Страны возвращаются к прямым закупкам нефти у Ирана - санкции ослаблены

Появляются сообщения о том, что ряд стран мира возвращается к прямым закупкам иранской нефти. Это может косвенно свидетельствовать как минимум о послаблении западных санкций в отношении Тегерана, что уже вызывает вопросы у американских и израильских «ястребов».

Примером прямой покупки является контракт с Индией. Эта страна не закупала нефть у Ирана (по крайней мере, напрямую) в течение как минимум 7 лет, аргументируя это санкционным режимом. Первый танкер с иранской нефтью для Индии должен прибыть в порт под разгрузку до конца недели.

Тем временем Иран и Оман полны решимости взимать плату для коммерческих судов за проход через Ормузский пролив. Это можно считать своеобразным средством по возмещению того убытка, который США и Израиль к настоящему моменту нанесли Ирану своими бомбардировками.

На таком фоне появляются сообщения о скором визите премьера Британии Кира Стармера на Ближний Восток. Он намерен с главами государств Персидского залива обсудить «новую ситуацию в регионе».

Британская пресса:

Премьер Стармер собирается обсудить вопрос постоянного и безопасного морского трафика через Ормузский пролив.

Судя по всему, Лондон платить Ирану за прохождение связанных с британским бизнесом танкеров и контейнеровозов не намерен.

Напомним, что одним из требований Ирана для окончания войны является признание иранского суверенитета на Ормузским проливом.

Говоря о ценах на нефть, сегодня они упали на 13%. Brent продаётся по 94 доллара, Urals - по 92,5. Причём Urals после существенного падения (со 104 долларов) ранним утром теперь вновь прибавляет в цене, как видно, догоняя Brent.
  1. Mouse Звание
    +2
    Сегодня, 10:17
    Риторический вопрос... Ну и кто победил?
    1. vet Звание
      -4
      Сегодня, 10:21
      Через 2 недели или Иран подпишет фактическую капитуляцию, или - американцы уничтожат всю наземную инфраструктуру, и Иран на десятки лет окажется в состоянии средневековья.
      1. Arzoo Звание
        0
        Сегодня, 10:36
        Через 2 недели или Иран подпишет фактическую капитуляцию, или - американцы уничтожат всю наземную инфраструктуру, и Иран на десятки лет окажется в состоянии средневековья.
        Удивлен, что после 10 иранских пунктов кто-то еще верит в эту клоунаду. То на что Трамп согласился как основа для переговоров это полное поражение США и Израиля.
    2. Мини Мокик Звание
      0
      Сегодня, 10:22
      Путин. Как всегда 😁 Тут вчера был какой то высер от супер профессора из США, что не победа США, не победа Ирана, России не выгодна. И она будет в анусе. А тут как бы ничья. И Трамп одержал мега победу, и Иран не сдался. И евреям по носу щелкнули 😑
    3. Егоза Звание
      +1
      Сегодня, 10:24
      Цитата: Mouse
      Риторический вопрос... Ну и кто победил?

      В любом случае Индия уже подсуетилась. Вот пройдет Пасха (Израиль тоже не рискнет в этот день кого-то бомбить) И там видно будет "кто победил"
      1. Курильщик Звание
        0
        Сегодня, 10:35
        В понедельник была статья на ВО - "Еврокомиссия готовит население стран Европы к ощутимому снижению уровня жизни", написал, что Пакистан надеется на перемирии в следующий понедельник и что нефть пойдет в Европу через Ормуз... - заминусили.... А в среду такой поворот событий.. wassat прошло два дня..
  2. Ирек Звание
    +1
    Сегодня, 10:21
    Ждём очередной провокации , мелкобриты и сионы мастера на такие штучки.
  3. vet Звание
    0
    Сегодня, 10:23
    Да, подвели иранцы, только было появились надежды, что цены на нефть поддержат рубль и немного наполнят сыплющийся бюджет. А они едва 110 с небольшим долларов достигнув, полетели вниз.
  4. HAM Звание
    0
    Сегодня, 10:24
    Где появляется британец--там мира не будет.....что Борька,что Кирка- один хрен.
  5. Мини Мокик Звание
    0
    Сегодня, 10:24
    Цитата: vet
    Через 2 недели или Иран подпишет фактическую капитуляцию, или - американцы уничтожат всю наземную инфраструктуру, и Иран на десятки лет окажется в состоянии средневековья.

    Ох уж эти еврейские мрии 🔯😁😁🔯
  6. tralflot1832 Звание
    0
    Сегодня, 10:30
    А что это было ,кроме дружественных " танкеров " ,через Ормуз ходили ещё и танкера под иранским флагом и с танкера с Иранской нефтью ,за всё время войны .Как эту войну будем называть " по количеству дней ".Трамп все санкции снял на санкционную нефть .Дух Анкориджа ?