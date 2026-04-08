Телевидение Ирана заявило о победе в войне

Иранское телевидение, комментируя достигнутые при посредничестве Пакистана договорённости с США, вещает о победе Ирана в войне. В эфире иранских каналов говорится о том, что Дональд Трамп «принял требования Ирана», в том числе те, которые связаны с выводом американских баз с территории Ближнего Востока и выплатой иранцам компенсаций за причинённый войной ущерб.

Высший совет нацбезопасности Ирана также говорит о победе в войне против США и Израиля, а также о том, что последние события в большей степени сплотили иранский народ.



Однако в связи с последними событиями возникает целый ряд вопросов, причём задают их и в самих США. Один из вопросов состоит в том, действительно ли Трамп собирается выводить американские войска из региона, платить Ирану миллиардные компенсации и при этом разрешать работать в рамках ядерной программы? Далеко не все в это верят, ведь в этом случае получается, что Соединённые Штаты эту войну действительно проиграли.

Основываясь на таком «раскладе», можно говорить о том, что ситуация во многом напоминает окончание прошлогодней 12-дневной войны против Ирана. Тогда и США, и Израиль заявили о готовности остановить бомбардировки Ирана, что было воспринято как окончание войны, а в итоге оказалось подготовкой к новой, более разрушительной, военной операции. Тогда останавливать боевые действия пришлось по причине истощения израильских арсеналов. Теперь, возможно, тоже, но также и по причине резкого роста уровня критики в адрес Трампа внутри самих США, в том числе из-за скачка цен на нефть. Но для Трампа ничего хорошего не предвещает и остановка конфликта, если он готов выполнить требования Ирана. За это, вполне очевидно, ухватятся его внутренние противники, и никаких плюсов республиканцам на осенних выборах это явно не сулит.

Что по этому поводу заявляют в Израиле?

Премьер Нетаньяху уже объявил, что «в целом поддерживает объявленное двухнедельное перемирие», но тут же добавил:

На Ливан и нашу операцию против «Хизбаллы» оно распространяться не будет
.
Напомним, что прекращение операции Израиля в Ливане является одним из требований Тегерана к своим противникам.
  Andy_nsk
    Andy_nsk
    +3
    Сегодня, 06:22
    Посмотрим, какие требования Ирана, США и Израиля будут ДЕЙСТВИТЕЛЬНО выполняться. Пока ничего не понятно, и все новости из области ОБС no
    SmollH2
      SmollH2
      +2
      Сегодня, 06:25
      Ну США, явно хочет отползти. У них еще куча планов по другим точкам на Земле.
      Abqora
        Abqora
        +3
        Сегодня, 06:41
        Наоборот. Планов у них достаточно, но пока Иран не решится они не отстанут. Даже просто война раскручивает их экономику. Венесуельская нефть уже у них под контролем, а если и Иранская будет, то они конкретно начнут диктовать. 2 недели, это и передышка а также базар. Да начнутся торги. Я даже уверен за 2 недели быстро они себе новые точки создадут для атак, а потом опять начнется если не договорятся. Мне честно говоря от заголовки статьи очень смешно. О какой победе они говорят? За 1 солдата США, они провели у них дома операцию по спасению. Ничего не смогли сделать. Разрушили пол страны, ещё и вторжения не было и они радуются. Чему? Нового правителя вообще не видно, то он в коме то ли помер. Ничего не известно. Я там повода для их радости не вижу. Много очень много разрушений и потерь.
        K._2
          K._2
          +2
          Сегодня, 06:50
          Цитата: Abqora
          За 1 солдата США, они провели у них дома операцию по спасению.
          Хороший фильм снимут потом по этим сказкам в Голливуде!
          Abqora
            Abqora
            +1
            Сегодня, 06:54
            Цитата: K._2
            Хороший фильм снимут потом по этим сказкам в Голливуде!

            Ооооооо ЕСТЕСТВЕННО. Они ещё на этом бабло нарубят. Чую снимут фильм вроде "Спасение рядового Райна" :)))))
          2. Комментарий был удален.
        SmollH2
          SmollH2
          +1
          Сегодня, 06:59
          Все так. Но и они порушили немало. И могут еще. Согласен с тем, что скорее все еще не закончено. Будем поглядеть. А так США Исландия ждет...
          Abqora
            Abqora
            +1
            Сегодня, 07:02
            Цитата: SmollH2
            А так США Исландия ждет...

            Там и Гренландия а на днях даже Кубу назвали. На сколько мне известно и Канаду хочет. Трамп мне напоминает не много покойного Жириновского. За кулисами Трампом тоже управлять могут. По ходу он озвучивает закулисные планы. Просто раньше стыдились, был этикет, опрадываться надо будет если не то ляпнешь. А теперь не церемонятся. Говорят прямо, кто силён - тот прав. Уже никакого международного право не осталось. Жуткие времена грядут. Мир нашим домам!
            SmollH2
              SmollH2
              0
              Сегодня, 07:07
              Согласен. Все так. Но у нас тоже есть перспективы, если власть за мозги возмется
      Ныробский
        Ныробский
        0
        Сегодня, 07:50
        Цитата: SmollH2
        Ну США, явно хочет отползти. У них еще куча планов по другим точкам на Земле.

