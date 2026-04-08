В Бахрейне ракета от ЗРК «Patriot» упала на жилые дома – возник пожар
США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня. Однако сегодня утром в Бахрейне – союзнике Вашингтона и базе американского Пятого флота – внезапно заработали системы ПВО.
Жители услышали сигналы тревоги. Прогремели взрывы. Начался пожар. Американская зенитная ракета «Пэтриот», запущенная по иранскому дрону, рухнула на жилые дома в Страте. Пострадавших, кроме самих зданий, нет.
Примечательно, что это не единичный случай, когда распиаренное американское оружие бьет по своим. Ранее другая ракета ПВО Бахрейна – и снова «Пэтриот» – ударила по местному нефтеперерабатывающему заводу. Причем тоже пытаясь сбить иранский дрон.
Министерство внутренних дел страны подтвердило: пожар возник после иранской атаки. Однако никто в ведомстве не комментирует тот факт, что главный ущерб инфраструктуре нанес не беспилотник, а собственный «Пэтриот».
Пока в Бахрейне тушат плоды «успешной» работы ПВО, сирены сработали в Саудовской Аравии, Кувейте и ОАЭ. Израиль заявляет, что продолжает перехватывать ракеты и наносить ответные удары. Вопрос только в одном: когда именно вступает в силу объявленное перемирие? Судя по всему, уведомление о нем получили не все.
