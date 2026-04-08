AP: Действующий через посредников Китай сыграл основную роль в перемирии

Посредниками в переговорах США и Ирана выступили три страны: Пакистан, Египет и Турция, но основную роль сыграл Китай. Именно благодаря его усилиям удалось прийти к двухнедельному режиму прекращения огня. Об этом сообщает Associated Press.Китай на сегодняшний день является крупнейшим торговым партнером Ирана, и полный разгром исламской республики не входил в планы Пекина. Поэтому с самого начала конфликта на Ближнем Востоке китайцы предпринимали все возможные меры для того, чтобы остановить боевые действия. Да и открыть Ормузский пролив нужно было как можно скорее, так как мировой энергетический кризис ударил в том числе и по Китаю, хотя и в меньшей мере.Действовал Китай не напрямую, а через посредников, в том числе Пакистан, Египет и Турцию, используя свое влияние. Итогом стало двухнедельное прекращение огня, которое, по планам посредников, должно перерасти в полноценный мирный договор. Однако перемирие может сорваться, так и не начавшись толком, из-за политики Израиля. Тель-Авив продолжает наносить удары по Ливану, делая вид, что он не входит в условия перемирия. Это, в свою очередь, может подвигнуть Иран к возобновлению ударов и обвинению США и Израиля в срыве переговоров.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»