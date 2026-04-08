Трамп назвал «хорошими» предложения Ирана, но не исключил возобновления войны

1 339 11
Трамп допускает возобновление боевых действий на Ближнем Востоке, если США не удастся договориться с Ираном. Об этом он заявил в коротком интервью Sky News.

Трамп повторил свою мантру о «победе» над Ираном, добавив, что США добились на Ближнем Востоке всех поставленных военных целей. По его словам, это «полная победа» во всех смыслах. И условия перемирия с Ираном Белый дом устраивают, но если за две недели не будет достигнуто окончательное соглашение, то война возобновится.



Вы не знаете, в чём заключаются эти пункты. Я знаю, в чём они заключаются. Это очень хорошие пункты, и большинство из них уже полностью согласованы. Это вовсе не максималистские требования, как утверждает Иран.

На данный момент объявлено лишь временное прекращение огня, о самих переговорах США и Ирана пока официально не объявлялось. Предварительно, первый раунд может пройти в Исламабаде в эту пятницу, 10 апреля. Американскую делегацию с большой вероятностью возглавит вице-президент США Джей Ди Вэнс, иранскую — глава МИД Ирана Аббас Арагчи или другое высокопоставленное лицо.

Между тем появилась информация, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи не согласится на мирное соглашение с США, если Трамп не примет все десять условий мирного плана Тегерана.
11 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  a.s.zzz888
    a.s.zzz888
    +1
    Сегодня, 12:42

    Трамп допускает возобновление боевых действий на Ближнем Востоке, если США не удастся договориться с Ираном.
    Пугает, походу... трампуха сгорел в Иране, как швед под Полтавой laughing
    Silver99
      Silver99
      0
      Сегодня, 12:50
      Рыжий не просто сгорел, он кинул иудеев (как обычно делает США после дела), достаточно посмотреть их крики, ему теперь или второе ухо отстрелят, или между ушей влепят 9 грамм.
      Arzoo
        Arzoo
        0
        Сегодня, 12:57
        Очень хорошие условия Ирана, очень:
        — Обязательство о ненападении;
        — Сохранение контроля Ирана над Ормузским проливом;
        — Согласие на обогащение урана;
        — Отмена всех первичных санкций;
        — Отмена всех вторичных санкций;
        — Прекращение действия резолюций Совбеза ООН;
        — Прекращение решений Совета управляющих МАГАТЭ;
        — Выплата компенсаций Ирану;
        — Вывод американских войск из региона;
        — Прекращение боевых действий на всех фронтах, включая конфликт с «Хезболлой».
      Arzoo
        Arzoo
        +1
        Сегодня, 12:59
        достаточно посмотреть их крики
        Меня улыбает как это полный провал они пытаются в перемогу одеть laughing
        vet
          vet
          0
          Сегодня, 13:08
          Меня улыбает как это полный провал они пытаются в перемогу одеть

          Еще больше "улыбает" отчаянное желание верить в "перемогу" терпящего катастрофу Ирана. у которого выбито все высшее руководство, младший Хаменеи так и не вышел из комы (и неизвестно кто руководит страной - видимо, узурпировавшие власть командиры КСИР), разрушено огромное количество промышленных предприятий и объектов инфраструктуры, и нет ни малейших перспектив в дальнейшей войне. Или - похабный мир на не слишком унизительных условиях, либо - полное разрушение всего уцелевшегоо и перехов в средневековье.
  ian
    ian
    0
    Сегодня, 12:49
    Выиграли-проиграли, согласились-не согласились, будем-не будем....
    Оба игрока взяли паузу, не переставая подавать передышку как "перемогу".

    Сдается мне, джентльмены, это была комедия.....
  alexputnik17
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 12:50
    Трамп молодец, что продолжает хамить иранцам. Чтобы и они и все во всем мире понимали, кто есть кто и не расслаблялись. laughing Скоро Трамп будет гореть не под Полтавой, а в Конгрессе. Разборки, полагаю будут покруче любого взрослого немецкого фильма. laughing
    Silver99
      Silver99
      +1
      Сегодня, 12:53
      Когда у Трампа на копчике след от ботинка 45-го размера можно и похамить и даже 10 победу записать. Истинный победитель Иран.
      SmollH2
        SmollH2
        0
        Сегодня, 13:03
        Не стоит спешить с победителями. Там еще ОАЭ нарисовались. Тоже победители
  кокосов тима
    кокосов тима
    0
    Сегодня, 12:56
    Несколько взрывов произошло на НПЗ на юге Ирана после объявления перемирия между Ираном и США, причина неизвестна, сообщило иранское агентство Mehr.
  A503
    A503
    0
    Сегодня, 13:00
    Вот С Ирана надо брать пример некоторым гражданам с красными карандашами, наваляли всем причастным и пособникам, и сразу все хвосты прижали и условия ИРИ уже приемлемыми оказались.