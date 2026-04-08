Конкурент GPS: квантовая система хронометража достигла пикосекундной точности

Американская система спутниковой навигации GPS (Global Positioning System) вскоре может получить более чем достойного конкурента. Квантовая система синхронизации, разработанная американской Infleqtion (INFQ) и французской Safran Electronics & Defense, превзошла GPS, достигнув пикосекундной точности в ходе испытаний в реальных условиях. Подробности новейшей разработки в своей публикации раскрывает онлайн-издание военной тематики NextGenDefense.В ходе демонстрации квантовые оптические часы Tiqker от Infleqtion были объединены с платформами синхронизации White Rabbit и SecureSync от Safran. Испытания проводились совместно с транснациональной инновационной платформой Quantum Corridor, которая связывает проекты в области квантовых технологий, искусственного интеллекта, кибербезопасности и полупроводников в Испании, Франции, Швейцарии и США.Результат тестирования новой интегрированной системы демонстрирует уровень точности, значительно превосходящий точность спутниковых систем синхронизации, которая обычно ограничивается наносекундной точностью. В отличие от GPS и других ГНСС, которые ориентированы только на максимальную производительность, архитектура американо-французского изобретения построена таким образом, чтобы обеспечивать стабильную синхронизацию в условиях слабого, нестабильного или отсутствующего спутникового сигнала. Это должно обеспечить согласованность критически важных операций даже в условиях сбоев традиционных источников позиционирования и синхронизации.Генеральный директор Infleqtion Мэтт Кинселла:Современная оборонная и гражданская инфраструктура полагается на спутниковые навигационные сети для точной синхронизации времени, но эти сигналы по-прежнему уязвимы для помех. Глушение или создание помех может негативно сказаться на работе военных, финансовых и энергетических систем.Снижая зависимость от внешних спутниковых сигналов, новая квантовая система хронометража обеспечивает более стабильную и надежную синхронизацию для критически важных операций. Теперь она доступна по всему миру для пользователей из оборонного сектора, сферы телекоммуникаций и критической инфраструктуры, заявили разработчики. В декабре 2025 года сообщалось, что решение планируют сделать доступным для использования в начале 2026 года через дистрибутивную сеть Safran.