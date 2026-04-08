В США ускоряют создание новейшей ракеты класса «воздух-воздух» AIM-260

В США ускоряют создание новейшей ракеты класса «воздух-воздух» AIM-260

Американские источники озвучивают информацию об ускоренной работе в рамках программы по созданию ракеты класса «воздух-воздух» нового поколения. Разработкой в этой области занимается компания Lockheed Martin – военно-промышленный гигант.

Речь идёт о ракете AIM-260 JATM, которая, по плану ВВС США, должна если не заменить широко используемую AIM-120 AMRAAM от Raytheon полностью, то стать её новейшим дополнением.



«Блумберг» по этому поводу пишет:

Программа перспективной ракеты AIM-260 авиационного базирования получила из военного бюджета дополнительно 2 млрд долларов в предложенном варианте администрации Трампа. Это свидетельствует от том, что секретное оружие получит ускорение в производстве с развёртыванием в ближайшие годы.

Начальное производство прототипов стартовало на стыке 2024 и 2025 годов, однако пока процесс массовым не стал. Компания запросила дополнительное финансирование, что для американского ВПК последних лет стало нормой.

О самой ракете AIM-260 известно не так много. Например, она способна преодолевать расстояние более 300 км. Тестовые пуски уже продемонстрировали её возможности по дальности, которые примерно вдвое выше, чем у названной выше AIM-120 AMRAAM. Скорость – до 5 Махов, хотя некоторые источники заявляют о гиперзвуковом характере ракеты с параметрами около 6 Махов.

Размеры ракеты практически идентичны AIM-120 AMRAAM. Сделано это с той целью, чтобы она могла размещаться во внутренних отсеках таких истребителей как F-22, F-35. Также есть возможность её пусков с внешних подвесок F-15, F-16 и F/A-18. Двигатель – твердотопливный.

Система наведения состоит из активного радара, плюс инерциальной, плюс GPS с защищённым каналом передачи данных M-Code/SAASM.

ВВС США планируют использовать это оружие для прорыва ПВО противника в воздухе. А основную работу в небе всё же пока будет выполнять AIM-120 AMRAAM.
  Вадим Топал-Паша
    Вадим Топал-Паша
    -2
    Сегодня, 08:16
    Последнее время процесс создания новых образцов -это процесс попилов и откатов. И крайне редко в итоге получается более-менее нормальный образец техники. И это касается не только США... :(
    Zaurbek
      Zaurbek
      0
      Сегодня, 08:22
      Так реальных угрожающих войн не было . Пилим и пилим....США в своих масштабах. РФ в своих .....но до армии у них все основное доходит. В РФ не все . Как в анекдоте про мост .
  rocket757
    rocket757
    +2
    Сегодня, 08:28
    Характеристики шибко продвинутые... и да, она будет прям "золотая" или опять, не шмогла. soldier
  silberwolf88
    silberwolf88
    +1
    Сегодня, 08:31
    Бюджет он сам себя не попилит … поэтому продления и доп финансы
    А так да … ракеты дальнего радиуса поражения вообще тема современных войн … «длинная рука» позволяет уничтожать противника находясь вне зоны поражения
  yuriy55
    yuriy55
    +2
    Сегодня, 08:37
    А мне, плевать на все характеристики создаваемых в США ракет, если Россия имеет не менее достойный образец (Р-37) и перспективную КС-172...Правда боевое использование таких ракет скрыто завесой секретности...
    А возможность «прошерстить» авиацию Израиля имеется, заодно и проверить лояльность режима Нетаньяху...И применение Су-57 находится в тени, как и работа над Су-75...
    Первый полет легкого истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate будет проведен в начале 2026 года, сообщил начальник летной службы компании «Сухой» «ОКБ Сухого» Герой России Сергей Богдан в эфире «Первого канала».

