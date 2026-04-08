После удара «Гераней» загорелся НПЗ под Харьковом – пожар засекли из космоса

После удара «Гераней» загорелся НПЗ под Харьковом – пожар засекли из космоса


Ночь на 8 апреля стала для харьковской Мерефы непростой. ВС РФ нанесли удары по целям в этом городе южнее Харькова.

Местный НПЗ, на котором в спешном порядке перегоняли нефть в дизель для украинских танков, – в огне. Завод железобетонных изделий, штамповавший пресловутые «зубы дракона» (бетонные тетраэдры), – тоже.

Железнодорожный узел, цеха по ремонту техники и производству БПЛА, пункт временной дислокации формирований – все эти объекты подверглись ударам. Примечательно, что свое время Мерефа славилась еще и базой для американских биолабораторий.

Два прилета беспилотников «Герань» по Мерефе зафиксированы ночью в 00:43 и 00:49. Над НПЗ взметнулся гигантский столб пламени. Спутники NASA зафиксировали крупные тепловые аномалии по тем же координатам, где стоит нефтеперерабатывающий завод. Возникший пожар видно за многие километры.

Но Мерефой дело не ограничилось. В пригороде Харькова уничтожена немецкая зенитная система IRIS-T. Для таких целей у «Гераней» есть особая модификация.

Черниговская область тоже не спит. За минувшие сутки украинские боевики насчитали 30 атак и 57 взрывов. В тех же Прилуках три «Герани» успешно поразили цели. Аналогичная ситуация в Мене, где также поражены объекты киевского режима.
  1. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    +9
    Сегодня, 11:57
    У них еще есть НПЗ? Странно. Да такие объекты вообще давно должны быть стерты с лица земли, как и все, что производит электричество и газ.
    1. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      +3
      Сегодня, 12:08
      БПЛА надо быстрее совершенствовать. Нехорошие новости.За последние полгода ВСУ вернули себе ранее перехваченное ВС РФ лидерство в «малом небе», т. е. в сегменте небольших БПЛА-камикадзе.

      На это 7 апреля обратил внимание российский журналист, руководитель АНО «Научно-производственный центр «Ушкуйник» Алексей Чадаев, который в Telegram-канале обрисовал ситуацию в новом витке технологической гонки войны дронов.Он отметил, что Украина добилась этого благодаря трем основным факторам (причинам): очередного кратного (в 2,5 раза к уровню начала зимы) роста числа применений тактических ударных беспилотников; резкого увеличения эффективной дальности (в 2,5-3 раза, чем максимальная дистанция российских серийных дронов на оптоволокне); массового использования дронов с автонаведением (работают без связи с оператором, возможно, с ИИ). ... Что происходит у нас? Мы тоже нарастили производство, но не так сильно. Однако эффективность применения падает – из «опты» (FPV-дроны на оптоволокне – Прим. ред.) долетает по целям один из 7-8, из радио – один из 50 – уточнил он.


      Нужно увеличивать радиус поражения дронов.Тут нужно быстро внедрять новые технические решения.Не стоять на месте.Отставание в этой сфере фактически равняется поражению в малом небе. Российские инженеры уменьшили блок питания для дронов без потери мощности.

      . Новый преобразователь построен на транзисторах из нитрида галлия — полупроводникового материала с шириной запрещённой зоны втрое больше, чем у кремния. Это позволяет приборам работать при повышенных напряжениях и на частотах переключения до нескольких мегагерц. В результате пассивные компоненты уменьшаются в размерах, а сам источник питания становится легче и компактнее без потери мощности.Инженеры предложили размещать на одной керамической плате как голые полупроводниковые кристаллы, так и компоненты в корпусах. Дополнительно в плату встраивается силовой трансформатор, а алгоритмы управления и расчёт рабочих режимов преобразователя составляют научную новизну проекта.


      . Специалисты Военной академии РВСН им. Петра Великого разработали новую систему сброса аккумуляторов, позволяющую увеличить дальность полёта дронов-камикадзе. Источники электропитания они предложили сделать одноразовыми.


