ВСУ собираются остановить ВС РФ на Волчанском направлении новой линией обороны

Украинское командование приняло решение о строительстве новой линии обороны на Волчанском направлении в Харьковской области. Удерживать российские войска, опираясь только на населенные пункты, становится все труднее, хотя такая тактика обороны приносит свои плоды, заставляя штурмовиков ВС РФ выкладываться по полной.

ВСУ начали выстраивать новую линию обороны на рубеже Гонтаровка — Кирилловка — Великий Бурлук. Предполагается, что оборудованная по всем канонам инженерного искусства данная оборонительная линия остановит дальнейшее наступление российских войск. Для более быстрого ее строительства задействован инженерный батальон 710-й отдельной бригады охраны, а также мирное население, в основном из Харькова. Копают окопы и блиндажи.



Однако не все так гладко, часть отправленных на земляные работы гражданских разбежалась в первые же дни, воспользовавшись тем, что у ВСУ не хватает личного состава для охраны.



Кроме того, неожиданно свое недовольство высказали наиболее радикальные боевики из националистических формирований. Кто-то распустил слух, что идет строительство не новой линии обороны, а оборудуется новая граница с Россией. По крайней мере участок границы. Поэтому нацики возмущены тем, что Зеленский якобы сдает россиянам часть Харьковской области.

Между тем штурмовые подразделения группировки «Север» продолжают продвижение вдоль реки Северский Донец, противник предпринимает попытки их остановить. Идут ожесточенные бои. Отмечается очень большое количество беспилотников с обеих сторон.
  rocket757
    rocket757
    Сегодня, 08:57
    Отмечается очень большое количество беспилотников с обеих сторон.
    . Очевидный, серьёзный фактор влияющий на боевые действия сторон. soldier
    Всё таки, кто успешные сумеет создать систему подавления активности противника именно в этой сфере, тот получит явное преимущество, особенно если свои подобные силы в атаке буду активны и эффективны!!!
    И ещё, оборона/защита нужна, но только как часть чего то общего, большого!
  Федор Соколов
    Федор Соколов
    Сегодня, 09:01
    Эти рвы как раз станут отличной братской могилой для бандерлогов.
    Пленник
      Пленник
      Сегодня, 10:10
      Одно плохо- до того как стать могилой они будут защитным укреплением для умайданенных и бандеровской свoлoчи.
  Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич
    Сегодня, 09:01
    Странная статья... Смысл статьи : Укры начали строить новые оборонительные сооружения.. Но привлекаемое население, разбегается.." Ну конечно , разбегается.) Мы ведь-"братья".) Еще бы дополнить парой фраз о "несчастных храмадянах и насилии ТЦК..
    Наводлом
      Наводлом
      Сегодня, 09:12
      Странный комментарий.
      Вы бы предпочли, чтобы на украинской стороне все от мала до велика были настроены на войну ло последнего?
      Вас зацепило то, что мирняк не хочет быть послушным исполнителем воли хунты?
      Вольноопределяющийся Марек
        Вольноопределяющийся Марек
        Сегодня, 09:52
        Наверное, мы бы предпочли, что бы нам говорили правду. Пусть горькую. А, подслащённые пилюли, глотайте сами. Можете даже их разжовывать.
        Наводлом
          Наводлом
          Сегодня, 09:56
          Что именно в данной статье на ваш взгляд не соответствует действительности?
          И обратите внимание, комментарий выше, на который я отреагировал, бы не о правле и домыслах.
          Гражданин настойчиво и последовательно торпедирует любые строки о мирном населении Украины.
          Думается, вы что-то недопоняли.
          rocket757
            rocket757
            Сегодня, 10:08
            В мире есть не только чёрное и белое, хватает и серого...
            Утверждать, что только чёрное или белое, есть определяющее, слишком самоуверенно!
            Даже на тик токе можно найти... интересное, например общение нашего историка, публициста со слушателями из бывшей союзной, особенно от тех, кто не принял бандеровскую власть, но на те события, которые происходят сейчас смотрят... да больно им на все это смотреть!!!
            Как тут не вспомнить - баре бронятся, а у "холопов" чубы трещат! И в догонку, вечный принцип используемый власть придержащими - Разделяй и властвуй!
            Экстремизм с любой стороны не принесёт мира, спокойствия на НАШУ ЗЕМЛЮ, НАШИМ НАРОДАМ!!! soldier
        rocket757
          rocket757
          Сегодня, 10:11
          Вы уверены, что есть правда только с одной, у одной стороны?
          Скорее всего, все гораздо сложнее, а истина, в общем, может оказатся за каким то углом... именно потому, что ищут её не там, а то и совсем этим не позаботились. soldier
      Андрей Николаевич
        Андрей Николаевич
        Сегодня, 10:10
        Владимир, здравствуйте. Нет, я о том что, украинский "мирняк" не так уж и безобиден. Также как и ВСУ. Воюют они вполне достойно. Оружие, не бросают. А сдаются в плен- единицы. Не надо недооценивать врага.
        Наводлом
          Наводлом
          Сегодня, 10:13
          Здравствуйте, Андрей.
          А я как раз о том, что мирняк и есть мирняк. Не надо демонизировать всех украинцев без разбора. И будь аоля большинства населения Украины - Киев давно бы сдался.
          Андрей Николаевич
            Андрей Николаевич
            Сегодня, 10:14
            Эх, Владимир!.. Ваши бы слова, да богу в уши.)
  5.11
    5.11
    Сегодня, 09:04
    Без топлива ,почти не реально ,построить нормальную линию обороны. Да и без света тоже.
    Вынести всё это сложно ,но можно.
    Есть только одна проблема -это вонючий дух анкориджа.
    Konnick
      Konnick
      Сегодня, 09:22
      Не совсем...ПВО
  Toby Dammit
    Toby Dammit
    Сегодня, 09:18
    А Вы не в курсе, за такое творчество тут редакция деньги платит?
    SmollH2
      SmollH2
      Сегодня, 09:28
      Конечно платит, а за отсутствие новостей к нужному часу, дает волшебный пендаль. Это в любой онлайн редакции так. С чего бы тут по-другому?
      Toby Dammit
        Toby Dammit
        Сегодня, 09:39
        Да я вообще не в курсе как эта кухня работает. Удивляет, конечно, что за такую откровенную халтуру еще и деньги платят.. думал может как на спортсе свои блоги, ленты и прочее. Спасибо за разъяснения.
        SmollH2
          SmollH2
          Сегодня, 09:58
          В любой редакции есть штатники и внештатники. Те кто в штате, те трудятся как ослики. Оплата может идти по разному, но план надо выполнять. А это определенное минимальное количество статей и новостей в день. Но журналисты, народ тоже циничный и переутруждать себя не любят. Десяток комментов есть, сотня просмотров и уже хорошо...
  Mouse
    Mouse
    Сегодня, 09:20
    Собираться, не значит мочь.
  Фразах
    Фразах
    Сегодня, 10:31
    Часы тикают, резина тянется, времени у чубатой армии на подготовку все больше. Чем они и заняты. В Европе открывают новые военные производства, чтобы снабжать любимое чубатое детище - в железе недостатка у них нет. В перспективе поводов для оптимизма мало.