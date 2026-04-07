Иран нанёс удар по промзоне Джубайль в Саудовской Аравии - крупнейшей в регионе
На израильском ТВ появились часы с обратным отсчётом на красном фоне. Изначально далеко не все зрители поняли, о чём идёт речь, но им подсказали.
Оказалось, что это время, оставшееся до момента истечения срока ультиматума Трампа. Как ранее заявил сам Трамп, если Иран не пойдёт на сделку, «будет уничтожена целая цивилизация».
Тем временем в КСИР заявили о готовности к такому ответу, который «станет по-настоящему тяжёлым для США и их союзников». Ранее Иран, как уже сообщалось, заявил, что ответ будет распространён за пределы ближневосточного региона. Теперь в Корпусе стражей исламской революции заявили, что «если США не остановятся, то, как и их союзники, будут лишены нефти и газа из региона Персидского залива на годы вперёд».
Ультиматум Трампа в отношении Ирана истечёт в 20:00 7 апреля по восточноамериканскому времени. По Москве в этот момент будет 3 часа ночи 8 апреля.
Напомним, что ранее (сегодня) противники Ирана уже нанесли массированный удар по его топливно-энергетическому комплексу. Под удар попали нефтяные мощности острова Харг (Харк). Видя, что противник в своей агрессии останавливаться явно не собирается, Иран нацелил несколько баллистических ракет на крупную промзону в саудовском городе Джубайль. На объекте прогремели взрывы, возник сильный пожар. Причём саудовские официальные лица утверждают, что «все семь иранских ракет были перехвачены, а на промзону упали их обломки».
Промышленная зона Джубайль состоит из двух частей и является крупнейшей промзоной на Ближнем Востоке и одной из крупнейших в мире. Там находятся десятки предприятий нефтехимической и металлургической промышленности, заводы по производству удобрений, стали, полимеров. Там же располагается крупный НПЗ SATORP, принадлежащий Saudi Aramco частично с американским капиталом. В промзоне есть кластер Sadara Chemical Company — совместного предприятия Saudi Aramco и Dow Chemical (США). Это один из современных комплексов по производству промышленных пластиков, эпоксидных смол и другой продукции химпрома.
Удар по промзоне Джубайль может привести к крайне негативным последствиям не только для саудовской, но и для американской экономики.
Информация