Трамп назвал «хорошими» предложения Ирана, но не исключил возобновления войны

Вы не знаете, в чём заключаются эти пункты. Я знаю, в чём они заключаются. Это очень хорошие пункты, и большинство из них уже полностью согласованы. Это вовсе не максималистские требования, как утверждает Иран.

Трамп допускает возобновление боевых действий на Ближнем Востоке, если США не удастся договориться с Ираном. Об этом он заявил в коротком интервью Sky News.Трамп повторил свою мантру о «победе» над Ираном, добавив, что США добились на Ближнем Востоке всех поставленных военных целей. По его словам, это «полная победа» во всех смыслах. И условия перемирия с Ираном Белый дом устраивают, но если за две недели не будет достигнуто окончательное соглашение, то война возобновится.На данный момент объявлено лишь временное прекращение огня, о самих переговорах США и Ирана пока официально не объявлялось. Предварительно, первый раунд может пройти в Исламабаде в эту пятницу, 10 апреля. Американскую делегацию с большой вероятностью возглавит вице-президент США Джей Ди Вэнс, иранскую — глава МИД Ирана Аббас Арагчи или другое высокопоставленное лицо.Между тем появилась информация, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи не согласится на мирное соглашение с США, если Трамп не примет все десять условий мирного плана Тегерана.