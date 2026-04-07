Такер Карлсон призывает военных США отобрать у Трампа «ядерную кнопку»

Бывшие и нынешние советники Трампа опасаются, что американский лидер может отдать приказ о применении по Ирану ядерного оружия. И хотя в Белом доме отрицают такие планы, вероятность этого не так уж и мала, учитывая импульсивность президента США. Об этом пишет The Guardian.

Трамп может рассмотреть вариант нанесения по Ирану ядерного удара, так как применение обычных средств не приводит к нужному президенту США результату. В администрации Трампа такие планы категорически отрицают, но вероятность такого сценария сохраняется.



Между тем журналист и бывший сторонник Трампа Такер Карлсон призвал военных США и ближнее окружение Трампа отобрать у него «ядерную кнопку». А при получении приказа на применение ядерного оружия не выполнять его и уходить в отставку.

Те, кто находится в прямом контакте с президентом, должны сказать: «Нет, я уйду в отставку. Я сделаю всё, что смогу в рамках закона, чтобы это остановить, потому что это безумие». И если будет отдан приказ — я его выполнять не буду. Разбирайтесь сами с кодами на «ядерном чемоданчике», потому что сейчас на кону абсолютно всё.

Трамп уже отреагировал на заявление Карлсона о недопустимости ударов по гражданской инфраструктуре Ирана. По словам президента США, журналист ничего не понимает, потому что у него якобы «низкий IQ». Поэтому Трамп не имеет с ним никаких дел.

Он постоянно мне звонит, но я не отвечаю на его звонки. Я не имею с ним дел. Мне нравится иметь дело с умными людьми, а не с дураками.
    Сегодня, 19:25
    А при получении приказа на применение ядерного оружия не выполнять его и уходить в отставку

    При получении такого приказа надо сразу брать Белый дом и валить бешеного деда.
    Интересно, у них сколько одновременно кнопок надо нажать, чтобы ЯО применить? У нас вроде из 5 чемоданчиков нужно подтверждение не менее, чем с двух.
    Если у них кнопка одна и деду не требуется подтверждение от высшего армейского командования - то считай, доверили кнопку обезьяне с гранатой.
      Сегодня, 19:51
      hi А камуфляжную звезду Героя рыжему Сатане из Фашингтона и заслуженному сионисту вручить посмертно, заслужил.
      Сегодня, 19:52
      Цитата: Metallurg_2
      У нас вроде из 5 чемоданчиков нужно подтверждение не менее, чем с двух.

      нет
      Цитата: Metallurg_2
      Если у них кнопка одна и деду не требуется подтверждение от высшего армейского командования - то считай, доверили кнопку обезьяне с гранатой.

      у них тоже один человек не запустит, не переживайте hi
    Сегодня, 19:25
    ...и кепку, и кнопку, и кресло со столом отберут.... Доня, тебе скоро совсем печаль будет, если не угомонишься. Ну ведь всё отберут. И даже микрофон с компьютером.
    Сегодня, 19:26
    Да и посадить его в клетку, вместе с Мадурой, и пусть там они друг друга судят, милуют и казнят.
    Сегодня, 19:27
    Чего-то год назад другие песни пел. У Карлсона с крышей проблемы?
      Сегодня, 19:29
      Карлсон - глашатай истины, непдкупный и всё такое. lol Главное чтобы случайно из окна на 20м этаже не подскользнулся. Вот как начнут глаголить истину, так все случайно подскальзываются. Или заболевают смертельно. Парадокс.
        Сегодня, 19:42
        Или находят изнасилованную им в юности
          Сегодня, 20:10
          Причем жертва насилия будет черной и трансгендерной.
            Сегодня, 20:18
            Цитата: Metallurg_2
            Причем жертва насилия будет черной и трансгендерной.

            Не приведи Господь увидеть такое нечто... belay
        Сегодня, 19:44
        Цитата: Nexcom
        Карлсон - глашатай истины, непдкупный и всё такое. Главное чтобы случайно из окна на 20м этаже не подскользнулся.

        Насчёт поскользнулся неизвестно, а вот дело ему ФБР намеревается шить - "за контакты с иранцами". А дело лишь в том, что перед войной журналист Карлсон действительно общался с иранскими политиками, и тогда ему слова никто не сказал в упрёк. Но теперь он "в разводе" с Донни, а Донни очень злопамятен.
          Сегодня, 20:19
          Цитата: Монтесума
          а Донни очень злопамятен.

          Доня не один такой, у нас тоже есть, любитель кефира, боевого Генерала маринует...
      Сегодня, 19:37
      Цитата: Дырокол
      Чего-то год назад другие песни пел.

      Год назад многие бывшие соратники Донни пели другие песни, пока не увидели, в какое болото он их тянет. Теперь стали его оппонентами.
      Цитата: Дырокол
      У Карлсона с крышей проблемы?

      Как раз у Карлсона и Марджори с головой полный порядок, в отличие от Трампа Максимуса Величайшего.
        Сегодня, 19:49
        Цитата: Монтесума
        пока не увидели, в какое болото он их тяне

        Весь мир видел, что он тролль жадный до денег. Поэтому Карлсон либо слабоумный, что не понимал в какой навоз залезает, либо делал это за деньги которые не пахнут, а когда он их лишился то начал гавкать на прежнего хозяина.
        Нет там порядочных, одни подонки.
      Сегодня, 19:39
      Кто платит-тот танцует.
        Сегодня, 19:50
        Цитата: Себенза
        Кто платит-тот танцует.

