«На что живёшь?»

Счёт пошёл на триллионы. По данным Генпрокуратуры, в 2025 году в казну вернули 2000 объектов недвижимости и иного имущества совокупной стоимостью 1,6 трлн рублей. Прокуроры вскрыли более 150 тысяч нарушений антикоррупционного законодательства. Рост числа коррупционных преступлений фиксируется пятый год подряд — в прошлом году показатель увеличился на 12,3%.



Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин привёл конкретные цифры: за девять месяцев 2025 года возбудили более 24 тысяч уголовных дел по коррупционным статьям — на 16% больше, чем за аналогичный период 2024-го. В суды направили 408 дел в отношении 900 обвиняемых, совершивших преступления в составе организованных групп. Это вдвое выше прошлогоднего результата.

Главным мерилом стал не размер взятки, с которой поймали чиновника, а стоимость конфискованного имущества, происхождение которого невозможно объяснить законными доходами. Причём отвечать приходится не только самим фигурантам, но и их родственникам, друзьям, аффилированным лицам. Этот подход не признаёт сроков давности и не делает скидок на статус.
«Стратегия национальной безопасности относит предупреждение и пресечение коррупции к числу основных государственных приоритетов. Коррупция разъедает основы государственности — подрывает веру в эффективность и справедливость власти, наносит колоссальный ущерб экономике. Это прямая угроза национальной безопасности», — отметил Бастрыкин в своей статье «Борьба с коррупцией — это марафон».

Судьи: обрушилась «неприкасаемая» каста


Долгое время судебная система считалась закрытой зоной, куда антикоррупционные расследования проникали редко. 2025 год эту иллюзию разрушил.

Громче всех прозвучало дело экс-председателя Совета судей РФ Виктора Момотова. По данным Генпрокуратуры, он участвовал в гостиничном бизнесе на территории семи регионов: Москвы, Краснодарского края, Ростовской, Воронежской, Волгоградской, Нижегородской и Калининградской областей. Деловым партнёром судьи стал Андрей Марченко, владевший сетью отелей Marton. Прокурорская проверка показала, что Момотов прикрывал деятельность по оказанию интим-услуг в этих отелях и помог партнёру в афере с фиктивным участием в СВО.

Останкинский суд Москвы изъял у Момотова и его партнёров имущество на 9 млрд рублей — 95 объектов недвижимости. По данным «Комсомольской правды», значительная часть активов была оформлена на мать судьи. ВККС в сентябре прекратила его полномочия. Следом полномочия лишили ещё 14 судей, часть из них стали фигурантами уголовных дел.

Бывший председатель Верховного суда Адыгеи Аслан Трахов возглавлял региональную судебную систему более 20 лет. Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства его активы на 18 млрд рублей: 114 земельных участков, 26 жилых домов, здания, доли в коммерческих структурах. Как установила проверка, значительная часть имущества получена с использованием служебного положения. Сам Трахов признал факты нарушения законодательства. В списке ответчиков оказалось 44 человека, включая членов семьи и компании.

Экс-председатель Краснодарского краевого суда Александр Чернов возглавлял его с 1994 по 2019 год. У него изъято 87 объектов недвижимости на сумму более 10 млрд рублей, арестованы 1,2 млрд рублей на счетах. По данным правоохранительных органов, Чернов являлся совладельцем ряда хозяйствующих субъектов в регионе, что стало основанием для конфискации.

Всего в 2025 году обвинения по уголовным статьям предъявили 12 судьям. Более половины дел возбудили по статье «Получение взятки», но фигурировали и другие обвинения — злоупотребление должностными полномочиями, вынесение заведомо неправосудных решений.

«Подход к противодействию коррупции в судебной системе будет жёстким и принципиальным, независимо от статуса и должности фигурантов»,

— заявил новый председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов на заседании Совета судей. Его назначение после работы на посту генерального прокурора эксперты рассматривают как сигнал к дальнейшему ужесточению практики.

