Трамп заявил о 2-недельном перемирии в войне с Ираном, Тегеран поддержал

Президент США заявил о том, что решил отложить удары по энергоинфраструктуре Ирана ещё на две недели. По словам Дональда Трампа, к такому решению он пришёл после контактов с Пакистаном по вопросу иранского урегулирования – если в ответ на это решение Иран откроет Ормузский пролив.Дональд Трамп заявил, что прекращение огня на двухнедельный период будет двусторонним:В свою очередь о готовности отказаться от ответных ударов заявили и в Иране. В частности, глава МИД страны Аббас Арагчи указал на то, что Тегеран рассматривает такой вариант, если на прекращение огня готов пойти противник.Трамп:Среди таковых – сохранение иранского контроля над Ормузским проливом, выплата американской стороной компенсаций за нанесённый ущерб, отмена вторичных санкций, отзыв всех антииранских резолюций из СБ ООН, вывод всех военных баз США из региона, полное прекращение боевых действий, в том числе действий Израиля в Ливане против «Хизбаллы», и некоторые другие требования, включая отказ США от запрета для Ирана на собственный мирный атом.Как только Трамп заявил о готовности пойти на двухнедельное перемирие, соответствующее решение было принято и Высшим советом безопасности Ирана.Трамп, аргументируя своё решение, заявил, что было оно принято после контактов с Асимом Муниром (пакистанским командующим) и Шехбазом Шарифом, премьером Пакистана.Обе стороны заявляют, что Пакистан сыграл значительную роль в переговорном процессе.При этом пока никто не говорит, а что же будет через две недели – когда срок перемирия закончится. Также в подвешенном состоянии остаётся и вопрос, касающийся дальнейших действий Израиля.