СВР РФ: Евросоюз предпринимает попытки тайной разработки ядерного оружия

Евросоюз начал тайную проработку вопроса по созданию собственного ядерного оружия для «сдерживания российской угрозы». Об этом сообщает Служба внешней разведки РФ.

СВР России получила информацию о планах ряда европейских стран обзавестись ядерным оружием. Данный вопрос обсуждается узким кругом, включая руководство Евросоюза. Всё это подается под соусом «защиты от России». На данный момент Европа только формирует собственную базу для производства ядерного оружия, а также ведется предварительная работа с населением, которое готовят к принятию политического решения об обретении собственного ядерного оружия.



Для отвлечения внимания Брюссель продолжает уверять, что надеется на ядерный зонтик США. В то же время Франция и Британия работают над объединением ядерных доктрин в общеевропейскую с созданием собственного командования ядерными силами, независимого от США.

На сегодняшний день несколько стран Европы уже обладают серьезными компетенциями в создании отдельных компонентов ядерного оружия и имеют промышленную базу для этих действий. В частности, германские специалисты в течение месяца способны получить необходимое для создания одного ядерного устройства количество оружейного плутония.

Руководства «ядерных» и остальных стран предупреждено о попытках Европы скрытно создать собственное ядерное оружие.
  tralflot1832
    tralflot1832
    +5
    Сегодня, 11:51
    Санкции против стран " изгоев " - потом надо бомбить под корень .2026 - 27года будут богаты на события .
    Zoldat_A
      Zoldat_A
      +5
      Сегодня, 12:01
      Андрей, hi!
      Цитата: tralflot1832
      Санкции против стран " изгоев " - потом надо бомбить под корень .2026 - 27года будут богаты на события .
      Как я понимаю, Трамп нам подал пример того, что надо делать с теми, у кого возникает желание заиметь атомную бонбу.
      Кто там в Европе первый на очереди? А авторы 5-й статьи пусть расскажут нам - чем, в разрезе ядерного оружия, Иран отличается от Германии или кого-то другого в Европе. Тем, что "мыжнетакие"?
      Борис Сергеев
        Борис Сергеев
        0
        Сегодня, 12:54
        Как я понимаю, Трамп нам подал пример того, что надо делать с теми, у кого возникает желание заиметь атомную бонбу.
        Кто там в Европе первый на очереди


        "Нам"-это кому? Очевидно, что руководство РФ на решительные действия не способно- в Европе их дети и поместья, не ставить же их под угрозу. У вас, наверное, нет сына в Италии, а у Матвиенко есть !
    FoBoss_VM
      FoBoss_VM
      0
      Сегодня, 12:22
      Думается год 2028-2030 будет жарко богат на события ... Не позже
  Васян1971
    Васян1971
    +1
    Сегодня, 11:52
    В частности, германские специалисты в течение месяца способны получить необходимое для создания одного ядерного устройства количество оружейного плутония.

    Ну, "германские специалисты", это не "иранские специалисты", поэтому могут работать спокойно...request
  Наводлом
    Наводлом
    +1
    Сегодня, 11:53
    Какое такое "сдерживание"?
    Сколько нужно было бы зарядов, чтобы сдержать российскую угрозу, если бы она существовала для Европы?
    Сотня? Две? Три?
    И когда Европа сможет их получить?
    Через полвека?
    Это задача на перспективу.
    Европейские головы задают вектор внешней политики на десятилетия вперёд.
    И она видится им исключительно антироссийской.
    Новые витки вооружений и холодной войны.
    Сегодня решаются судьбы будущих поколений.
    Либо им быть актором политики в своих государствах, либо заложниками.
    carpenter
      carpenter
      +3
      Сегодня, 12:08
      Цитата: Наводлом
      Новые витки вооружений и холодной войны.
      Сегодня решаются судьбы будущих поколений.

      Вспомните историю Европы и населяющих ей стран. Уже 1000 лет они воюют со всеми, с кем только можно, некоторые страны лишались до 50% своего населения, как было в 30 летнюю войну. Чума не унесла столько жизней, как войны. История европейцев не учит, они рождены, чтобы умереть. И их уже замещают другие народы из Африки и Ближнего Востока.
    Zoldat_A
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 12:15
      Цитата: Наводлом
      Сколько нужно было бы зарядов, чтобы сдержать российскую угрозу, если бы она существовала для Европы?
      Сотня? Две? Три?

      Зеленский, например, согласен хотя бы на один, чтобы им по Москве жахнуть.
      Мне вот интересно - он в самом деле считает, что мы после первого же "гриба" капитулируем? И он в самом деле рассчитывает, что сумеет убежать?
      А Франция, например, тремя сотнями собралась всю Европу "зонтиком" накрыть.
      Про Дании-Голландии, с учётом их территории, разговор вести несерьёзно.
      Даже из Трибалтики кто-то что-то пискнул. Правда, о чужом, а не о своём. Как будто это их судьбу изменит...

      Собственно, про этих персонажей рассуждать с их хотелками ядерного оружия - это как "когда я стану волшебником..."