Минобороны: армейские миллиарды


На фоне спецоперации особое внимание привлекли дела против чиновников Министерства обороны. «Делом номер один» стало обвинение бывшего замминистра Тимура Иванова. За время службы он обзавёлся имуществом на 2,5 млрд рублей. В июле 2025 года Иванова приговорили к 13 годам колонии и штрафу в 100 млн рублей по делу о хищении средств при покупке паромов для Керченской переправы.

Оглашение полного списка конфискованного заняло у судьи 47 минут. Счёт шёл на килограммы драгоценных металлов: ювелирные изделия (более 2,5 кг золота и камней), элитные часы (свыше 40 штук), коллекционное оружие, ретроавтомобили. Как вишенка — особняк в Чистом переулке в центре Москвы, тот самый, в котором Булгаков поселил Мастера. Помимо него — десятки земельных участков в Подмосковье, Карелии, Тверской области, элитные квартиры и более 213 млн рублей наличными.

В суде развернулась отдельная драма из-за бриллиантов жён Иванова — бывшей Светланы Захаровой и гражданской Марии Китаевой. Обе пытались оспорить изъятие украшений: Захарова настаивала на исключении из описи кольца Graff с аукциона Christie’s и украшений Cartier и Van Cleef & Arpels.

Другой экс-замминистра обороны, Павел Попов, обвиняется в хищениях при строительстве военно-патриотического парка «Патриот». По версии следствия, он вместе с подчинёнными похитил более 25 млн рублей бюджетных средств. Кроме того, в течение десяти лет получал взятки от гендиректора компании «Бамстройпуть» — общий размер незаконного вознаграждения превысил 45 млн рублей.

Бывший начальник Главного управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов обвиняется во взятке в 30,5 млн рублей.

«Ни должностное положение кого бы то ни было, ни статус, ни даже прежние заслуги не могут быть оправданием для нарушения закона»,

— подчеркнул президент Владимир Путин на итоговой коллегии Генпрокуратуры. Он также призвал «жёстко реагировать» на попытки дестабилизации обстановки.

Генпрокурор Александр Гуцан поручил военным прокурорам до 1 июня удостовериться, что осуждённые за коррупцию находятся в зоне СВО, а не в тылу. Сейчас там, по его данным, около 1100 таких осуждённых.
«Коррупционеры искупают свою вину в соответствии с заключённым контрактом, а не отсиживаются поближе к кухне в тылу», — заявил он.


Силовики: чистки в Росгвардии и МВД


Антикоррупционные дела коснулись не только армии. Первого заместителя главы Росгвардии Виктора Стригунова задержали за взятки и злоупотребления. По версии следствия, он получил от коммерсантов более 66 млн рублей за покровительство при исполнении госконтрактов. Кроме того, его обвиняют в нанесении ущерба государству в 2 млрд рублей при строительстве учебного центра в Кемеровской области и хищении нескольких миллиардов рублей при строительстве полигона под Новосибирском.

Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд приговорил к девяти годам колонии строгого режима экс-заместителя начальника тыла Росгвардии Мирзу Мирзаева. Следствие установило, что он получил 140 млн рублей от подрядчика, строившего склады. Взяткодатель и посредники тоже получили реальные сроки.

В Сургуте продолжается расследование дела начальника отдела по вопросам миграции Людмилы Карамовой и возглавляемого ею преступного сообщества. По данным следствия, обвиняемые в 2022–2024 годах получили не менее 50 млн рублей взяток за оформление вида на жительства и разрешений на временное проживание не менее тысячи мигрантов.

Регионы: от губернаторов до муниципальных чиновников


Коррупционные чистки охватили все уровни власти. В июле 2025 года задержали бывшего главу Тамбовской области Максима Егорова по подозрению во взятке в особо крупном размере. За два дня до этого арестовали вице-губернатора Брянской области, министра транспорта Новгородской области и начальника управления архитектуры Махачкалы.

