«На что живёшь?»
Счёт пошёл на триллионы. По данным Генпрокуратуры, в 2025 году в казну вернули 2000 объектов недвижимости и иного имущества совокупной стоимостью 1,6 трлн рублей. Прокуроры вскрыли более 150 тысяч нарушений антикоррупционного законодательства. Рост числа коррупционных преступлений фиксируется пятый год подряд — в прошлом году показатель увеличился на 12,3%.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин привёл конкретные цифры: за девять месяцев 2025 года возбудили более 24 тысяч уголовных дел по коррупционным статьям — на 16% больше, чем за аналогичный период 2024-го. В суды направили 408 дел в отношении 900 обвиняемых, совершивших преступления в составе организованных групп. Это вдвое выше прошлогоднего результата.
Главным мерилом стал не размер взятки, с которой поймали чиновника, а стоимость конфискованного имущества, происхождение которого невозможно объяснить законными доходами. Причём отвечать приходится не только самим фигурантам, но и их родственникам, друзьям, аффилированным лицам. Этот подход не признаёт сроков давности и не делает скидок на статус.
Судьи: обрушилась «неприкасаемая» каста
Долгое время судебная система считалась закрытой зоной, куда антикоррупционные расследования проникали редко. 2025 год эту иллюзию разрушил.
Громче всех прозвучало дело экс-председателя Совета судей РФ Виктора Момотова. По данным Генпрокуратуры, он участвовал в гостиничном бизнесе на территории семи регионов: Москвы, Краснодарского края, Ростовской, Воронежской, Волгоградской, Нижегородской и Калининградской областей. Деловым партнёром судьи стал Андрей Марченко, владевший сетью отелей Marton. Прокурорская проверка показала, что Момотов прикрывал деятельность по оказанию интим-услуг в этих отелях и помог партнёру в афере с фиктивным участием в СВО.
Останкинский суд Москвы изъял у Момотова и его партнёров имущество на 9 млрд рублей — 95 объектов недвижимости. По данным «Комсомольской правды», значительная часть активов была оформлена на мать судьи. ВККС в сентябре прекратила его полномочия. Следом полномочия лишили ещё 14 судей, часть из них стали фигурантами уголовных дел.
Бывший председатель Верховного суда Адыгеи Аслан Трахов возглавлял региональную судебную систему более 20 лет. Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства его активы на 18 млрд рублей: 114 земельных участков, 26 жилых домов, здания, доли в коммерческих структурах. Как установила проверка, значительная часть имущества получена с использованием служебного положения. Сам Трахов признал факты нарушения законодательства. В списке ответчиков оказалось 44 человека, включая членов семьи и компании.
Экс-председатель Краснодарского краевого суда Александр Чернов возглавлял его с 1994 по 2019 год. У него изъято 87 объектов недвижимости на сумму более 10 млрд рублей, арестованы 1,2 млрд рублей на счетах. По данным правоохранительных органов, Чернов являлся совладельцем ряда хозяйствующих субъектов в регионе, что стало основанием для конфискации.
Всего в 2025 году обвинения по уголовным статьям предъявили 12 судьям. Более половины дел возбудили по статье «Получение взятки», но фигурировали и другие обвинения — злоупотребление должностными полномочиями, вынесение заведомо неправосудных решений.
— заявил новый председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов на заседании Совета судей. Его назначение после работы на посту генерального прокурора эксперты рассматривают как сигнал к дальнейшему ужесточению практики.
Минобороны: армейские миллиарды
На фоне спецоперации особое внимание привлекли дела против чиновников Министерства обороны. «Делом номер один» стало обвинение бывшего замминистра Тимура Иванова. За время службы он обзавёлся имуществом на 2,5 млрд рублей. В июле 2025 года Иванова приговорили к 13 годам колонии и штрафу в 100 млн рублей по делу о хищении средств при покупке паромов для Керченской переправы.
Оглашение полного списка конфискованного заняло у судьи 47 минут. Счёт шёл на килограммы драгоценных металлов: ювелирные изделия (более 2,5 кг золота и камней), элитные часы (свыше 40 штук), коллекционное оружие, ретроавтомобили. Как вишенка — особняк в Чистом переулке в центре Москвы, тот самый, в котором Булгаков поселил Мастера. Помимо него — десятки земельных участков в Подмосковье, Карелии, Тверской области, элитные квартиры и более 213 млн рублей наличными.
В суде развернулась отдельная драма из-за бриллиантов жён Иванова — бывшей Светланы Захаровой и гражданской Марии Китаевой. Обе пытались оспорить изъятие украшений: Захарова настаивала на исключении из описи кольца Graff с аукциона Christie’s и украшений Cartier и Van Cleef & Arpels.
Другой экс-замминистра обороны, Павел Попов, обвиняется в хищениях при строительстве военно-патриотического парка «Патриот». По версии следствия, он вместе с подчинёнными похитил более 25 млн рублей бюджетных средств. Кроме того, в течение десяти лет получал взятки от гендиректора компании «Бамстройпуть» — общий размер незаконного вознаграждения превысил 45 млн рублей.
Бывший начальник Главного управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов обвиняется во взятке в 30,5 млн рублей.
— подчеркнул президент Владимир Путин на итоговой коллегии Генпрокуратуры. Он также призвал «жёстко реагировать» на попытки дестабилизации обстановки.
