Израиль атакует Ливан, заявляя, что на него перемирие якобы не распространяется

Израиль присоединится к США в соблюдении двухнедельного перемирия и не будет наносить ударов по Ирану, но операция ЦАХАЛ в Южном Ливане в условия перемирия не входит. Об этом говорится в заявлении канцелярии Нетаньяху.

Израиль останавливает удары по Ирану, но при условии, что Тегеран прекратит атаки самого Израиля и монархий залива, а также откроет Ормузский пролив. При этом операция по зачистке территории Южного Ливана и против ливанской «Хизбаллы» останавливаться не будет. Мол, Ливан не входит в условия перемирия.



Однако, как отмечается, Тель-Авив просто игнорирует условия прекращения огня, предложенные посредниками во главе с Пакистаном. В них четко прописано, что Ливан и «Хизбалла» включены в двухнедельное соглашение по прекращению огня. Об этом же заявлял премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, подчеркнувший, что перемирие вступает в силу «в том числе и в Ливане».

Однако израильская армия уже с утра среды, 7 апреля, наносит масштабные удары по югу Ливана, пытаясь накрыть места расположения отрядов ливанской «Хизбаллы». Посмотрим, как на это отреагируют США, принявшие условия прекращения огня. Пока официальной реакции со стороны Белого дома не последовало, Трамп тоже молчит.
  1. tralflot1832 Звание
    Сегодня, 06:57
    Подождём когда " миротворец " Трамп проснётся !? Только он может Израиль осудить при помощи Иранских Ракет .
  2. g_ae Звание
    Сегодня, 06:58
    Ну, договариваться с евреями, а потом удивляться, что кинули так себе идея. В стиле духов Анкориджа.
    1. SmollH2 Звание
      Сегодня, 07:02
      Чтобы заявлять о духе Анкориджа, его договоренности надо знать. Поделитесь?
      1. g_ae Звание
        Сегодня, 07:50
        А оно вам надо? Какая разница? Ну вот помогло вам знание минских договоренностей? Сама же Меркель сказала, что это все фальшивка. Или договоренности о нерасширении НАТО? Что-то поменялось? Нет. Начиная играть с наперсточниками не жди честной игры и соблюдения договоренностей. Если ты не лох, конечно.
  3. Nexcom Звание
    Сегодня, 06:58
    Тель-Авив просто игнорирует условия прекращения огня, предложенные посредниками во главе с Пакистаном. В них четко прописано, что Ливан и «Хизбалла» включены в двухнедельное соглашение по прекращению огня.

    кошерные продолжают наглеть....
    1. SmollH2 Звание
      Сегодня, 07:04
      Им то отползание США, нафик не надо
    2. Егоза Звание
      Сегодня, 07:08
      Цитата: Nexcom
      кошерные продолжают наглеть....

      Так они ничего не подписывали. Это все США... am
      1. Nexcom Звание
        Сегодня, 07:10
        ...а потом если что скажут - это всё Биби шестипалый с видео приказал. laughing
      2. Наган Звание
        Сегодня, 07:34
        Цитата: Егоза
        Так они ничего не подписывали

        Более того, паки с Израилем ни о чем не договаривались, и понятно почему - Пакистан не признает Израиль. Так что как ваще Пакистан может чего-то требовать от государства, которого для них официально не существует?
    3. Седов Звание
      Сегодня, 07:13
      кошерные продолжают наглеть....
      Сам Бог велел сейчас через прокси "Хизбалла" Тегерану совместно с Бейрутом продолжать кошерных кошмарить, пока Дональд Фредович отполз зализывать раны.
      1. Nexcom Звание
        Сегодня, 07:22
        Да я думаю что бородачи в тапках не заставят долго ждать ответки кошерным. Уж от них то точно не заржавеет.
    4. carpenter Звание
      Сегодня, 07:30
      Цитата: Nexcom
      кошерные продолжают наглеть...

      Учителя у них были хорошие в 40-х годах прошлого века.
      1. Nexcom Звание
        Сегодня, 07:34
        вне всякого сомнения. методички те же - разве что поменяли термины.... laughing
  4. Южноукраинец Звание
    Сегодня, 07:07
    . Однако израильская армия уже с утра среды, 7 апреля, наносит масштабные удары по югу Ливана, пытаясь накрыть места расположения отрядов ливанской «Хизбаллы»

    Евреям обидно. Хизбалла им таких пенделей надавала, за это время.
  5. Normann Звание
    Сегодня, 07:24
    с утра среды, 7 апреля
    у них другой календарь?
    1. Nexcom Звание
      Сегодня, 07:35
      да всё у них там не как у людей......
  6. тлауикол Звание
    Сегодня, 07:44
    Разделяй и властвуй! По-одному проще бить