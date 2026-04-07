В Израиле прокомментировали свой удар по синагоге в Тегеране

В Израиле прокомментировали свой удар по синагоге в Тегеране

Премьер Израиля выступил с очередным заявлением по Ирану. Сам он утверждает, что находится в Израиле и руководит операцией, однако далеко не все даже в самом Израиле в это верят.

По словам Биньямина Нетаньяху, «Израиль усиливает атаки на объекты, которые использует в своих интересах КСИР». К таким объектам Нетаньяху отнёс железную дорогу, объекты энергетики и мосты.



Ранее, напомним, удар был нанесён по мосту к западу от Тегерана. Мост связывал столицу страны с западными регионами. Проектировщик моста, иранский инженер, после разрушения его технического детища даже заплакал в прямом эфире, дав обещание в любом случае восстановить мост.

А это слова Нетаньяху:

Наша цель – сокрушить иранский режим, чтобы изменить баланс сил в регионе.

Вполне чётко, вполне понятно. Нетаньяху добивается, чтобы Израиль стал единственным поясом силы от Восточного Средиземноморья до Оманского залива, а то и до южного Каспия. Правда, с последним явно не готова согласиться как минимум Турция.

Обращает на себя внимание заявление командования ЦАХАЛ по поводу разрушения синагоги в Тегеране в результате ракетного удара:

Это был сопутствующий ущерб. Мы сожалеем, что так вышло. Наш основной удар был направлен на важную военную цель. Это был объект иранского режима. Мы не нацеливались на какое-либо культовое сооружение.

Напомним, что ранее, когда прилетало по синагогам на территории самого Израиля, в ЦАХАЛ утверждали, что Иран якобы сознательно бьёт по оплотам религии.
  1. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    +2
    Сегодня, 22:01
    Вот это мощно! Ещё один сумасшедший стал уничтожать свой народ!
    Я всегда говорил, что он клон Шута из Кривого Рога...
  2. Normann Звание
    Normann
    0
    Сегодня, 22:01
    Я решил себя провозгласить гегемоном всея ближнего востока.
  3. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 22:11
    Евреи бомбят евреев. Вот это номер. Оказывается не все были Богом избраны. Глазки откроют или тупо будут продолжать на шекели молиться?
    1. михаилл Звание
      михаилл
      +1
      Сегодня, 22:21
      Цитата: Младший рядовой
      не все были Богом избраны.

      "Убивайте всех, Господь узнает своих"(аббат Арно Амальрик, 1209 год от Рождества Христова).
    2. 5.11 Звание
      5.11
      +2
      Сегодня, 22:29
      Евреи создали ХАМАС.
      А потом на жертвенный стол кинули своих же ,чтобы развязать геноцид в Газе.
    3. futurohunter Звание
      futurohunter
      +1
      Сегодня, 22:38
      Ну так это ж давно известный факт... (( Кто охранял узников Варшавского гетто, и не только его? А если копнёте глубже, то узнаете, что у них есть свои "высшие касты" - коэны (каганы, кацы и т.п.), левиты, которым даже нельзя скрещиваться с другими евреями... Нацизм был изобретен вовсе не гитлером, и не менее, чем за 2000 лет до него...
  4. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +1
    Сегодня, 22:15
    Самолёты ВВС США B-52 вылетают из авиабазы Фэрфорд в полной боевой готовности.

    Время подлёта к Ирану составляет около 7 часов.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 22:46
      Цитата: alexboguslavski
      Самолёты ВВС США B-52 вылетают из авиабазы Фэрфорд в полной боевой готовности.

      Время подлёта к Ирану составляет около 7 часов.

