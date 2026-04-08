Белый дом объявил об окончательной «победе» над Ираном, одержанной Трампом

11 312 86
Белый дом объявил об окончательной «победе» над Ираном, одержанной Трампом

США в очередной раз «победили» Иран, на этот раз «окончательно», следует из заявления пресс-службы Белого дома, последовавшего после объявления временного прекращения огня.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт на пресс-конференции, собранной по случаю объявления временного перемирия, заявила, что США одержали «победу» над Ираном. А обеспечили ее, конечно же, Дональд Трамп и американские военные. Причем достигнув поставленных целей гораздо раньше, чем рассчитывали.



С самого начала операции «Яростная эпичность» президент Трамп оценивал, что эта операция продлится 4–6 недель. Благодаря невероятным возможностям наших воинов, мы достигли и превысили наши основные военные цели за 38 дней.

По словам Ливитт, Трамп провел «жесткие переговоры», заставив Иран пойти на дипломатическое урегулирование и долгосрочный мир. И Ормузский пролив тоже открыл Дональд Трамп, причем справился самостоятельно, без каких-либо союзников.

Никогда не недооценивайте способность президента Трампа успешно продвигать интересы Америки и добиваться мира.

Между тем иранские государственные СМИ выходят с собственным видением ситуации, а оно противоположно американскому. В Тегеране заявляют о «безоговорочной» победе над США. Американцам не удалось достичь своих целей военным путем, Трамп предпочел договариваться.
86 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  андрей мартов
    андрей мартов
    +16
    Сегодня, 08:15
    Каоллиция Эпштейна трубит о своей победе . . .хотя всему прогрессивному человечеству ясно,что победил Иран. . . hi
    Silver99
      Silver99
      +5
      Сегодня, 08:20
      Рыжее существо отползает, в мире есть только две страны которые могут нагнуть США, это КНДР и Иран других не вижу.
      Sky Strike fighter
        Sky Strike fighter
        +8
        Сегодня, 08:39
        Про хуситов не стоит забывать.
        Аркадий007
          Аркадий007
          +7
          Сегодня, 08:49
          Иран таки действительно нагнул рыжего шоумена.
          Даже временное согласие со стороны США - явная победа Моджтаба Хаменеи.

          Полностью проигравшим оказался Израиль, посему думаю он сделает всё чтобы договорённости сорвались.
          Zoldat_A
            Zoldat_A
            +2
            Сегодня, 09:50
            Цитата: Аркадий007
            Полностью проигравшим оказался Израиль

            Смотря насколько Америка отползёт...
            В связи с тем, что от Трампа можно ожидать чего угодно, вполне может статься, что "Иран он победил", поэтому с Ираном он больше не воюет, а союзнику и дальше помогает Иран бомбить - Израиль-то Иран ещё не "победил".
            Воевать самому и помогать Израилю своими бомбами и ракетами - это совсем разные вещи. Американские лоеры это в два счёта докажут.

            Не нужно искать в моих словах логики, потому что её там нет. Это не мои слова, а вариант дальнейших действий Трампа. А, по мнению моего школьного друга, широко известного в своих кругах врача-психиатра, у его пациентов первый признак неадекватного состояния - отсутствие абстрактного и именно логического мышления.
    SmollH2
      SmollH2
      +4
      Сегодня, 08:46
      Так опоздал Доня, Иран первый объявил))
    Altai2026
      Altai2026
      +7
      Сегодня, 08:54
      Поржал от души !!!вспомнил советский фильм про барона минхаузена!(ЭТО где минхаузен пообечал обьявить войну лично англиии если она не примет его условия и только выпуск вечерней газеты спас англию от войны с минхаузеном!!!форумчане советские ну согласитесь очень похоже!
      роман66
        роман66
        +1
        Сегодня, 09:48
        Разве что, все же Мюнхгаузен.
    alexboguslavski
      alexboguslavski
      +1
      Сегодня, 09:12
      Вот как новость о перемирии Трампа преподносят иранские информационные агентства. Эдак 8 апреля в Иране Днем Победы объявят.

      https://vkvideo.ru/video-53199711_456309835
    LIONnvrsk
      LIONnvrsk
      +2
      Сегодня, 09:17
      Цитата: андрей мартов
      Каоллиция Эпштейна трубит о своей победе . . .хотя всему прогрессивному человечеству ясно,что победил Иран.

