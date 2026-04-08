СВР РФ: Евросоюз предпринимает попытки тайной разработки ядерного оружия
Евросоюз начал тайную проработку вопроса по созданию собственного ядерного оружия для «сдерживания российской угрозы». Об этом сообщает Служба внешней разведки РФ.
СВР России получила информацию о планах ряда европейских стран обзавестись ядерным оружием. Данный вопрос обсуждается узким кругом, включая руководство Евросоюза. Всё это подается под соусом «защиты от России». На данный момент Европа только формирует собственную базу для производства ядерного оружия, а также ведется предварительная работа с населением, которое готовят к принятию политического решения об обретении собственного ядерного оружия.
Для отвлечения внимания Брюссель продолжает уверять, что надеется на ядерный зонтик США. В то же время Франция и Британия работают над объединением ядерных доктрин в общеевропейскую с созданием собственного командования ядерными силами, независимого от США.
На сегодняшний день несколько стран Европы уже обладают серьезными компетенциями в создании отдельных компонентов ядерного оружия и имеют промышленную базу для этих действий. В частности, германские специалисты в течение месяца способны получить необходимое для создания одного ядерного устройства количество оружейного плутония.
Руководства «ядерных» и остальных стран предупреждено о попытках Европы скрытно создать собственное ядерное оружие.
