Британский эсминец HMS Dragon ушёл на ремонт после сообщений об ударе «Хизбаллы»
Британский эсминец HMS Dragon (D35), попавший под удар ливанской «Хизбаллы», зашел в порт для проведения ремонта по «техническим причинам». Об этом пишет британская пресса со ссылкой на Минобороны Соединенного королевства.
6 апреля группировка «Хизбалла» нанесла ракетный удар по британскому военному кораблю, перепутав его с израильским. Подробности обстрела не сообщались, Лондон инцидент у побережья Ливана категорически отрицал, заявляя, что по эсминцу британских ВМС HMS Dragon никакие удары не наносились.
Однако уже 8 апреля Минобороны Великобритании сообщает, что корабль зашел в один из портов и встал на ремонт по «технической причине», якобы связанной с системой снабжения водой. При этом название порта, где находится сейчас эсминец, не раскрывается. Командование флота обещает в ближайшее время снова отправить корабль на патрулирование.
HMS Dragon совершает рутинную логистическую остановку и проводит краткосрочное техническое обслуживание, что позволит взять на борт корабля провизию и оптимизировать системы. HMS Dragon продолжит пребывать в очень высоком состоянии боеготовности в течение этого периода. Корабль будет готов к отправке в короткий срок при необходимости.
Эсминец HMS Dragon (D35) покинул базу в английском Портсмуте 10 марта и отправился в Средиземное море, где выполняет задачи по патрулированию и прикрытию военной базы Акротири от возможных ударов со стороны Ирана.