      Ну, как и предполагалось еще 22-го марта, пuндocы увязнув с блицкригом, будут пытаться закончить эту войну к 9 апреля. Об этом тогда сообщал Ynet со ссылкой на евреев. Это позволит рыжему Муссолини приехать в Израиль на церемонию вручения "Премии Израиля", приуроченную ко Дню независимости.
      Егоза
        Егоза
        0
        Сегодня, 09:50
        Цитата: LIONnvrsk
        будут пытаться закончить эту войну к 9 апреля. Об этом тогда сообщал Ynet со ссылкой на евреев. Это позволит рыжему Муссолини приехать в Израиль на церемонию вручения "Премии Израиля", приуроченную ко Дню независимости.


        Так вот почему Трамп на перемирие согласился! Премию торопится получить. получит и снова за свое примется. И как это зеля не догадался для него премию "почетного украинца" вручить в Киеве, на вокзале... wassat
  Владислав_В
    Владислав_В
    +13
    Сегодня, 08:18
    Второй сезон закрывается.Ждём третьего.
    ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей
      +4
      Сегодня, 08:35
      Цитата: Владислав_В
      Второй сезон закрывается.

      Ближний восток родина договорняков, все выйдут с обоcpанными штанами, а через пару лет по новой.
      Ропот 55
        Ропот 55
        +4
        Сегодня, 08:38
        ЖЭК-Водогрей hi ,и не говорите ВСЕ победили друг друга ВСЕ большие молодцы. Ждём продолжения истории через две недели а может и раньше.
    Sky Strike fighter
      Sky Strike fighter
      +5
      Сегодня, 08:42
      Трамп грозился покончить с иранской цивилизацией,наврал с 3 короба,а сам тихо и трусливо слился,заявив о якобы "победе".Но победил реально тот,кто контролирует Ормузский пролив,а это Иран.Так что США потерпели поражение,не достигнув ни одной из своих намеченных целей.Видать БК у США хватает максимум на месяц конфликта высокой интенсивности,вот и слились.
      Ну что ж Иран выстоял и победил.

      operafan
        operafan
        -4
        Сегодня, 09:09
        Но победил реально тот,кто контролирует Ормузский пролив,а это Иран


        Иран бы его контролировал, если бы его запер для всех судов и ставил им условия прохода, в любой момент грозя "опустить шлагбаум".

        Но судя по новостям, Иран полностью освобождает его для беспрепятственного судоходства.
        А до этого дня Иран буквально держал за фаберже все суда и заставлял считаться со своими интересами.
    Дырокол
      Дырокол
      -2
      Сегодня, 08:48
      Цитата: Владислав_В
      Ждём третьего.

      Либо через две недели, либо никогда.
    Уарабей
      Уарабей
      +1
      Сегодня, 09:58
      Похоже что это "перемирие" нужно Израилю. В сети есть кадры что иранцы подбирают обломки израильских ракет с датой производства 2026года. По итогу будет как с "Минскими" договоренностями. Сил наберется снова коалиция Эпштейна и снова навалится.
  Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов
    +1
    Сегодня, 08:19
    Кто бы сомневался!))) Цирк уехал, клоуны остались!)))
  Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 08:21
    ❝ Причём достигнув поставленных целей гораздо раньше, чем рассчитывали.
    С самого начала операции «Яростная эпичность» президент Трамп оценивал, что эта операция продлится 4–6 недель. Благодаря невероятным возможностям наших воинов, мы достигли и превысили наши основные военные цели за 38 дней ❞ —

