Такер Карлсон призывает военных США отобрать у Трампа «ядерную кнопку»
Бывшие и нынешние советники Трампа опасаются, что американский лидер может отдать приказ о применении по Ирану ядерного оружия. И хотя в Белом доме отрицают такие планы, вероятность этого не так уж и мала, учитывая импульсивность президента США. Об этом пишет The Guardian.
Трамп может рассмотреть вариант нанесения по Ирану ядерного удара, так как применение обычных средств не приводит к нужному президенту США результату. В администрации Трампа такие планы категорически отрицают, но вероятность такого сценария сохраняется.
Между тем журналист и бывший сторонник Трампа Такер Карлсон призвал военных США и ближнее окружение Трампа отобрать у него «ядерную кнопку». А при получении приказа на применение ядерного оружия не выполнять его и уходить в отставку.
Трамп уже отреагировал на заявление Карлсона о недопустимости ударов по гражданской инфраструктуре Ирана. По словам президента США, журналист ничего не понимает, потому что у него якобы «низкий IQ». Поэтому Трамп не имеет с ним никаких дел.
Информация