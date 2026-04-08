От одиночного старта до залпа - британская пусковая установка HAL10
Пусковая установка HAL10 в боевом положении
Силами разных организаций и компаний создаются не только беспилотные летательные аппараты, но и вспомогательные устройства для них. Например, британская компания ISS Aerospace недавно представила оригинальную пусковую установку для беспилотников под обозначением HAL10. Это устройство должно упростить процесс развёртывания и массового применения БПЛА некоторых типов. Компания-разработчик рассчитывает на интерес со стороны заказчиков.
Актуальные разработки
Компания ISS Aerospace / ISS Group, Ltd. была основана в 2015 г. и с тех пор занимается разработкой электронных приборов разного назначения. Кроме того, несколько лет назад компания начала создавать собственные беспилотные авиационные системы. При этом ей понадобилась помощь смежных предприятий.
В недавнем прошлом ISS вместе с компанией OSL Technology основали совместное предприятие ISSOS Technologies, а также разработали лёгкий многоцелевой БПЛА Wasp. Недавно стало известно, что для него, а также для гипотетических перспективных беспилотников, создаётся универсальная наземная пусковая установка.
Впервые о проекте HAL10 (Hybrid Air-Systems Launcher — «Гибридная пусковая установка для воздушных систем на 10 мест») рассказали в начале марта. К этому времени пусковая установка прошла стадию разработки и изготовления опытного образца. Благодаря этому к первому пресс-релизу приложили видео с испытаний, демонстрировавшее работу установки и запуск БПЛА.
Сообщается, что установка HAL10 уже показала свои основные возможности и подтвердила расчётные характеристики. В первую очередь, в ходе испытаний проверялась возможность быстрого запуска групп БПЛА для самостоятельного или группового решения задач. Установка без труда справилась с подобной работой. Беспилотники стартовали по одному и «залпами».
Старт БПЛА
В ближайшее время ISS Aerospace планирует завершить испытания и доводку изделия HAL10. Также завершится отработка взаимодействия пусковой установки и беспилотников Wasp. Возможно, в «боекомплект» установки включат БПЛА других типов с близкими габаритами и техническими характеристиками.
На текущем этапе работ компания-разработчик готова раскрыть информацию о новом проекте и показать его работу. Вероятно, с этого она начинает рекламную кампанию по продвижению установки HAL10 и БПЛА Wasp на международном рынке. Можно ожидать, что в ближайшее время эти разработки вместе появятся на одной из европейских выставок вооружения и военной техники.
Смогут ли два новых изделия найти своего покупателя, пока неизвестно. Однако компания ISS Aerospace ожидает, что характерные особенности установки и беспилотника станут конкурентным преимуществом.
На 10 запусков
Пусковая установка HAL10 имеет достаточно простую конструкцию. При этом она получила все необходимые устройства, которые нужны ей для решения поставленных задач. Кроме того, при всей своей простоте, это изделие является универсальным и может применять БПЛА разных типов.
Основой установки является коробчатая платформа с домкратами по углам. На ней смонтировано опорно-поворотное устройство простой конструкции с электрическими приводами. Непосредственно для запуска БПЛА используется качающийся агрегат с направляющими или контейнерами, а также прочим оборудованием. Он построен в корпусе сложной формы, но, вероятно, имеет простую внутреннюю компоновку.
БПЛА Wasp в полётной конфигурации
Габариты и масса изделия не раскрываются. Судя по опубликованным материалам, длина пускового устройства может превышать 1-1,2 м. Платформа имеет близкие размеры. При этом установка имеет транспортное положение, дающее минимальные габариты. В этом случае пакет направляющих разворачивается вдоль платформы и укладывается на неё.
В верхней части подвижного агрегата находится курсовая видеокамера. Она позволяет оператору следить за сектором запуска, в т.ч. определять возможные препятствия. Также предусмотрено дистанционное управление наводкой и запуском БПЛА. Все операции осуществляются при помощи пульта со связью по кабелю или по радио.
Установка несёт 10 транспортно-пусковых контейнеров с БПЛА совместимой модели. Запуск происходит при помощи стартового порохового двигателя с электрическим зажиганием. Возможен последовательный запуск любого количества беспилотников с тем или иным интервалом.
Утверждается, что изделие HAL10 отличается гибкостью применения. Его можно разместить на стационарной позиции или установить на подходящей самоходной платформе. Оно может использовать существующие многоцелевые БПЛА, а также не исключается создание новых летательных аппаратов. Беспилотная система на основе HAL10 сможет решать разные задачи в тех или иных условиях.
