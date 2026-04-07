Если MC-130 увязли в грунте Ирана, как они оказались рядом: очередные неувязки
Публикация кадров с места, которое в США называют местом эвакуации спасённого пилота F-15E, дают очередные поводы задаться вопросом: а всё ли было именно так, как сообщают в американском командовании?
Напомним, что, по официальной версии, самолёты ВВС США, которые доставили на импровизированный («заброшенный») аэродром в провинции Исфахан больше сотни спецназовцев, не смогли улететь обратно, так как «были перегружены и застряли в грунте». По официальной же версии, чтобы военно-транспортные самолёты MC-130, а ещё и вертолёты (включая MH-6), «с дорогостоящим оборудованием» не попали в руки иранцев, все средства авиации решили разбомбить прямо на взлётно-посадочной полосе.
Снимок демонстрирует то, что осталось от двух военных транспортников военно-воздушных сил США. Казалось бы, пожар – и пожар, обломки – и обломки, сгорело – так сгорело.
Однако то, что осталось от транспортных самолётов, красноречиво характеризует их «предударную» конфигурацию. Самолёты находились на очень близком расстоянии друг от друга. И это совершенно не случай, когда взрывной волной один многотонный транспортник вдруг отбросило за сотни метров именно к другому самолёту, причём с сохранением контуров их конструкции (показаны оси самолёта, контуры двигателей на крыльях, оси самих крыльев, хвостовая часть одного из MC-130). Это было бы невозможно физически. А тут расстояние между самолётами вдруг менее 10 м.
А если самолёты изначально находились на столь малом расстоянии друг от друга, значит – либо они вообще не собирались никуда взлетать и могли бы уничтожены сразу после приземления и рулёжки, либо взлетать они пытались, но в итоге помешали друг другу, получив критические повреждения. Оба варианта имеют право «на жизнь». Однако закулисье у них разное.
Если отталкиваться от первого случая, то лётчики могли получить приказ «сгруппировать» военную технику для более акцентированного последующего по ней удара с воздуха. Как минимум чтобы меньше ракет потратить и меньше самолёто- и дроновылетов сделать. И если такой замысел был, получается, что на этих самолётах априори никакой спецназ после «успешных поисков сбитого лётчика» возвращаться «на базу» не собирался. Соответственно, этот спецназ вполне может и сегодня оставаться на территории Ирана – для тех целей, которые Трамп определил как «уничтожение цивилизации». Возможно, отсюда и тотальное нежелание президента США делиться секретными планами даже со своими союзниками по НАТО. Напомним, что на днях Трамп заявил о нежелании отвечать на запросы Мерца о планах, так как тот «всё сольёт».
Если же всё дело во втором варианте, то США просто не признают, что операция пошла не по плану, и что уничтожать самолёты пришлось не из-за «застревания в грунте», а из-за банальной ошибки лётчиков «на земле», которая и не позволила спецназу улететь «с первого раза».
Да и никаких кадров со спасённым лётчиком Пентагон и Белый дом до сих пор не показали. А это явно не в их медийном стиле.