В Челябинске задержали группу высокопоставленных чиновников, подозреваемых в организации незаконного строительства на территории губернаторской резиденции на сумму свыше 50 млн рублей. В Подмосковье вынесены приговоры по масштабному делу: 234 эпизода коррупционных преступлений, связанных с разрешениями на строительство. К ответственности привлечены 65 человек, из них 22 — бывшие муниципальные чиновники. На имущество обвиняемых на сумму более 1,2 млрд рублей наложен арест.

Глава Крымского района Краснодарского края Сергей Лесь, по данным прокуратуры региона, приобрёл 99 объектов недвижимости и 13 транспортных средств на доходы, законность которых не смог подтвердить. Общая площадь выявленных объектов превысила 149 тыс. кв. метров. Геленджикский суд удовлетворил иск Генпрокуратуры, имущество передано в федеральную собственность.

Мэры: 821 квартира и «Ивастрой»


Бывшие главы городов тоже попали под конфискацию. Экс-мэр Владивостока Владимир Николаев лишился 821 квартиры, денежных средств в размере 590 млн рублей, апарт-отеля Magnum, развлекательного комплекса «Роял Парк», 12 земельных участков и 12 зданий. Общая стоимость — 6,8 млрд рублей. Часть имущества была оформлена на родственников, включая сестру — депутата Госдумы. Николаев занимал пост мэра в 2004–2007 годах, а в 2007-м получил условный срок за злоупотребление полномочиями. Конфискация произошла через 17 лет после отставки.

Бывший генеральный директор компании «Ивастрой» Андрей Пучков заочно приговорён к 14 годам колонии за хищение средств дольщиков в особо крупном размере. По данным столичной прокуратуры, он организовал вывод средств через подконтрольные компании, причинив Фонду защиты прав дольщиков ущерб в 90 млрд рублей. Пучков объявлен в федеральный розыск.

Гендиректор строительной компании «Автодор» Рамиль Шайдуллин арестован по обвинению в растрате бюджетных средств. По данным источника, задолженность перед одним из подрядчиков составляет 7 млрд рублей, совокупный ущерб от действий компании мог составить до 15 млрд рублей.

Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский обвиняется в растрате и получении взяток на 248 млн рублей от представителей коммерческих организаций в обмен на покровительство. Его супруга обвиняется в пособничестве и подкупе свидетелей.

Экс-замглавы Ростехнадзора Дмитрий Фролов приобрёл 40 объектов недвижимости, автомобили и акции в период с 2012 по 2023 год, оформляя их на родственников и аффилированных лиц. По данным Генпрокуратуры, на мать чиновника зарегистрирован земельный участок с домом в элитном коттеджном поселке «Лазурный берег» на берегу Пестовского водохранилища стоимостью более 100 млн рублей. Общая стоимость изъятого — 1,6 млрд рублей.

Что дальше


Антикоррупционная статистика впечатляет. Как заявил президент Путин на коллегии МВД в марте 2025 года:
«Нельзя снижать темп в борьбе с любыми коррупционными проявлениями. Коррупция мешает развитию нашей экономики, социальной сферы, рынка труда, негативно влияет на деловую среду и инвестиционный климат».

Генпрокуратура уже поручила создать реестр осуждённых за коррупцию — для непрерывного контроля за наказанием. В Госдуме проходит первое чтение законопроекта по второму пакету мер борьбы с дистанционными хищениями. Ужесточается контроль банков за подозрительными финансовыми операциями.

«Долгое время нас критиковали за коррупцию, называли одной из самых коррумпированных стран мира. Это стало устойчивым стереотипом. Но ситуация изменилась, и сегодня мы видим, что как раз в России и происходит настоящая борьба с коррупцией», — отметил главный редактор РАПСИ Олег Ефросинин.

