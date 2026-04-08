В Европе «вздохнули с облегчением», узнав о перемирии Ирана и США

Весь мир обсуждает двухнедельное перемирие между Ираном и США, которое частично поддержал Израиль. Премьер Нетаньяху заявил, что прекращение огня не распространяется на удары по Ливану в войне с движением «Хизбалла».

Нетаньяху настаивает, что перемирие касается лишь прямых атак на Иран, и только при условии открытия Ормузского пролива и прекращения иранских ударов не только по Израилю, но и по всем странам Персидского залива. Израильские СМИ пишут, что правительство и Нетаньяху в целом недовольны тем, что приходится остановить военные действия, пусть частично и на время.



Заявление канцелярии премьер-министра Израиля:

Израиль поддерживает решение президента Трампа о приостановке ударов по Ирану на две недели при условии немедленного открытия Ираном проливов и прекращения всех атак на США, Израиль и страны региона. Двухнедельное прекращение огня не распространяется на Ливан.

При этом премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, который выступал посредником в заключении соглашения о перемирии, утверждает, что оно включает в себя и Ливан. Президент США Дональд Трамп в своем заявлении о прекращении огня Ливан вообще не упомянул.

Вообще, оценка этого соглашения не только неоднозначная, но и противоречивая. Трамп ожидаемо объявил о полной победе и отругал телеканал CNN, который поспешил опубликовать условия мира в версии Тегерана. В свою очередь, в Иране заключение перемирия называют поражением США и Израиля.

Трамп написал в соцсети:

Это великий день для мира. Мы поможем с нагрузкой в Ормузском проливе. Иран может начать восстановление.

Высказываются на эту тему не только журналисты и эксперты, но и политики. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приветствует прекращение огня на Ближнем Востоке, отметив посредническую роль Пакистана. Об этом сообщил его пресс-секретарь Айбек Смадияров, опубликовав пост в соцсети.

В России одним из первых по этому поводу высказался зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он приветствует прекращение войны, но подчеркивает, что это лишь временное соглашение. При этом сам факт того, что Трамп готов обсуждать условия Тегерана политик называет несомненным успехом Ирана. Однако Медведев считает, что Вашингтон не примет все иранские условия. Против длительного мира будет выступать Израиль. А это делает ситуацию крайне неопределенной.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя прекращение огня между США и Ираном, отметила, что подход агрессивного ничем не спровоцированного нападения потерпел поражение.

Главное условие перемирия — это разблокирование Ормузского пролива. Однако с этим не всё однозначно.

Агентство Associated Press со ссылкой на заявления иранских чиновников пишет, что Иран и Оман будут взимать с судов плату за проход через Ормузский пролив во время двухнедельного перемирия. Это противоречит высказываниям Трампа о том, что судоходство через эту водную артерию станет полностью беспрепятственным. Тегеран планирует часть собранных средств, а это по оценкам экспертов около 8 миллиардов долларов в месяц или около $96 миллиардов в год (20% ВВП ИРИ), пустить на восстановление пострадавших в ходе войны объектов.

В США демократы, которые критиковали Трампа за участие в войне в интересах Израиля, теперь возмущаются тем, что Иран сохранил контроль над Ормузом. Сенатор от Демпартии Крис Мерфи заявил, что это будет иметь катастрофические последствия для всего мира, и констатировал очевидное:

Дональд Трамп предпринял военную акцию, которая, по-видимому, по крайней мере на данный момент, дала Ирану контроль над критически важным водным путем, над которым у них не было контроля до начала войны.

Адам Кинзингер, бывший конгрессмен от Демпартии и полковник в отставке армии США:

Боже мой! Если мы передадим контроль над проливом Ирану и согласимся на компенсацию ущерба, это станет величайшим унижением в истории Америки.

Бен Родс, бывший заместитель советника по национальной безопасности США, комментируя объявление о прекращении огня с Ираном, заявил, что в лучшем случае это катастрофическая ситуация для Вашингтона.

Более сдержан в оценке соглашения о временном прекращении огня лидер демократов в Сенате Конгресса США Чак Шумер:

Я рад, что Трамп отступил и теперь отчаянно ищет любой способ выбраться из шума и суматохи, которые сам же и устроил.

