В Киеве уверены в планах Москвы создать буферную зону со стороны Приднестровья

Москва не ограничится созданием буферной зоны только на севере Украины, но и якобы планирует отодвинуть украинскую границу и на западе, со стороны Приднестровья. С таким заявлением выступил замглавы офиса Зеленского Павел Палиса.

Представители политической верхушки бандеровского режима уже не знают, что приписать России, чтобы показать ее «агрессивные планы». На этот раз на Банковой придумали, что Москва планирует забрать у Киева часть Винницкой области, создав со стороны Приднестровья буферную зону. Она добавится к еще трем, расположенным в Харьковской, Сумской и Черниговской областях.



Однако в ближайшей перспективе российская армия сосредоточится на Донбассе и южном направлении. По словам Палисы, наступление будет идти в Запорожской области, в планах Москвы взять под контроль всю ее территорию, а также соседнюю Херсонскую. В дальнейшем Россия рассчитывает полностью отрезать Киев от Черного моря, «захватив» Николаевскую и Одесскую области. Вот после этого и будет создана буферная зона со стороны Приднестровья.

Стоит отметить, что мнений о дальнейших шагах России очень много, и они довольно значительно разнятся. Но есть то, в чем все сходятся, — это Донбасс. Сначала Москва займется им.
  alexputnik17
+8
Сегодня, 10:43
    alexputnik17
    +8
    Сегодня, 10:43
    В дальнейшем Россия рассчитывает полностью отрезать Киев от Черного моря, «захватив» Николаевскую и Одесскую области

    Хорошо бы. good laughing А селюкам надо окончательно забыть Ленина, Сталина, индустриальные взлеты СССР, пересесть на волов и занятся огородами.... lol
    Alex F._2
+3
Сегодня, 10:45
      Alex F._2
      +3
      Сегодня, 10:45
      Огород это прям высокие технологии! А вот "копательств и собирательство" - истинно природное назначение чубозавра :)
  Курильщик
+8
Сегодня, 10:43
    Курильщик
    +8
    Сегодня, 10:43
    А если бы взяли Одесскую и Николаескую области, война закончилась быстрее.. Но я, лично не верю в возможность такового..все расклады говорят за то, что эти области останутся за Украиной..

    Косвенно - Помните войну с Грузией и тогда была возможность отжать Аджарию, но наши рулевые приняли решение не лишать Грузию выхода к морю..
    1. ANB Звание
      ANB
      +1
      Сегодня, 10:57
      . тогда была возможность отжать Аджарию

      И куда её потом?
      Абхазии отдать?
      Мы у Грузии вообще тогда территории не забирали для себя.
      Только защитили Южную Осетию и Абхазию признали.
      Курильщик
0
Сегодня, 11:25
        Курильщик
        0
        Сегодня, 11:25
        Цитата: ANB
        Мы у Грузии вообще тогда территории не забирали для себя.
        Только защитили Южную Осетию и Абхазию признали

        тут можно поспорить, если учесть, что Россия полностью содержит за свой счет эти республики.. но спорить не считаю необходимым, просто высказываю свое мнение
        А лишение выхода к морю, это потенциально отложенная война в будущем, т.к. лишенная выхода к морю страна, для своего развития, просто обязана отвоевать этот выход..и обязательно найдется спонсор подобного, если речь пойдет о войне с Россией
    2. frruc Звание
      frruc
      -1
      Сегодня, 11:08
      Курильщик
      наши рулевые приняли решение не лишать Грузию выхода к морю..

      Это не наши рулевые, а наши западные партнеры подсуетились и выдвинули условия. Я так предполагаю.
  Андрей Николаевич
0
Сегодня, 10:43
    Андрей Николаевич
    0
    Сегодня, 10:43
    Перспектива подобных "прогнозов"-заманчива. Поживем-увидим. Тем более, что в ПМР нашу армию-ждут. ПМР сейчас в полной блокаде. Недавно звонил отцу его армейский друг из Тирасполя. Так и сказал- приднестровцы ждут армию России.
  4. Наган Звание
    Наган
    +2
    Сегодня, 10:43
    А я в этом с ним согласен, надо эту зону создавать. Конечно вопрос не завтрашнего дня и даже не следующего года, но раньше или позже России придется этим озаботиться, да и отрезать 404 от моря тоже надо, иначе они со своими БЭКами и минами будут постоянной угрозой судоходству в российские порты.
  APASUS
+3
Сегодня, 10:48
    APASUS
    +3
    Сегодня, 10:48
    Правильно мыслит. Пока у Украины будет выход в Черное море ,у России не будет спокойного судоходства .Одессу надо брать по любому
  6. Егоза Звание
    Егоза
    -1
    Сегодня, 10:53
    В дальнейшем Россия рассчитывает полностью отрезать Киев от Черного моря, «захватив» Николаевскую и Одесскую области.

