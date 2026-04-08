У Израиля заканчиваются ЗУР: вероятная причина «стремления к перемирию»
1 83222
В настоящее время у Израиля осталось критически мало ракет-перехватчиков. Помимо прочего, на это указывает то, что для отражения воздушных атак ЦАХАЛ вынужден использовать запасы только что произведенных ракет. В частности, была замечена в использовании ракета-перехватчик David Sling («Праща Давида»), произведенная несколько месяцев назад — в начале текущего года.
Учитывая темпы серийного производства ЗУР, это означает, что в арсеналах Израиля, вероятнее всего, осталось лишь несколько десятков зенитных ракет. В ходе несколько затянувшегося противостояния с Ираном израильские запасы ракет-перехватчиков изрядно истощились. Таким образом, очевидно, что Израиль оказался откровенно не готов к вооруженному конфликту такой интенсивности. Судя по всему, это стало одним из решающих факторов при принятии США и Тель-Авивом решения об остановке боевых действий.
Между тем для премьер-министра Израиля Нетаньяху вопрос о нейтрализации иранской угрозы трансформировался из стратегической задачи в вопрос политического, а возможно, и физического выживания. Заявления Тель-Авива о продолжении операций на ливанском направлении являются прямым сигналом о намерении саботировать любые договоренности между Вашингтоном и Тегераном.
В свою очередь Тегеран сможет воспользоваться очередным перерывом в активных боевых действиях, чтобы по мере возможностей восполнить свои частично истощенные арсеналы баллистических ракет и БПЛА-камикадзе Shahed-136/238 и Arash-2. Кроме того, в период прекращения огня Иран может получить соответствующую военно-техническую поддержку от КНР и других союзников.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация