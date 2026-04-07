Экс-конгрессвумен призвала использовать 25-ю поправку для отставки Трампа

Бывшая конгрессвумен Марджори Тейлор Грин требует применить в отношении президента США 25-ю поправку после угроз Трампа уничтожить Иран. Об этом она написала в одной из запрещенных в России соцсетей.

Бывшая сторонница Трампа, ранее поддерживающая все его инициативы, а позже разочаровавшаяся в нем, потребовала отставки президента США из-за его последних заявлений, в том числе об уничтожении иранской цивилизации. Судя по заявлению экс-конгрессвумен, она считает Трампа безумным. По ее словам, ни одна иранская бомба не упала на территорию США, а он хочет уничтожить Иран.



Двадцать пятая поправка к Конституции США! Ни одна бомба не упала на Америку. Мы не можем уничтожить целую цивилизацию. Это грех и безумие.

25-я поправка к Конституции США предусматривает наследование президентской власти. В случае смерти президента США или невозможности исполнения им своих обязанностей в силу каких-либо причин, власть передается вице-президенту. В данном случае Джей Ди Вэнсу.

Поправка была принята 10 февраля 1967 года и с тех пор применялась всего три раза: один раз ей воспользовался Ричард Никсон, уйдя, не дожидаясь импичмента, а также два раза Джордж Буш-младший, и оба раза из-за операций.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    +6
    Сегодня, 18:57
    ❝ Судя по заявлению экс-конгрессвумен, она считает Трампа безумным ❞ —

    — Похоже, она не ошибается ...
    1. Амиго. Звание
      0
      Сегодня, 19:04
      Ну там политики поголовно пациенты палаты №6
    2. ANB Звание
      +3
      Сегодня, 19:07
      Похоже, Путин говорит правду, что Байден лучше Трампа........
      1. stelltok Звание
        +1
        Сегодня, 19:15
        Байден лучше Трампа

        Хуже.
        Байден объявил о желании "подавить" Россию
        https://www.mk.ru/politics/2023/10/16/bayden-obyavil-o-zhelanii-podavit-rossiyu.html?ysclid=mnovnwppxo48453669
        Лидер США Джо Байден сообщил,.... о необходимости сокрушить Россию...

        ...Байден сказал, что нужно объединить против Путина всю Европу. Тогда президент России не сможет создавать такие проблемы, как сейчас.
      2. Sky Strike fighter Звание
        -2
        Сегодня, 19:20
        Цитата: ANB
        Похоже, Путин говорит правду, что Байден лучше Трампа........


        Трамп не применит ЯО.Это он пытается взять на понт Иран от отчаяния. Запугивает.
        1. Пупырчатый Звание
          +2
          Сегодня, 19:41
          В чем же он отчаялся, скажите?
          1. Sky Strike fighter Звание
            0
            Сегодня, 20:01
            Цитата: Пупырчатый
            В чем же он отчаялся, скажите?


            Блицкриг у него не получился,а запасного плана действий у него предусмотренно не было,вот он и импровизирует на ходу.Пытается взять на понт.Так как если не запугает Иран,то прийдётся начинать сухопутную операцию наземных войск для которой у него кот наплакал или прийдётся признать что Ормузский пролив американцы не смогли разблокировать и уйдя таким образом Трамп с высокой вероятностью проиграет выборы в Конгресс.Куда не кинь всюду клин.Иран это не Венесуэла,огромная страна с большой армией.
            1. Развед Звание
              0
              Сегодня, 20:22
              Цитата: Sky Strike fighter
              Блицкриг у него не получился,а запасного плана действий у него предусмотренно не было,вот он и импровизирует на ходу

              А это точно про Трампа?
      3. Себенза Звание
        0
        Сегодня, 19:49
        А Путин лучше Байдена. В эту игру можно играть вдвоём.
  2. Младший рядовой Звание
    +2
    Сегодня, 19:12
    Придет после Трампа другой Байден, и какая разница? Мировые паразиты под названием США, будут вынуждено заниматься тем же самым, потому как экономика Америки построена на паразитизме.
  3. uralex Звание
    +3
    Сегодня, 19:13
    Трамп сейчас в таком кураже, что ни за что добровольно власть из рук не отдаст. Введет в стране такую диктатуру, какую еще история не видела.
    1. Себенза Звание
      0
      Сегодня, 19:59
      "Он сейчас в таком кураже, что ни за что добровольно власть из рук не отдаст. Введет в стране такую диктатуру, какую еще история не видела."- согласен. Только сегодня на кухне обсуждали тарифы за квартплату.
  4. Фразах Звание
    +3
    Сегодня, 19:15
    Не бывает, чтобы начальственное слово понравилось не всем. Мадам лжет, сердце красавицы склонно к измене и перемене... Обычные терки на олимпах. Электорат, как обычно, будет молчать в тряпку и возмущаться только за свой карман.
    1. helmi8 Звание
      +2
      Сегодня, 19:58
      Цитата: Фразах
      Мадам лжет, сердце красавицы склонно к измене и перемене...

      Давно обратил внимание, что все чиновники, ставшие экс-, вдруг резко "умнеют" и меняют свои убеждения на резко противоположные...
  5. ddmitrij Звание
    +2
    Сегодня, 19:24
    А кто сейчас на Западе не безумен? Нет, ты скажи, я жду laughing
  6. Грац Звание
    +2
    Сегодня, 19:26
    Трамп действует как неадекват, но действия создающие хаос вполне укладываются в логику единственного гегемона, который хочет остаться единственным не считаясь ни с кем и ни с чем
  7. Евгений_Свириденко Звание
    -1
    Сегодня, 19:29
    Ну вот так и проявляется фашизм... С попытками прогнуть весь мир под себя и бомбёжками несогласных.
  8. Жеребливый Звание
    0
    Сегодня, 19:54
    - Что сказал безумный король, когда ты ударил его в спину? Назвал тебя предателем? Молил о пощаде?
    - Он сказал то же, что и повторял постоянно: "Сжечь дотла!"
  9. Андрей Николаевич Звание
    +1
    Сегодня, 20:15
    Стареет дедушка. Несет всякую чушь.. Потом и не вспомнит, о чем он там, вякал. Но это "выбор американского народа". У нас тут есть один "народ", который себе вообще "пенисо-пианиста"выбрал. И ничего.. Живут как то.. Пока, живут..