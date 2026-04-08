Медведев: сделка на условиях Ирана будет означать публичное поражение Трампа

1 584 17
Несмотря на двухнедельный режим прекращения огня, говорить о реальном достижении мира на Ближнем Востоке слишком рано. Как считает Дмитрий Медведев, США вряд ли согласятся принять мирный план Ирана.

Трамп не пойдет на мир с Ираном на предложенных Тегераном условиях, потому что это будет публичное признание поражения США в данном конфликте и фактическое объявление победы Ирана. Предложенный исламской республикой мирный план из 10 пунктов может быть принят частично и дополнен американскими требованиями, о которых ранее заявлял Трамп.



Вопрос в том, согласятся ли на него в Вашингтоне: ведь там и компенсация ущерба Ирану, и продолжение ядерной программы, и контроль Тегерана над Ормузским проливом. Очевидно, что нет. Это унизительно для Трампа и будет означать реальную победу Ирана.

Впрочем, предстоящие переговоры, которые планируется начать в эту пятницу, 10 апреля, в Исламабаде, покажут настроение и США, и Ирана, а также готовность сторон идти на уступки ради долгосрочного мира.

Кроме того, как подчеркнул Медведев, необходимо учитывать фактор Израиля, который за всю свою историю играл только на своей собственной стороне. И в нынешнем конфликте он тоже не на стороне США. Вполне возможно, что своими действиями Тель-Авив сознательно сорвет переговоры, ведь всё идет к тому, что Иран выйдет из войны еще более сильным, с чувством победы над США. А Израилю это не нужно.
17 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  ASSAD1
    +1
    Сегодня, 10:10
    В одно рыло Израилю с Ираном не справиться.А вот провокацию , всегда пожалуйста.
    Перфильева Вера
      +6
      Сегодня, 10:16
      Да не будет там мира при существовании Израиля никогда, пополнят запасы ракет и понеслось по новой... Только уничтожение иудейского государства остановит эту войну!
      Arzoo
        -1
        Сегодня, 10:33
        А что Израиль сделает? Начнет бомбардировку Ирана без США? Так будет получать каждый день ракетами. Это капитуляция США и Израиля. Нужно называть вещи своими именами.
        Перфильева Вера
          0
          Сегодня, 10:37
          "А что Израиль сделает? Начнет бомбардировку Ирана без США?"

          Да Штаты никуда не денутся от Израиля , помяните мое слово - скоро рыжий безумец с Нетаньяхой снова начнут наносить удары по Ирану.
  Mouse
    0
    Сегодня, 10:11
    Главное, что уже заявил, " победил"... Об остальном Трамп подумает завтра... bully
    alexboguslavski
      +1
      Сегодня, 10:32
      В целом, этот раунд, как минимум по очкам, выиграл Иран. Посмотрим, что будет дальше - выигранная битва не означает выигранную войну.

      А мир начал издеваться над Трампом. Появилась аббревиатура ТАСО (Trump Always Chickens Out, «Трамп всегда струсит». Возможно приклеится к нему пожизненно в виде "мистер Тако".
  Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 10:13
    ❝ Несмотря на двухнедельный режим прекращения огня, говорить о реальном достижении мира на Ближнем Востоке слишком рано ❞ —

    — Да и сомнительно, что само это «перемирие» продлится заявленные две недели ...
  vet
    +1
    Сегодня, 10:14
    Разумеется, не согласится. У Ирана сейчас два пути: признание поражения на более или менее приемлемых и не совсем унизительных условиях, либо потеря всей наземной инфраструктуры, восстановить которую в обозримом будущем будет невозможно.
  Фразах
    0
    Сегодня, 10:14
    Старый клоун уже всех победил не по разу, не вставая с дивана. Если надо, победит еще.
  SmollH2
    +1
    Сегодня, 10:15
    Это и так понятно. Зачем-то передых нужен и Ирану. ПВО там подвести или ПКРК, ну и еще по мелочи...
  Наводлом
    +4
    Сегодня, 10:15
    Пинджак а ля френч - это всегда беспроигрышный вариант.
    +100 к брутальности
  Zaurbek
    +1
    Сегодня, 10:16
    Медведева есть сделки, которые нужно делать....Вот ими и надо заниматься
  Игорь Руса
    +3
    Сегодня, 10:16
    Так-то Д. Медведев всё правильно сказал , поживем, увидим чем всё закончится .
  Ирек
    +2
    Сегодня, 10:22
    Лохматый завтра проснётся и всё отменит , это для него нормальное явление.
    Arifon
      0
      Сегодня, 10:29
      Самый прикол будет, если он не проснётся!)) Замутил и свалил)
  opuonmed
    0
    Сегодня, 10:27
    2 недели, а там, возможно, и заново, а главное, Иран открыл пролив.
  Холостой_пистон
    0
    Сегодня, 10:32
    Медведев: сделка на условиях Ирана будет означать публичное поражение Трампа

    Ну конечно, у нас же будет всё по другому.
  13. Комментарий был удален.