Россия и Китай снова заблокировали резолюцию монархий залива по Ормузу

Россия и Китай наложили вето на проект резолюции по Ормузскому проливу, разработанную странами Персидского залива. Как заявляется, Россия отказалась поддержать документ, способный создать опасный международный прецедент.

Проект резолюции, разработанный Бахрейном, был внесен на Совбез ООН сразу несколькими странами: Бахрейном, Иорданией, Катаром, Кувейтом, ОАЭ и Саудовской Аравией. В ходе голосования 11 стран поддержали его, две воздержались, а Россия и Китай выступили категорически против, заблокировав документ, воспользовавшись правом вето.



Это была вторая, уже доработанная версия проекта, в которой странам рекомендовалось «координировать оборонительные усилия» для обеспечения безопасного прохода по Ормузу. В первом варианте предлагалось защищать свободу судоходства всеми средствами, т. е. монархии залива хотели развернуть войну против Ирана под эгидой ООН. Его 3 апреля блокировали Россия, Китай и Франция.

Но и вторая версия не прошла, поскольку могла создать опасный прецедент для международного права. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, несмотря на предлагаемые оборонительные меры, такие документы в большинстве случаев служили для оправдания агрессии. Как подчеркнул министр, здесь нужно не резолюции принимать, а просто прекратить боевые действия, особенно это касается США и Израиля. Тогда все придет в норму, включая судоходство в Ормузском проливе.
    михаилл
    Сегодня, 20:31
    т. е. монархии залива хотели развернуть войну против Ирана под эгидой ООН.

    Карикатуры старинная, но суть не изменилась.
      bbb
      Сегодня, 20:38
      Сейчас по-другому смотришь на советские карикатуры, раньше все казалось не очень удачной пропагандой.
        михаилл
        Сегодня, 21:05
        раньше все казалось не очень удачной пропагандой.

        Времена изменились.
          Наган
          Сегодня, 21:23
          Да, времена изменились. Теперь толстые (или, политкорректней, боди-позитивные) пролетарии, а буржуи как раз стройные и ведущие ЗОЖ.
            михаилл
            Сегодня, 22:05
            Да, времена изменились. Теперь толстые (или, политкорректней, боди-позитивные) пролетарии, а буржуи как раз стройные и ведущие ЗОЖ.

            Парадигма для большинства решается обычной пропагандой.
            А бодипозитив пролетариев связан с одной простой причиной- еды стало настолько много, что треть произведённой утилизируется, а оставшейся хватает, чтобы закормить пролетариев насмерть, плюс пиво и прочий алкоголь с энергетиками.
            А буржуи ЗОЖничают вовсе не от нежелания помереть, а им просто помирать страшно. Они прекрасно знают, что попадут Ад. А пролетарию Ад не грозит, он для Человечества и Ноосферы только хорошее делает. Кормит, поит, одевает, возит, учит, развлекает.
    кокосов тима
    Сегодня, 20:37
    Иран признателен России и Китаю за вето на проект резолюции Совбеза ООН по Ормузскому проливу, заявил постпред страны при ООН Амир Саид Иравани.
    isv000
    Сегодня, 20:40
    Китаю с Россией пора открыто поставить Ирану и хусяткам нормальных ракет. Тем более что договор о военном сотрудничестве у нас с персами имеется. Войска не обещали а вооружения прописаны...
      Кмет
      Сегодня, 20:48
      Выбор маршрутов для отправки полноценных военных грузов в Иран сейчас крайне ограничен и сопряжен с огромными рисками. На практике, любая попытка отправить крупную партию оружия сейчас - это акт огромного политического и военного риска. Ни Китай, ни Россия не делают сейчас таких ответственных открытых политических шагов, если что-то и поставляется, то очень скрытно..
        ученый
        Сегодня, 21:25
        Выбор маршрутов

        Маршрут из Китая по ж.д. до порта Оля или Астрахань дальше паромом по Каспию до Ирана. Вроде все просто, быстро и дешево. Главное, что все легко скрыть от иностранных разведок.
          Кмет
          Сегодня, 21:54
          Тут главный фактор - время, которого нет. Отправят, пока доплывет (если еще доплывет и доедет). Морем - самый оптимальный вариант, но он долгий. Авиа - самый быстрый, но и самый непрактичный (просто приземлят), а сухопутный - одни проблемы, даже с севера Ирана (там уже "новые друзья" и претенденты в НАТО образовались). Так, что только морем.. И путей много, не только описанный Вами.
            Дост
            Сегодня, 22:43
            От Оля до Красноводска 36 часов на 8-10 узлах
        Себенза
        Сегодня, 21:26
        А на хохламу америкосы с европейцами могут открытыми политическими?
      commbatant
      Сегодня, 21:13
      договор о военном сотрудничестве у нас с персами имеется. Войска не обещали а вооружения прописаны...

