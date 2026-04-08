Трамп назвал «абсолютно незаконными» живые щиты иранцев вокруг электростанций

Ирану никто не разрешал выстраивать «живые щиты» вокруг электростанций и других объектов на фоне угроз со стороны США. Об этом заявил Дональд Трамп в интервью NBC News.Американский лидер раскритиковал призывы иранских властей к населению исламской республики выстроить живые щиты вокруг электростанций. По словам Трампа, это «незаконно» и вообще им на это никто разрешения не давал. Видимо, президент США считал, что иранцы должны у него спросить, можно ли им выходить на эту акцию. Он бы, конечно, запретил им это делать.Накануне, после заявлений Трампа о новых ударах по энергетике Ирана, заместитель министра по делам молодежи и спорта Ирана Алиреза Рахими призвал иранскую молодежь и не только собираться у электростанций и создавать «живые щиты». На призыв откликнулось очень большое количество иранцев, заявивших о том, что «кровь мирного населения Ирана будет на руках Трампа и Белого дома».Позднее США все же нанесли удар, но не по электростанциям, а по промышленным объектам, поразив, в частности, завод иранской алюминиевой компании IRALCO в Араке, а также нефтехимический завод Амиркабир в Машахре.

