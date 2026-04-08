«На что живёшь?»

«Стратегия национальной безопасности относит предупреждение и пресечение коррупции к числу основных государственных приоритетов. Коррупция разъедает основы государственности — подрывает веру в эффективность и справедливость власти, наносит колоссальный ущерб экономике. Это прямая угроза национальной безопасности», — отметил Бастрыкин в своей статье «Борьба с коррупцией — это марафон».

Судьи: обрушилась «неприкасаемая» каста

«Подход к противодействию коррупции в судебной системе будет жёстким и принципиальным, независимо от статуса и должности фигурантов»,

Минобороны: армейские миллиарды

«Ни должностное положение кого бы то ни было, ни статус, ни даже прежние заслуги не могут быть оправданием для нарушения закона»,

«Коррупционеры искупают свою вину в соответствии с заключённым контрактом, а не отсиживаются поближе к кухне в тылу», — заявил он.

Силовики: чистки в Росгвардии и МВД

Регионы: от губернаторов до муниципальных чиновников

Мэры: 821 квартира и «Ивастрой»

Что дальше

«Нельзя снижать темп в борьбе с любыми коррупционными проявлениями. Коррупция мешает развитию нашей экономики, социальной сферы, рынка труда, негативно влияет на деловую среду и инвестиционный климат».

«Долгое время нас критиковали за коррупцию, называли одной из самых коррумпированных стран мира. Это стало устойчивым стереотипом. Но ситуация изменилась, и сегодня мы видим, что как раз в России и происходит настоящая борьба с коррупцией», — отметил главный редактор РАПСИ Олег Ефросинин.

«Что в рейтинге сразу двое судей — необычно. До сих пор эта категория считалась почти неприкосновенной. Нечистоплотность отдельных судей неприемлема в современных реалиях. При этом государство высоко ценит эту профессию: судьи имеют высокие зарплаты, достойную пенсию и множество привилегий. Для них созданы все условия, чтобы они могли жить, не прибегая к взяткам».