Что касается прессы, то британская The Guardian отмечает, что объявление президента США Дональда Трампа о соглашении по прекращению огня прозвучало менее чем за два часа до установленного им же крайнего срока. Этот «внезапный разворот» позволит Трампу отступить с минимальными репутационными потерями в условиях, когда конфликт приобрел перманентный характер.

Французская Le Figaro пишет, что «ни один из противников на самом деле не был заинтересован в продлении дорогостоящей войны с растущими рисками». Издание называет перемирие «дорогостоящей ничьей», отмечая, что намеченные на 10 апреля прямые переговоры Иран и США могут зайти в тупик.

Итальянская Corriere della Sera обращает внимание на выгоду, которую получил Иран по итогам конфликта. Речь идет о признании контроля ИРИ над Ормузским проливом, по крайней мере, временном. Издание отмечает, что соглашение не решило ни одной фундаментальной проблемы и конфликт через некоторое время может вновь вспыхнуть.

Издание Politico пишет, что Европа «чувствует облегчение» из-за перемирия Ирана и США. По данным издания, во вторник в Европе ощущалась «коллективная тревога», теперь европейские чиновники и политики как минимум на время «вздохнули с облегчением». Один из европейских чиновников заявил вчера в беседе с журналистами по поводу «часа икс», объявленного в ультиматуме Трампа в отношении Ирана:

Да спасет нас всех Бог.

Верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи приказал иранским Вооруженным силам, включая подразделения Артеша и Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), прекратить все дальнейшие обстрелы Израиля и других стран на Ближнем Востоке, сообщает Иранское телевидение и радио.
  1. Mouse Звание
    +2
    Сегодня, 11:12
    На две недели воздуха в легкие набрали....
  2. Егоза Звание
    +7
    Сегодня, 11:13
    Хорошая подборка. И сразу видно,, что хоть и "вздохнули", но ни одна страна не верит, что это на долго. "Перед смертью не надышишься!!" laughing
    1. Zoldat_A Звание
      0
      Сегодня, 12:20
      Цитата: Егоза
      сразу видно,, что хоть и "вздохнули", но ни одна страна не верит, что это на долго.

      Обалденное перемирие, когда все стороны знают, что оно до тех пор, пока Трамп, идя по коридору, за угол не завернёт.
  3. tralflot1832 Звание
    +5
    Сегодня, 11:17
    Я тоже приветствую двухнедельное перемирие.Да здравствует Ирано- Ормузская наценка на нефть и не только Персидского залива ,на всю нефть для " партнёров" .Ирану и Оману надо восстанавливаться. ( Пошёл в сбербанк - покупаю танкер класса VLCC ,заживу однако ) wassat drinks
    1. SmollH2 Звание
      +3
      Сегодня, 11:40
      Пока, чисто теоретически, больше всех выиграл Оман)
      1. commbatant Звание
        +1
        Сегодня, 12:17
        Цитата: SmollH2
        Пока, чисто теоретически, больше всех выиграл Оман)

        Не теоретически, а практически, т.к.:
        Иран и Оман будут взимать с судов плату за проход через Ормузский пролив во время двухнедельного перемирия.

        Оман меньше всего пострадал в этой войне, как и ВБ США / Британии на его территории.
        1. SmollH2 Звание
          +1
          Сегодня, 12:20
          Договорености не подписаны, пока только перемирие для их обсуждения в Пакистане. Так что - теоретически
          1. commbatant Звание
            +1
            Сегодня, 12:36
            Цитата: SmollH2
            Договорености не подписаны, пока только перемирие для их обсуждения в Пакистане. Так что - теоретически

            Таки да не подписаны, но деньги Оман уже сейчас может взимать, как и ИРИ во время двухнедельного перемирия.
            А после нового этапа войны, Оман будет единственным, кто будет контролировать пролив.
            1. SmollH2 Звание
              +1
              Сегодня, 12:41
              Поживем - все увидим. Не думается, что им оставят такой куш. Но поживем
  4. Наводлом Звание
    +3
    Сегодня, 11:18
    Похоже, ближайшие две недели ИИ Пентагона будет решать сложнейшую задачу.
    1. commbatant Звание
      0
      Сегодня, 12:32
      Цитата: Наводлом
      Похоже, ближайшие две недели ИИ Пентагона будет решать сложнейшую задачу.

