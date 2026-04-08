У Израиля заканчиваются ЗУР: вероятная причина «стремления к перемирию»

В настоящее время у Израиля осталось критически мало ракет-перехватчиков. Помимо прочего, на это указывает то, что для отражения воздушных атак ЦАХАЛ вынужден использовать запасы только что произведенных ракет. В частности, была замечена в использовании ракета-перехватчик David Sling («Праща Давида»), произведенная несколько месяцев назад — в начале текущего года.

Учитывая темпы серийного производства ЗУР, это означает, что в арсеналах Израиля, вероятнее всего, осталось лишь несколько десятков зенитных ракет. В ходе несколько затянувшегося противостояния с Ираном израильские запасы ракет-перехватчиков изрядно истощились. Таким образом, очевидно, что Израиль оказался откровенно не готов к вооруженному конфликту такой интенсивности. Судя по всему, это стало одним из решающих факторов при принятии США и Тель-Авивом решения об остановке боевых действий.



Между тем для премьер-министра Израиля Нетаньяху вопрос о нейтрализации иранской угрозы трансформировался из стратегической задачи в вопрос политического, а возможно, и физического выживания. Заявления Тель-Авива о продолжении операций на ливанском направлении являются прямым сигналом о намерении саботировать любые договоренности между Вашингтоном и Тегераном.

В свою очередь Тегеран сможет воспользоваться очередным перерывом в активных боевых действиях, чтобы по мере возможностей восполнить свои частично истощенные арсеналы баллистических ракет и БПЛА-камикадзе Shahed-136/238 и Arash-2. Кроме того, в период прекращения огня Иран может получить соответствующую военно-техническую поддержку от КНР и других союзников.
  rocket757
    rocket757
    Сегодня, 12:29
    За пару недель не восполнить запасец... но это их дела...
    a.s.zzz888
      a.s.zzz888
      Сегодня, 12:35
      эта исравульская босота только мирняк Палестины может кошмарить... А тут не по зубам им Иран...
      oleg-nekrasov-19
        oleg-nekrasov-19
        Сегодня, 12:41
        для этого они подписали США , но и тут что то пошло не так .... в любом случае время покажет что это за "перемирие" -для усыпления бдительности ,подготовки плацдармов для сухопутной операции или восполнения запасов вооружени и боеприпасов.
      rocket757
        rocket757
        Сегодня, 12:52
        Личное мнение... мне там на всех ровно... Но жалко мирных граждан, которым достаётся как бы не больше всех.
    KukuRuzvelt
      KukuRuzvelt
      Сегодня, 12:36
      Опять попробуют повторить, сделают ставку на свою шпионскую сеть. По факту выторговали себе 2 недели на то, чтобы подготовить новую операцию по устранению правящей верхушки, подкуп, шантаж и баломутство народных масс Ирана. Ибо очевидно, что войну с Ираном Израиль не тянет.
      rocket757
        rocket757
        Сегодня, 12:53
        Может и так... там вообще все мутно, причём в какую сторону не посмотри.
      Пупырчатый
        Пупырчатый
        Сегодня, 12:55
        Ну то есть полный вынос всего - это не тянет? ))
  ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей
    Сегодня, 12:30
    Сдается мне, что США не согласятся выдвинутые Ираном условия. Очередной хоровод, чтобы кинуть по итогу, причем будет заявляться, что переговоры проходят великолепно. За полгода сбросят цены на нефть, пополнят хранилища, произведут ракеты пво, подтянут доп силы и средства, и начнется стадия 2 с наземкой.
    Tagan
      Tagan
      Сегодня, 12:48
      Тут есть ещё один фактор. Рыжего время поджимает. Ему нужно выжать максимум за два месяца и желательно вывернуться, сохранив лицо, при неблагоприятных обстоятельствах.
      Что касается "кинуть", то эта опция у пиндocов присутствует всегда.
    rytik32
      rytik32
      Сегодня, 12:55
      Так и Ирану надо не теряться, а делать ядрёные боеголовки
  мерцание
    мерцание
    Сегодня, 12:30
    Израиля заканчиваются ЗУР

    Израиль не оправдал свое существование.
  Mouse
    Mouse
    Сегодня, 12:31
    У всех все заканчивается.... Вот только прилеты не уменьшаются.... разрушения и гибель человеческих жизней увеличивается....
  a.s.zzz888
    a.s.zzz888
    Сегодня, 12:32
    сдулись евреи фашистяры....не по зубам им Иран. А вот Ирану надо бы добивать гадину в его логове...
    Atlant83
      Atlant83
      Сегодня, 12:37
      А земли Израиля вернуть Палестине
  8_-MistVieh-_8
    8_-MistVieh-_8
    Сегодня, 12:43
    Ich finde diese Waffenruhe NICHT gut, die wird doch wieder nur genutzt, um neue Angriffe auf den Iran zu planen und zu starten.
    SmollH2
      SmollH2
      Сегодня, 12:52
      Иран не глупее других. Стоит вспомнить начало войны во время переговоров
  Не_боец
    Не_боец
    Сегодня, 12:44
    Ну и зачем Иран пошел на перемирие? Опять ждать пока Израиль ракет накопит тем или иным способом?
    SmollH2
      SmollH2
      Сегодня, 12:50
      Для пополнения своих припасов, а также например ПКРК или что-то вроде того. Перегрупировке. Да мало ли...
    Пупырчатый
      Пупырчатый
      Сегодня, 12:53
      Потому что если не заметили, у Ирана разнесли большую часть... ну всего. И начали долбать уже то, без чего трудно в принципе выживать. В самоубийственной атаке можно долго махать палкой. Вопрос что наступит после того, как запал устанешь.
  Matsur
    Matsur
    Сегодня, 12:52
    Только израилю ракеты дрберут уже через полгода и отстроиться весь мир поможет. А Ирану одному, ну может китай поможет, отстроить разрушенное. Глядишь через полгода после любого мирного соглашения и новая война начнётся. Трамп заставит своих подготовить план захвата островов и прибрежной зоны. Кто-то верит в "мир" Трампа? Вот никаких иллюзий. Я даже в удары по банковой и мостам перестал верить.
  Пупырчатый
    Пупырчатый
    Сегодня, 12:52
    О том что у Израиля заканчиваются противоракеты много и часто пишут. Только вот запасы делались в расчете на гораздо более длительные боевые действия и гораздо более сильные обстрелы
  Matsur
    Matsur
    Сегодня, 12:54
    Ооо, я то же самое написал)))