Генпрокурор Александр Гуцан поручил военным прокурорам до 1 июня удостовериться, что осуждённые за коррупцию находятся в зоне СВО, а не в тылу. Сейчас там, по его данным, около 1100 таких осуждённых.
Силовики: чистки в Росгвардии и МВД
Антикоррупционные дела коснулись не только армии. Первого заместителя главы Росгвардии Виктора Стригунова задержали за взятки и злоупотребления. По версии следствия, он получил от коммерсантов более 66 млн рублей за покровительство при исполнении госконтрактов. Кроме того, его обвиняют в нанесении ущерба государству в 2 млрд рублей при строительстве учебного центра в Кемеровской области и хищении нескольких миллиардов рублей при строительстве полигона под Новосибирском.
Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд приговорил к девяти годам колонии строгого режима экс-заместителя начальника тыла Росгвардии Мирзу Мирзаева. Следствие установило, что он получил 140 млн рублей от подрядчика, строившего склады. Взяткодатель и посредники тоже получили реальные сроки.
В Сургуте продолжается расследование дела начальника отдела по вопросам миграции Людмилы Карамовой и возглавляемого ею преступного сообщества. По данным следствия, обвиняемые в 2022–2024 годах получили не менее 50 млн рублей взяток за оформление вида на жительства и разрешений на временное проживание не менее тысячи мигрантов.
Регионы: от губернаторов до муниципальных чиновников
Коррупционные чистки охватили все уровни власти. В июле 2025 года задержали бывшего главу Тамбовской области Максима Егорова по подозрению во взятке в особо крупном размере. За два дня до этого арестовали вице-губернатора Брянской области, министра транспорта Новгородской области и начальника управления архитектуры Махачкалы.
В Челябинске задержали группу высокопоставленных чиновников, подозреваемых в организации незаконного строительства на территории губернаторской резиденции на сумму свыше 50 млн рублей. В Подмосковье вынесены приговоры по масштабному делу: 234 эпизода коррупционных преступлений, связанных с разрешениями на строительство. К ответственности привлечены 65 человек, из них 22 — бывшие муниципальные чиновники. На имущество обвиняемых на сумму более 1,2 млрд рублей наложен арест.
Глава Крымского района Краснодарского края Сергей Лесь, по данным прокуратуры региона, приобрёл 99 объектов недвижимости и 13 транспортных средств на доходы, законность которых не смог подтвердить. Общая площадь выявленных объектов превысила 149 тыс. кв. метров. Геленджикский суд удовлетворил иск Генпрокуратуры, имущество передано в федеральную собственность.
Мэры: 821 квартира и «Ивастрой»
Бывшие главы городов тоже попали под конфискацию. Экс-мэр Владивостока Владимир Николаев лишился 821 квартиры, денежных средств в размере 590 млн рублей, апарт-отеля Magnum, развлекательного комплекса «Роял Парк», 12 земельных участков и 12 зданий. Общая стоимость — 6,8 млрд рублей. Часть имущества была оформлена на родственников, включая сестру — депутата Госдумы. Николаев занимал пост мэра в 2004–2007 годах, а в 2007-м получил условный срок за злоупотребление полномочиями. Конфискация произошла через 17 лет после отставки.
Бывший генеральный директор компании «Ивастрой» Андрей Пучков заочно приговорён к 14 годам колонии за хищение средств дольщиков в особо крупном размере. По данным столичной прокуратуры, он организовал вывод средств через подконтрольные компании, причинив Фонду защиты прав дольщиков ущерб в 90 млрд рублей. Пучков объявлен в федеральный розыск.
Гендиректор строительной компании «Автодор» Рамиль Шайдуллин арестован по обвинению в растрате бюджетных средств. По данным источника, задолженность перед одним из подрядчиков составляет 7 млрд рублей, совокупный ущерб от действий компании мог составить до 15 млрд рублей.
Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский обвиняется в растрате и получении взяток на 248 млн рублей от представителей коммерческих организаций в обмен на покровительство. Его супруга обвиняется в пособничестве и подкупе свидетелей.
Экс-замглавы Ростехнадзора Дмитрий Фролов приобрёл 40 объектов недвижимости, автомобили и акции в период с 2012 по 2023 год, оформляя их на родственников и аффилированных лиц. По данным Генпрокуратуры, на мать чиновника зарегистрирован земельный участок с домом в элитном коттеджном поселке «Лазурный берег» на берегу Пестовского водохранилища стоимостью более 100 млн рублей. Общая стоимость изъятого — 1,6 млрд рублей.
Что дальше
Антикоррупционная статистика впечатляет. Как заявил президент Путин на коллегии МВД в марте 2025 года:
Генпрокуратура уже поручила создать реестр осуждённых за коррупцию — для непрерывного контроля за наказанием. В Госдуме проходит первое чтение законопроекта по второму пакету мер борьбы с дистанционными хищениями. Ужесточается контроль банков за подозрительными финансовыми операциями.
Правозащитник Иван Мельников обращает внимание на неожиданный тренд:
2025–2026 годы стали переломными: главный вопрос к чиновнику теперь звучит иначе. Не «сколько взял?», а «на что живёшь?». И отвечать приходится всей семьёй.