Правозащитник Иван Мельников обращает внимание на неожиданный тренд:
«Что в рейтинге сразу двое судей — необычно. До сих пор эта категория считалась почти неприкосновенной. Нечистоплотность отдельных судей неприемлема в современных реалиях. При этом государство высоко ценит эту профессию: судьи имеют высокие зарплаты, достойную пенсию и множество привилегий. Для них созданы все условия, чтобы они могли жить, не прибегая к взяткам».


2025–2026 годы стали переломными: главный вопрос к чиновнику теперь звучит иначе. Не «сколько взял?», а «на что живёшь?». И отвечать приходится всей семьёй.
21 комментарий
  1. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    +3
    Сегодня, 07:16
    Человеческая жадность не знает границ. Зачем столько денег? А больше всего удивляет мягкость наказания: За время службы он обзавёлся имуществом на 2,5 млрд рублей. В июле 2025 года Иванова приговорили к 13 годам колонии. Сразу вспомнился "Визит к минотавру" : ну чего вы поникли, колония ведь не тюрьма.
    1. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 07:27
      Зачем столько денег

      Был анекдот, про то, как школьники сочинение писали, "если бы я был.... " Заканчивались все одинаково - " И хрен вы меня увидите в этой стране... "
    2. SmollH2 Звание
      SmollH2
      0
      Сегодня, 07:31
      Когда смогут нажраться? Никогда. И что печальнее, русский авось в деле...
    3. marchcat Звание
      marchcat
      +1
      Сегодня, 07:34
      Борьба с коррупцией = это полная конфискация и к стенке... а то, что сейчас происходит, больше похоже на зачистку мелкой шушеры для новых коррупционеров.
  2. Deadушка Звание
    Deadушка
    +3
    Сегодня, 07:16
    Обычно когда кому-то, что-то нужно - создают видимость движухи.
    Особенно ближе к выборам.
    "Трясти" нужно всех чиновников и управленцев. Судебную систему вообще переделывать и ставить под полный контроль.
    1. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 07:29
      И за пьянку за рулем лишать-таки прав!!
    2. Дедок Звание
      Дедок
      0
      Сегодня, 07:29
      Судебную систему вообще переделывать и ставить под полный контроль.

      а кто контролировать их будет?
      или вспоминая нетленные слова - "а судьи, кто?"
      1. роман66 Звание
        роман66
        0
        Сегодня, 07:35
        " Кто будет сторожить сторожей? "
    3. Егоза Звание
      Егоза
      0
      Сегодня, 07:29
      Цитата: Deadушка
      Судебную систему вообще переделывать и ставить под полный контроль.

      А кто контролером будет? Ох! Не зря тов. И.В. Сталин чистки устраивал. И на реплику "У нас не 37й год", так и хочется ответить: "А зря!"
  3. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    0
    Сегодня, 07:24
    Суммы коррупции у судей такие что ахаешь...простым работягам чтобы честным трудом заработать их надо пахать тысячи лет. request
    Чем выше взяткоемкая должность тем больше предлагаемая мзда.
    Но есть ещё прослойка чиновников которая сидит на финансовых потоках...там тоже счёт идёт на много много нулей.
    Говорят РОСНАНО отказали в части иска к Чубайсу. smile
    Этот хитрый рыжий жук сумел юридически подстраховаться...да и связи видать ещё сохранил.
  4. роман66 Звание
    роман66
    +1
    Сегодня, 07:24
    Ни должностное положение кого бы то ни было, ни статус, ни даже прежние заслуги не могут быть оправданием для нарушения закона»,

    Шойгу!?!!
    1. Gomunkul Звание
      Gomunkul
      0
      Сегодня, 07:46
      Шойгу!?!!


      Ну ты даёшь! Кто ж его посадит?! Он же памятник!
      "Джентльмены удачи". wink laughing
  5. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +3
    Сегодня, 07:26
    Цитата: Deadушка
    Трясти" нужно всех чиновников и управленцев. Судебную систему вообще переделывать и ставить под полный контроль.

