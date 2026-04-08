AP: Действующий через посредников Китай сыграл основную роль в перемирии

910 2
AP: Действующий через посредников Китай сыграл основную роль в перемирии

Посредниками в переговорах США и Ирана выступили три страны: Пакистан, Египет и Турция, но основную роль сыграл Китай. Именно благодаря его усилиям удалось прийти к двухнедельному режиму прекращения огня. Об этом сообщает Associated Press.

Китай на сегодняшний день является крупнейшим торговым партнером Ирана, и полный разгром исламской республики не входил в планы Пекина. Поэтому с самого начала конфликта на Ближнем Востоке китайцы предпринимали все возможные меры для того, чтобы остановить боевые действия. Да и открыть Ормузский пролив нужно было как можно скорее, так как мировой энергетический кризис ударил в том числе и по Китаю, хотя и в меньшей мере.



Китай, который является крупнейшим торговым партнёром Тегерана, подбадривал иранцев найти путь к прекращению огня по мере продвижения переговоров.

Действовал Китай не напрямую, а через посредников, в том числе Пакистан, Египет и Турцию, используя свое влияние. Итогом стало двухнедельное прекращение огня, которое, по планам посредников, должно перерасти в полноценный мирный договор. Однако перемирие может сорваться, так и не начавшись толком, из-за политики Израиля. Тель-Авив продолжает наносить удары по Ливану, делая вид, что он не входит в условия перемирия. Это, в свою очередь, может подвигнуть Иран к возобновлению ударов и обвинению США и Израиля в срыве переговоров.
2 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  ZovSailor
    ZovSailor
    0
    Сегодня, 07:45
    AP: Действующий через посредников Китай сыграл основную роль в перемирии

    Вангую, что перемирие не продлится и недели, основываясь на опыте атак сионистов в Газе на Палестинской земле.
    Ничтоже сумняшеся, что никакой Совет мира рыжего лохотронщика и Сатаны из Фашингтона не способен умиротворить сионистов биби.
  Jacques Sekavar
    Jacques Sekavar
    0
    Сегодня, 07:50
    Иран не ограничивал поставки и на фоне других КНР понесла минимальный ущерб, а по окончании войны ещё и заработает на восстановлении всего региона