        Так они (матрасы) и с этой войны ещё не соскочили, поскольку это ещё не мир по итогу войны как таковой, а только лишь двухнедельное перемирие в ходе войны.
        У евреев с матрасами наблюдается ракетный голод как для ПВО, так и для ударов по Ирану, а посему это перемирие им необходимо для пополнения запасов. Признание требований ещё не означает их подписания, а лишь предполагает их глубокое изучение и готовность к обсуждению, сиречь к торгам по каждому пункту. Так что Трамп и Беня решили руководствоваться принципом -"Обещать им сейчас можно всё что угодно, а вешать их мы будем потом". Нельзя им верить.
        Так то бы иранцам это перемирие тоже на руку, что бы за это время подлатать ПВО и "провести ревизию" арсеналов с их доукомплектованием.
    ASSAD1
      ASSAD1
      +1
      Сегодня, 06:26
      Согласен с вами, пока ничего не ясно. Смогут договориться за две недели, хорошо,нет всё сначала.Нефть, снизилась на 13% Но на долго ли?
      vadson
        vadson
        +1
        Сегодня, 06:37
        ну с начала это вряд ли, конгресс не даст. Дони на бутылку оденут и станет Доней. мое мнение иран пошел на перемирие в надежде вывести сша из войны, в надежде на внутреннюю обстановку в сша. да и для амеров это будет лучшее из зол, евреям придется сжать булки wink хотя оружием пичкать их будут по полной программе
    Наган
      Наган
      +2
      Сегодня, 06:51
      Трамп согласился с предложением Пакистана отложить на 2 недели боевые действия, чтоб дать шанс дипломатии при посредничестве Пакистана. Иран также обязался остановить на этот срок боевые действия, в том числе против судов, проходящих Ормуз. Израиль не взял на себя никаких обязательств, и в частности по операциям против Хезболлы в Ливане. Ни о каких-либо выплатах Ирану, ни о выводе американских баз из региона разговоров нет и быть не может. Как уже неоднократно говорилось раньше, вопрос снятия санкций с Ирана не будет обсуждаться раньше урегулирования всех вопросов, связанных с ядерной программой Ирана, в полном соответствии с Договором о Нераспространении.
      Abqora
        Abqora
        +5
        Сегодня, 06:58
        Во-первых, если даже допустить, что США действительно согласились на паузу через посредничество Пакистана, это не жест уступки, а инструмент. Такие «перемирия» в геополитике почти всегда используются для перегруппировки, оценки ситуации и усиления давления другими методами.

        Во-вторых, отсутствие обязательств со стороны Израиль — это как раз главный сигнал. Это означает, что никакого полноценного перемирия нет. Есть лишь временное окно, причём односторонне ограниченное.

        В-третьих, по санкциям ты сам подтверждаешь главное: без решения по ядерной программе Иран ничего не изменится. А это долгий и сложный процесс, который за 2 недели не решается.

        И самое важное: если не обсуждаются ни санкции, ни базы, ни стратегические уступки — значит, фундаментально ситуация не изменилась вообще.

        Вывод: это не шаг к миру, а техническая пауза внутри продолжающегося конфликта.
        Никаких «побед» тут нет — есть только перенос следующего этапа.
        Наган
          Наган
          0
          Сегодня, 07:20
          Цитата: Abqora
          Никаких «побед» тут нет

          Ну в общем да, оно временно вернулось к предвоенному состоянию. Только Иран при этом потерял высшее руководство, флот, авиацию, ПВО, и примерно 3/4 предвоенного ракетного потенциала, причем чем больше радиус действия ракет, тем выше процент потерь. Ну и инфраструктура и вообще экономика Ирана получили неслабые повреждения. Да, конечно, потери понесли и США, и Израиль, но куда меньшие по сравнению со своим потенциалом, и куда более легко восполнимые. А экономические потери в основном достались Европе и восточной Азии, отнюдь не Израилю и тем более не США.
          А в политическом смысле Иран сильно испортил отношения с арабами и Азербайджаном, а с Турцией они никогда особо теплыми не были, так что теперь, за исключением Армении и в какой-то мере Пакистана, Иран находится в практически полном окружении если и не откровенных врагов, то и никак не друзей.
    ZovSailor
      ZovSailor
      +2
      Сегодня, 06:55
      Andy_nsk
      Сегодня, 06:22

