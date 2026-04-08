Израиль атакует Ливан, заявляя, что на него перемирие якобы не распространяется

Израиль присоединится к США в соблюдении двухнедельного перемирия и не будет наносить ударов по Ирану, но операция ЦАХАЛ в Южном Ливане в условия перемирия не входит. Об этом говорится в заявлении канцелярии Нетаньяху.Израиль останавливает удары по Ирану, но при условии, что Тегеран прекратит атаки самого Израиля и монархий залива, а также откроет Ормузский пролив. При этом операция по зачистке территории Южного Ливана и против ливанской «Хизбаллы» останавливаться не будет. Мол, Ливан не входит в условия перемирия.Однако, как отмечается, Тель-Авив просто игнорирует условия прекращения огня, предложенные посредниками во главе с Пакистаном. В них четко прописано, что Ливан и «Хизбалла» включены в двухнедельное соглашение по прекращению огня. Об этом же заявлял премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, подчеркнувший, что перемирие вступает в силу «в том числе и в Ливане».Однако израильская армия уже с утра среды, 7 апреля, наносит масштабные удары по югу Ливана, пытаясь накрыть места расположения отрядов ливанской «Хизбаллы». Посмотрим, как на это отреагируют США, принявшие условия прекращения огня. Пока официальной реакции со стороны Белого дома не последовало, Трамп тоже молчит.