Совместимый БПЛА
На данный момент компания ISS Aerospace предлагает использовать с установкой HAL10 только один тип БПЛА. Это изделие Wasp, разработанное совместно с компанией OSL Technology. По всей видимости, универсальная пусковая установка разрабатывалась, в первую очередь, под этот беспилотник. При этом не исключается возможность применения других БПЛА с подходящими характеристиками.
Wasp — квадрокоптер характерного облика. Он имеет цилиндрический корпус с полусферическим головным обтекателем и коническим хвостом. Носовая и хвостовая часть корпуса вмещают разные приборы и полезную нагрузку. Центральная выполнена в виде пустого отсека, открытого с двух сторон.
БПЛА имеет четыре стрелы с винтомоторными группами. В транспортном положении они укладываются вдоль корпуса, а моторы с винтами оказываются внутри открытой части корпуса. Это позволяет поместить аппарат внутрь ТПК или пусковой направляющей. После старта стрелы раскрываются, и коптер может начинать самостоятельный полёт.
Габариты изделия Wasp не сообщаются. Очевидно, что оно короче ТПК на пусковой установке HAL10. Максимальная взлётная масса — 4 кг. Полезная нагрузка — до 1 кг.
Электромоторы и аккумулятор позволяют беспилотнику оставаться в воздухе до 30 минут (без нагрузки). Максимальный груз сокращает продолжительность полёта до 20-22 мин. Дальность полёта — до 45 км.
Wasp пока имеет только дистанционное управление. От операторского пульта по радиоканалу он получает команды, а также отправляет обратно видеосигнал. Недавно стало известно, что ISS Aerospace заключила соглашение с компанией Anduril UK. Они планируют вместе доработать бортовую аппаратуру БПЛА Wasp с применением программно-аппаратной платформы Anduril Lattice.
В существующей конфигурации БПЛА Wasp может выполнять задачи разведки и наблюдения. При соответствующем оснащении, он становится барражирующим боеприпасом. Внедрение приборов и ПО Lattice позволит повысить автономность его работы, а также получить возможности группового применения. Беспилотная система на основе такого летательного аппарата станет более гибким средством.
Комплексный подход
Таким образом, компания ISS Aerospace разрабатывает не только БПЛА, но и вспомогательные средства для них. Кроме того, она договаривается о сотрудничестве с компанией, имеющей особые наработки в области беспилотной авиации. При этом во всех подобных действиях наблюдается комплексный подход к проблеме развития перспективной техники.
Компания разработала новый БПЛА, который может использоваться как платформа для разных нагрузок при решении тех или иных задач. Кроме того, она договорилась с крупным иностранным разработчиком программно-аппаратных средств и собирается с его помощью усовершенствовать свой беспилотник. Также разработана оригинальная пусковая установка с 10 БПЛА на борту.
Очевидно, что в перспективе установка HAL10 и БПЛА Wasp с системой Lattice войдут в состав единой беспилотной авиационной системы. Это будет мобильный многоцелевой комплекс, пригодный для ведения разведки, поражения различных объектов и т.д. При этом беспилотники из состава такой системы смогут работать по одному, посменно или группами.
Кроме того, в перспективе возможно появление новой модификации установки HAL10, совместимой с другими типами БПЛА. Также под неё могут создать новую модель беспилотника, в т.ч. с усовершенствованной системой управления. Вероятно, ISS Aerospace и смежники не станут отказываться от таких возможностей, но займутся их реализацией позже.
На данный момент новые проекты от ISS Aerospace и её партнёров выглядят достаточно интересно. Однако пока речь идёт, главным образом, о результатах предварительных испытаний и о рекламе. Выполнение всех объявленных планов займёт некоторое время, а затем новой беспилотной системе предстоит пройти весь цикл испытаний.
Как быстро удастся выполнить все требуемые работы, а также получить и подтвердить расчётные характеристики, пока неизвестно. Кроме того, под вопросом сама возможность полной реализации заявленных возможностей. Также нельзя исключать, что к моменту окончания этих работ аналогичные системы появятся и у других компаний, и возникнет проблема конкуренции. Тем не менее, проекты Wasp и HAL10 от ISS Aerospace стоят внимания как пример оригинального подхода к решению технических задач.