      Последняя попытка посредника предотвратить армагеддон на БВ.
      Я искренне прошу Трампа продлить срок на две недели, а иранских братьев — открыть Ормузский пролив, — премьер-министр Пакистана
  5. михаилл Звание
    михаилл
    0
    Сегодня, 22:16
    Все в порядке. Культовое сооружение и культ- это не одно и то же.
    Кстати "синагога"- это вообще не здание и даже не место. Это когда иудеи собираются обсудить свои дела между собой. Синагога сейчас может быть полностью в интернете, а каменное здание- это только каменное здание.
    1. Младший рядовой Звание
      Младший рядовой
      +1
      Сегодня, 22:26
      Синагога это в первую очередь символ веры. Глубоко верующие к таким вещам относятся очень серьезно.
    2. commbatant Звание
      commbatant
      0
      Сегодня, 22:30
      Цитата: михаилл
      Синагога сейчас может быть полностью в интернете, а каменное здание- это только каменное здание.

      Прокурору это расскажешь...
      1. михаилл Звание
        михаилл
        +1
        Сегодня, 22:40
        Цитата: commbatant
        Прокурору это расскажешь...

        Так выпьем же за то, чтобы каменные здания стояли не разрушенными. А маленькая гордая птичка никогда не упала на дно ущелья.
    3. Капитан Пушкин Звание
      Капитан Пушкин
      0
      Сегодня, 22:35
      Цитата: михаилл
      Кстати "синагога"- это вообще не здание и даже не место. Это когда иудеи собираются обсудить свои дела между собой. Синагога сейчас может быть полностью в интернете, а каменное здание- это только каменное здание.

      Т.е. если разломать все синагоги (только каменные здания), никому от этого хуже не станет?
      Свежая мысль.
    4. Наган Звание
      Наган
      +2
      Сегодня, 22:51
      Цитата: михаилл
      Синагога сейчас может быть полностью в интернете

      Им для молитвы необходимо иметь минимум 10 евреев мужского пола от 13 лет и старше, собравшихся в одном помещении. Иначе молитва недействительна.
  6. Maksim Klabdii Звание
    Maksim Klabdii
    0
    Сегодня, 22:17
    иранские евреи недовольны Нетаньяхухерню несет
  7. КТМ-5 Звание
    КТМ-5
    +1
    Сегодня, 22:20
    Да потому что не в Бога они верят, эти сионисты, а в Сатану.
    Враги всех народов, процентщики, воры, исчадие ада - ж..ды
  8. Монтесума Звание
    Монтесума
    +1
    Сегодня, 22:21
    Как-то неожиданно всплыла эта тема о синагоге в Тегеране, раньше вообще не предполагал, что она там может существовать. Судя по тому, что приписывали Ирану, до сегодняшнего случая с обстрелом синагоги, считал невозможным проживание евреев в такой стране. Решил покопаться в интернете по этой теме. Выяснилась любопытная деталь - в Иране проживает самая большая еврейская община на БВ, причём, с Израилем она себя не отождествляет, и вот что говорят иранские евреи:
    Корреспондент издания АL-Monitor поговорил с главным раввином иранских евреев Иегудой Гарами о положении последователей иудаизма, их отношениях с властью и населением, а также и об их мнении о государстве Израиль. Один из вопросов касался численности еврейской общины в Иране: официальные цифры говорят о том, что она насчитывает около 8000 человек, но Гарами утверждает, основываясь на имеющейся у него информации, что число евреев на самом деле намного выше. – По моим оценкам, – утверждает религиозный деятель, – в стране насчитывается от 20 000 до 25 000 евреев. Большинство из них живут в Тегеране, Ширазе, Исфахане и Карманшахе, хотя есть и другие небольшие общины. Касаясь состояния общины, раввин сказал об отсутствии в стране сегрегации по религиозному признаку: – У нас полная свобода вероисповедания. Все синагоги открыты, и там проводятся занятия по Торе. У нас есть все виды учебных заведений, включая начальные и средние школы.
    Один из самых интересных вопросов – взаимоотношения между небольшой еврейской общиной и местным мусульманским населением. – Наши мусульманские соседи очень уважают нас, как евреев, живущих в Иране, – подчеркивает раввин. – В отличие от Европы, например, у наших синагог и школ нет охраны, и наша личная безопасность находится на высоком уровне. Конечно, мы иногда сталкиваемся с людьми, которые являются антисемитами, но это происходит везде. Большая часть населения уважает нас и живет с нами в мире. Важно то, что в Иране нет такого понятия, как организованные нападения на евреев.
    Одним из наиболее нестабильных и чувствительных вопросов для евреев в Иране является враждебность Израиля к их стране. Это ставит их в неудобное положение перед государством. – Мы всегда подчеркиваем, что не хотим ввязываться во все споры, войны и политику между двумя странами. Это спор между политиками, и он не имеет ничего общего с религией, – решительно заявил Гарами. – Люди часто путаются, но между сионизмом и иудаизмом есть большая разница. Иудаизм – это религия, которой 3300 лет, в то время как сионизм – это национальное и политическое движение, которому всего 100 лет. Государство Израиль как страна не имеет ничего общего с религией, вообще, и с иудаизмом, в частности

