Иран нанёс удар по промзоне Джубайль в Саудовской Аравии - крупнейшей в регионе

На израильском ТВ появились часы с обратным отсчётом на красном фоне. Изначально далеко не все зрители поняли, о чём идёт речь, но им подсказали.

Оказалось, что это время, оставшееся до момента истечения срока ультиматума Трампа. Как ранее заявил сам Трамп, если Иран не пойдёт на сделку, «будет уничтожена целая цивилизация».

Тем временем в КСИР заявили о готовности к такому ответу, который «станет по-настоящему тяжёлым для США и их союзников». Ранее Иран, как уже сообщалось, заявил, что ответ будет распространён за пределы ближневосточного региона. Теперь в Корпусе стражей исламской революции заявили, что «если США не остановятся, то, как и их союзники, будут лишены нефти и газа из региона Персидского залива на годы вперёд».

Ультиматум Трампа в отношении Ирана истечёт в 20:00 7 апреля по восточноамериканскому времени. По Москве в этот момент будет 3 часа ночи 8 апреля.

Напомним, что ранее (сегодня) противники Ирана уже нанесли массированный удар по его топливно-энергетическому комплексу. Под удар попали нефтяные мощности острова Харг (Харк). Видя, что противник в своей агрессии останавливаться явно не собирается, Иран нацелил несколько баллистических ракет на крупную промзону в саудовском городе Джубайль. На объекте прогремели взрывы, возник сильный пожар. Причём саудовские официальные лица утверждают, что «все семь иранских ракет были перехвачены, а на промзону упали их обломки».

Промышленная зона Джубайль состоит из двух частей и является крупнейшей промзоной на Ближнем Востоке и одной из крупнейших в мире. Там находятся десятки предприятий нефтехимической и металлургической промышленности, заводы по производству удобрений, стали, полимеров. Там же располагается крупный НПЗ SATORP, принадлежащий Saudi Aramco частично с американским капиталом. В промзоне есть кластер Sadara Chemical Company — совместного предприятия Saudi Aramco и Dow Chemical (США). Это один из современных комплексов по производству промышленных пластиков, эпоксидных смол и другой продукции химпрома.

