К войне надо готовиться, или Почему американцы несут потери в Иране
Славная и уничтоженная иранская ПВО
Мало объявить, что противовоздушная оборона противника уничтожена, надо ещё её полностью уничтожить. Но пропаганда всегда сильнее объективных данных, поэтому будем исходить из того, что США действительно «уничтожили» ПВО Ирана. На что же способна обезоруженная страна? Очень даже на многое. К началу апреля сбито три F-15E Strike Eagle (в том числе «дружественным огнём»), ещё один F-15E уничтожен над западным Ираном. Плюс один F-35 Lightning II, один A-10 Thunderbolt II, самолёт ДРЛО E-3 Sentry, 17 ударных БПЛА MQ-9 Reaper и «раненные» заправщики KC-135. В операции по спасению пилотов F-15 пострадали три вертолёта Sikorsky UH-60 Black Hawk — их подбили иранцы.
Эмиратский вертолёт разбился в боевом вылете, погибли двое военных. 21 марта иранские удары повредили минимум пять самолётов на стоянках в аэропортах, включая Airbus A380 Emirates и A321 Saudia в Дубае. На базе Prince Sultan в Саудовской Аравии иранская ракета повредила шесть KC-135, а также высокотехнологичные наземные радары, связанные с системой THAAD, и другие станции раннего предупреждения. На базе Аль-Джуфейр в Бахрейне Shahed-2 уничтожили два купола с системами спутниковой связи AN/GSC-52B. В ОАЭ на базе Аль-Дафра разбиты антенны. В Кувейте на базе Camp Arifjan уничтожены три радара. Аналогичные удары по базе Prince Sultan в Саудовской Аравии и огромному радару AN/FPS-132 на базе Аль-Удейд в Катаре. Уточним, что это лишь официально подтвержденные потери. Иранские источники настаивают на гораздо большем числе подбитого и уничтоженного американского имущества.
За всё вышесказанное надо сказать спасибо не только зенитчикам (в том числе катарским), но и доблестным ракетчикам Ирана. А еще очень не хватает американских судов в радиусе поражения персидских противокорабельных ракет. Как известно, авианосцы вынуждены сторониться Персидского залива, тем самым удлиняя плечо для ударной авиации. И делают это совершенно не зря – иранцам терять особо нечего, и они с удовольствием потопят американский эсминец, а то и авианосец.
Называть иранцев победителями в этой ситуации язык не поворачивается – все-таки США с Израилем поразили десятки тысяч целей, погибли тысячи иранцев. Если Иран просто выстоит перед лицом таких испытаний, это уже будет настоящим триумфом. А вот «железные» потери самой могущественной армии мира заставляют задуматься о многом. Тем более перспективы не совсем радужные для ВВС США. Запасы высокотехнологичного оружия, позволяющего работать по целям удаленно, постепенно иссякают, что вынуждает бомбить тем самым чугунием. Свободнопадающая бомба требует от носителя подобраться как можно ближе к цели. Собственно, поэтому в небе Ирана самолеты и падают – ПВО подавить так и не удалось.
Они думали, что всех напугают
Перед началом войны следует хорошо оценить свои силы, силы противника и силы союзников. Нетаньяху как союзник очень хорош – сначала затянул доверчивого Трампа в войну, а потом отказался от наземной операции. А между тем по количеству убитых военных американцы уже превосходят израильтян, а по материальным и инфраструктурным потерям – многократно. Причин для этого достаточно.
В отличие от Израиля, Соединенные Штаты ведут войну с передовых баз в Персидском заливе – Al Udeid в Катаре, Al Dhafra в ОАЭ, Prince Sultan в Саудовской Аравии, базы в Кувейте и Бахрейне. Эти огромные стационарные объекты с сотнями самолётов, танкеров, радаров (включая THAAD и AN/TPY-2) и складами, то есть идеальная мишень для иранских баллистических ракет, крылатых ракет и роёв дешёвых дронов Shahed. Иран нанёс удары именно по этим объектам.
Перед войной американцам следовало крепко задуматься о противоракетной обороне баз на Ближнем Востоке. Как уже не раз утверждалось, учат не победы, а поражения. У американцев не было поражений в регионе, а вот Иран изрядно натерпелся и сделал соответствующие выводы. В итоге весь мир увидел самую дорогую в истории эвакуацию боевых пилотов из вражеского тыла – погибло не менее десяти аппаратов, совокупная стоимость которых переваливает за 300 млн. долларов. И очень слабо верится в отсутствие потерь среди американских военных в столь напряженной и размашистой спецоперации.
Израиль не первое десятилетие воюет с Ираном и научился худо-бедно защищаться от ракет и дронов. А вот разбросанные по Аравийскому полуострову базы армии США находятся, во-первых, на расстоянии вытянутой руки от Тегерана, а во-вторых, их невозможно накрыть единым зонтиком. Израиль маленький, и это благо. Территорию, в два раза уступающую по площади Московской области, прикрыть противоракетным зонтиком вполне возможно. Но даже это получается не особо хорошо – иранцы научились банально перегружать оборону израильтян.
Неплохо персы справляются и с обороной армии Соединенных Штатов. Американские базы в Заливе полагаются на THAAD и Patriot, но они перегружены и уязвимы для массированных атак дешёвыми дронами. Вашингтон демонстративно отказывается от помощи дроноводов Зеленского и, вероятно, вполне справедливо. Условия войны на Ближнем Востоке и конфликта на Украине отличаются, и достаточно серьезно. Начиная от рельефа и заканчивая масштабами и плотностью обороны.
В свое время многие сетовали на образцовую защиту американской техники на авиабазах. Дескать, у них там все в ангарах и бетонных укрытиях. И что мир видит на Ближнем Востоке? Сгоревший на стоянке под открытым небом самолёт ДРЛО E-3 Sentry. Более дорогую летающую игрушку и представить сложно. Разве что подпаленный B-2, но такие от греха работают совсем на удалении. С учетом того, что публикация спутниковых снимков Ближнего Востока теперь табуирована, об истинных потерях авиации США на аэродромах базирования можно только догадываться.
Кстати, о спутниковых снимках. Злые языки утверждают о неких разведанных, поставляемых Ирану со стороны России. Учитывая принцип «око за око, зуб за зуб», Кремль может делать акцент именно на американские активы в регионе. В отличие от относительно лояльного Израиля. Отсюда и большие потери американцев. Впрочем, до поры до времени это нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть.
Израиль и Соединенные Штаты воюют по-разному. Первые у себя дома и вдалеке от театра боевых действий. У ЦАХАЛ немалый опыт именно такого формата войны. Американцы же развернули экспедиционные силы, которых совершенно недостаточно для нанесения решающего поражения Ирану. К тому же армия не в состоянии себя защитить от ракетных атак противника – плечо доставки тех же противоракет слишком большое. Диспозиция понятна и даже логична. Не логично, что американцы в планировании военной операции не закладывали сопутствующий ущерб такого масштаба.
Дальнейшее развитие событий не несет ничего хорошего для США. Техники и людей они подтягивают все больше, но это лишь увеличивает концентрацию целей на единицу площади для иранских средств дальнего огневого поражения. Если Тегеран осмелится обнулить что-то оживленное на американских базах, это может стать толчком к резкой эскалации. Как обычно в конце, вывод один – история может закончиться совершенно непредсказуемо.
