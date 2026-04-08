Трамп заявил о 2-недельном перемирии в войне с Ираном, Тегеран поддержал

Трамп заявил о 2-недельном перемирии в войне с Ираном, Тегеран поддержал

Президент США заявил о том, что решил отложить удары по энергоинфраструктуре Ирана ещё на две недели. По словам Дональда Трампа, к такому решению он пришёл после контактов с Пакистаном по вопросу иранского урегулирования – если в ответ на это решение Иран откроет Ормузский пролив.

Дональд Трамп заявил, что прекращение огня на двухнедельный период будет двусторонним:



Я согласен приостановить удары на этот период.

В свою очередь о готовности отказаться от ответных ударов заявили и в Иране. В частности, глава МИД страны Аббас Арагчи указал на то, что Тегеран рассматривает такой вариант, если на прекращение огня готов пойти противник.

Трамп:

Мы получили от Ирана десять пунктов с его предложениями, требованиями.

Среди таковых – сохранение иранского контроля над Ормузским проливом, выплата американской стороной компенсаций за нанесённый ущерб, отмена вторичных санкций, отзыв всех антииранских резолюций из СБ ООН, вывод всех военных баз США из региона, полное прекращение боевых действий, в том числе действий Израиля в Ливане против «Хизбаллы», и некоторые другие требования, включая отказ США от запрета для Ирана на собственный мирный атом.

Как только Трамп заявил о готовности пойти на двухнедельное перемирие, соответствующее решение было принято и Высшим советом безопасности Ирана.

Трамп, аргументируя своё решение, заявил, что было оно принято после контактов с Асимом Муниром (пакистанским командующим) и Шехбазом Шарифом, премьером Пакистана.

Обе стороны заявляют, что Пакистан сыграл значительную роль в переговорном процессе.

При этом пока никто не говорит, а что же будет через две недели – когда срок перемирия закончится. Также в подвешенном состоянии остаётся и вопрос, касающийся дальнейших действий Израиля.
  Владимир Владимирович Воронцов
Сегодня, 06:03
    Владимир Владимирович Воронцов
    Сегодня, 06:03
    ❝ Мы получили от Ирана десять пунктов с его предложениями, требованиями ❞ —

    — Ну что, Трамп, съел чижика? ...
    1. Mouse Звание
      Mouse
      Сегодня, 06:12
      Сдулся.... А так пыжился.....но еще не вечер , подкачают.....
      1. SmollH2 Звание
        SmollH2
        Сегодня, 06:15
        Очень напоминает минские соглашения. Надо подождать с выводами. А так, да. Чистая победа Ирана. И Трамп опять принес мир
      2. faiver Звание
        faiver
        Сегодня, 06:20
        Не сдулся, а победил........ lol
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      Сегодня, 06:48
      Владимир Владимирович Воронцов
      Сегодня, 06:03
      — Ну что, Трамп, съел чижика?

      hi Рыжий Сатана из Фашингтона больше занят бабблом, а не чижиком и политикой.
      Законы рынка никто не отменял, а цены на нефть скакнули вниз.
  2. urik62 Звание
    urik62
    Сегодня, 06:07
    Я то думал проснусь сегодня в Армагеддоне, а тут рыжий опять набалаболил.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    Сегодня, 06:12
    Опять договорняк ,все победилиНадолго?.Тяжело быть нефтетрейдером без " инсайда ".
    1. Тот же ЛЕХА Звание
      Тот же ЛЕХА
      Сегодня, 06:17
      Совбезе Ирана объявил о своей победе... smile
  4. Napayz Звание
    Napayz
    Сегодня, 06:14
    Полосатыеэ, вроде согласились, а Израиль-то нет...
    1. Дырокол Звание
      Дырокол
      Сегодня, 06:17
      Цитата: Napayz
      Полосатыеэ, вроде согласились, а Израиль-то нет...

      Израиль поддержал
    2. Тот же ЛЕХА Звание
      Тот же ЛЕХА
      Сегодня, 06:29
      Цитата: Napayz
      Полосатыеэ, вроде согласились, а Израиль-то нет...

      Ну Нетаньяху на два фронта воевать грыжу себе заработает.
  5. Седов Звание
    Седов
    Сегодня, 06:15
    Ну чтож, это выход. Выход для обеих сторон. Трампу надо немножко выдохнуть, успокоиться. Тегерану тоже многое надо сделать или для окончания, или для продолжения. Худой мир лучше доброй войны. Жаль, сионистов в каменный век не отправили, но может это ещё не все. Но Трамп-то зас...сал. Тегеран давненько ему это предложение сделал. Всё-таки получается, что рыжий набалоболил.
  6. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    Сегодня, 06:17
    Израиль согласился на двухнедельное прекращение огня — CNN

    По данным телеканала, договорённость была достигнута при участии Белого дома.

