Трамп назвал «хорошими» предложения Ирана, но не исключил возобновления войны
1 33911
Трамп допускает возобновление боевых действий на Ближнем Востоке, если США не удастся договориться с Ираном. Об этом он заявил в коротком интервью Sky News.
Трамп повторил свою мантру о «победе» над Ираном, добавив, что США добились на Ближнем Востоке всех поставленных военных целей. По его словам, это «полная победа» во всех смыслах. И условия перемирия с Ираном Белый дом устраивают, но если за две недели не будет достигнуто окончательное соглашение, то война возобновится.
Вы не знаете, в чём заключаются эти пункты. Я знаю, в чём они заключаются. Это очень хорошие пункты, и большинство из них уже полностью согласованы. Это вовсе не максималистские требования, как утверждает Иран.
На данный момент объявлено лишь временное прекращение огня, о самих переговорах США и Ирана пока официально не объявлялось. Предварительно, первый раунд может пройти в Исламабаде в эту пятницу, 10 апреля. Американскую делегацию с большой вероятностью возглавит вице-президент США Джей Ди Вэнс, иранскую — глава МИД Ирана Аббас Арагчи или другое высокопоставленное лицо.
Между тем появилась информация, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи не согласится на мирное соглашение с США, если Трамп не примет все десять условий мирного плана Тегерана.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация