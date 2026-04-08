Британский эсминец HMS Dragon ушёл на ремонт после сообщений об ударе «Хизбаллы»

Британский эсминец HMS Dragon (D35), попавший под удар ливанской «Хизбаллы», зашел в порт для проведения ремонта по «техническим причинам». Об этом пишет британская пресса со ссылкой на Минобороны Соединенного королевства.

6 апреля группировка «Хизбалла» нанесла ракетный удар по британскому военному кораблю, перепутав его с израильским. Подробности обстрела не сообщались, Лондон инцидент у побережья Ливана категорически отрицал, заявляя, что по эсминцу британских ВМС HMS Dragon никакие удары не наносились.



Однако уже 8 апреля Минобороны Великобритании сообщает, что корабль зашел в один из портов и встал на ремонт по «технической причине», якобы связанной с системой снабжения водой. При этом название порта, где находится сейчас эсминец, не раскрывается. Командование флота обещает в ближайшее время снова отправить корабль на патрулирование.

HMS Dragon совершает рутинную логистическую остановку и проводит краткосрочное техническое обслуживание, что позволит взять на борт корабля провизию и оптимизировать системы. HMS Dragon продолжит пребывать в очень высоком состоянии боеготовности в течение этого периода. Корабль будет готов к отправке в короткий срок при необходимости.

Эсминец HMS Dragon (D35) покинул базу в английском Портсмуте 10 марта и отправился в Средиземное море, где выполняет задачи по патрулированию и прикрытию военной базы Акротири от возможных ударов со стороны Ирана.
  1. Комментарий был удален.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Сегодня, 06:14
    ❝ «Хизбалла» нанесла ракетный удар по британскому военному кораблю, перепутав его с израильским ❞ —

    — Да ладно, с кем не бывает ...
    (А впрочем, какая разница?)
    1. vadson Звание
      Сегодня, 06:30
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      А впрочем, какая разница?

      прообраз - можно, а зачем? wink
    2. ZovSailor Звание
      Сегодня, 07:05
      hi Где-то мы это уже проходили, кажется был засор фекальных труб на АВИКе у полосатых и пожар прачечных с последующей постановкой на ремонт.
      О сколько нам открытий чудных готовят просвещенья дух.
  3. tralflot1832 Звание
    Сегодня, 06:16
    Какие они нежные не могут "опреснитель " в море починить .
    1. vadson Звание
      Сегодня, 06:31
      это жжжжж не с проста. джентельмЕнам верить надо на слово wink
  4. faiver Звание
    Сегодня, 06:18
    Кондиционер взорвался? ой простите хлопнул?....... bully
  5. Mouse Звание
    Сегодня, 06:22
    по «технической причине», якобы связанной с системой снабжения водой

    Имидж — ничто, жажда — всё!
  6. Филин Звание
    Сегодня, 06:24
    То "возгорания" на авианосце, то "трубы текут" на эсминцах... Аккуратнее надо с эксплуатацией...
  7. dfg Звание
    Сегодня, 06:33
    Ирония в комментариях а ведь хиззбала сделала то что должны были сделать мы после Москвы и кучи бдк
  8. Вежливый Лось Звание
    Сегодня, 07:33
    корабль зашел в один из портов и встал на ремонт по «технической причине», якобы связанной с системой снабжения водой.

    Ну да. Воды, внезапно, стало поступать слишком много.
  9. Jacques Sekavar Звание
    Сегодня, 07:46
    Это ещё раз показывает уязвимость больших и дорогих военных кораблей перед возможностями атак беспилотных систем, особенно объединённых в одну ударную группу, обменивающейся информацией и координирующей действия между участниками атакующей группы.