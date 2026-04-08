Большой, дорогой, почти бесполезный
Мы уже не раз обращались к этой теме, и это понятно и оправданно: «глаза в небе», самолет, способный «видеть» на тысячу километров вглубь территории противника, отслеживать сотни целей и передавать указание на поражение этих целей – вот что такое самолет ДРЛОиУ по-нашему или АВАКС на языке Запада.
Цена от 500 тысяч долларов, до тридцати специалистов на борту, медленный и уязвимый – в общем, АВАКС является очень «жирной» целью для всех, кто может сбить такой самолет, будь то пилот истребителя или расчет ЗРК.
Да, такой самолет очень полезен для всех именно благодаря дальнобойным радарам, поднятым высоко над землей и способностью передавать информацию всем заинтересованным. Потому эти самолеты привлекают к себе столько внимания у противника.
И фактически пока им замены нет. Все эти стратегические беспилотники не в состоянии заменить полноценные самолеты ДРЛОиУ, поскольку не могут поднять в небо и обеспечить энергией столько оборудования, и кроме того, наличие специально обученного экипажа позволяет реагировать на изменения тактической и стратегической обстановок. БПЛА способен только летать, снимать и передавать через спутники довольно ограниченный объем информации.
Некоторые могут не согласиться, экипаж самолета ДРЛОиУ не полностью владеет ситуацией, но: он осуществляет первичный анализ поступающей информации, а значит, способен менять работу всего комплекса при необходимости.
Ну а насколько гибкими являются разведывательные дроны, тут лучше спросить у хуситов, которые практически ради развлечения сбили уже больше двух десятков американских аппаратов.
Но у нас тема про самолеты ДРЛО. И похоже, что в прежнем виде эти машины ненадолго задержатся в составе ВВС различных стран.
То есть, АВАКС – не жилец?
Практически так. Доводов много, и они все правильные. И то, что они неспособны к защите и маневрированию, и то, что к ним повышенное внимание, и то, что, по сути, эти самолеты являются коллективными летающими гробами для высокообученного персонала.
Ну и технический прогресс. Когда в 60-х годах прошлого столетия небо начали бороздить наши Ту-126 и их Grumman E-2 Hawkeye, ракеты, способные им противостоять, скажем так, летать умели очень недалеко.
С-75 того времени поражал цели в радиусе 40 км, а РЛС AN/APS-125, установленная на Е-2С, позволяла с высоты 9000 м обнаруживать до 800 воздушных целей на удалении до 480 км и наводить истребители на 40 целей одновременно. Таким образом, у самолетов ДРЛО был один противник – высотный скоростной истребитель-перехватчик, способный доставить ракету Р-60 с дальностью полета 10 км на рубеж атаки.
Сегодня, конечно, все изменилось. Авиационные ракеты перешагивают рубеж в 200 км, а их зенитные коллеги с земли запросто летят на 400 км. Самолетам ДРЛО стало в небе несколько неуютно, а про землю и говорить не приходится.
В прежние времена потеря самолета ДРЛО становилась настоящей проблемой для ВВС любой страны, после нее обычно следовали долгие разбирательства, а иногда военные косяками летели в отставку.
Но мир меняется. За последние три года три ядерные державы совместными усилиями потеряли по боевым причинам по меньшей мере пять, а может, и шесть таких самолетов. И это уже больше никого не удивляет и не заставляет грозить «красными линиями», весь мир воспринимает происходящее довольно спокойно. Это, скорее, демонстрация возможностей и не более того.
Российские А-50У были сбиты ракетами комплексов «Пэтриот» и С-200 (что как раз и продемонстрировало полнейшую неспособность защититься даже от столь старого оружия).
Пакистанские Saab Erieyeа-2000 – один получил от ЗРК С-400, второй в ангаре под Исламабадом достала крылатая ракета «БраМос».
Американские «Боинг» E-3 Sentry на авиабазе «Принц Султан» в Саудовской Аравии достался комбинированный ракетно-дроновый удар от КСИР Ирана, после которого один самолет, возможно, восстановят (вопрос времени и денег), а вот второй точно отлетался.
Реально АВАКС/ДРЛОиУ – настолько ценный приз, что за ним всегда будет идти охота со стороны заинтересованной. Этот дорогой актив достоин того, чтобы ради его уничтожения устроить целую операцию или устроить многодневную засаду. Результат будет того стоить однозначно.
Но истинная причина столь настойчивой охоты одна. Это настолько ценный и в то же время уязвимый актив, что всегда можно попытаться разделаться с ним с помощью спецоперации, либо удачной многодневной засады, как было с российским самолётом ДРЛОиУ.
Даже американцы (Defense и TWZ) осознают и пишут в своих материалах, что сегодня государство, обладающее более-менее приличными ПВО и ВВС способно сравнительно быстро ликвидировать такие самолеты.
Правда, некоторые американские аналитики говорят, что новые радары следующих поколений позволят производить машины дальнего радиолокационного обнаружения и управления в формате тактического или многоцелевого самолета, с бортовыми комплексами защиты и маневренными возможностями, как у истребителя.
В этом есть разумное зерно, самолет РЭБ на базе F/A-18, то есть, Е/А-18 Growler зарекомендовал себя весьма эффективной боевой машиной. Единственный минус этой идеи – невозможность разместить на борту в комфортных условиях для длительной работы соответствующий экипаж. 1-2 оператора не смогут проанализировать такой поток данных и эффективно его распределить по потребителям, как команда из 12-16 операторов на борту того же «Сентри». Плюс автономность работы такого самолета будет буквально несколько часов.
