В Европе «вздохнули с облегчением», узнав о перемирии Ирана и США

Израиль поддерживает решение президента Трампа о приостановке ударов по Ирану на две недели при условии немедленного открытия Ираном проливов и прекращения всех атак на США, Израиль и страны региона. Двухнедельное прекращение огня не распространяется на Ливан.

Это великий день для мира. Мы поможем с нагрузкой в Ормузском проливе. Иран может начать восстановление.

Дональд Трамп предпринял военную акцию, которая, по-видимому, по крайней мере на данный момент, дала Ирану контроль над критически важным водным путем, над которым у них не было контроля до начала войны.

Боже мой! Если мы передадим контроль над проливом Ирану и согласимся на компенсацию ущерба, это станет величайшим унижением в истории Америки.

Я рад, что Трамп отступил и теперь отчаянно ищет любой способ выбраться из шума и суматохи, которые сам же и устроил.

Да спасет нас всех Бог.

Весь мир обсуждает двухнедельное перемирие между Ираном и США, которое частично поддержал Израиль. Премьер Нетаньяху заявил, что прекращение огня не распространяется на удары по Ливану в войне с движением «Хизбалла».Нетаньяху настаивает, что перемирие касается лишь прямых атак на Иран, и только при условии открытия Ормузского пролива и прекращения иранских ударов не только по Израилю, но и по всем странам Персидского залива. Израильские СМИ пишут, что правительство и Нетаньяху в целом недовольны тем, что приходится остановить военные действия, пусть частично и на время.Заявление канцелярии премьер-министра Израиля:При этом премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, который выступал посредником в заключении соглашения о перемирии, утверждает, что оно включает в себя и Ливан. Президент США Дональд Трамп в своем заявлении о прекращении огня Ливан вообще не упомянул.Вообще, оценка этого соглашения не только неоднозначная, но и противоречивая. Трамп ожидаемо объявил о полной победе и отругал телеканал CNN, который поспешил опубликовать условия мира в версии Тегерана. В свою очередь, в Иране заключение перемирия называют поражением США и Израиля.Трамп написал в соцсети:Высказываются на эту тему не только журналисты и эксперты, но и политики. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приветствует прекращение огня на Ближнем Востоке, отметив посредническую роль Пакистана. Об этом сообщил его пресс-секретарь Айбек Смадияров, опубликовав пост в соцсети.В России одним из первых по этому поводу высказался зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он приветствует прекращение войны, но подчеркивает, что это лишь временное соглашение. При этом сам факт того, что Трамп готов обсуждать условия Тегерана политик называет несомненным успехом Ирана. Однако Медведев считает, что Вашингтон не примет все иранские условия. Против длительного мира будет выступать Израиль. А это делает ситуацию крайне неопределенной.Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя прекращение огня между США и Ираном, отметила, что подход агрессивного ничем не спровоцированного нападения потерпел поражение.Главное условие перемирия — это разблокирование Ормузского пролива. Однако с этим не всё однозначно.Агентство Associated Press со ссылкой на заявления иранских чиновников пишет, что Иран и Оман будут взимать с судов плату за проход через Ормузский пролив во время двухнедельного перемирия. Это противоречит высказываниям Трампа о том, что судоходство через эту водную артерию станет полностью беспрепятственным. Тегеран планирует часть собранных средств, а это по оценкам экспертов около 8 миллиардов долларов в месяц или около $96 миллиардов в год (20% ВВП ИРИ), пустить на восстановление пострадавших в ходе войны объектов.В США демократы, которые критиковали Трампа за участие в войне в интересах Израиля, теперь возмущаются тем, что Иран сохранил контроль над Ормузом. Сенатор от Демпартии Крис Мерфи заявил, что это будет иметь катастрофические последствия для всего мира, и констатировал очевидное:Адам Кинзингер, бывший конгрессмен от Демпартии и полковник в отставке армии США:Бен Родс, бывший заместитель советника по национальной безопасности США, комментируя объявление о прекращении огня с Ираном, заявил, что в лучшем случае это катастрофическая ситуация для Вашингтона.Более сдержан в оценке соглашения о временном прекращении огня лидер демократов в Сенате Конгресса США Чак Шумер:Что касается прессы, то британская The Guardian отмечает, что объявление президента США Дональда Трампа о соглашении по прекращению огня прозвучало менее чем за два часа до установленного им же крайнего срока. Этот «внезапный разворот» позволит Трампу отступить с минимальными репутационными потерями в условиях, когда конфликт приобрел перманентный характер.Французская Le Figaro пишет, что «ни один из противников на самом деле не был заинтересован в продлении дорогостоящей войны с растущими рисками». Издание называет перемирие «дорогостоящей ничьей», отмечая, что намеченные на 10 апреля прямые переговоры Иран и США могут зайти в тупик.Итальянская Corriere della Sera обращает внимание на выгоду, которую получил Иран по итогам конфликта. Речь идет о признании контроля ИРИ над Ормузским проливом, по крайней мере, временном. Издание отмечает, что соглашение не решило ни одной фундаментальной проблемы и конфликт через некоторое время может вновь вспыхнуть.Издание Politico пишет, что Европа «чувствует облегчение» из-за перемирия Ирана и США. По данным издания, во вторник в Европе ощущалась «коллективная тревога», теперь европейские чиновники и политики как минимум на время «вздохнули с облегчением». Один из европейских чиновников заявил вчера в беседе с журналистами по поводу «часа икс», объявленного в ультиматуме Трампа в отношении Ирана:Верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи приказал иранским Вооруженным силам, включая подразделения Артеша и Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), прекратить все дальнейшие обстрелы Израиля и других стран на Ближнем Востоке, сообщает Иранское телевидение и радио.