Экс-конгрессвумен призвала использовать 25-ю поправку для отставки Трампа

Двадцать пятая поправка к Конституции США! Ни одна бомба не упала на Америку. Мы не можем уничтожить целую цивилизацию. Это грех и безумие.

Бывшая конгрессвумен Марджори Тейлор Грин требует применить в отношении президента США 25-ю поправку после угроз Трампа уничтожить Иран. Об этом она написала в одной из запрещенных в России соцсетей.Бывшая сторонница Трампа, ранее поддерживающая все его инициативы, а позже разочаровавшаяся в нем, потребовала отставки президента США из-за его последних заявлений, в том числе об уничтожении иранской цивилизации. Судя по заявлению экс-конгрессвумен, она считает Трампа безумным. По ее словам, ни одна иранская бомба не упала на территорию США, а он хочет уничтожить Иран.25-я поправка к Конституции США предусматривает наследование президентской власти. В случае смерти президента США или невозможности исполнения им своих обязанностей в силу каких-либо причин, власть передается вице-президенту. В данном случае Джей Ди Вэнсу.Поправка была принята 10 февраля 1967 года и с тех пор применялась всего три раза: один раз ей воспользовался Ричард Никсон, уйдя, не дожидаясь импичмента, а также два раза Джордж Буш-младший, и оба раза из-за операций.