    https://islamnews.ru/glavnyy-ravvin-irana-izrail-ne-imeet-nikakogo-otnosheniya-k-iudaizmu?ysclid=mnozge4epr448088642
  9. likana Звание
    likana
    +2
    Сегодня, 22:21
    Евреям бог нужен только для того, чтобы вешать лапшу о своей богоизбранности. В остальных случаях им чихать на бога, Тору и синагогу. Их настоящий бог обитает в банках и фондах.
  10. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 22:24
    Напомним, что ранее, когда прилетало по синагогам на территории самого Израиля, в ЦАХАЛ утверждали, что Иран якобы сознательно бьёт по оплотам религии.

    Ну, тут классическое "а нас за що!". Израиль развязал бойню в Иране в Шабат, когда травинку нельзя сорвать, букашку обидеть... Фашисты мутировавшие! am
  11. Metallurg_2 Звание
    Metallurg_2
    -1
    Сегодня, 22:24
    То была некошерная синагога. И в ней долбили некошерную Тору некошерные евреи.
  12. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    -1
    Сегодня, 22:29
    Удар Израиля по синагоге. "Бей своих, чтобы чужие боялись!" wassat
  13. Алексей G Звание
    Алексей G
    +1
    Сегодня, 22:29
    Это был сопутствующий ущерб

    Нет Нетаньяху это не сопутствующий ущерб! Ты сам безбожник и творишь дела безбожные! А еще ты убийца и террорист и сгоришь в аду!
  14. azambuja Звание
    azambuja
    0
    Сегодня, 22:39
    Во время Второй мировой войны, сказал доктор Хатчнекер, иудейские лидеры в Англии и США знали о страшной резне евреев нацистами. Но, когда Госдепартамент хотел выступить против резни, организованное еврейство заставило его замолчать. Иудейские организации, сказал доктор, хотели чтобы бойня продолжалась для того, чтобы вызвать сочувствие в мире (похоже, что реальность еще хуже, чем это мог представить себе доктор психиатрии в 1972 года – согласно недавно опубликованным документов, находившаяся в США во время Второй Мировой будущий премьер Израиля Голда Меер лоббировала в Белом Доме бомбардировки Освенцима, зная о содержании там евреев; тем самым подгоняя ситуацию под миф о «холокосте», - проекте, который еврейская пресса запустила с 1902 года – прим. ред.).
    Т.е. в 1902-м году евреи верили что скоро будет Холокост, в котором погибнет 6 млн. евреев и они оставили на убой в Германии определенное кол-во евреев.
  15. Комментарий был удален.
  16. Печорский Звание
    Печорский
    0
    Сегодня, 22:50
    Какой возмутительный акт антисемитизма! Есть ли ему оправдание? Верхушку бесовскую израильскую, для которых синагога не Дом Господень отдать под суд!