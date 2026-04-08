Оппозицию Израиля не устраивает перемирие, цели операции не достигнуты

Оппозицию Израиля не устраивает перемирие, цели операции не достигнуты

Текущая ситуация на Ближнем Востоке не устраивает Израиль, временное перемирие критикует даже израильская оппозиция. Об этом пишет пресса еврейского государства.

Израиль недоволен остановкой боевых действий, хотя и согласился поддержать временное прекращение огня. Оппозиция уже назвала сложившуюся ситуацию «катастрофой», поскольку цели операции против Ирана не были достигнуты. К тому же решение об остановке ударов принималось без участия Израиля, Тель-Авив просто поставили в известность.



За всю нашу историю не было такой политической катастрофы. Израиль даже не участвовал в принятии решений, касающихся основополагающих аспектов нашей национальной безопасности.

Оппозиция критикует Нетаньяху, который не сумел достигнуть ни одной из целей, которые сам же себе поставил, несмотря на «прекрасную работу» военных. Достается и Трампу, его уже назвали «хромой уткой», вынужденной бежать из Ирана.

Дональд, ты ушёл как утка!

Впрочем, Трампу достается и от демократов США, раскритиковавших перемирие из-за того, что контроль над Ормузским проливом остался за Ираном. Пока о «победе» заявляет только Трамп и его администрация, все остальные не в восторге от происходящего.
  1. Наводлом Звание
    Наводлом
    +5
    Сегодня, 11:25
    Знать, мало Израилю прилетело.
    Или это обычное бахвальство?
    Кто не любит помахать кулаками после драки "да я бы!".
    1. SmollH2 Звание
      SmollH2
      +5
      Сегодня, 11:27
      Смотря, где критикующие сидят))
    2. Arzoo Звание
      Arzoo
      +5
      Сегодня, 11:34
      Как это можно назвать:
      — Обязательство о ненападении;
      — Сохранение контроля Ирана над Ормузским проливом;
      — Согласие на обогащение урана;
      — Отмена всех первичных санкций;
      — Отмена всех вторичных санкций;
      — Прекращение действия резолюций Совбеза ООН;
      — Прекращение решений Совета управляющих МАГАТЭ;
      — Выплата компенсаций Ирану;
      — Вывод американских войск из региона;
      — Прекращение боевых действий на всех фронтах, включая конфликт с «Хезболлой».;

      Только "стратегическое поражение" США и Израиля. Все.
      1. Наводлом Звание
        Наводлом
        +1
        Сегодня, 11:39
        Пока ни под одним их этих пунктов США не расписались.
      2. ulembeck Звание
        ulembeck
        0
        Сегодня, 12:52
        Ого, столько всего и бесплатно? Это просто коммунизм какой-то! wassat
    3. Silver99 Звание
      Silver99
      +2
      Сегодня, 11:42
      Иудеи везде одинаковые хоть на Украине, хоть в Израиле.... могут только подначивать и просить за них встрять, а давайте оставим Израиль один на один с Ираном и посмотрим кто кого, и пусть не намекают на ЯО, после его применения их самих просто в море смоет.
    4. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      +2
      Сегодня, 11:49
      Цитата: Наводлом
      Знать, мало Израилю прилетело.
      Или это обычное бахвальство?
      Кто не любит помахать кулаками после драки "да я бы!".


      Дело не в том что Израилю прилетело мало или не мало,ставки намного выше,дело в том что Израиль пошёл на риск,на дело которое он должен был доводить до логического завершения,исполнения своих целей наверняка,любой другой исход,кроме положительного, становился бы для Израиля катастрофой,так как Израиль живёт в значительно превышающем его численно враждебном окружении и живёт только пока показывает свою силу и пока все его боятся,в любом другом случае велик риск для существования Израиля.Так что Израиль в ситуации пан или пропал,поэтому он не может отступить от начатого конфликта с Ираном,иначе это все воспримут как поражение,как слабость со всеми вытекающими из этого последствиями, поэтому Нетаньяху всеми правдами и неправдами будет втягивать Трампа в большую войну с шиитами,чтобы показать силу Израиля и его союзников, иначе ему не жить на Ближнем Востоке.
      1. Наводлом Звание
        Наводлом
        0
        Сегодня, 12:04
        Цитата: Sky Strike fighter
        Израиль в ситуации пан или пропал