        Именно!
      Сегодня, 20:17
      Карлсон был сторонником Трампа, когда тот был ещё адекватен. Но возраст и власть делают свое дело. Трамп становится опасен для мира. Это уже очевидно всем.
    Сегодня, 19:27
    Страшно однако, рыжий полудyрок действительно может применить ЯО.
    Меня вот волнует вопрос, с ним кто-то из мировых лидеров ведёт диалог, чтобы не начал ядерную войну?
      Сегодня, 19:44
      А если так. Ты первый шмальнёшь-тебе коврижки. Мы вроде не начинали, но подберём уже в белом.
      Сегодня, 20:23
      Цитата: ЗВЕРОБОЙ
      Страшно однако, рыжий полудyрок действительно может применить ЯО.

      Иран загоняют в угол, а эта позиция не оставит персам выбора. Запаса обогащённого урана им хватит на несколько ракет, так что Исраиловка и заливняки могут прочувствовать все прелести "дружбы" с мериканами...
    Сегодня, 19:29
    Помнится когда были разговоры о возможности применения ТЯО по Украине, США и ЕС в жеской форме высказали:
    не важно то что Украина не является страной НАТО, полетит ответка .
    Кроме того , там даже Китай что-то взбуркнул по данному поводу, из серии: настоятельно не рекомендуем.
    А в данном случае что ?
    Раздайся море, Дони гуляет на полную катушку и ему все можно ?
      Сегодня, 19:57
      Цитата: ЗлойКоммунист
      Помнится когда были разговоры о возможности применения ТЯО по Украине, США и ЕС в жеской форме высказали:
      не важно то что Украина не является страной НАТО, полетит ответка .
      Кроме того , там даже Китай что-то взбуркнул по данному поводу, из серии: настоятельно не рекомендуем.
      А в данном случае что ?

      а в данном случае, когда речь о единственной сверхдержаве на планете, реальной- молчат.. да, знаю- неприятно звучит.. самому не нравится..но зато про правду.. раз уж Вы спросили.. или есть другое объяснение? hi
    Сегодня, 19:36
    Ядерный удар по Лондону приведёт Трампа к нужному результату .Иран моментально откроет Ормуз .Прям моментально - раз и ормуз открыт ."Англий" ещё много,а Иранская цивилизация одна.
    Сегодня, 19:43
    У нас ,по моему "Кузькины матери" могут взлетать и без нажатия "красной кнопки" по приказу бессмертной "мертвой руки" . . hi
    Сегодня, 19:44
    Рыжая обезьяна с ядерной гранатой. Куда катится этот мир?
    Сегодня, 19:47
    ывшие и нынешние советники Трампа опасаются, что американский лидер может отдать приказ о применении по Ирану ядерного оружия.

    А мы еще над самоходным дедом Бидоном смеялись...Тут-то пострашнее будет.
    Сегодня, 19:48
    Зеленский запросил перемирие в преддверии православной Пасхи .Я чёт не понял эта Иуда причисляет себя к православным ?Кто расшифрует? ( Гардиан).
      Сегодня, 20:13
      Есть такой анекдот:
      В пятницу я мусульманин
      В субботу - иудей
      В воскресенье - христианин.
      А с понедельника по четверг мне просто лень работать.
      Так что и зеленая плесень меняет веру, когда это выгодно.
    Сегодня, 20:12
    Если Штаты применят ядерное оружие, то это отрезвит многих политиков в Европе. Значит и Россия может вдарить! Сейчас они в это не верят. А если что-то случилось в первый раз, то и во второй может случиться.
    Сегодня, 20:15
    Цитата: Монтесума
    Как раз у Карлсона и Марджори с головой полный порядок, в отличие от Трампа Максимуса Величайшего

    Да так то.. Не то чтобы кнопку отобрать, смирительную рубашку уже пора. laughing
    Сегодня, 20:18
    Цитата: андрей мартов
    У нас ,по моему "Кузькины матери" могут взлетать и без нажатия "красной кнопки" по приказу бессмертной "мертвой руки"

    " Периметр". Амеров потрясывает от неë. И вечная привычка наши системы на свой лад переименовывать. Читал, по чистой случайности, китайцы такую же изобрели. laughing
    Сегодня, 20:21
    Да почему ни одна страна не поможет Ирану, нормальным современным оружием, спецами к нему (как было с Вьетнамом) боятся? Похоже на Югославию.
      Сегодня, 20:31
      Цитата: trromar
      Да почему ни одна страна не поможет Ирану, нормальным современным оружием, спецами к нему (как было с Вьетнамом) боятся? Похоже на Югославию.

      Россия не может. Самим бы отбиться.
      А Китай... Обезьяна на дереве.
      Уже в который раз опустили на деньги, а те не отсвечивают. Надеюсь что в отличии от кремлёвских старцев, хоть разведданными снабжают. У них то есть такая возможность. А у нас рагозинские батуты только..
    Сегодня, 20:31
    Цитата: tralflot1832
    Иран моментально откроет Ормуз .Прям моментально - раз и ормуз открыт

    no Персы мудрые, делятся платой за проход по Ормузу с Оманом, так что теперь там двое в доле, а собак вешают на Иран.