Страны возвращаются к прямым закупкам нефти у Ирана - санкции ослаблены
Появляются сообщения о том, что ряд стран мира возвращается к прямым закупкам иранской нефти. Это может косвенно свидетельствовать как минимум о послаблении западных санкций в отношении Тегерана, что уже вызывает вопросы у американских и израильских «ястребов».
Примером прямой покупки является контракт с Индией. Эта страна не закупала нефть у Ирана (по крайней мере, напрямую) в течение как минимум 7 лет, аргументируя это санкционным режимом. Первый танкер с иранской нефтью для Индии должен прибыть в порт под разгрузку до конца недели.
Тем временем Иран и Оман полны решимости взимать плату для коммерческих судов за проход через Ормузский пролив. Это можно считать своеобразным средством по возмещению того убытка, который США и Израиль к настоящему моменту нанесли Ирану своими бомбардировками.
На таком фоне появляются сообщения о скором визите премьера Британии Кира Стармера на Ближний Восток. Он намерен с главами государств Персидского залива обсудить «новую ситуацию в регионе».
Британская пресса:
Судя по всему, Лондон платить Ирану за прохождение связанных с британским бизнесом танкеров и контейнеровозов не намерен.
Напомним, что одним из требований Ирана для окончания войны является признание иранского суверенитета на Ормузским проливом.
Говоря о ценах на нефть, сегодня они упали на 13%. Brent продаётся по 94 доллара, Urals - по 92,5. Причём Urals после существенного падения (со 104 долларов) ранним утром теперь вновь прибавляет в цене, как видно, догоняя Brent.
Информация