    2. frruc Звание
      frruc
      0
      Сегодня, 12:12
      Местный НПЗ, на котором в спешном порядке перегоняли нефть в дизель для украинских танков

      Неужели. Не прошло и пяти лет как заметили.
      1. Сабуров_Александр53 Звание
        Сабуров_Александр53
        +1
        Сегодня, 12:59
        Неужели. Не прошло и пяти лет как заметили.


        А может думали скоро нам достанется, поэтому берегли? А теперь решили - "Так не доставайся же ты никому!"
        Но не стоит совсем хоронить этот завод. Судя по всем другим НПЗ или аэродромам, как и про вынос энергетики... через неделю придётся повторить.
    3. Миллер Звание
      Миллер
      +1
      Сегодня, 12:19
      Ага. Да еще и в Харькове. У нас под носом.
    4. Михаил Нашарашев Звание
      Михаил Нашарашев
      0
      Сегодня, 12:26
      Я вообще не понимаю куда мы лупили 4 года и чего нам рассказывал Конашенков.
    5. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      +4
      Сегодня, 12:29
      Действительно странно! Белгород разнесен и без света, а Харьков цел, метро работает и НПЗ не тронутый...
      Надо искать совладельцев в России!
      1. Мячик Звание
        Мячик
        0
        Сегодня, 12:40
        Белгород разнесен
        Белгород разнесен

        Белгород - "разнесён"??? Эту чушь в "Телемарафоне" тебе рассказали?
    6. james Звание
      james
      0
      Сегодня, 12:49
      Интересно бы посмотреть список владельцев, нет ли там "граждан" РФ
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 12:02
    Экипаж Ориона возращающийся на Землю - этот бабах видел ?НПЗ слишком живучи оказывается .
    1. Михаил Нашарашев Звание
      Михаил Нашарашев
      -1
      Сегодня, 12:28
      У нас и у 404 какие то разные НПЗ. Чтобы наш вывести из строя достаточно 1 или несколько попаданий. А чтобы их - надо его утюжить геранями и ракетами и еще несколько раз. Может быть какие то разные технологии используются?
      1. Мячик Звание
        Мячик
        0
        Сегодня, 12:41
        Цитата: Михаил Нашарашев
        Чтобы наш вывести из строя достаточно 1 или несколько попаданий

        Не позорься, не неси чепуху.
  3. APASUS Звание
    APASUS
    +6
    Сегодня, 12:03
    Больше всего интересует ,а нефть откуда в Харьковском НПЗ ? Неужели из США ?
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 12:13
      Цитата: APASUS
      Больше всего интересует ,а нефть откуда в Харьковском НПЗ ? Неужели из США ?

      Европа поставляет им готовую продукцию, а вот нефть "звиткиля" ?
      Хотя мы все догадываемся, воров и предателей всегда было много.
    2. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      +3
      Сегодня, 12:14
      Больше всего интересует как мы до такой жизни дошли.Вот это вот самоуспокоение, убаюкивание.Возможно даже кто то в этом заинтересован внутри страны,определенные слои общества скажем так заинтересованы в дезинформации.Проблемы внутри страны есть и их надо решать,а не самоуспокаиваться и льстить себе,говорить что всё хорошо.Вот что пишет Захар Прилепин.

      . Дроновое преимущество РФ, о котором можно было уверенно говорить всего несколько месяцев назад, утеряно.

      Все произошло очень быстро.Украина уже запускает дронов на нашу территорию больше, чем мы на её.На фронте уже соотношение их количества дронов к нашим: 60 на 40 в лучшем случае. На многих участках: 70 на 30.

      Наша страна на удивление неповоротлива, и если мы не имеем туза в рукаве - то скоро бомбить будут не Белгород и Новороссийск, а центральную Россию.Если Россия не хочет выигрывать - она будет проигрывать. Выбора «посередине», на который у нас так надеются - нет.Россия врёт самой себе. Начальнику докладывают, что всё под контролем.


