состояние вовремя, поскольку испытания на разрушение были проведены слишком поздно.



He.177A-3, сфотографированный в 1944 году. Видны закрылки почти по всей задней кромке крыла

Экипаж и кабина



Экипаж He 177. Судя по окраске самолёта и спасжилетам, это версия A-3, работающая по морским целям



Командир He.177 в полёте



Стрелок He.177 занимает своё место в хвостовой огневой установке



Сверху сидит предположительно стрелок хвостовой пушечной установки, имя которого неизвестно. Стоят слева направо: командир Отто Шёпплер, второй пилот (обозначен как бортмеханик) Йозеф Йескульке, радист Вилли Шмидт, наблюдатель-бомбардир Феликс Пот и второй стрелок Демиттер



Радио- и коммуникационное оборудование (FT-система)



Рабочее место командира He.177A-3



Приборные блоки в верхней части пилотской кабины He.177A-0



Сиденье радиста-оператора, под ним санитарное устройство

Вооружение

Бомбовое вооружение



Fritz X (PC 1400 X). Вес 1 400 кг, боевая часть – 320 кг аматола (60% аммиачной селитры, 40% тротила)



He.177A-5 наглядно демонстрирует бортовое вооружение и подвешенный под фюзеляжем боеприпас Henschel Hs 293





Испытание сброса торпеды L10 с бомбардировщика Heinkel He.177 A-3

Оборонительное вооружение



Хвостовая орудийная установка He.177A-5 с 20-мм пушкой MG.151



Пушка Bordkanone BK.5



Экспериментальная турель HL.131V с четырьмя 13-мм пулемётами калибра MG.131, установленная на Heinkel He.177A-3. Снимок 1943 года