      Договор о ВТС и о совместной обороне ни одно и тоже, безвозмездно поставлять В и ВТ РФ ИРИ не обязана, а возмездно для ИРИ время ушло, надо было до войны чесаться. Являясь конкурентом РФ по поставке нефти КНР, ИРИ с десятой попытки за строительство 1-го реактора на Бушерской АЭС расплатилось.

      Да и что значит по вашему нормальных ракет, мы связаны Вассенарскими соглашениями, поставим "нормальных ракет" ИРИ, у ВСУ появятся КР НБ "Томагавк" и на даче за сайтом на ВО не отсидишься.
        isv000
        Сегодня, 21:31
        Договор о ВТС и о совместной обороне ни одно и тоже, безвозмездно поставлять В и ВТ РФ ИРИ не обязана, а возмездно для ИРИ время ушло,

        С деньгами потом разберёмся. Если рухнет Иран то на наших границах протяженностью ок. 9000 км появится один огромный и вонючий полосатый геморрой!
        А с х.охлами - так их мочить надо, начиная с Банковой. Всё равно при штурме в щебень, так неча стеснятся. Но - увы и ах, это - "не наш метод ...
          commbatant
          Сегодня, 21:38
          С деньгами потом разберёмся.

          Много разобрались, потом? В условиях СВО тем более.
          С Венесуэлы 17 млрд. долл. США мы уже не получим, как и с Ирака, Ливии, САР (а у них всех были нефть, газ и т.д., но лохов просто послали).
          Впрочем можешь продать свою квартиру и отнести деньги в посольство ИРИ.
            isv000
            Сегодня, 21:41
            Впрочем можешь продать свою квартиру и отнести деньги в посольство ИРИ.

            request Но у меня нет квартиры...
        albert
        Сегодня, 22:53
        у ВСУ появятся КР НБ "Томагавк" и на даче за сайтом на ВО не отсидишься.

        С нашим правительством , томагавки у свидомых и так скоро появятся. negative negative
      БМС
      Сегодня, 22:18
      Серьезно? А в каком году заключили договор о военном сотрудничестве? Я слышал только о договоре о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. Пункт 3 статьи 3 этого договора гласит: В случае если одна из Договаривающихся Сторон подвергнется агрессии, другая Договаривающаяся Сторона не должна оказывать никакой военной или иной помощи агрессору, способствующей продолжению агрессии, и будет содействовать тому, чтобы возникшие разногласия были урегулированы на основе Устава Организации Объединенных Наций и других применимых норм международного права. Так что сначала изучите матчасть.
    Монтесума
    Сегодня, 20:40
    Ну очень интересно узнавать о проектах резолюций для решения проблем судоходства по Ормузскому проливу от стран БВ без упоминания первопричин кризиса. А где же их инициатива, осуждающая агрессоров за их действия? Разве не они поставили в позу инициаторов, взывающих теперь к другим странам о помощи?
      commbatant
      Сегодня, 21:23
      Ну очень интересно узнавать о проектах резолюций для решения проблем судоходства по Ормузскому проливу от стран БВ

      ИРИ не стало подписывать Конвенцию с Оманом (подписал) о международном статусе Ормузского пролива и свободе прохода судов по нему и это было давно, а сейчас топит все суда подряд, хотя по Конвенции акватория пролива разделена поровну между Оманом и ИРИ. Таким образом ИРИ нарушает судоходство и проявляет акт агрессии ко всем странам чьи баржи он утопил.
      Думаю в будущем ИРИ ждут иски от судовладельцев, импортеров / экспортеров нефти, газа и др. товаров из / в Персидского залива.
        albert
        Сегодня, 22:55
        Пинdoсы тоже никаких конвенций по морскому праву не подписали.А вопят о свободе судоходства.
          commbatant
          Сегодня, 23:02
          Пинdoсы тоже никаких конвенций по морскому праву не подписали.

          То верно, но зачем на ампириалистов равняться?
    tralflot1832
    Сегодня, 20:43
    Состав СБ ООН сейчас .Странные они какие-то.
      Rashid
      Сегодня, 20:51
      Кто же это воздержался, может Сомали?
        commbatant
        Сегодня, 21:26
        Кто же это воздержался, может Сомали?

        Логично, что Франция, если она в прошлый раз была против.
        Дмитрий Ригов
        Сегодня, 21:33
        Пакистан и Колумбия. На картинке список прошлогодний, уже не актуален.
    Вадим С
    Сегодня, 20:44
    Чего толку то от этих, бумажек, договоров и прочей чуши. Когда дело касается реальных интересов или денег, всё это не имеет значения. Все эти порядочные и правильные вещи выглядят просто наивно, в мире действует право сильного и только!
    андрей мартов
    Сегодня, 21:04
    Они в сложный период поставили нам "Герани",так что же мы в их сложный период не можем поставить Ирану немного "Кузькиных дубинок". . . hi
      commbatant
      Сегодня, 21:40
      Они в сложный период поставили нам "Герани"

      Бесплатно? А мы им взамен ни чего не поставляли?