      Думаю наряд сил США уже выбран.

      Указанное перемирие мне напоминает историю англо-аргентинского конфликта, когда СМИ спросили у М. Тэтчер, сколько еще Форин Офис будет вести переговоры с аргентинскими властями по освобождению Фолклендов, она просто сказала 14 дней, этого срока достаточно, чтобы армада британских кораблей с экспедиционным корпусом на борту достигла архипелага и вернула его Короне.

      Две недели, никак не спасут ИРИ, но этого достаточно, чтобы собрать "коалицию желающих" из стан БВ под эгидой США.
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    +1
    Сегодня, 11:23
    ❝ Премьер Нетаньяху заявил, что прекращение огня не распространяется на удары по Ливану ❞ —
    ❝ Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, который выступал посредником в заключении соглашения о перемирии, утверждает, что оно включает в себя и Ливан ❞ —
    ❝ Трамп в своём заявлении о прекращении огня Ливан вообще не упомянул ❞ —

    — Вот и «договорились» ...
    (Не исключено, что по другим пунктам такое же «единодушие»)
  6. alexputnik17 Звание
    0
    Сегодня, 11:25
    двухнедельное перемирие между Ираном и США, которое частично поддержал Израиль

    Зря европейцы выдыхают... laughing Ценник на биржах упал чуть на энергоносители. Спекулятивная приблуда, вот и скачет. Иранцы Ормуз не думают разблокировать. И Трамп сейчас заявил, что амеры могут в любой момент начать, если иранцы не выполнят требования Вашингтона. Куда Иран амеров постоянно посылает с их хотелками, всем известно. wink
    1. carpenter Звание
      +1
      Сегодня, 11:44
      Цитата: alexputnik17
      И Трамп сейчас заявил, что амеры могут в любой момент начать

      Трамп сейчас заявил одно, а через час другое, а ночью от бессонницы третье.
      Людям которые ставили Трампа "смотрящим на США", такие взбалмошные, очень нужны. Им не нужны Рузвельты и Кеннеди.
  7. rocket757 Звание
    +1
    Сегодня, 11:26
    Нетаньяху настаивает,
    Будет пытатся продавать свои хотелки... вот только хотела слабоватая, потрепанная и без полосатиков все будет становится ещё хуже.
    Бумеранг, он такой, назад возвращается ВСЕГДА.
  8. Юрий_Я Звание
    +1
    Сегодня, 11:27
    В Европе «вздохнули с облегчением»

    Ну прям, можно поздравить с дефикацией?)))))
  9. carpenter Звание
    0
    Сегодня, 11:39
    Это великий день для мира.

    Глупое создание, ты для того начал войну, чтобы сказать эту фразу.
    Амбиции нарциссов, обходятся дорого и с жертвами для многих стран, а для Трампа это игра в шоу.
  10. old64 Звание
    +1
    Сегодня, 11:52
    Взяли таймаут на две недели. Пополнят запасы ракет и вооружений и опять начнут по новой.
    Нетаньяху настаивает, что перемирие касается лишь прямых атак на Иран, и только при условии открытия Ормузского пролива
    . А версии открытия пролива у Израиля-США и Ирана разные.
  11. Jacques Sekavar Звание
    0
    Сегодня, 12:10
    Облегчение наступит опосля завершения войны, одним из условий чего Иран выдвинул требование компенсации нанесённого ему урона который покудова не подсчитан даже примерно, а когда предъявят, начнутся бесконечные препирательства. Самое главное, потребуется не один год на восстановление порушенного, опосля чего заливная нефтегазовая колонка начнёт работать в полную силу.
  12. alexputnik17 Звание
    0
    Сегодня, 12:21
    Цитата: carpenter
    Людям которые ставили Трампа "смотрящим на США", такие взбалмошные, очень нужны. Им не нужны Рузвельты и Кеннеди.

    Иранцам надо сейчас сионистов разбирать или Хесболле орехов побольше отсыпать для подарунков....