    — Вообще-то среднее от «4–6 недель» это 35 дней ...
    мазута
      мазута
      0
      Сегодня, 08:28
      Ну Вы махнули!Среднее они еще будут высчитывать.У меня большие сомнения по поводу того,что эти люди вообще Иран на карте найдут.
  Наводлом
    Наводлом
    +5
    Сегодня, 08:21
    Ну если победа, то "янки, гоу хоум!"
    Разворачивайте УДК и возвращайтесь на разбитые иранскими ракетами базы.
  BAI
    BAI
    +2
    Сегодня, 08:21
    заставив Иран пойти на дипломатическое урегулирование и долгосрочный мир.

    Так Иран ничего не начинал. США начали войну ради войны, чтобы обьявить об очередной победе
    carpenter
      carpenter
      +2
      Сегодня, 08:34
      Цитата: BAI
      США начали войну ради войны, чтобы обьявить об очередной победе

      За время, начиная с 1945 года, США начинали и провели войн больше, чем все вместе взятые страны мира.
      nepunamemuk
        nepunamemuk
        +1
        Сегодня, 08:51
        США начинали и провели войн больше, чем все вместе взятые страны мира

        ну так в мире и нет столько лишних наворованных денег 🧐
    советник 2 уровня
      советник 2 уровня
      0
      Сегодня, 10:35
      Цитата: BAI
      Так Иран ничего не начинал. США начали войну ради войны, чтобы обьявить об очередной победе

      скорее все же - войну ради денег.. причем в немалой степени семейства Трампа...
  rocket757
    rocket757
    +3
    Сегодня, 08:24
    Белый дом объявил об окончательной «победе» над Ираном, одержанной Трампом
    . Ай МАЛАДЦА!!! wink
    Если после такого объявления успокоится и отвалить в сторону, "избранным" и прочим вертящимся вокруг, будет кисло... soldier
  Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек
    +1
    Сегодня, 08:24
    Все, как всегда. Бизнес и деньги делают свое дело. И до крови и смертей им дела нет.
  tralflot1832
    tralflot1832
    +5
    Сегодня, 08:24
    Побеждает в нефтяных войнах всегда КНР.
  Nexcom
    Nexcom
    +5
    Сегодня, 08:24
    ..Яростная эпичность тихо сползла в Эпичное трындобольство.... wassat
    carpenter
      carpenter
      +1
      Сегодня, 08:31
      Цитата: Nexcom
      Яростная эпичность тихо сползла в Эпичное трындобольство.

      "Мели Емеля, твоя неделя".
      Nexcom
        Nexcom
        +3
        Сегодня, 08:37
        Пишут что Доню заигнорили даже амерские астронавты. Доня их решил эпично поздравить, но астронавты не ответили словесно по видеосвязи, а эпично молча полыбились. Это эпичный игнор, Доня, это эпичный фейл.... laughing
  silberwolf88
    silberwolf88
    +2
    Сегодня, 08:27
    Прям как в анекдоте … а сосед говорит что может и 10 раз за ночь … так и ты ГОВОРИ))) …
    Это как бесконечные перемоги шумер которые на самом деле зрада
  iomoe
    iomoe
    -1
    Сегодня, 08:28
    Цитата: андрей мартов
    Каоллиция Эпштейна трубит о своей победе . . .хотя всему прогрессивному человечеству ясно,что победил Иран. . . hi

    Вничью сыграли, Иран сильно огреб. И лучше бы им и дальше не расслабляться. Трамп - крыса, может обмануть с перемирием, и грохнуть новых начальников Ирана.
    Миха1981
      Миха1981
      -3
      Сегодня, 08:39
      Тактически Иран проиграл, а вот стратегически, пока выигрывает.
  Пленник
    Пленник
    +2
    Сегодня, 08:30
    Получается, раз победили, то воевать уже и не требуется? sad А Иран-то сделал "гегемона". Что косвенно и подтверждает это заявление Кровавого дома.
  carpenter
    carpenter
    +2
    Сегодня, 08:30
    Трамп провел «жесткие переговоры», заставив Иран пойти на дипломатическое урегулирование и долгосрочный мир.