      1. Михаил Нашарашев Звание
        Михаил Нашарашев
        +1
        Сегодня, 12:31
        Прилепин только проснулся? Центральную Россию уже давно бомбят. Вчера дроном семью убили с 12 летним мальчиком во Владимирской области.
        1. Sky Strike fighter Звание
          Sky Strike fighter
          0
          Сегодня, 12:37
          Ну Центральную Россию пока что не так бомбят как те же Белгород и Новороссийск, где массированные налёты сотен БПЛА уже были не единижды за одну ночь , уже норма,а никто как бы ничего и не видит и не слышит, нам говорят что туда куда попали принадлежит такому то международному консорцуму и типа и фиг с ним,ничего страшного. Все хорошо прекрасная маркиза.И я уже не уверен что кто то почешется,если такие же массированные налёты БПЛА начнутся и в Центральной России.Просто нет такой уверенности.
        2. Sky Strike fighter Звание
          Sky Strike fighter
          0
          Сегодня, 12:46
          Цитата: Михаил Нашарашев
          Прилепин только проснулся? Центральную Россию уже давно бомбят. Вчера дроном семью убили с 12 летним мальчиком во Владимирской области.


          И вот ещё какая опасность вырисовывается.

          . Судя по заявлению ряда военкоров и военных экспертов, в том числе российских, ВСУ якобы получили дроновое преимущество.
          «Противник вновь захватил «малое небо» на украинском ТВД, — рассказывает военкор Котенок. — Противник расширяет т.н. killzone, устраивая охоту на живую силу, военный, гражданский транспорт и любой объект, попадающий в его объективный контроль, как заслуживающий внимания, уже на глубине 40−50 км от ЛБС.В планах увеличить эту пресловутую зону до 100 км в нашей глубине и, на минуточку, не только в ЛДНР, но и в глубине районов «материковой» части РФ. Хотя уже сейчас охота даже на одиночный гражданский транспорт под Брянском, Курском и Белгородом уже не диковинка, а, скорее, пугающая реальность".


    3. Игнатий555 Звание
      Игнатий555
      +2
      Сегодня, 12:16
      Скорей всего наша. Мы же не ввели запрет на ее реэкспорт в Украину, ибо наша олигархия будет против и бабло у них не пахнет.
      1. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        0
        Сегодня, 12:32
        Нефть отгружает Лукойл через Румынию...
        Самое интересное, что украинцы бомбят терминал, который им же отгружает...
  4. Lako Звание
    Lako
    +5
    Сегодня, 12:18
    Работающий НПЗ, под Харьковом? На четвёртый год войны? Я ещё понимаю, где-нибудь на Западной Украине. Значит и нефть туда спокойно поставляли. Или из Одессы или по ж. д. путям с Европы. Да в принципе, я уже не удивился бы и по нефтепроводу, из России.
    1. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      +3
      Сегодня, 12:28
      Это при том что по нашим НПЗ нещадно бьют. А мы что в ответ?Сюрреализм какой то.
  5. GRIGORIY76 Звание
    GRIGORIY76
    +5
    Сегодня, 12:19
    На 5 году победоносного наступления у врага в 40 км от фронта работает НПЗ и снабжает топливом армию и промышленность. Никаким договорняком и предательством тут и не пахнет.
    «Есть в этой войне что-то странное» (с)
  6. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 12:29
    Прекрасная новость. Наши дроноводы, ракетки и лётчики большие молодцы! Берегите себя!
  7. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    0
    Сегодня, 12:30
    "Ночью ВС РФ нанесли удары по целям в Мерефе, что южнее Харькова. Этот небольшой город изобилует объектами, работающими на противника и подлежащими уничтожению: местный НПЗ, завод ЖБИ, который ведет изготовление бетонных тетраэдров ("зубы дракона"), ж/д узел, цеха по восстановлению техники и производству БПЛА. Есть там и ПВД украинских формирований. В свое время Мерефа был известен и наличием базы для биолабораторий США", — рассказал Поддубный. По этому городу даже "Смерчами" можно работать! Но...
  8. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    0
    Сегодня, 12:44
    После удара «Гераней» загорелся НПЗ под Харьковом – пожар засекли из космоса

    Это конечно полный абзац. ВСУ выносит наши НПЗ за сотни километров, а тут практически в зоне боевых действия функционирует стратегический объект. Опять чьи-то бизнес интересы.