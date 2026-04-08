Зимнее контрнаступление Украины на Запорожском направлении выдохлось за три недели
Зимой 2025–2026 года российская группировка «Восток» продвигалась на Запорожском направлении, сокращая расстояние до стратегически важного Орехова. Киев попытался остановить это наступление броском лучших резервов и копированием российской тактики. Не получилось.
По данным газеты ВЗГЛЯД, падение Орехова могло обрушить всю оборонительную систему ВСУ на Запорожском и Днепропетровском направлениях — дальше этого укрепрайона крупных населённых пунктов практически нет. Киев это понимал.
«Игра на тоненького»
По данным военного эксперта Алексея Рамма, которого цитирует «МК», ради контрнаступления украинское командование было вынуждено перебрасывать дополнительные силы с северо-запада Донбасса в Запорожскую область.
Это объясняет, почему контратаки ВСУ, начавшиеся в феврале, быстро выдыхались. Люди и техника не успевали подтягиваться, а те, кто прибывал, часто попадали под огонь уже на марше.
Киев применил новую для себя тактику: штурмовые бригады разбили на малые группы, которые атаковали российские позиции на бронемашинах под прикрытием дронов. Переход на рейды малыми группами был продиктован критической нехваткой личного состава. Рамм указывает на ещё один аспект: украинское командование скопировало российский тактический приём.
По его словам, ВС РФ стали новаторами в этой области, тогда как противник пытается копировать их методы с заметно меньшей эффективностью.
Карта lostarmour.info
Попытки
Основной кулак ВСУ сконцентрировали в районе села Большемихайловка, чтобы ударить во фланг группировке «Восток». В феврале рейдовые группы проскочили реку Вороную, вышли в степь и дошли до окраин сёл Степовое и Терновое. Там попытались закрепиться в двух лесополосах. Зайти в сами села не удалось.
Относительный успех первых дней обеспечили терминалы Starlink, позволявшие координировать продвижение. Но, не имея возможности закрепиться в чистом поле, группы были обречены. Через несколько дней их отбросили, и линия боевого соприкосновения вернулась к январским очертаниям. Часть степи прочно перешла в «серую зону», где доминируют российские беспилотники. Рейдовые группы потеряли всю технику и понесли тяжёлые потери.
ВСУ повторили рейд — теперь на село Орестополь. Попробовали продвинуться дальше, до Сосновки. Результат тот же: отброшены. Зимнего наступательного потенциала ВСУ хватило на две-три недели. Эффект действий под Гуляйполем оказался ничтожным. По данным «МК», к середине февраля стало очевидно, что операция закончилась ничем.
Украинская версия
Kyiv Independent описывает ситуацию иначе. По данным издания, с февраля украинские силы перехватили инициативу на южном фронте, контратакуя в восточных районах Запорожской и Днепропетровской областей. Киев заявил о возвращении более 480 квадратных километров. Февраль назвали первым месяцем с 2023 года, когда Украина отвоевала больше территории, чем потеряла.
Но командир батальона «Скифские Грифоны» Виталий Чекан сказал журналисту Фрэнсису Фарреллу:
Командир 225-го штурмового полка Иван Козин признал:
Издание также отмечает низкое качество обороны бригад территориальной обороны.
Что происходит сейчас
С началом весны боестолкновения на Запорожском направлении не затихли, а усилились. ВС РФ сохранили наступательный импульс к западу от Гуляйполя, прошли посёлок Железнодорожное и вышли к окраинам Верхней Терсы и села Гуляйпольское. До Орехова — около двух десятков километров. Российские войска отказались от рейдовых операций, накапливая резервы для летней кампании.
Провал наступления на запорожском направлении может ослабить позиции ВСУ на других участках фронта, в первую очередь в Донбассе.
Почему это произошло
Картина складывается из нескольких пластов.
Люди. ВСУ критически не хватает личного состава. «Кризис резервов» — по определению Рамма. Переход на малые группы — вынужденная адаптация.
Логистика. Российские удары по железным дорогам нарушают снабжение. Резервы подходят неравномерно и в недостаточном количестве.
Местность. Степь между Гуляйполем и Ореховом — открытое пространство без укрытий. Закрепиться в чистом поле невозможно, когда противник доминирует в воздухе.
Тактика. Копирование российских «накатов» не дало результата. Как указывает Рамм, ВС РФ здесь новаторы, а противник лишь пытается повторить с меньшей эффективностью.
Для Киева — потеря инициативы на южном направлении, исчерпание резервов и ослабление позиций в Донбассе. Для Москвы — подтверждение, что давление работает, и дорога на Орехов открыта, хотя и требует паузы.
По данным Kyiv Independent, весна и лето 2026 года станут решающими:
Зима закончилась. Вопрос в том, что будет дальше — и хватит ли у Киева людей, чтобы это остановить. По данным Рамма, рискованная ставка Сырского не сыграла, а последствия этого провала могут проявиться на других участках фронта.
