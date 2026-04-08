Трамп назвал «абсолютно незаконными» живые щиты иранцев вокруг электростанций

Ирану никто не разрешал выстраивать «живые щиты» вокруг электростанций и других объектов на фоне угроз со стороны США. Об этом заявил Дональд Трамп в интервью NBC News.

Американский лидер раскритиковал призывы иранских властей к населению исламской республики выстроить живые щиты вокруг электростанций. По словам Трампа, это «незаконно» и вообще им на это никто разрешения не давал. Видимо, президент США считал, что иранцы должны у него спросить, можно ли им выходить на эту акцию. Он бы, конечно, запретил им это делать.



Это абсолютно незаконно. Им не позволено так поступать.

Накануне, после заявлений Трампа о новых ударах по энергетике Ирана, заместитель министра по делам молодежи и спорта Ирана Алиреза Рахими призвал иранскую молодежь и не только собираться у электростанций и создавать «живые щиты». На призыв откликнулось очень большое количество иранцев, заявивших о том, что «кровь мирного населения Ирана будет на руках Трампа и Белого дома».

Позднее США все же нанесли удар, но не по электростанциям, а по промышленным объектам, поразив, в частности, завод иранской алюминиевой компании IRALCO в Араке, а также нефтехимический завод Амиркабир в Машахре.
  1. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    +6
    Сегодня, 06:35
    Пока это "перемирие" надо подвести Ирану ракет и бпла.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +5
      Сегодня, 06:36
      ...идея то правильная. весь вопрос - а у нас настолько избыток этого всего?
      не знаю насколько верно, но некоторые наши СМИ уже говорят что у нас проблема "последней мили" при доставке всего на ЛБС.

      зы вот товарищ Ын бы пособил персам... и китайцы. они то не воюют пока что как персы....
      1. Abqora
        Abqora
        -2
        Сегодня, 07:11
        Цитата: Nexcom
        зы вот товарищ Ын бы пособил персам... и китайцы. они то не воюют пока что как персы....

        товарищ Ын и Китай - особо не хотят портят отношения с США. В Китае много интересов Запада, один Айфон чего стоит. А Китаю с его населением особо не хочется портить экономику. И так из-за Иранской нефти у Китайской экономики чуть шок не случился. А Ын от запада тоже конфетки имеет. Зерно (рис, пшеница), масло, бобовые Детское питание, смеси. Основной канал — Всемирная продовольственная программа которая также контролируется западом. Вакцины, антибиотики, базовые лекарства Медицинское оборудование, Через ЮНИСЕФ и Всемирная организация здравоохранения также в руках западных стран. Там также есть некоторая очистительная техника и другие аппараты. Хочет ли лишится ЫН всего этого? Вопрос интересный. Такая же картина у США. А капитал запада в Китае около 500 млрд зелени. Это очень огромная сумма. Плюс, Китай у себя держит огромную массу западных денег и их ценных бумаг. Так что на Китай у них тоже не мало рычагов но конфликта локальной не одна сторона не хочет.
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +2
          Сегодня, 07:14
          ...а зачем в открытую ссорится то? аккуратно и тихонько поставили, по персидски раскрасили, на фарси написали. и пусть амеры доказывают....
        2. Наводлом Звание
          Наводлом
          0
          Сегодня, 07:39
          Цитата: Abqora
          А капитал запада в Китае около 500 млрд зелени. Это очень огромная сумма.

          Годовой военный бюджет США превосходит эту "очень огромную сумму" более чем в два раза.
          Годовой военный бюджет Китая составляет более 270 млрд долларов.
          Думается, в ваши расчёты закралась ошибка.
    2. Михаил Драбкин Звание
      Михаил Драбкин
      0
      Сегодня, 06:49
      Человек который это говорит, не может быть партнером (даже израильтяне это знают), и его подписи под международными соглашениями ничего не стОят. Он пользуется двумя факторами: непредсказуемостью и мощью Америки. Предсказуемая стратегия против Америки - проигрышная потому что дает ему фору.
    3. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 07:16
      Incvizitor
      Сегодня, 06:35
      Пока это "перемирие" надо подвести Ирану ракет и бпла.

      hi Рыжий Сатана из Фашингтона блефует.
      Часы тикают, на носу открытие ЧМ по футболу, 250 годков агрессивно-террористическому государству и , наконец днюха- 80 лет, о чём в ежедневном режиме он лайн говорят деградирующие когнитивные способности пациента бидэ ( штаб Фашингтона ).
      Старика в любой момент может Кондрашка стукнуть.
      fool
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 07:20
        Старика в любой момент может Кондрашка стукнуть.

        там таблетки и прочая химия творят чудеса....
        1. ZovSailor Звание
          ZovSailor
          +2
          Сегодня, 07:30
          Nexcom
          Сегодня, 07:20
          там таблетки и прочая химия творят чудеса.

          hi Видимо, рыжий Сатана из Фашингтона перешёл на те же талбетки, что и жыдонаркофюрер, о чём свидетельствует уровень заявлений этой парочки.
          wassat
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            +1
            Сегодня, 07:36
            hi
            вестимо там может быть и что-то позабористей....
  2. Nexcom Звание
    Nexcom
    +9
    Сегодня, 06:35
    По словам Трампа, это «незаконно» и вообще им на это никто разрешения не давал.

