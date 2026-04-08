Исламское сопротивление в Ираке приостановило операции против США

Исламское сопротивление в Ираке – коалиция поддерживаемых Тегераном вооруженных формирований – объявило о двухнедельной приостановке операций. Как внутри страны, так и за ее пределами. Теперь военные объекты США временно в безопасности.

Заявление поступило сегодня утром. И, совпадение ли, но произошло это спустя несколько часов после того, как США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня.



Телеканал Al Arabiya цитирует радикалов дословно:

Мы объявляем о двухнедельной приостановке военных операций внутри и за пределами страны.

С начала войны эти группировки взяли на себя ответственность за десятки атак на американские базы в Ираке. Все операции проводились в знак солидарности с Тегераном.

Напоминаем, в ночь на 8 апреля американская и иранская стороны заявили о прекращении огня. До истечения выставленного Трампом ультиматума оставалось всего несколько часов.

Но две недели – срок небольшой. Если переговоры сорвутся, «сопротивление» наверняка вернется к работе. Американские базы в Ираке снова станут мишенями. А пока – затишье.

Иракские шиитские группировки доказали: они не просто союзники, а синхронизированный инструмент иранской стратегии.
  16112014nk
    16112014nk
    +3
    Сегодня, 11:16
    На что надеются ? Всё равно ведь обманут. Англосаксы и сионисты учитывают только свои интересы и выгоды.
    Егоза
      Егоза
      +1
      Сегодня, 11:20
      Цитата: 16112014nk
      Всё равно ведь обманут. Англосаксы и сионисты учитывают только свои интересы и выгоды.

      Они это прекрасно знают, но передышка им тоже нужна. Да и "международный имидж" тоже нужно поддерживать. Думаю, что они готовы к продолжению "банкета"
  alexputnik17
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 11:19
    Мне кажется это не надолго... Тот же Нетаньяху не может существовать в парадигме перемирия... Да и амеры, полагаю, просто перегруппировываться будут, если не свалят...
    Sky Strike fighter
      Sky Strike fighter
      0
      Сегодня, 11:28
      . Исламское сопротивление в Ираке приостановило операции против США


      Как американцы собираются проводить сухопутную операцию?Вспыхнет не только Иран,но и Ирак.Немного про Исламское сопротивление в Ираке.Шииты в Ираке являются держателями золотой акции.Чуть ли не 2/3 населения Ирака составляют арабы-шииты.На ключевую должность в стране Премьер-министра Ирака традиционно назначаются только арабы-шииты.Сунниты правили Ираком только при Саддаме Хусейне,после 2003 года Иракский Курдистан фактически стал автономией,а шииты ,составляющие подавляющее большинство населения Ирака взяли власть в свои руки.Недовольные арабы-сунниты ранее рулившие при Саддаме не смирились с этим и даже примыкали к террористическим организациям ради борьбы с арабами-шиитами.

      За большей частью этих атак стоит группировка «Катаиб Хезболла» (КХ) или «Бригады партии Аллаха». Не смотря на название, эта организация не принадлежит к ливанской «Хезболле» но является частью проиранской оси «Исламского сопротивления» – ряда шиитских группировок поддерживаемых Ираном на Ближнем Востоке. Об этом формировании известно с октября 2003 года. Бойцы «Катаиб» сражались против сил коалиции во время вторжения в Ирак с 2003 по 2011 годы, участвовали в войне против Исламского Государства* (* - террористическая организация, запрещена в РФ )в 2013 – 2017 годах, воевали в Сирии на стороне Асада, оказывали поддержку йеменским хуситам. ... Помимо «Катаиб Хезболла» в Ираке действует и другие проиранские группировки различной степени влияния и радикализма. «Харакат ан-Нуджаба», «Асаиб Ахль аль-Хакк», ливанская «Хезболла», иранский КСИР и его спецподразделение «Аль-Кудс», все эти силы насчитывают сотни тысяч бойцов и сторонников. Их много, но их объединяет верность аятолле, ненависть к иностранным захватчикам а также религиозная нетерпимость, в том числе, к другим мусульманам – суннитам.


  rocket757
    rocket757
    0
    Сегодня, 11:29
    Таки да, все процессы на БВ управляемые и пока так... кстати, не управляемые, которых понесло в разнос, тоже есть... бум посмотреть как оно пойдёт.
  Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 11:30
    ❝ Теперь военные объекты США временно в безопасности ❞ —

    — Время на эвакуацию ...
    (Успевайте)
  Андрей Апкадыров
    Андрей Апкадыров
    +1
    Сегодня, 12:08
    Подарили им время на сбор и анализ информации. Не удивлюсь, если через неделю - две последуют очередные удары по чиновникам и офицерам, принимающим решения. По заветам Хаменеи - у каждого должно быть на подхвате 3-5 заместителя, готовых при необходимости перенять дела. Документы о передаче полномочий должны быть составлены заранее. Уважаю Иран, за то что продолжает бороться, хотя у верхушки гос-ва шансов умереть побольше, чем у рядового солдата. Эх, нам бы такую решимость
    bayard
      bayard
      0
      Сегодня, 12:47
      Цитата: Андрей Апкадыров
      . Не удивлюсь, если через неделю - две последуют очередные удары по чиновникам и офицерам, принимающим решения.

      Тут важней роль и отношение к этому перемирию Израиля . Там заявили что цель не достигнута и нужно продолжать . Но если Израиль сейчас нарушит перемирие в одностороннем порядке , у Трампа будут все основания выйти из конфликта и оставить "двоих влюблённых" наслаждаться вдвоём .
      Цитата: Андрей Апкадыров
      Эх, нам бы такую решимость

      Не из той субстанции вертикаль лепили .