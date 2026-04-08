В Бахрейне ракета от ЗРК «Patriot» упала на жилые дома – возник пожар

149 2
В Бахрейне ракета от ЗРК «Patriot» упала на жилые дома – возник пожар


США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня. Однако сегодня утром в Бахрейне – союзнике Вашингтона и базе американского Пятого флота – внезапно заработали системы ПВО.



Жители услышали сигналы тревоги. Прогремели взрывы. Начался пожар. Американская зенитная ракета «Пэтриот», запущенная по иранскому дрону, рухнула на жилые дома в Страте. Пострадавших, кроме самих зданий, нет.

Примечательно, что это не единичный случай, когда распиаренное американское оружие бьет по своим. Ранее другая ракета ПВО Бахрейна – и снова «Пэтриот» – ударила по местному нефтеперерабатывающему заводу. Причем тоже пытаясь сбить иранский дрон.

Министерство внутренних дел страны подтвердило: пожар возник после иранской атаки. Однако никто в ведомстве не комментирует тот факт, что главный ущерб инфраструктуре нанес не беспилотник, а собственный «Пэтриот».

Пока в Бахрейне тушат плоды «успешной» работы ПВО, сирены сработали в Саудовской Аравии, Кувейте и ОАЭ. Израиль заявляет, что продолжает перехватывать ракеты и наносить ответные удары. Вопрос только в одном: когда именно вступает в силу объявленное перемирие? Судя по всему, уведомление о нем получили не все.
2 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  alexputnik17
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 13:00
    Американская зенитная ракета «Пэтриот», запущенная по иранскому дрону, рухнула на жилые дома в Страте. Пострадавших, кроме самих зданий, нет.

    Бумеранг, он такой. Тем более когда амеровское оружие - совершенное. laughing Почти...
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 13:04
    ❝ Бахрейне тушат плоды «успешной» работы ПВО, сирены сработали в Саудовской Аравии, Кувейте и ОАЭ. Израиль заявляет, что продолжает перехватывать ракеты и наносить ответные удары ❞ —

    — В общем «перемирие» в разгаре ...