    А кто бы сомневался, весь мир знает - Трамп войну начинает, но заканчиват "миром".
    Пора дать ему звание - "победоносец" и отправить в больницу имени Кащенко, вот там он может себя показать.
    Nexcom
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 08:46
      наверно лучше в Сомервилл (МакЛин). Зачем Доня нужен в Кащенко? У нас своих таких хватает, судя по высказываниям некоторых сидельцев в Думе.
      carpenter
        carpenter
        +1
        Сегодня, 08:49
        Цитата: Nexcom
        Зачем Доня нужен в Кащенко?

        Ну типа - по улица слона, водили на показ.
        Nexcom
          Nexcom
          +2
          Сегодня, 08:52
          ...ааа, в смысле в "коллекцию" к наполеонам и прочим. тогда сойдёт. yes
          надо же студентам медикам-психиатрам на ком-то анамнез выявлять, нарабатывать опыт симптомы определять.... а тут такой экземпляр.
  Ныробский
    Ныробский
    +4
    Сегодня, 08:30
    Этот рыжий "победитель спринтер" за 38 дней столько оплеух выхватил, сколько матрасы не получали за полвека, и теперь для спасения своей репутации готов сигануть в любую приоткрывшуюся дипломатическую щель.
    Отпустят ли его иранцы, или "опустят" окончательно, время покажет, причём очень скоро. Что-то подсказывает то, что симпатяшке Каролин Лечить отмазывать шефа с каждым разом будет всё сложнее.
    Nexcom
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 09:18
      персы уже Доню назвали глупым президентом... чем не опарафинивание? и пока что Доня даже не пикнул в ответ.
  opuonmed
    opuonmed
    0
    Сегодня, 08:30
    Цель какая была-то у США — уничтожить ядерный потенциал Ирана? А они взяли и лидеров грохнули, и почти страну разрушили ??? Посмотрим, на какие США пойдут уступки для Ирана, ну либо время взяли для подготовки к наземке.
  alexputnik17
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 08:34
    С самого начала операции «Яростная эпичность» президент Трамп оценивал, что эта операция продлится 4–6 недель

    С самого начала Трамп так не рассчитывал. Она его ранние высказывания не читает. laughing Он в течение дней хотел всë закончить. И каждый день побеждал. laughing
    Не могу понять, это опять Трампа прет, спичрайтеров или беременность Ливитт сказывается? laughing
    Прям новости как в "1984" Оруэлл. laughing Каждый день....
    Егоза
      Егоза
      +1
      Сегодня, 09:56
      Цитата: alexputnik17
      Не могу понять, это опять Трампа прет, спичрайтеров или беременность Ливитт сказывается?

      "Лучше умный д.у.р.ак чем глупый мудрец" laughing
  APASUS
    APASUS
    +4
    Сегодня, 08:37
    Сейчас в Израиле вздрогнули . США отползает ,а конфликт не закончен.
  Александр Переволоцкий
    Александр Переволоцкий
    0
    Сегодня, 08:40
    Все что-ли? Расходимся? А Биби???
    Дырокол
      Дырокол
      0
      Сегодня, 08:47
      Цитата: Александр Переволоцкий
      Все что-ли? Расходимся? А Биби???

      На 2 недели перемирие.
    2. Комментарий был удален.
  Служу_отечеству
    Служу_отечеству
    +1
    Сегодня, 08:42
    Нобелевскому комитету не забудьте письмо написать laughing
    Nexcom
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 08:50
      Наоборот - Доня ждёт пока этот комитет к нему на поклон придёт и предложит.
  Grencer81
    Grencer81
    +1
    Сегодня, 08:42
    После "окончательной" победы над Ираном будет ещё "последняя" победа,а после неё "последняя окончательная" победа и т.д....
    operafan
      operafan
      +2
      Сегодня, 09:02
      После "окончательной" победы над Ираном будет ещё "последняя" победа,а после неё "последняя окончательная" победа и т.д...