      hi Доверять наглосаксам, а тем паче сионистам лт слова совсем, чему учит опыт мировой истории и последними конфликтами.
      Сионизм на БВ, также как бандеронацизм в бандерштате, должны быть уничтожены под корень, иначе любая молодая поросль нацизма грозит человечеству новыми смертями, кровью и страданиями людей.
  Livonetc
    Livonetc
    +4
    Сегодня, 06:23
    Окончен второй сезон сериала.
    Готовят третий.
  Тот же ЛЕХА
    Тот же ЛЕХА
    +2
    Сегодня, 06:25
    А так все грозно начиналось...опять облом.
    Планами Генштаба Пентагона после начала войны можно обклеивать сортиры... request Иран воюет не по их планам.
    ASSAD1
      ASSAD1
      +1
      Сегодня, 06:29
      Больше на планы Трампа, в Пентагоне наверное сами офигели от дурости Дони.
  Пленник
    Пленник
    +3
    Сегодня, 06:26
    Двухнедельное перемирие? Значит к концу апреля, зализав свои раны, пополнив запасы вооружения и БП, попытавшись и если получиться прогнув "союзничков" эти кровопийцы опять начнут Иран долбить. sad
    Миха1981
      Миха1981
      +1
      Сегодня, 06:29
      Может импичмент Трампу успеют накатать, вот Вэнс будет рад.
    ASSAD1
      ASSAD1
      +1
      Сегодня, 06:31
      Справедливости ради, Ирану тоже досталось ,перевести дух тоже необходимо.
    Наводлом
      Наводлом
      +2
      Сегодня, 06:32
      Цитата: Пленник
      Двухнедельное перемирие? Значит к концу апреля, зализав свои раны, пополнив запасы вооружения и БП, попытавшись и если получиться прогнув "союзничков" эти кровопийцы опять начнут Иран долбить. sad

      За две недели наклепать сотни ракет для ПВО никому не под силу.
    Abqora
      Abqora
      +2
      Сегодня, 06:45
      Совершенно верно. Если с Ираном не договорятся, однозначно 3 сезон начнется. За 2 недели новые цели и всё такое. От Ирана просто так не отстанут. Возьмут Иран, возьмут за яй-ца Китая. В Иране много нефти, достаточно много.
  Наводлом
    Наводлом
    0
    Сегодня, 06:30
    Интересно, насколько непродолжительной может быть экзистенциальная война персов против сионистов?
    И насколько длительной - не экзистенциальная не война России против объединённого Запада?
  duschman80-81
    duschman80-81
    -3
    Сегодня, 06:42
    Вот как нужно побеждать. Вот как нужно снимать санкции. Не шли на договорняки. Дрались как волки.Били тех соседей которые приютили угрозу для своей страны.
  андрей мартов
    андрей мартов
    +1
    Сегодня, 06:43
    Теперича Дональд может смело добавить в свой обширный список ещё одну им остановленную войну. Миру-Мир! . . .и теперь руки у него развязанны и он будет думать о Гренландии ,которую он , конечно же,вскоре переименует в Трампляндию,как до этого переименовал Ормузский пролив в Трамповский пролив. . . winked
  operafan
    operafan
    +2
    Сегодня, 06:45
    Где-то далеко на севере всплакнул один дедушка.

    p.s. В самую пору выпускать книгу "СВО для чайников".
  Дырокол
    Дырокол
    0
    Сегодня, 06:47
    Перемирие может закончится миром или продолжением. Либо Трамп за это время подготовит наземную операцию, либо он реально договорился с КСИР.
  Abqora
    Abqora
    +5
    Сегодня, 06:49
    Победа? Хм. Я думаю тут вариантов не так много.

    1. Окно для перегруппировки (наиболее вероятно)
    Две недели используют для переоценки позиций, давления через дипломатию и подготовки следующего шага. Публичная риторика — одно, реальные намерения — другое.

    2. Усиление санкционного и политического давления
    США могут не идти в прямую эскалацию сразу, а дожимать через санкции, коалиции и переговорные рычаги.

    3. Ограниченная эскалация после паузы
    Если цели не достигнуты — точечные действия (экономические или военные), без полномасштабного конфликта.

    4. Заморозка конфликта (менее вероятно)
    Временная стабилизация без окончательного решения — «ни войны, ни мира».

    Итог: праздновать сейчас — преждевременно. Это не финал, а короткая пауза перед следующим раундом.
    Наган
      Наган
      +1
      Сегодня, 06:57
      Собсно Трамп добился открытия Ормузского пролива, не дав при этом Ирану ничего кроме 2-недельного перемирия и туманных дипломатических перспектив. И кто победил?
      Abqora
        Abqora
        +1
        Сегодня, 07:19
        Цитата: Наган
        И кто победил?

        Во во. Точно.
  tralflot1832
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 06:51
    Разговоров на сайте ВО теперь на 2 недели ,кто и где дал " Маху" .Израиль в Ливане или США с " эвакуацией" сбитых лётчиков . bullyТрампу пора признавать незаконными протесты в США . wassat
  Пулемет Мадуро.
    Пулемет Мадуро.
    -1
    Сегодня, 07:07
    Сейчас Дональд должен объявить себя миротворцем.Потом выплатить репарации и вск условия Ирана и объявить,что Ормузский пролив снова эгейн.
  operafan
    operafan
    -1
    Сегодня, 07:08
    Как же нам повезло, что у нас мудрый и геостратегический царь-батюшка, а не американские психопат.