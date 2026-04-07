Россия и Китай наложили вето на проект резолюции по Ормузскому проливу, разработанную странами Персидского залива. Как заявляется, Россия отказалась поддержать документ, способный создать опасный международный прецедент.Проект резолюции, разработанный Бахрейном, был внесен на Совбез ООН сразу несколькими странами: Бахрейном, Иорданией, Катаром, Кувейтом, ОАЭ и Саудовской Аравией. В ходе голосования 11 стран поддержали его, две воздержались, а Россия и Китай выступили категорически против, заблокировав документ, воспользовавшись правом вето.Это была вторая, уже доработанная версия проекта, в которой странам рекомендовалось «координировать оборонительные усилия» для обеспечения безопасного прохода по Ормузу. В первом варианте предлагалось защищать свободу судоходства всеми средствами, т. е. монархии залива хотели развернуть войну против Ирана под эгидой ООН. Его 3 апреля блокировали Россия, Китай и Франция.Но и вторая версия не прошла, поскольку могла создать опасный прецедент для международного права. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, несмотря на предлагаемые оборонительные меры, такие документы в большинстве случаев служили для оправдания агрессии. Как подчеркнул министр, здесь нужно не резолюции принимать, а просто прекратить боевые действия, особенно это касается США и Израиля. Тогда все придет в норму, включая судоходство в Ормузском проливе.