      Напрашиваются параллели с одной большой северной страной и её ВГК, котoрого сначала обдурили с Минском, а потом далеко послали в Стамбуле.

      Так какие вопросы с победой теперь к Трампу? Иран мог послать куда подальше Трампа и продолжать борьбу, как это сделали афганские Талибы. Но Иран оказался бумажным львом, хотя мог делать "приятное" соседям-арабам и всем остальным ради своих интересов. И закончилось бы тем самым, чем и закончилось в 70-х нефтяное эмбарго Запада, когда заставили Израиль уйти из Синайского полуострова.
  torbas41
    torbas41
    -5
    Сегодня, 08:44
    Пишут, что Китай вмешался и "уговорил" Иран пойти на перемирие с США. В дальнейшем Китай может уговорить Россию отдать Крым и Херсонскую область Украине, да по большому счету они уже начали уговаривать поставляя чипы и комплектующие для дронов ВСУ.
  alexputnik17
    alexputnik17
    +3
    Сегодня, 08:45
    Цитата: iomoe
    Вничью сыграли, Иран сильно огреб.

    Не моë, не стратег.... ИМХО не важно кто и сколько огрëб. В войне победа, это реализация задач военным и не только путём, поставленных высшим руководством страны. Так что ещё не вечер. И по мне, Иран выигрывает, а у Трампа крах, в том числе политической карьеры. laughing
    ЗЫ: Например, всегда не понимал, в том числе большинство наших историков, что РИ проиграла Крымскую войну. Первое, война, кроме Крыма, была ещё на нескольких участках, где наши много кому наваляли. Второе, не подготовленная технологически российская армия нанесла, несмотря на свои потери, врагам РИ. Пример, разгром под Балаклавой. Третье, в результате переговоров РИ забрала себе существенные и выгодные территории.
    Как то так. winked
  APASUS
    APASUS
    +2
    Сегодня, 08:48
    В современном мире все просто ,кто объявил себя победителем в войне , тот и выиграл !
  AVA77
    AVA77
    +3
    Сегодня, 08:50
    Слился wassat ....... Всех победил и слился.
    Я так думаю. Блин ну слился.
  operafan
    operafan
    -4
    Сегодня, 08:53
    А в чем именно победил Иран?

    Если бы Иран отверг все ультиматумы и продолжил борьбу - он бы победил.
    Но после тогo как Америка/Израиль изнасиловали Иран в самой извращенной форме (причем второй раз!) и жертва согласна на перемирие - тут уже игра в одни ворота. И еще гарантия, что если Америке вздумается, она и в третий раз устроит Ирану «Можем повторить» - в еще более жесткой форме. И опять Иран пойдет на перемирие.
    matwey
      matwey
      +1
      Сегодня, 09:54
      Если бы Иран отверг все ультиматумы и продолжил борьбу - он бы победил.

      Так он и отверг все ультиматумы. А вот на перемирие пошли скорей всего американцы насиловать уже не чем и не в состоянии. Ну а Израиль... Пока всё только начинается, он уже понял что на пару не смогли Иран победить а один Израиль это не что от слова совсем.
    Grencer81
      Grencer81
      0
      Сегодня, 10:19
      Если есть победитель,то есть проигравший.Иран проиграл?В чём?Он подписал капитуляцию?Его оккупировали израильские и американские войска?
  Mishka78
    Mishka78
    +1
    Сегодня, 08:57
    ИМХО, это примерно вот так выглядит, как на картинке. Но в принципе, американцы выглядят хуже в этой ситуации. Хз что там дальше будет, ещё ничего не кончилось.
  VicVic
    VicVic
    +1
    Сегодня, 08:57
    А в процессе перемирия или позже кинется, как бешеный пёс и начнёт всё сначала. Скажет, что так и было задумано, а перемирие, это была военная хитрость
  Кмет
    Кмет
    +1
    Сегодня, 09:01
    С самого начала операции «Яростная эпичность»