      И ещё.
      Всем этим карликам (во всех смыслах), возможно, прочистили бы мозги наши показательные испытания? Вон, "Царь-бомба" - хоть от неё в практическом плане толку столько же, сколько от Царь-пушки и Царь-колокола - а мозги, однако, буржуям, в своё время, хорошо проветрила.
  Добрый злыдень
    Добрый злыдень
    +3
    Сегодня, 11:55
    Похоже, Договор о нераспространении ЯО приказал долго жить!
  carpenter
    carpenter
    +3
    Сегодня, 12:00
    В то же время Франция и Британия работают над объединением ядерных доктрин в общеевропейскую с созданием собственного командования ядерными силами, независимого от США.
    Интересно, а сколько нужно мегатонн , чтобы Остров Британия расплавился ?
    Zyablicev43
      Zyablicev43
      +2
      Сегодня, 12:34
      Еще Черчилль,стоя у карты как-то в одном из своих выступлений,прикрыл ладонью Англию,и произнес-Англию я прикрыл орной ладонью,а сколько ладоней нужно на СССР...
  alexputnik17
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 12:02
    А где предупреждения и бомбежки францев и бритов амерами и сионистами?
    На сегодняшний день несколько стран Европы уже обладают серьезными компетенциями в создании отдельных компонентов ядерного оружия и имеют промышленную базу для этих действий

    Чего то я как то сомневаюсь, что бриты руками могут чего то ядерное собрать. Откуда компетенции? И чего и как с обогащением...и с сырьём для него...
    KCA
      KCA
      0
      Сегодня, 12:36
      А бритам и не надо собирать, они на АПЛ катают американские Трайденты с ЯБЧ
  Грац
    Грац
    +1
    Сегодня, 12:02
    нужны превентивные удары, а то ввп дождется в итоге, очень у нас нерешительное руководство
  tihon4uk
    tihon4uk
    +1
    Сегодня, 12:03
    И какие наши действия после всех этих заявлений? Нанесение удара по месту разработки и производству, а так же иничтожение всех учёных? Нет конечно, ведь вы не способны на это, трусливый импотенты!
  Александр Переволоцкий
    Александр Переволоцкий
    +1
    Сегодня, 12:10
    Им хоть ядерное, хоть нейтронное, хоть нейтринное... Вот нейронное не помешало бы. Именно нейронное, для ихнего головного мозга... Хотя, не поможет.
  AdAstra
    AdAstra
    -1
    Сегодня, 12:24
    "СВР РФ: Евросоюз предпринимает попытки тайной разработки ядерного оружия"
    А что, французы, которые явно являются самостоятельными обладателями ядерного оружия и по совместительству членами ЕС, и это все знают, даже не работая в СВР, отказываются делиться, что аж кому-то там приходится разрабатывать, да еще и тайно или что? Или это про тайны в Албании и Лихтенштейне? Странный какой-то заголовок, однако.
  tatarin1972
    tatarin1972
    0
    Сегодня, 12:32
    Чего они придумывают? Ядерное оружие в еврогадюшнике есть, Франция ядерная держава. Хотят чтобы ЯО было у немцев и бельгийцев? Крепко Донни напугал Европу. Боятся они прежде всего США чем нас. Мы всегда выполняем свои обязательства, а вот ребята за океаном нет.
  кот Краш
    кот Краш
    0
    Сегодня, 12:34
    Какой смысл в обладании ядерным оружием? Сдерживание потенциального врага. Мы что - враг Европы? Да мы им лижем всё, что надо и не надо. А они ведут себя, как сумасшедший потенциальный самоубийца, который смешивает химикаты, чтоб отравиться. Да пускай сами себе приготовят то, что хотят. Любая попытка применить ядерное оружие - и всё, конец. Должны же понимать.
  Роман_Васильевич
    Роман_Васильевич
    0
    Сегодня, 12:34
    СВР России получила информацию о планах ряда европейских стран обзавестись ядерным оружием.

    А как же Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)??
    Он же запрещает неядерным странам (таким как Германия, Польша или Италия) приобретать или производить такие вооружения...
    Хотя, учитывая раскол и разногласия среди стран ЕС, данная затея заведомо провальная
  rocket757
    rocket757
    0
    Сегодня, 12:46
    И все таки... "ядрёные аргументы", как фактор сдерживаю щий возможную агрессию со стороны кого то более сильного или очумевшего...
  Мячик
    Мячик
    0
    Сегодня, 12:46
    Европейцы понимают: скоро лавочка по распилу бюджета ЕС "Украина" закроется, вот и придумывают новые "темы". Не, а чё, зря что ли кошмарят лохов-европейцев "российской угрозой" - подготавливают европейские уши к очередной лапше.
  alexputnik17
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 13:03
    Цитата: KCA
    А бритам и не надо собирать, они на АПЛ катают американские Трайденты с ЯБЧ

    Совершенно верно. Надо бы на качество АПЛ посмотреть. И кем ЯО управляется у бритов. Как то так.