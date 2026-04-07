Если MC-130 увязли в грунте Ирана, как они оказались рядом: очередные неувязки

Публикация кадров с места, которое в США называют местом эвакуации спасённого пилота F-15E, дают очередные поводы задаться вопросом: а всё ли было именно так, как сообщают в американском командовании?

Напомним, что, по официальной версии, самолёты ВВС США, которые доставили на импровизированный («заброшенный») аэродром в провинции Исфахан больше сотни спецназовцев, не смогли улететь обратно, так как «были перегружены и застряли в грунте». По официальной же версии, чтобы военно-транспортные самолёты MC-130, а ещё и вертолёты (включая MH-6), «с дорогостоящим оборудованием» не попали в руки иранцев, все средства авиации решили разбомбить прямо на взлётно-посадочной полосе.



Снимок демонстрирует то, что осталось от двух военных транспортников военно-воздушных сил США. Казалось бы, пожар – и пожар, обломки – и обломки, сгорело – так сгорело.

Однако то, что осталось от транспортных самолётов, красноречиво характеризует их «предударную» конфигурацию. Самолёты находились на очень близком расстоянии друг от друга. И это совершенно не случай, когда взрывной волной один многотонный транспортник вдруг отбросило за сотни метров именно к другому самолёту, причём с сохранением контуров их конструкции (показаны оси самолёта, контуры двигателей на крыльях, оси самих крыльев, хвостовая часть одного из MC-130). Это было бы невозможно физически. А тут расстояние между самолётами вдруг менее 10 м.

А если самолёты изначально находились на столь малом расстоянии друг от друга, значит – либо они вообще не собирались никуда взлетать и могли бы уничтожены сразу после приземления и рулёжки, либо взлетать они пытались, но в итоге помешали друг другу, получив критические повреждения. Оба варианта имеют право «на жизнь». Однако закулисье у них разное.

Если отталкиваться от первого случая, то лётчики могли получить приказ «сгруппировать» военную технику для более акцентированного последующего по ней удара с воздуха. Как минимум чтобы меньше ракет потратить и меньше самолёто- и дроновылетов сделать. И если такой замысел был, получается, что на этих самолётах априори никакой спецназ после «успешных поисков сбитого лётчика» возвращаться «на базу» не собирался. Соответственно, этот спецназ вполне может и сегодня оставаться на территории Ирана – для тех целей, которые Трамп определил как «уничтожение цивилизации». Возможно, отсюда и тотальное нежелание президента США делиться секретными планами даже со своими союзниками по НАТО. Напомним, что на днях Трамп заявил о нежелании отвечать на запросы Мерца о планах, так как тот «всё сольёт».

Если же всё дело во втором варианте, то США просто не признают, что операция пошла не по плану, и что уничтожать самолёты пришлось не из-за «застревания в грунте», а из-за банальной ошибки лётчиков «на земле», которая и не позволила спецназу улететь «с первого раза».

