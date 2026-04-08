ВС РФ заняли новые территории Сумской области, срезая Бачевский выступ

2 446 3
Вооружённые силы России расширили территорию контроля в Сумской области. Продвижение фиксируется в районе ранее перешедшего под контроль российской армии населённого пункта Сопычь. Ранее это был Глуховской район, с 2020 - Шосткинский.

В результате успешных действий ВС РФ овладели участком территории площадью порядка 8 кв. км, примыкающему к границе с Курской и Брянской областями юго-восточнее переставшего действовать в связи с боевыми действиями автомобильного контрольно-пропускного пункта Бачевск-Троебортное. До начала боевых действий этот пункт обслуживал автотрафик на дороге Киев-Москва.



Продвижение российских войск позволило выйти к лесному массиву, называемому урочищем Дельницы на реке Глебовка.



При учёте того, что продвижение есть и южнее села Сопычь, увеличивается вероятность того, что российские войска в конечном итоге возьмут под контроль весь так называемый Бачевский выступ Сумской области. Это порядка 60 км в периметре и около 160 квадратных километров по площади. На текущий момент под контролем Вооружённых сил России порядка 20-22% площади этого «балкона».

Напомним, что одним из условий окончания боевых действий с российской стороны является вывод украинских войск с оставшейся под их контролем территории Донбасса. Это в первую очередь Славянско-Краматорская агломерация.
3 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  Livonetc
    Livonetc
    +4
    Сегодня, 07:05
    Так держать!
    Удачи парням!
  Теренин
    Теренин
    +1
    Сегодня, 07:18
    До начала боевых действий этот пункт обслуживал автотрафик на дороге Киев-Москва.

    Теперь будет обслуживать Москва - Киев winked
  alexputnik17
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 07:26
    Парни молодцы! Берегите себя!