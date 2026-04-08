Конкурент GPS: квантовая система хронометража достигла пикосекундной точности

Конкурент GPS: квантовая система хронометража достигла пикосекундной точности

Американская система спутниковой навигации GPS (Global Positioning System) вскоре может получить более чем достойного конкурента. Квантовая система синхронизации, разработанная американской Infleqtion (INFQ) и французской Safran Electronics & Defense, превзошла GPS, достигнув пикосекундной точности в ходе испытаний в реальных условиях. Подробности новейшей разработки в своей публикации раскрывает онлайн-издание военной тематики NextGenDefense.

В ходе демонстрации квантовые оптические часы Tiqker от Infleqtion были объединены с платформами синхронизации White Rabbit и SecureSync от Safran. Испытания проводились совместно с транснациональной инновационной платформой Quantum Corridor, которая связывает проекты в области квантовых технологий, искусственного интеллекта, кибербезопасности и полупроводников в Испании, Франции, Швейцарии и США.



Результат тестирования новой интегрированной системы демонстрирует уровень точности, значительно превосходящий точность спутниковых систем синхронизации, которая обычно ограничивается наносекундной точностью. В отличие от GPS и других ГНСС, которые ориентированы только на максимальную производительность, архитектура американо-французского изобретения построена таким образом, чтобы обеспечивать стабильную синхронизацию в условиях слабого, нестабильного или отсутствующего спутникового сигнала. Это должно обеспечить согласованность критически важных операций даже в условиях сбоев традиционных источников позиционирования и синхронизации.

Генеральный директор Infleqtion Мэтт Кинселла:

Устойчивая синхронизация — основа национальной безопасности, защищенной связи и инфраструктуры, на которой держится мировая экономика. Мы объединили квантовую точность с проверенными системами синхронизации, чтобы обеспечить независимость и надежность, необходимые для критически важных операций.

Современная оборонная и гражданская инфраструктура полагается на спутниковые навигационные сети для точной синхронизации времени, но эти сигналы по-прежнему уязвимы для помех. Глушение или создание помех может негативно сказаться на работе военных, финансовых и энергетических систем.

Снижая зависимость от внешних спутниковых сигналов, новая квантовая система хронометража обеспечивает более стабильную и надежную синхронизацию для критически важных операций. Теперь она доступна по всему миру для пользователей из оборонного сектора, сферы телекоммуникаций и критической инфраструктуры, заявили разработчики. В декабре 2025 года сообщалось, что решение планируют сделать доступным для использования в начале 2026 года через дистрибутивную сеть Safran.
  rocket757
    rocket757
    +1
    Сегодня, 12:39
    Сочетание точности предварительного наведения + серьёзный вычеслитель, позволяющий с высокой точностью опознать и наводить на заданную изначально или приоритетную цель... задача важная и все будут стремится иметь такие вооружения. soldier
  ism_ek
    ism_ek
    -1
    Сегодня, 12:42
    Точные переносные часы и все. Кому нужно точное время - пригодится. Простому человеку, который потерял сигнал GPS из-за глущилок - никак не поможет.
  opuonmed
    opuonmed
    0
    Сегодня, 12:43
    новая квантовая система хронометража обеспечивает более стабильную и надежную синхронизацию для критически важных операций. Теперь она доступна по всему миру для пользователей из оборонного сектора, сферы телекоммуникаций и критической инфраструктуры, заявили разработчики.
    Круто, что тут скажешь
    Sky Strike fighter
      Sky Strike fighter
      0
      Сегодня, 12:56
      Технологический уклад стремительно меняется.

      .Российский квантовый центр (РКЦ) и несколько связанных лабораторий сделали то, что ещё пять лет назад казалось чистой теорией: создали работающие фотонные квантовые чипы. ... Фотонный чип работает не на электронах, а на фотонах — частицах света. Представь разницу так: обычный процессор — это почтальон на велосипеде. Он развозит письма по узким переулкам, и чем у́же переулки, тем чаще он застревает.

      А фотонный чип — это лазерный луч, который передаёт информацию со скоростью света. Ему не нужны переулки. Ему вообще не нужны дороги.Вот что сделали в РКЦ: они научились управлять отдельными фотонами на чипе размером с ноготь. Заставлять их взаимодействовать, запутываться (да, это реальный физический термин — квантовая запутанность), хранить и передавать информацию.И самое важное — это не лабораторный фокус. Речь идёт о технологии, которую уже начали масштабировать для реального производства.


      https://dzen.ru/a/aclF0dBWh0QPhl_U

      . Российские ученые и инженеры добились значительного прорыва в области фотоники, создав и протестировав первые в стране фотонные интегральные схемы (ФИС), способные обрабатывать сигналы с шириной полосы до 22 ГГц. Эта разработка открывает новые перспективы для развития отечественных телекоммуникационных решений и, возможно, сыграет ключевую роль в обеспечении технологического суверенитета страны. Фотонные чипы, разработанные стартапом «Фистех» на базе Сколтеха, способны передавать данные со скоростью до 100 Гбит/с на одной длине волны в формате DP-QPSK. Эти достижения были подкреплены успешными испытаниями на отечественных тестовых платах, что свидетельствует о высоком потенциале для локализации технологий и уменьшении зависимости от импортных решений.


      https://dzen.ru/a/aawo4lTBn3O5KFJA
  bk316
    bk316
    0
    Сегодня, 12:43
    Александр , а можно объяснить что собственно тут написано.
    Что такое платформа синхронизации, какое это отношение имеет к GPS?
    Как вообще атомные часы (ну или квантовые) позволяют позиционироваться без опорных точек?
    balabol
      balabol
      0
      Сегодня, 13:03
      Абсолютно правильные вопросы на которые автор не ответит.
      Квантовые стандарты частоты и времени важнейшая но недостаточная часть навигационной системы.
      Система синхранизации точного времени - это отдельная система существующая например в России еще с времен СССР. По территории страны размещены узлы точного времени и они связаны различными каналами (наземными и космическими) для синхронизации. Грубо говоря стандарт дает точную секунду до минус 20-22 степени, система синхронизации позволяет синхронизировать "ноль" отсчета. Наземная система точнее космических стандартов на борту спутников, по ней корректируют космос, а тем самым и сигналы ГНСС. Идея новости в том, что на земле поставят более точные стандарты частоты и времени, свяжут их новой сктью синхронизации и тогда космическая группировка даст более точный сигнал. А также увеличит точность работы иных систем определения координат.