    ..а лупить по персам - это само собой законно и вопросов не вызывает. Шедевральный идиотизм. Доня, браво. Тебя уже унесло. Дальше только ЯО осталось применить.....
    1. Седов Звание
      Седов
      +2
      Сегодня, 06:59
      ..а лупить по персам - это само собой законно и вопросов не вызывает. Шедевральный идиотизм.
      Вспоминается фраза Никиты Михалкова из фильма "Инспектор ГАИ" с Сергеем Никоненко (там, уже в самом конце фильма, где они в машине сидят): "Потому что одним можно, а другим нельзя, Понимаешь?! Потому что одним можно, а другим нельзя!!"
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 07:01
        ...именно так.

        короткий
  3. Пулемет Мадуро. Звание
    Пулемет Мадуро.
    0
    Сегодня, 06:41
    Это какой-то шут гороховый.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +3
      Сегодня, 06:42
      шут - это наркоша зельц. Доня - просто президент США, и этим всё сказано. Они все такие.... Практически все. Кроме Дж.Ф.Кеннеди. Но ему и не дали долго управлять.....
  4. Грац Звание
    Грац
    +3
    Сегодня, 06:43
    как же человек далёк от реальности, эгоист, нарцисс,старше ВВП, а считает, что мир должен крутиться только вокруг него.
    для всех будет лучше если его поменяют на Вэнса тем или иным способом
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 06:46
      ...и усевшись в Овальном дядя Вэнс тут же начнёт исполнять хотелки тамошнего олигархата и прочих именно в том же ключе. Президент США - фигура не самостоятельная. Это Доня решил всем ууух показать. Но, допоказывается скоро. Ему уже аккуратно в плане уха намекнули.
  5. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +1
    Сегодня, 06:44
    Трамп такие повороты делает и загуголины рисует...куда там Ельцину и Байдену до него.
    what Что он завтра отчебучит никто не знает...сплошной цирк с конями.
    Всех на уши поставил. belay
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 06:49
      Всех на уши поставил.

      ...в этом аспекте покушение на его ухо выглядит очень символично и конкретно...
      этакий тонкий намёк... laughing
  6. юрий Л Звание
    юрий Л
    0
    Сегодня, 06:59
    А так ведь Трампу также как и всем другим амерофашистам даже приятнее бить по скоплению людей. Ну ведь серийная нелюдь не может не убивать все больше Людей. Вспомните Югославию. Как им было радостно убить стоящих у мостов, это только притягивало. Трамп со своими соучастниками желает вытянуть как можно больше энергии Гаввах( почитайте).Так что это абсолютное лицемерие, ему наоборот надо чтоб больше стояло иранцев. Нельзя убивать амеру только укрофашиста.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 07:03
      на фото, если правильно понял, тот самый гражданский поезд в Югославии который НАТОвский пилот обстрелял ракетами. у моей сербской коллеги там её родственники погибли, парень с молодой беременной женой.
      у незабвенного Гойко Митича в результате обстрелов Югославии погибла мать....
  7. Ныробский Звание
    Ныробский
    +1
    Сегодня, 07:06
    Чудит Доня с утра!
    Значит убивать детей и уничтожать объекты страны, со стороны которой ни одного снаряда не упало на территорию США это законно, а защищаться от ракет и бомб матрасов это незаконно и на это надо получить добро у рыжего "бога".
    Как они там в США живут с пластиковым мозгом? request
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 07:07
      нафига мозги если есть амерский ИИ ? Байден уже доказал - можно вообще на приводах и фармакалогии существовать и даже "управлять" страной. laughing
  8. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 07:08
    Это абсолютно незаконно. Им не позволено так поступать.

    Прямо Рыжий нацик в концлагере. laughing
    "- Маленький камень. " (с)
  9. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 07:13
    Цитата: Nexcom
    и китайцы. они то не воюют пока что как персы....

    Тем более, морально, они персам должны! laughing Пока персы воюют у Пекина с Гоминьдань мирные движухи пошли...Ночной кошмар Трампа! laughing
    Дмитрий, hi
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 07:18
      Алексей hi
      А чего это китайцы персам то должны? Если китайцы умные, их задача ослабить влияние США, опарафинить амерам политическое лицо и прочае. А тут такой шанс.... Потом когда США ослабнут - можно будет и Тайвань присоединить без нервов. Хорошие перспективы нарисовываются для Китая. Но нет, они похоже опять будут сидеть на дереве и ждать пока всё закончится и Доня проплывёт по речке пузом кверху..
  10. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    0
    Сегодня, 07:36
    Новый термин "рыжефобия" появился...увидел рыжего испугался, наложил в штаны.
    Рыжие во власти это всегда беда...в США рыжий Доня буянит...попутно Ирану тумаков даёт, в России рыжий Чубайс шалил...оба дров наломали на поколения вперед.