        Не могу согласиться.
        Это не в духе современного еврейства в принципе.
        И вряд ли соответствует принципам израильской политики.
        Да и в ситуации с поддержкой гегемона такая формулировка вряд ли применима.
        Если они были уверены в повторении прошлогоднего успеха, как утверждают многие, то какой же это "пан или пропал"?
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 11:29
    Трамп классически по русски эпохи " золотых 90 ых" развёл лохов на доверии .Пусть он утка ,он пошёл считать деньги .Да же я об этом писал в кометариях .Трампу верить нельзя, мне можно .Оставил один на один евреев с арабами и персами. Да и турок в засаде .
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 11:31
    . Без решительные действий полосатиков... покричать и перестанут, займутся любимым делом, начнут искать самых виноватых как у себя, так и вовне...
    . Без решительные действий полосатиков... покричать и перестанут, займутся любимым делом, начнут искать самых виноватых как у себя, так и вовне...
    1. Arzoo Звание
      Arzoo
      +3
      Сегодня, 11:36
      Нетаньяху сядет. Его ждет судьба Ольмерта
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 12:48
        Исключает такого не стоит... их дела, сами, все сами...
  4. Mouse Звание
    Mouse
    +2
    Сегодня, 11:33
    нет более жестокого, чем бывший раб....
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 11:39
    Трампу из Исламобада передали его родословную - у него род начинается из шумерских царей ,евреев ещё и в помине небыло .
  6. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +1
    Сегодня, 11:43
    цели операции не достигнуты
    судя по всему все цели достигнуты, доня отыграл на бирже все что хотел, остальное его не трогает
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 11:48
    А как шекель и биржа в Израиле отреагировали и цены на их АЗС на 2ух недельное перемирие ?Язычок оппозиция в Израиле могла бы и прикусить.
  8. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    0
    Сегодня, 11:48
    Силы перегруппируются чтобы всё равно наносить удары? Затишье перед бурей. request
  9. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    0
    Сегодня, 11:51
    Цель у США - монополия на нефтегазовые ресурсы планеты (США, Канада, Мексика, Венесуэла, Нигерия, Персидский залив включая Иран и остальные гособразования) бы диктовать свои условия в первую очередь КНР, а Израиль имеет свою цель по захвату всей своей библейско территории и как верный пёс выполняет отведённую ему США функцию по расчистке Средиземноморского побережья к портам которого по окончании войны потянутся все трубопроводы заливных монархий, что тоже на руку Израилю.
  10. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 11:56
    На сайте нет 404 ых и примкнувших к ним - не просекли тему .А как дышали, как дышали.Какой бред несли .
    1. a.s.zzz888 Звание
      a.s.zzz888
      0
      Сегодня, 12:40
      tralflot1832
      (Андрей С.)
      +3
      Сегодня, 11:56
      Новый
      На сайте нет 404 ых и примкнувших к ним - не просекли тему .А как дышали, как дышали.Какой бред несли .
      таки да, некоторые и мацой подавились... wink остатки ползают тут , пытаются умное чего то донести.))..
  11. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 12:14
    Текущая ситуация на Ближнем Востоке не устраивает Израиль, временное перемирие критикует даже израильская оппозиция. Об этом пишет пресса еврейского государства

    Израильтяне по-ходу задержали дыхание и в заду спëрло. laughing Опять разгоняют тему. laughing
    Чего за иранская оппозиция? Та, которая в США проживает? Чего они недовольства сами не выражают?
    Израильтяне долбанные подстрекатели! laughing
  12. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 12:17
    Цитата: Jacques Sekavar
    Израиль имеет свою цель по захвату всей своей библейско территории и как верный пёс выполняет отведённую ему США

    Кто ещё кому задачи ставит, подстрекает и ручками работает... Я бы тут поспорил. Как Нетаньяху Трампа (или кто там над ними) подставил, постараться надо. laughing