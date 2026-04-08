После удара «Гераней» загорелся НПЗ под Харьковом – пожар засекли из космоса
3 83426
Ночь на 8 апреля стала для харьковской Мерефы непростой. ВС РФ нанесли удары по целям в этом городе южнее Харькова.
Местный НПЗ, на котором в спешном порядке перегоняли нефть в дизель для украинских танков, – в огне. Завод железобетонных изделий, штамповавший пресловутые «зубы дракона» (бетонные тетраэдры), – тоже.
Железнодорожный узел, цеха по ремонту техники и производству БПЛА, пункт временной дислокации формирований – все эти объекты подверглись ударам. Примечательно, что свое время Мерефа славилась еще и базой для американских биолабораторий.
Два прилета беспилотников «Герань» по Мерефе зафиксированы ночью в 00:43 и 00:49. Над НПЗ взметнулся гигантский столб пламени. Спутники NASA зафиксировали крупные тепловые аномалии по тем же координатам, где стоит нефтеперерабатывающий завод. Возникший пожар видно за многие километры.
Но Мерефой дело не ограничилось. В пригороде Харькова уничтожена немецкая зенитная система IRIS-T. Для таких целей у «Гераней» есть особая модификация.
Черниговская область тоже не спит. За минувшие сутки украинские боевики насчитали 30 атак и 57 взрывов. В тех же Прилуках три «Герани» успешно поразили цели. Аналогичная ситуация в Мене, где также поражены объекты киевского режима.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация