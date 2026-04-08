С самого начала операции «Яростная эпичность» президент Трамп оценивал, что эта операция продлится 4–6 недель. Благодаря невероятным возможностям наших воинов, мы достигли и превысили наши основные военные цели за 38 дней.

Никогда не недооценивайте способность президента Трампа успешно продвигать интересы Америки и добиваться мира.

США в очередной раз «победили» Иран, на этот раз «окончательно», следует из заявления пресс-службы Белого дома, последовавшего после объявления временного прекращения огня.Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт на пресс-конференции, собранной по случаю объявления временного перемирия, заявила, что США одержали «победу» над Ираном. А обеспечили ее, конечно же, Дональд Трамп и американские военные. Причем достигнув поставленных целей гораздо раньше, чем рассчитывали.По словам Ливитт, Трамп провел «жесткие переговоры», заставив Иран пойти на дипломатическое урегулирование и долгосрочный мир. И Ормузский пролив тоже открыл Дональд Трамп, причем справился самостоятельно, без каких-либо союзников.Между тем иранские государственные СМИ выходят с собственным видением ситуации, а оно противоположно американскому. В Тегеране заявляют о «безоговорочной» победе над США. Американцам не удалось достичь своих целей военным путем, Трамп предпочел договариваться.