Да и никаких кадров со спасённым лётчиком Пентагон и Белый дом до сих пор не показали. А это явно не в их медийном стиле.
  1. rocket757 Звание
    Сегодня, 18:10
    Не шмогла... потому что это не голливудским сказки, а реалии на земле, в небе и на море... soldier
    1. Амиго. Звание
      Сегодня, 18:21
      Голливуду надо подучится бандервуда, во где полёт фантазии laughing
      1. rocket757 Звание
        Сегодня, 18:28
        Центр "силы, вдохновения" у них если и не один, то где то рядом.
        1. хрыч Звание
          Сегодня, 20:23
          Что-то уж очень напоминает катастрофу со спецназом времен Картера. Какое-то несусветное позорище. Еще, иранцы в этих обломках сняли обгоревшие трупики. Как-то не вяжется, мол специально ... И Трамп после этого озверел по полной.
  Zoldat_A
Сегодня, 18:11
    Сегодня, 18:11
    США просто не признают, что операция пошла не по плану
    Стандартное американское "в определённый момент что-то пошло не так".
    Более они объяснять ничего и никому не считают нужным. Всё непонятное объяснит CNN и Голливуд.
    1. Deadушка Звание
      Сегодня, 18:46
      Это как шутка у "прожженных" ученых - если, что-то пошло не так то, нужно с задумчивым(загадочным) лицом делать вид, что так и было задумано. laughing
  3. alexputnik17 Звание
    Сегодня, 18:14
    Амеры врут, как сивые мерины. Почему иранцы, нащелкав столько техники, заявлений не делают, не понятно. И лётчика-Скалолаза никто не показывает. Может, реально совсем другая операция продолжается? Амеры ищут уран, иранцы ищут амеров? winked
    1. ТермиНахТер Звание
      Сегодня, 19:33
      Есть и другие реконструкции случившегося, увы не объясняют внятно, механизма образования этого костерчика.
      1. ТермиНахТер Звание
        Сегодня, 19:36
        З. Ы. Они собрались в кучу, в конце ВВП. Однако, что случилось с тем, который отмечен желтой стрелкой - непонятно. Чего он стоит таким кандибобером? Возможно, его "занесло" в конце пробега?
        1. Тополь Звание
          Сегодня, 20:00
          На мой взгляд, он пытался развернуться, но видимо, действительно застрял и перегородил дорогу второму. Это как бы судя по третьей картинке, причем сразу, ещё до того, как сел второй самолёт.
          1. ТермиНахТер Звание
            Сегодня, 20:19
            Судя по размерам ВВП - двоим там делать нечего. Почему второй начал посадку, не дождавшись информации от первого? либо, второй садился аварийное и ему было уже все равно.
  4. Fan-Fan Звание
    Сегодня, 18:23
    Амеры никого не показали и Иран тоже трупы врагов не показал. Непонятка пока.
  5. spirit Звание
    Сегодня, 18:23
    Какая разница как и что они там делали?Хоть один труп Американца есть?пилот или спецназовец есть?
    Все что смогли найти и показать это трусы с флагом США . Действительно провальная операции ничего не скажешь request
  6. Totor5 Звание
    Сегодня, 18:37
    Говорят внутри 2 самолетов находилось 4 мини вертолета MH-6 Little Bird. План был подобрать летчиков на вертолетах и вернуться. Но самолеты не смогли взлететь с грунтовки. Поэтому вылетело еще 2 Кукурузника, которые всех и увезли, а 2 самолета и 4 вертолета пришлось уничтожить тк самолеты не могли взлететь, а вертолеты не имели достаточной дальности полета.
    1. Володин Звание
      Сегодня, 18:52
      Их дальность порядка 450 км. От гор Загрос, где тот самый "заброшенный" аэродром находится, до границы (с Ираком) не больше 280 км. Какая дальность им была необходима?
      Второе: что же всё-таки заставило военные транспортники оказаться в 10 м друг от друга, если они не могли взлететь? Они хоть пробовали? Могли бы тогда бросить те самые вертолёты и взлетать без них.
  7. Наган Звание
    Сегодня, 18:59
    Это далеко не все странности. К примеру, кто-то дал утечку в медию секретной инфы о том, что имеет место быть операция по розыску и спасению экипажа сбитого F-15. Собсно, откуда персы и узнали про это. И это нехило затруднило операцию, пришлось отвлекать боевую авиацию от плановых операций на удары по иранским поисковым группам, пытавшимся найти и захватить пропавшего члена экипажа.
  К-50
Сегодня, 19:02
    Сегодня, 19:02
    И если такой замысел был, получается, что на этих самолётах априори никакой спецназ после «успешных поисков сбитого лётчика» возвращаться «на базу» не собирался. Соответственно, этот спецназ вполне может и сегодня оставаться на территории Ирана – для тех целей, которые Трамп определил как «уничтожение цивилизации».

    В интервью Скотта Риттера:
    Изначально вся эта толпа прилетела стырить радиоактивные материалы из Исфахана, иранского центра обогащения. Полковник, которого искали и спасали, был координатором операции со стороны ВВС. Когда его приземлили, всю операцию переквалифицировали в спасательную, ибо он очень много знал, и попасть ему в руки иранцев нельзя было дать никак.
    Когда же его нашли и спасли, к этому району уже было обращено слишком много внимания и иранских сил и средств, потому о продолжении попытки выкрасть делящиеся материалы из Исфахана были бы безуспешными и обречены на провал и гибель большого числа спецназов.
    Самолёты скучились из-за попытки развернуться в самом дальнем конце взлётной полосы, по другому не хватало разгона. Один самолёт передней стойкой провалился во влажную землю, так как об этом не подозревали. евреи её использовали в июне прошлого года и тогда она была высушенной, каменной твёрдости. А сейчас апрель и почва оказалась с меньшей несущей способностью.
    Вывезли всех на самолётах меньшего размера. Вертолёты сожгли из-за малой дальности полёта, а заправлять их не было возможности, так как они прибыли туда в самолётах, и так же их должны были вывезти. Сожгли же всё из-за якобы секретного оборудования, именно для работы с радиоактивными материалами, ну и чтобы не достались.
    Вот так примерно я услышал и понял.
    1. ТермиНахТер Звание
      Сегодня, 19:51
      Одно дело бегать по горам - искать летуна, совсем другое - лезть под землю, где тебя ждут.
  9. alexputnik17 Звание
    Сегодня, 19:39
    Я почитал, кости горят после 700 Цельсия. Может там жарче было? Люминь, топливо, титан... feel
  10. ALCA056000 Звание
    Сегодня, 19:59
    Да примитивно всё ! Как с "женой" Макрона laughing Спасли пилота - устроили пресс-конференцию для прессы и всё ясно. Ан нет .... Так же и макрониха судится годами за свою "девственность" laughing Клоуны....