    Это полумеры...здесь все по Ленину, Марксу надо рассматривать вопрос...косметический ремонт гнилых подпорок здание государства не удержит от обрушения...рано или поздно рухнет.
    1. Вадим С Звание
      Вадим С
      0
      Сегодня, 07:40
      Так может оно и к лучшему? На развалинах вырастет что то новое, чистое, хотя бы на первое время
  6. михаил3 Звание
    михаил3
    +2
    Сегодня, 07:27
    Ну красота) Вопрос только в том, что ВСЯ система управления страной выстроена ИМЕННО ТАК. То есть чиновников можно брать ВСЕХ. Вообще всех. Можно по алфавиту, можно по спискам персонала ведомств. Они, собственно говоря, ничем иным не занимаются, кроме сбора взяток. Правда.
    Поручают аффилированым подрядчикам (а чаще собственным подчиненным в коммерческих фирмах, которыми владеют, и которые точно выиграют конкурс. почему то)) написать какую то программу чего то. Обычно не того, что нужно стране, а того, подо что у них есть мощности. Берут эту программу, и выбивают у Москвы под нее финансирование. Потом делят полученное.
    Наша высшая власть чего хочет добиться вообще? Если чиновникам отрежут эту деятельность, то они будут просто приходить на работу и сидеть там, пасьянсы раскладывать. Они больше ничего не умеют. Совсем. Или задача состоит в том, чтобы они поделились поинтенсивнее?
    ДЛЯ СТРАНЫ систему надо сносить и переделывать целиком. Чтобы это не работало, а работало что то другое. Что?! Ни намека о том, как чиновники должны действовать, если по старому нельзя...
  7. Панадол Звание
    Панадол
    +1
    Сегодня, 07:33
    Может сложится мнение , что дтоивме лишь для того, что бы сделать приятное народу- избирателю.
    Типа, вот как мы боремся с коррупцией. У нас все хорошо. Но есть отдельные товарищи, которые нам совсем не товарищи. Вот сейчас мы их посадим, и заживём! laughing
    Показуха......
  8. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    0
    Сегодня, 07:36
    Неплатежи во всех сферах - вот главный бич, а использование служебного положения в личных целях - нормальное явление в нашем материальном мире.
  9. Вадим С Звание
    Вадим С
    0
    Сегодня, 07:38
    Это все очень радует простых граждан, богатеньких разносят а деньги на дело. Еще надо блогеров и прочих медийных бездельников потрясти, там еще непаханное поле. Население на копейки выживает, а небольшая кучка держит все состояние страны
  10. Million Звание
    Million
    0
    Сегодня, 07:45
    Такое вот воровское государство создали наши правители...
  11. turembo Звание
    turembo
    0
    Сегодня, 07:45
    Я сам госслужащий и могу сказать что и это скорее видимость борьбы, буквально стригут кончики. Недавнее рассмотрение законопроекта о заграничной недвижимости отлично это показало. Вообще существует закон о Государственной службе, на который к сожалению почему то наверху никто не обращает внимание. Например госслужащий не может заниматься бизнесом, а у нас смотришь новости ту же госдуму все обязательно имеют бизнес, а то и не один. Предельный возраст указан в законе четко мужчины до 65 лет, женщины не помню точно но меньше. Я знаю огромное количество примеров когда сидят люди глубоко за 70 лет. Вообще этот закон работает только для рядовых чинов, которые откровенно говоря завалены работой, и получают тыс по 40 за все эти нервы, и каждый день эти люди говорят вот сегодня я точно уволюсь с этого цирка. Управление должно быть эффективным, у нас оно бесполезное, сверху приходят идеи, одна бредовее другой, люди пытаются их подогнать под существующие реалии, поэтому имеем то что имеем.
  12. g_ae Звание
    g_ae
    0
    Сегодня, 07:45
    Все как всегда. Бояре плохие, а царь хороший. Он просто ничего не знает, бояре ему не докладывают. Классика.