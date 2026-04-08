Телевидение Ирана заявило о победе в войне

На Ливан и нашу операцию против «Хизбаллы» оно распространяться не будет

Иранское телевидение, комментируя достигнутые при посредничестве Пакистана договорённости с США, вещает о победе Ирана в войне. В эфире иранских каналов говорится о том, что Дональд Трамп «принял требования Ирана», в том числе те, которые связаны с выводом американских баз с территории Ближнего Востока и выплатой иранцам компенсаций за причинённый войной ущерб.Высший совет нацбезопасности Ирана также говорит о победе в войне против США и Израиля, а также о том, что последние события в большей степени сплотили иранский народ.Однако в связи с последними событиями возникает целый ряд вопросов, причём задают их и в самих США. Один из вопросов состоит в том, действительно ли Трамп собирается выводить американские войска из региона, платить Ирану миллиардные компенсации и при этом разрешать работать в рамках ядерной программы? Далеко не все в это верят, ведь в этом случае получается, что Соединённые Штаты эту войну действительно проиграли.Основываясь на таком «раскладе», можно говорить о том, что ситуация во многом напоминает окончание прошлогодней 12-дневной войны против Ирана. Тогда и США, и Израиль заявили о готовности остановить бомбардировки Ирана, что было воспринято как окончание войны, а в итоге оказалось подготовкой к новой, более разрушительной, военной операции. Тогда останавливать боевые действия пришлось по причине истощения израильских арсеналов. Теперь, возможно, тоже, но также и по причине резкого роста уровня критики в адрес Трампа внутри самих США, в том числе из-за скачка цен на нефть. Но для Трампа ничего хорошего не предвещает и остановка конфликта, если он готов выполнить требования Ирана. За это, вполне очевидно, ухватятся его внутренние противники, и никаких плюсов республиканцам на осенних выборах это явно не сулит.Что по этому поводу заявляют в Израиле?Премьер Нетаньяху уже объявил, что «в целом поддерживает объявленное двухнедельное перемирие», но тут же добавил:Напомним, что прекращение операции Израиля в Ливане является одним из требований Тегерана к своим противникам.