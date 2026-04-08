ВСУ собираются остановить ВС РФ на Волчанском направлении новой линией обороны
Украинское командование приняло решение о строительстве новой линии обороны на Волчанском направлении в Харьковской области. Удерживать российские войска, опираясь только на населенные пункты, становится все труднее, хотя такая тактика обороны приносит свои плоды, заставляя штурмовиков ВС РФ выкладываться по полной.
ВСУ начали выстраивать новую линию обороны на рубеже Гонтаровка — Кирилловка — Великий Бурлук. Предполагается, что оборудованная по всем канонам инженерного искусства данная оборонительная линия остановит дальнейшее наступление российских войск. Для более быстрого ее строительства задействован инженерный батальон 710-й отдельной бригады охраны, а также мирное население, в основном из Харькова. Копают окопы и блиндажи.
Однако не все так гладко, часть отправленных на земляные работы гражданских разбежалась в первые же дни, воспользовавшись тем, что у ВСУ не хватает личного состава для охраны.
Кроме того, неожиданно свое недовольство высказали наиболее радикальные боевики из националистических формирований. Кто-то распустил слух, что идет строительство не новой линии обороны, а оборудуется новая граница с Россией. По крайней мере участок границы. Поэтому нацики возмущены тем, что Зеленский якобы сдает россиянам часть Харьковской области.
Между тем штурмовые подразделения группировки «Север» продолжают продвижение вдоль реки Северский Донец, противник предпринимает попытки их остановить. Идут ожесточенные бои. Отмечается очень большое количество беспилотников с обеих сторон.