    А в самом начале операция называлась "Эпическая ярость"... Все изменилось, как и цели операции (сначала кинулись отнимать обогащенный уран и ломать ядерные технологии, а потом оказалось, что освобождать от засилья Ирана Ормузский пролив).
    Это очередное объявление "полной победы" говорит, скорее всего, о том, что на этот раз США удачно выкрутились из откровенно позорной компании и с удовольствем ее покинут. Предполагаю, что дальше шаги будут в том же направлении - прочь от Ирана, но когда перевооружатся и подготовятся как следует - вернутся снова. Открытым остается вопрос с бодрым Израилем.. тут события еще не решены более-менее очевидным способом.
    Пупырчатый
      Пупырчатый
      +1
      Сегодня, 09:08
      Есть такое выражаение: "война план покажет". Любая война - это то или иное изменение планов. Это не игра в солдатики, это жизнь
  Zaurbek
    Zaurbek
    +1
    Сегодня, 09:05
    Вообще прикольно...США и Израиль радолбали промышленность ИРИ, ИРИ раздолбала промышленность стран Залива....а деньги на восстановление ИРИ с кораблей будут платить корабли, проходящие через пролив. Схема!
    А самый крутой ОМАН в этой ситуации....ни чего не делал и тоже получил денег с кораблей.
  Пупырчатый
    Пупырчатый
    -1
    Сегодня, 09:07
    Ребятушки, тут прям детский сад. Это двухнедельное перемирие на фоне требований о капитуляции. Примерно как для ХАМАС в Газе. США подтягивают ресурсы. Иран пытается хоть как-то продлить агонию - у него вынесено большинство ресурсов и эта передышка - на то чтобы денег заработать с дани с проходящих судов, и как-то выжить, часть ракет для переговоров откопать, чтобы показать что еще что-то есть.
    operafan
      operafan
      -3
      Сегодня, 09:14
      часть ракет для переговоров откопать


      Нет у Ирана такого колоссального количества ракет. Более того скажу, что каждая ракета - это очень долгий и долгий процесс производства.
      И Иран согласился на переговоры, когда запас ракет закончился.
  tralflot1832
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 09:16
    В Белом Доме прочитали мой коментарий .Эврика !Трамп красиво отполз . wassat Счаз трамп всё припомнить европе" Эпическая ярость 3,0".Иран трамп победил в одну харю,без помощи НАТО.
  33. Комментарий был удален.
    Nexcom
      Nexcom
      0
      Сегодня, 09:22
      Brent уже рухнул на 15% до ниже 92 баксов после перемирия...
  Demon
    Demon
    +1
    Сегодня, 09:23
    Очередная "победа", ждем следующий сезон.
  bbb
    bbb
    +1
    Сегодня, 09:24
    У каждого своя версия, Ормуз в дальнейшем все покажет.
  Forcecom
    Forcecom
    +1
    Сегодня, 09:26
    Цитата: Altai2026
    Поржал от души !!!вспомнил советский фильм про барона минхаузена!(ЭТО где минхаузен пообечал обьявить войну лично англиии если она не примет его условия и только выпуск вечерней газеты спас англию от войны с минхаузеном!!! форумчане советские ну согласитесь очень похоже!