    Как утверждает источник, на время переговоров Израиль приостановит свою бомбардировочную кампанию.

    Победили все.

    Нефть резко подешевела после начала перемирия США и Ирана

    После новостей о двухнедельном прекращении огня цены на нефть рухнули на 13–17%.

    Brent опустился ниже $92 за баррель.
    1. Теренин Звание
      Теренин
      Сегодня, 07:36
      Цитата: alexboguslavski
      Победили все.

      Неужели для Трампа игра заканчилась раньше, чем он успел победить!? winked
      Щас Трампушка торжественно заявит, что важнее не победа, а участие. fellow
  7. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    Сегодня, 06:19
    Цитата: Седов
    Тегерану тоже многое надо сделать или для окончания, или для продолжения.

    В первую очередь закупить С-400 у России или у Китая аналоги и средства их прикрытия. smile
    Израиль наверняка продолжит свои атаки.
    Далее запустить массовое производство гиперракет.
    Далее зарыть всю значимую инфраструктуру под землю.
    Далее перестрелять и повесить всю агентуру Израиля и США.
    Далее...список большой.
  8. Владимир М Звание
    Владимир М
    Сегодня, 06:20
    Похоже у Дони не хватает средств поражения на Ближнем востоке . Сомнительно, что США отстанут от Ирана.
    Ирану главное не расслабляться, а заняться восстановлением своего военного потенциала. Может Иран сможет (успеет) закупить вооружения у КНДР и
    Китая...
  9. свой1970 Звание
    свой1970
    Сегодня, 06:28
    Я думал что он ядерную войну начнет - слишком воинственно он говорил об уничтожении цивилизации.
    И тут вдруг мирные предложения
    1. Владимир М Звание
      Владимир М
      Сегодня, 07:11
      Похоже США понимают, что сейчас нанести "достаточное" поражение Ирану с имеющимися средствами на Ближнем востоке без применения ЯО не получится.
      Применить ЯО пусть и тактическое против Ирана для США не выход. После первого применения даже ТЯО, все страны в мире будут стараться получить ЯО. А это прямой путь к тому, что скоро все в мире станут "пуляться" ЯО как обычным.
      Если бы Иран потопил авианосец США, то сразу бы получил бы "ядерной дубиной".
      Стоит от США ожидать провокацию по типу "крейсера Мэн" или "атаки на Перл-Харбор".
    2. Кубик123 Звание
      Кубик123
      Сегодня, 07:33
      Цитата: свой1970
      Я думал что он ядерную войну начнет - слишком воинственно он говорил об уничтожении цивилизации.
      И тут вдруг мирные предложения

      На "гоп-стоп" взять на удалось. Теперь придется выкручиваться. Но не верится, что это окончание конфликта. К огромному сожалению.
    3. Теренин Звание
      Теренин
      Сегодня, 07:39
      Цитата: свой1970
      Я думал что он ядерную войну начнет - слишком воинственно он говорил об уничтожении цивилизации.
      И тут вдруг мирные предложения

      Что ж ты, фраер, сдал назад,
      Не по масти я тебе,
      Ты смотри в мои глаза,
      Брось трепаться о судьбе... winked
      М.Круг
  10. Glock-17 Звание
    Glock-17
    Сегодня, 06:29
    Ну хорошо, что хоть о чем то договорились. Главное для начала взять паузу. Победителей бы при дальнейшей эскалации не было.
    1. Теренин Звание
      Теренин
      Сегодня, 07:42
      Цитата: Glock-17
      Победителей бы при дальнейшей эскалации не было.

      Просто устали в очередном раунде и разошлись на передых.
  11. Пулемет Мадуро. Звание
    Пулемет Мадуро.
    Сегодня, 06:37
    Выбрал позор,Дони.Китайцы будут вытирать об него ноги.
    1. Теренин Звание
      Теренин
      Сегодня, 07:45
      Цитата: Пулемет Мадуро.
      Выбрал позор,Дони.Китайцы будут вытирать об него ноги.

      Безусловно, репутация всемогущества США скрылась за горизонтом вместе с их авианосцем.
  12. Павел_Свешников Звание
    Павел_Свешников
    Сегодня, 07:01
    Рыжый опять бабло на бирже срубает. Через два дня опять высадит десант и цены на нефть опять уйдут вверх и он еще раз заработает на этом.
  13. dnestr74 Звание
    dnestr74
    Сегодня, 07:05
    За пару недель пополнять БК ЗРК и прочее, подтянут войска, нельзя верить США.
  14. Теренин Звание
    Теренин
    Сегодня, 07:27
    Президент Трамп ...Мы получили от Ирана десять пунктов с его предложениями, требованиями.

    "Не было у бабы забот, купила баба порося".
  15. Million Звание
    Million
    Сегодня, 07:48
    Если бы Иран (на нашем месте) начал СВО,то она бы закончилась очень быстро и с нужным нам результатом.