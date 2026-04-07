В Израиле прокомментировали свой удар по синагоге в Тегеране
Премьер Израиля выступил с очередным заявлением по Ирану. Сам он утверждает, что находится в Израиле и руководит операцией, однако далеко не все даже в самом Израиле в это верят.
По словам Биньямина Нетаньяху, «Израиль усиливает атаки на объекты, которые использует в своих интересах КСИР». К таким объектам Нетаньяху отнёс железную дорогу, объекты энергетики и мосты.
Ранее, напомним, удар был нанесён по мосту к западу от Тегерана. Мост связывал столицу страны с западными регионами. Проектировщик моста, иранский инженер, после разрушения его технического детища даже заплакал в прямом эфире, дав обещание в любом случае восстановить мост.
А это слова Нетаньяху:
Вполне чётко, вполне понятно. Нетаньяху добивается, чтобы Израиль стал единственным поясом силы от Восточного Средиземноморья до Оманского залива, а то и до южного Каспия. Правда, с последним явно не готова согласиться как минимум Турция.
Обращает на себя внимание заявление командования ЦАХАЛ по поводу разрушения синагоги в Тегеране в результате ракетного удара:
Напомним, что ранее, когда прилетало по синагогам на территории самого Израиля, в ЦАХАЛ утверждали, что Иран якобы сознательно бьёт по оплотам религии.