Удар по промзоне Джубайль может привести к крайне негативным последствиям не только для саудовской, но и для американской экономики.
  1. Александр Елизаров
    Сегодня, 21:04
    Зря он это сделал. К нанесению ударов по Ирану в течение нескольких недель готовились Саудовская Аравия, ОАЭ и Азербайджан. Иран рискует получить войну на несколько фронтов. У некоторых стран есть территориальные претензии к Ирану, теперь есть повод занять эти территории.
    Обратите внимание Израиль занял часть территории Ливана и арабские страны по этому поводу сильно не возмущались, не до того.
    1. Володин Звание
      Сегодня, 21:06
      Цитата: Александр Елизаров
      Когда Израиль что-то захватывает, арабские страны с некоторых пор сильно не возмущаются - замечено, причём давно. Им почему-то постоянно "не до того".
      1. Shurik70 Звание
        Сегодня, 21:26
        Его хотят превратить в руины.
        А эти страны помогают его врагам.
        Фактически, они уже воюют. Причём там, где они сильны - деньги, плацдарм.
        А вот как военная сила они не очень. Хуситы это доказали.
    2. trromar Звание
      Сегодня, 21:08
      Эти страны не пойдут на Иран.
      Добавьте по этой промзоне, с американцами, ещё!
    3. ЗВЕРОБОЙ Звание
      Сегодня, 21:10
      Поведение Израиля вообще за пределами добра и зла, это просто сюр какой-то. Обратный отсчет по телевизору, это блин игра что ли компьютерная? am
      Что остается делать Ирану, ждать что их как цивилизацию уничтожат?
      Рыжая твaрь - чтоб ты сдох!
    4. Ате_ист Звание
      Сегодня, 21:23
      Азербайджан можно сразу же вычеркнуть из списка - там сумасшедших нет, да и Турция не одобрит. Саудиты и Эмираты огребут по полной и могут лишиться подосновы своего финансового существования - без этого назад в эпоху бедуинов.
      А кому возмущаться то? Недомонархиям? Их бабло больше занимает, чем участь единоверцев.
      Иордания прозападная. Ливия, Сирия и Ирак погружены в хаос. Египет один боится связываться с Израилем. Остается только Иран, так он и не молчит
    5. Наган Звание
      Сегодня, 21:30
      и счет на репарации за разрушенное. Причем считать будут, не скупясь: "два магнитофона, две кинокамеры, куртка замшевая - две".
    6. 5.11 Звание
      Сегодня, 21:31
      Можно вопрос ,а кто из перечисленных вами "войнов" , будет занимать территории Ирана ?
      Единственное что они могут - это заплатить Ирану ,чтобы он перестал их унижать . Но это потом . Сначала они заплатят амерам ,чтобы они свалили в закат с персидского залива .
    7. Lynnot Звание
      Сегодня, 21:39
      Возможно, что и зря. Надо было по непосредственному агрессору, до которого можно дотянуться, бить. Чтобы пожалелели о браваде с часиками.
    8. ettore Звание
      Сегодня, 21:50
      Просто Иран показывает логику- Зачем такой мир в котором нет Ирана. Помните такое сказал ВГК о России? Чем Иран хуже?
    9. ТермиНахТер Звание
      Сегодня, 21:50
      Ну, какие из арабцев вояки известно с 1947 г.))) азербайджанцы в Советской Армии служили на кухнях и на продскладах - тоже, вояки еще те)))
    10. carpenter Звание
      Сегодня, 22:36
      Все евреи об этом говорят, но не мы славяне.
  2. Амиго. Звание
    Сегодня, 21:11
    Молодцы амиго, бьют не оглядываясь а что там скажут, или кому счета заблокируют
  3. vitaliy20091959 Звание
    Сегодня, 21:28
    будем ждать утра ,может обойдется ,хотя еврейцы готовы терзать иран до конца ,а вдруг с ответкой им прилетит эдак на 25 кт
  4. Товарищ Ким Звание
    Сегодня, 21:44
    Безусловно, шакалёнок Алиев готов лизать грязные зады иудофашистов, его кредо- нагадить всем вокруг, подлизать Эрдогану, ну а если удалось пососать сморщенные фаберже иудофашиста Нетаньяху, значит не зря родился.
    Этот шакалёнок, прекрасно знает, что в России находится огромная масса нелегалов из Азербайджана, но видимо имеет хорошие рычаги влияния на Кремль, если делает резкие русофобские заявления (остающиеся без возбуждённого осуждения Калантаряна-Лаврова, ворон-ворону).
    Что остаётся делать Ирану?
    "Уникальный" опыт зерновых подлосделок, аммиачных обманов, Минсков и Стамбулов с Абрамовичем на посошок, они изучили.
    Вывод один, идти на перемирия с иудофашистами- продать свою Родину и свой народ.
    P.S. часы, с обратным отсчётом- дело хорошее.
    Вот только режим иудофашиста Нетаньяху, начал отсчёт для себя, а не для Ирана.
  5. GRIGORIY76 Звание
    Сегодня, 21:54
    В последние пару недель поймал себя на мысли: если бы у Ирана были наши ресурсы, там весь регион был бы абсолютно другой. Я понимаю что у жителей судьба незавидная но все равно. Насколько все таки элита, пусть даже и такая как в Иране отличается от нашей.
    1. albert Звание
      Сегодня, 22:49
      Ирану китайцы помогут.Для них это уникальный шанс устроить пин-dсам второй Вьетнам и даже больше.В Иран через Карачи сейчас прорву грузов из Китая завозят, тысячами тонн.
  6. Ivanhoe Звание
    Сегодня, 22:29
    Светът е на прага на Хирошима 2.0 и изглежда, освен на Иран, на никой не му пука. Никой не прави нищо да възпре рижия неврастеник, нито вътре в САЩ, нито в останалия свят. Все едно сме на кино, чакаме финала. Всички ли са полудели,толкова ли са страхливи или сме готови да повторим събитията от 1933 г.? Не ви ли прилича на нещо подобно?