    Янковский в роли барона Мюнхгаузена конечно прекрасен, но он таки войну бы объявил soldier Тут скорее вспоминаются "Горячие головы 2", то над чем мы ржали в видеосалонах в 90-е теперь воплощается в реальности в виде кровавого абсурда.
  Александр_85
    Александр_85
    0
    Сегодня, 09:27
    У меня сильное ощущение, что скоро нас всех ждет еще одна "победа"
  drags33
    drags33
    +1
    Сегодня, 09:36
    Они там все больные на голову... Королевство кривых зеркал - у них мир видится совершенно искаженным... Отсюда и такие "победы" и ежедневный бред со всех микрофонов
  dog78
    dog78
    +2
    Сегодня, 09:42
    По моему перемирием все это не закончится, его нарушат и будут дальше воевать
  Владимир М
    Владимир М
    0
    Сегодня, 09:42
    Персы достойны уважения.
    Может нам стоит попросить у Ирана "платный урок" на тему, как надо разговаривать с США?
    И как нам теперь "просить" у Дони помощи с "украинским договорняком" и при этом "не упасть лицом в грязь" перед всем миром?
    Зато сейчас Д. Пургаметов обрадуется - рыжий господин освободился. Его же ответ был про "украинский договорняк" - "пока откладывается, т.к. рыжий господин сейчас занят Ираном" (ответ близко к тексту).
  alexputnik17
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 09:43
    Цитата: APASUS
    Сейчас в Израиле вздрогнули . США отползает ,а конфликт не закончен.

    Так это прекрасно! Да здравствует государство "Свободная Палестина! ". laughing good drinks
    Хотя до этого ещё долго... feel
  Gorohes
    Gorohes
    +3
    Сегодня, 09:44
    Так кто кого победил? Я что то не совсем понимаю, нужна пояснительная бригада.
    Grencer81
      Grencer81
      0
      Сегодня, 10:21
      Бригада выехала, ожидайте... Дверь держать открытой.
  alexputnik17
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 09:47
    Цитата: Дырокол
    На 2 недели перемирие

    Ему за это время надо перед Конгрессом денег канючить и продолжения войны...
  леонидыч
    леонидыч
    +1
    Сегодня, 09:55
    Персы молодцы утёрли нос рыжему маразматику.
    vet
      vet
      0
      Сегодня, 10:09
      Чем утерли? Неслыханными потерями в руководстве страны и потерями армии и мирного населения, которые никто не считает? Уже понесенными огромными материальными потерями?
  alexputnik17
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 10:03
    Цитата: matwey
    а Израиль... Пока всё только начинается, он уже понял что на пару не смогли Иран победить а один Израиль это не что от слова совсем

    А не факт, что иранцы эти две недели про израильтян забудут. Да и Хесбалла сама по себе... И мне кажется Израиль сам гадить будет, хотя бы Ливану...
  vet
    vet
    0
    Сегодня, 10:08
    Просто удивительна неадекватная оценка ситуации многими комментаторами. Что мы имеем? Трамп жестко пригрозил - и Иран немедленно согласился на переговоры. Соотношение потерь: для Ирана просто удручающее. Даже если считать потери союзников США, на которых американцам традиционно наплевать. Через 2 недели или Иран практически капитулирует, или США уничтожат всю наземную инфраструктуру страны.
    Grencer81
      Grencer81
      0
      Сегодня, 10:23
      А если через две недели Иран практически не капитулирует с вас литр кваса с этикеткой "Коньяк"?
  Jsem_CZEKO68
    Jsem_CZEKO68
    0
    Сегодня, 10:26
    Pěkná holka, vděčná za dobré místo, proto musí lhát. Velký rozdíl od kvality zpravodajství od paní Zacharovové. Měla by k ní přiletět na kurz, jak to dělat dobře a nelhát. No.., není blondýna jako blondýna.
    1. Комментарий был удален.
    Jsem_CZEKO68
      Jsem_CZEKO68
      0
      Сегодня, 10:27
      Красивая девушка, благодарная за хорошее место, вот почему ей приходится лгать. Большая разница с качеством репортажей госпожи Захаровой. Ей бы слетать к ней на курсы, как делать это хорошо и не лгать. Ну... не все блондинки похожи друг на друга.