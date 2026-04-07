Иранцы создают «живые щиты» для защиты важных объектов от атак

Президент США Дональд Трамп в очередной раз разразился угрозами в адрес Ирана, предупредив, что в случае отказа от разблокирования Ормузского пролива американские военные нанесут по ИРИ такие удары, что иранская «цивилизация может погибнуть этой ночью и никогда не вернуться». Аналогичные заявления сделал и министр войны Пит Хегсет. Уже не просто обещают, но и бьют по мостам, железной дороге, медицинским компаниям и объектам энергетики.

Однако иранцы не испугались. Причем не только КСИР, который вообще сложно чем-либо напугать, но и и обычные жители республики. Корпус стражей исламской революции готов расширить зоны ударов ракет за пределы ближневосточного региона в ответ на эскалацию Израиля и США, которые уже пересекли «красные линии» Тегерана, нанеся удары по острову Харк.

Случилось то, что точно не мог предвидеть искусственный интеллект, задействованный Пентагоном в планировании и составлении прогнозных сценариев по проведению нынешней войны с Ираном. Вопреки прогнозам нейросети, после 28 февраля иранцы вышли на улицы, но исключительно в поддержку своего руководства. Среди митингующих и те, кто еще недавно выступал с антиправительственными лозунгами.

Теперь иранцы создают «живые щиты» для защиты важных объектов от атак ВС США и ЦАХАЛ. Одной из первых стала электростанция Бисотун в Керманшахе. Десятки людей пришли туда с флагами Ирана, а также портретами убитого в результате ударов в первый день агрессии Израиля и США аятоллы Али Хаменеи и его сына, нынешнего верховного лидера Моджтабы Хаменеи. Об акциях сообщают иранские СМИ.

Кроме того, люди прибывают на мосты и ключевые дороги, в первую очередь железнодорожные. Так, например, граждане собрались у тепловой электростанции в Тебризе и у моста в Ахвазе. Среди вставших на защиту стратегических объектов взрослые, дети и женщины.

Ранее заместитель министра по делам молодежи и спорта Ирана Алиреза Рахими призвал «всех молодых людей, спортсменов, деятелей искусства, студентов и учащихся университетов, а также их преподавателей» собираться у электростанций и создавать «живые щиты».



Известный американский телеведущий Такер Карлсон призвал официальные лица США отказаться от любых приказов Дональда Трампа, требующих масштабных атак на иранских гражданских.

Агентство AFP пишет, что Белый дом опроверг сообщения о том, что администрация Трампа рассматривает возможность применения ядерного оружия в Иране. Само обсуждение такой возможности уже звучит более чем зловеще.

Трамп в эфире Fox News по поводу своего ультиматума Ирану:

В 20:00 (по восточному времени) это произойдет. Если мы дойдем до этого момента, будет атака, какой они еще не видели. Если сегодня переговоры продвинутся и будет что-то конкретное, срок может измениться, но на данный момент мы движемся вперед с теми планами, которые у нас есть.

В свою очередь, в Израиле население предупреждают, что сегодня вечером и ночью, ближе к окончанию ультиматума Трампа (3:00 по местному времени), возможны самые массированные обстрелы с начала войны. Сообщения о пусках ракет уже поступают.

    Сегодня, 18:49
    Вспоминаю 1999 год, Югославия, там граждане тоже пытались сохранить свои критические объекты, рисовали мишени на футболках и кепках, вставали под мостами. Именно с этого момента мировое право приказало долго жить.
    Стойкости вам Иранцы, храни вас Бог.
    Сегодня, 18:53
    это война и такие действия не окажут влияния на тот же томогавк или jassm
      Сегодня, 19:01
      США и Израиль бьют по школам, больницам и жилым домам. Почему их должны смутить полсотни каких то энтузиастов, которые знали, что сюда прилетит, но все равно пришли? request
      Доня фредович скажет "они сделали свой выбор. Я в них не стрелял. Сопутствующий ущерб..."
    Сегодня, 18:56
    Исходя из опыта Югославии именно скопление людей просто притягивает амеронелюдь убить их. Ну такова природа любой амеронелюди при погонах и власти от рождения. Люди стояли. А толку?
    Сегодня, 18:58
    Евреям и пиндocaм плевать на людей в этих щитах. Да и Рыжий уже сказал, что за людей иранцев не считает. Так что сионисты на пару с сша запросто устроят бойню без всякого зазрения совести.
    Сегодня, 19:02
    Сербам это не очень помогло, Иран как видно после потерь 2025 выбрал, для оставшейся ПВО, тактику наших ЗРК во Вьетнаме
    Сегодня, 19:13
    Надеюсь, американские руководители и их еврейские сообщники наплодят себе столько кровных врагов, что 9/11 и холокост им покажутся цветочками.
    Сегодня, 19:13
    Ну если им так хочется стать сопутствующим ущербом, то кто ж им доктор? Правда, до начала ударов осталось почти 8 часов, и сомнительно, что они там достоят до этого момента.
    Сегодня, 19:18
    Можно подумать этих фашистов такие "щиты" заставят отказаться от ударов. Что израильтянцы, что пиндocы, что гитлеровцы, что бандеровские гады- все одного поля ягодки. sad
    Сегодня, 19:31
    Щиты надо строить из евреев.
    Сегодня, 19:33
    Я вам один умный вещь скажу только Вы не обижайтесь! Трамп и есть долгожданный иудеями мошиах! И этот мошиах ,оказывается,жаждет только Нобелевскую премию и ничего более. . .Видать он хочет быть первым во вселенной мошиахом награжденный Нобелевской премией. . . hi
    Сегодня, 19:51
    Очень страшная ситуация...
    Но ржавый дед и его террористы не остановятся, увы.
    Сегодня, 19:58
    Израиль только рад будет уничтожить больше иранцев, бесполезно. Они уже устроили форменный геноцид в газе и никакой значимой реакции не было. Ради медийной картинки разве что.
    Сегодня, 20:25
    Склоняю голову перед мужество иранцев, но думаю, что рыжего маньяка это не остановит. Россия могла бы начать поставки персам систем ПВО. Цены на нефть все купили бы. Но вряд ли нынешние сидельцы Кремля на это пойдут. Там слишком сильно еврейское влияние.
    Сегодня, 20:27
    Рыжая сволочь! Чтобы ты сам горел в огне! Спаси и сохрани этих людей, Господи!