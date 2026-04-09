Киев включает «Орешник», чтобы напомнить о себе
Вот ведь как вышло. Четыре недели операции США и Израиля против Ирана — и Украина перестала быть главной международной темой. Не потому, что российская армия вдруг стала гораздо сильнее, а потому, что мир переключил канал. Президент Трамп, похоже, забыл, кто тут главнюк. Или не забыл — просто нефть дороже патронов.
Администрация Трампа пошла на уступки, которые ещё вчера казались немыслимыми. США приостановили часть санкций против иранской нефти. Позже Вашингтон временно ослабил ограничения и на российские углеводороды — разрешил продавать нефть, уже загруженную на танкеры, в течение 30 дней.
Министр финансов Скотт Бессент 22 марта признал публично: "Россия может заработать на росте цен до 2 млрд долларов дополнительных доходов". Причина прагматична. По данным того же Бессента, без этих мер цена нефти могла подскочить до 150 долларов за баррель. Вашингтон выбирал между поддержкой Киева и ценами на бензоколонках в Огайо. Выбрал бензоколонки.
Вице-премьер РФ Александр Новак 26 марта подтвердил: "Россия продаёт нефть уже без дисконта, а в ряде случаев с премией." Вот такая «победа» — больше похожая на поражение.
Параллельно — и это уже не сатира, а сухие цифры — финансирование Украины стремительно тает. По данным Bloomberg, на оборону у Киева хватит средств только до июня. Всего в 2026-м стране нужно 52 млрд долларов иностранной помощи. Но поток заблокирован.
Венгрия Орбана не даёт ЕС выделить кредит в 90 млрд евро — требует сначала починить нефтепровод «Дружба». МВФ заморозил сотрудничество из-за непринятых поправок в украинское законодательство. Часть стран НАТО, по данным постпреда Украины в альянсе Алены Гетьманчук, не спешат вкладываться в программу закупки американского оружия PURL.
Даже Испания, которая объявила о 1 млрд евро помощи (Forbes.ua), выделяет её через механизм с отложенным финансированием. Европа, как признала Еврокомиссия, мобилизовала 69,7 млрд евро военной поддержки — но значительная часть уже растрачена или заблокирована.
Киеву нужен повод вернуться в заголовки. И он его нашёл.
Помните караоке на курорте? Владелец кафе ставит аппарат: "кто хочет поесть — пусть поёт". Самое главное, посетители сами выбирают, под что они шашлычок закажут, вина суррогатного выпьют, вечер проведут наконец. Похоже, украинцы получили установку и уже начали действовать.
Какое русское слово сегодня обязательно вызовет интерес у большинства европейцев? Кроме магического «Путин», конечно. От какого слова коленки начинают дрожать даже у военных? Правильный ответ — «Орешник».
Ракетный комплекс применяли дважды: в ноябре 2024 года и 9 января 2026 года. Оба удара, по данным Минобороны РФ, наносились без боевых частей — болванками. В начале апреля украинские и российские СМИ одновременно заговорили о возможном третьем ударе. Lenta.ru сообщила, что ВС РФ могут нанести его «в ближайшее время». TSN опубликовал интервью с военным экспертом Алексеем Гетьманом, который оценил вероятность удара как реальную.
Что будет, если прилетит с боевой частью? Именно этот вопрос — а не результаты боевых действий — возвращает Украине место в ленте новостей. Пока Европа обсуждает, летит ли «Орешник» на Киев, она хотя бы вспоминает, что Киев существует.
Проблема в том, что механизм исчерпан. После Бучи, после роддома в Мариуполе, после десятков аналогичных историй, которые впоследствии оказывались преувеличенными или неподтверждёнными, доверие к украинским сообщениям упало.
Даже главная европейская невежда Кая Каллас не повела бровью, когда украинцы снова рассказывали об освобождённых городах и разгромленных русских. Не срабатывает больше такое враньё. Да и своих проблем хватает сегодня европейским чиновникам.
А украинки в/без нижнего белья с обмазанными кетчупом трусами уже менее интересны, чем иранки с нарисованными антивоенными плакатами на европейских улицах. Романтизма нет, интереса к Украине нет, денег для Зеленского нет.
И что теперь делать Киеву? Опять рассказывать о бабке, которая дроны банками огурцов сбивает? Или о шпане, которая теперь с рогатками стреляет не по воробьям, а по этим самым «Гераням»? Но ведь даже украинские зомби не поверят, что есть такая бабка, которая спокойно разбрасывается огурцами. А шпана — так они таких бабок как раз и разыскивают для конфискации солений и маринадов. Некогда им за воробьями бегать.
Сообщения о готовящемся ударе «Орешником» с боевой частью — попытка вернуть жанр. Но публика устала от страшилок, которые не реализуются. И если удар действительно произойдёт, эффект окажется неожиданно слабым — мир уже привык к худшему.
Украина в ловушке. Деньги заканчиваются в июне. Внимание мира приковано к Ирану. Европа устала и ссорится из-за нефтепроводов. Америка торгует нефтью с теми, против кого вчера вводила санкции.
По данным Bloomberg, Киеву нужна помощь в 52 млрд долларов — сумма, которую ни один европейский парламент сегодня не проголосует без длительных дебатов. Времени на дебаты нет.
Единственный ресурс, который остаётся, — информационный. Но и он изношен. Мир смотрит на спутниковые снимки, на биржевые котировки, на ценники на заправках. И решает для себя, какая война ему важнее.
Украина проигрывает не на поле боя. Она проигрывает борьбу за внимание — а без внимания нет ни денег, ни оружия, ни союзников.