    Глупенький!! Россия возьмет ВСЕ до западных границ 37 года. А западенцев пусть делят между собой "Эуропа и Ко"
    commbatant
0
Сегодня, 11:43
      commbatant
      0
      Сегодня, 11:43
      Цитата: Егоза
      Россия возьмет ВСЕ до западных границ 37 года. А западенцев пусть делят между собой "Эуропа и Ко"

      8 областей будут делить из 24 (даже 20, при исключении из украины новых территорий РФ), треть украины ЕСу?
  Mouse
0
Сегодня, 10:55
    Mouse
    0
    Сегодня, 10:55
    На этот раз на Банковой придумали, что Москва планирует забрать у Киева часть Винницкой области

    Так хочется сказать, что и Киев... Ну я не генштаб....
    роман66
+2
Сегодня, 10:58
      роман66
      +2
      Сегодня, 10:58
      А куда евреям бежать, когда за них возьмутся?
      1. Mouse Звание
        Mouse
        +1
        Сегодня, 11:08
        Ну сорок лет скитались, еще поскитаются.... Им не привыкать... Еслив что, Биробиджан есть... wink
        helmi8
+1
Сегодня, 12:59
          helmi8
          +1
          Сегодня, 12:59
          Цитата: Mouse
          Им не привыкать... Еслив что, Биробиджан есть...

          Служил в ЕАО 1988-1993 года. Уже в то время там "коренного" населения (евреев) было только 4,2%... winked
      frruc
0
Сегодня, 11:13
        frruc
        0
        Сегодня, 11:13
        роман66
        А куда евреям бежать, когда за них возьмутся?

        В Израиль, куда еще, он же резиновый.
  леонидыч
+1
Сегодня, 10:56
    леонидыч
    +1
    Сегодня, 10:56
    Ну он прав. Я тоже думаю так будет лучше
  rosomaha
+2
Сегодня, 10:56
    rosomaha
    +2
    Сегодня, 10:56
    а с чего фашисты решили, что имеют право на жизнь..тем более на землях Русской империи
  alexputnik17
0
Сегодня, 11:11
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 11:11
    Цитата: Alex F._2
    Огород это прям высокие технологии! А вот "копательств и собирательство" - истинно природное назначение чубозавра :)

    Ну или так. То, что было до украинских Императрицы Екатерины Великой и Князя Потемкина. laughing
    Даешь Дикое поле 2:0! good
  ТермиНахТер
0
Сегодня, 11:12
    ТермиНахТер
    0
    Сегодня, 11:12
    Ну, а почему бы и нет? Если будет буферная зона км. 50 от Приднестровья, она захватывает ж/д ветку на Одессу и трассу Одесса - Киев. Это же прекрасно.
  alexputnik17
0
Сегодня, 11:14
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 11:14
    Цитата: роман66
    А куда евреям бежать, когда за них возьмутся?

    Как? wassat Если Вы о Зе и Ко... Опять 40 лет, в пустыни... Если раньше свои не грохнут, что более вероятно. laughing
  commbatant
0
Сегодня, 11:39
    commbatant
    0
    Сегодня, 11:39
    В планах РФ появился пункт о создании буферной зоны в Винницкой области со стороны непризнанного Приднестровья.

    Какими силами, двумя мсб?
  Мячик
0
Сегодня, 11:52
    Мячик
    0
    Сегодня, 11:52
    Пора бы уже Одессе вернуться в родную гавань. Да и зачем укроваффенмаринен Чёрное море, если у укропитеков с 2014 года нет флота.
  Jacques Sekavar
0
Сегодня, 12:04
    Jacques Sekavar
    0
    Сегодня, 12:04
    Одна из задач СВО - создание буферной зоны, неизвестно какого размера - может километров 50 или 100 вдоль границы, может по Днепру, а может и до самых западных окраин.
  alex007i
0
Сегодня, 12:30
    alex007i
    0
    Сегодня, 12:30
    В Киеве уверены в планах Москвы создать буферную зону со стороны Приднестровья

    Читая между строк,пора ликвидировать Приднестровье.
    Румыния,Молдова - Украина,
    возможности хватит.
    У...бите уже чем-нибудь,господин Путин,
    дышать нечем !

    P.S.
    Только не очередным ухудшением жизни граждан,пожалуйста !
  Фразах
0
Сегодня, 12:56
    Фразах
    0
    Сегодня, 12:56
    Там несут, что попало без тормозов, а тут уже перевод с хуторского на русский - в Киеве уверены. В чем все уверены так это что застряли надолго. Наркет уже забыл про войну, его не беспокоят, шарится за кордоном по гребеням, занимаясь сделками на свой карман.