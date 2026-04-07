Иранцы создают «живые щиты» для защиты важных объектов от атак
Президент США Дональд Трамп в очередной раз разразился угрозами в адрес Ирана, предупредив, что в случае отказа от разблокирования Ормузского пролива американские военные нанесут по ИРИ такие удары, что иранская «цивилизация может погибнуть этой ночью и никогда не вернуться». Аналогичные заявления сделал и министр войны Пит Хегсет. Уже не просто обещают, но и бьют по мостам, железной дороге, медицинским компаниям и объектам энергетики.
Однако иранцы не испугались. Причем не только КСИР, который вообще сложно чем-либо напугать, но и и обычные жители республики. Корпус стражей исламской революции готов расширить зоны ударов ракет за пределы ближневосточного региона в ответ на эскалацию Израиля и США, которые уже пересекли «красные линии» Тегерана, нанеся удары по острову Харк.
Случилось то, что точно не мог предвидеть искусственный интеллект, задействованный Пентагоном в планировании и составлении прогнозных сценариев по проведению нынешней войны с Ираном. Вопреки прогнозам нейросети, после 28 февраля иранцы вышли на улицы, но исключительно в поддержку своего руководства. Среди митингующих и те, кто еще недавно выступал с антиправительственными лозунгами.
Теперь иранцы создают «живые щиты» для защиты важных объектов от атак ВС США и ЦАХАЛ. Одной из первых стала электростанция Бисотун в Керманшахе. Десятки людей пришли туда с флагами Ирана, а также портретами убитого в результате ударов в первый день агрессии Израиля и США аятоллы Али Хаменеи и его сына, нынешнего верховного лидера Моджтабы Хаменеи. Об акциях сообщают иранские СМИ.
Кроме того, люди прибывают на мосты и ключевые дороги, в первую очередь железнодорожные. Так, например, граждане собрались у тепловой электростанции в Тебризе и у моста в Ахвазе. Среди вставших на защиту стратегических объектов взрослые, дети и женщины.
Ранее заместитель министра по делам молодежи и спорта Ирана Алиреза Рахими призвал «всех молодых людей, спортсменов, деятелей искусства, студентов и учащихся университетов, а также их преподавателей» собираться у электростанций и создавать «живые щиты».
Известный американский телеведущий Такер Карлсон призвал официальные лица США отказаться от любых приказов Дональда Трампа, требующих масштабных атак на иранских гражданских.
Агентство AFP пишет, что Белый дом опроверг сообщения о том, что администрация Трампа рассматривает возможность применения ядерного оружия в Иране. Само обсуждение такой возможности уже звучит более чем зловеще.
Трамп в эфире Fox News по поводу своего ультиматума Ирану:
В свою очередь, в Израиле население предупреждают, что сегодня вечером и ночью, ближе к окончанию ультиматума Трампа (3:00 по местному времени), возможны самые массированные обстрелы с начала войны. Сообщения о пусках ракет уже поступают.