    Начало 2026 года уже давно позади (это первые три месяца года)...
    Sky Strike fighter
      Sky Strike fighter
      +1
      Сегодня, 09:09
      19 мая российская Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) объявила, что поставит ракету "воздух-воздух" КС-172 на самолет МиГ-31БМ. Хотя самый мощный в мире перехватчик уже применяет Р-37М, оказывается, что новейшая версия более крупной ракеты КС-172 стала легче и компактнее. Это даст возможность МиГ-31БМ брать на борт больше таких ракет. Скорость у К-172 ниже, чем у Р-37М, но она дешевле, а по имеющейся информации, имеет большую дальность. Вот что пишут на Западе по нашим ракетами воздух-воздух.

      . военные эксперты, у которых я имел честь взять интервью, представили множество свидетельств того, что Россия разработала для Су-57 новые вооружения. Например, один из них говорит, что вместо обычных вариантов Р-77 Су-57 сегодня использует "изделие 180" (согласно некоторым военным источникам, это Р-87). Это самая современная гиперзвуковая ракета класса "воздух-воздух" с прямоточным воздушно-реактивным двигателем (максимальная скорость свыше 7 500 километров в час).Кроме того, этот источник сообщает, что обычная ракета Р-37М (изделие 610М) не входит во внутренний отсек вооружений Су-57, из-за чего пришлось создавать ее глубоко усовершенствованный вариант, который в российских военных источниках называют Р-97 (или изделие 810). Эта ракета тоже гиперзвуковая (максимальная скорость почти 10 000 километров в час), а ее максимальная дальность составляет около 450 километров. Таким образом, Су-57 практически превратился в "невидимую ракету С-400". У меньшей ракеты Р-87 дальность около 200-250 километров, что беспрецедентно для этого класса компактных ракет "воздух-воздух". Сама Р-37М имеет несколько важных достижений на Украине, сбивая самолеты противника на расстоянии свыше 217 километров. Это абсолютный мировой рекорд, что признает даже патологически ненавидящая Россию Британия. Но похоже, что и этот рекорд недавно был побит, поскольку ракета преодолела расстояние в 300 километров.


  Дырокол
    Дырокол
    +2
    Сегодня, 08:44
    На фото несимметричный скругленный конус обтекателя ракеты в то время как на картинках он обычный, острый с большим удлинением. Довольно странно. Либо это макет непонятно чего.
    SmollH2
      SmollH2
      +3
      Сегодня, 09:14
      Скорее творчество ИИ. А ИИ не любит нарушать копирайт, поэтому чуток вносит изменения в действительность. На самом деле положено писать, что фото носит только иллюстративный характер, как свинья на банке со "свиной" тушенкой...
      Дырокол
        Дырокол
        +1
        Сегодня, 09:54
        Цитата: SmollH2
        Скорее творчество ИИ.

        Присмотрелся - похоже... Честно говоря считаю это неуважением к читателям. Нельзя так...
        SmollH2
          SmollH2
          0
          Сегодня, 10:10
          Зато редакции платить жадным сайтам с фотобанками не надо, только за абонемент ИИ, кторого научили рисовать. Таких уже немало, по цене и качеству, отличаются. И то если не выкрутились бесплатно
  К-50
    К-50
    +1
    Сегодня, 09:26
    О самой ракете AIM-260 известно не так много. Например, она способна преодолевать расстояние более 300 км. Тестовые пуски уже продемонстрировали её возможности по дальности, которые примерно вдвое выше, чем у названной выше AIM-120 AMRAAM. Скорость – до 5 Махов, хотя некоторые источники заявляют о гиперзвуковом характере ракеты с параметрами около 6 Махов.

    Интересно, как у них ГСН будет работать через плазменный кокон.
    Походу опять мультики из Голливуда. wassat
    роман66
      роман66
      +1
      Сегодня, 09:42
      Как вариант - "гипер" на отрезке с инерциальных наведением, ближе к цели скорость замедлился и включится гсн