Другие прочат скорый перевод всего этого функционала на беспилотные платформы, что на мой взгляд еще менее продуктивно. БПЛА, как сборщик информации, неплох. Он менее заметен, чем «Боинг» или Ил, может собрать определенную информацию, но еще более уязвим от атак авиации (что уже было не раз доказано), чем нормальный самолет с экипажем, способный увидеть вражеский самолет и принять необходимые меры.
Да, развитие ИИ может упрочить позиции БПЛА, возможно, до такого уровня, при котором стратегические разведчики не будут поливать топливом перехватывающие их самолеты. Но это точно не завтра и даже не послезавтра.
Но ясно, что прежним «летающим грибам» осталось совсем недолго. В одной из ранее опубликованных статей я делал ставку на то, что самолеты ДРЛОиУ просто уменьшатся в размерах и тем самым обретут несколько большую незаметность и маневренность. И как пример как раз приводил шведский Saab Erieyeа-2000, очень неплохой такой самолет ДРЛО на мой взгляд.
Но увы, даже здесь меня постигло разочарование. Понятно, что пакистанскому экипажу просто фатально не повезло попасть в зону действия лучшего на сегодняшний момент ЗРК в мире, то есть, С-400. Так что даже если самолеты ДРЛО уменьшатся до размеров истребителя-бомбардировщика, зенитным ракетным комплексам на это будет все равно.
И самолеты ДРЛО исчезнут, как класс. Как до них исчезли торпедоносцы, разведчики и штурмовики. Штурмовики, правда, еще используются, но последний Су-25 был выпущен в 2005 году, а А-10 – в 1984-м.
В принципе – ничего страшного, уходили целые классы самолетов, кораблей, артиллерии. Это нормальный ход прогресса. Другой вопрос – что придет на замену?
Спутники, деньги и будущее без «грибов»
Есть мнение, что в ближайшем будущем орбитальные группировки спутников будут играть еще более значимую роль, чем самолеты и беспилотники с радарами. Все идет к тому и продолжающаяся война США и Израиля против Ирана – лучшее доказательство.
Ведь начиная с 13 февраля 2026 года, буквально в ежедневном режиме, близкое к ГРУ ГШ НОАК китайское космическое агентство MizarVizion публиковало орбитальные снимки с детальным, вплоть до метра, отображением американских авиабаз со всеми военными объектами и матчастью.
То, что в США и на Ближнем Востоке никто в упор не замечал данных, выложенных в открытом доступе на ресурсах MizarVizion, это, как у нас говорится, проблемы тех, кто не умеет смотреть.
А потом по этим данным полетели иранские ракеты… И хорошо полетели, два самолета АВАКС – это большой урон. Да, один самолет можно погрузить, доставить в США, там восстановить… И угробить на это еще около 150-170 миллионов долларов.
И как ни в чем не бывало, MizarVizion продолжала выкладывать расшифрованные спутниковые снимки, уже с объективным контролем поражения американских баз. И можно было лишь догадываться, какая информация идет в Тегеран по закрытым каналам.
Так что спутник, который может держать под контролем определенный район земной поверхности – это очень полезно. Сейчас у Китая на орбите около 1 000 спутников, и сложно даже представить, сколько из них можно использовать для замены разведывательных самолетов. Но факт – Иран, у которого нет самолетов ДРЛО, спокойно обходится и без них.
Конечно, в тактической обстановке, которая требует более оперативного отслеживания целей и принятия определенных решений, использование самолетов и БПЛА выглядит весомо, однако и здесь возможны варианты.
И это признают сами американцы.
О «деструктивном» участии Китая в событиях в Персидском заливе заговорили в США, причем, информация исходила от разведки.
Эта возможность сокращает цепочку уничтожения и повышает риск для американского персонала и активов, превращая коммерчески доступные данные в информацию о целях, получаемую практически в режиме реального времени».
Довольно высокая оценка. Действительно, получение данных с орбиты в режиме реального времени – это очень важно. Особенно для страны, чья ударная мощь заключается в ракетах. И чем точнее летят эти ракеты, тем сложнее будет справится с Ираном.
Могут ли спутники в оперативно-тактическом плане заменить самолеты ДРЛОиУ? Да, конечно. Вообще «грибоносцы» сегодня смотрятся очень так беззащитно, что перед ЗРК, что перед авиацией. Да, от самолетов противника теоретически можно прикрыть истребителями, но это очень все так себе.
Истребитель, даже с подвесными баками, не сможет «провисеть» столько же, сколько АВАКС. Значит – добавляем летающий танкер. То есть, еще одну уязвимость.
Подловить самолеты во время дозаправки – это может быть очень вкусно для атакующих. Усилить дополнительно охрану самолетами на время заправки… Современная война – это война про деньги. А такими темпами можно размотать любой бюджет. Даже американский. Эта суета с самолетами ДРЛО, истребителями прикрытия, танкерами, она сожрет столько денег… И главное – будет прекрасно отслеживаться с орбиты.
А вот очистить орбиту от соглядатаев – это намного сложнее. Впрочем, так как есть целые сообщества в Интернете, строящие планы относительно наведения порядка наверху различными способами, о том, как это лучше сделать, мы поговорим в следующий раз.
