Ирак открыл воздушное пространство на фоне перемирия Ирана и США

Ирак открыл воздушное пространство на фоне перемирия Ирана и США


Иракское воздушное пространство снова открыто. Управление гражданской авиации страны объявило: с сегодняшнего дня аэропорты работают в штатном режиме. Транзит, взлет и посадка – по правилам.



Закрыто небо было с 28 февраля. Причина – конфликт США, Израиля и Ирана. Запрет на все рейсы – прибывающие, вылетающие, транзитные – продлевался несколько раз. Ирак оказался в эпицентре чужой войны, заплатив за нее транспортным коллапсом.

И вот – открытие. Случайно ли оно совпало с двухнедельным перемирием между Вашингтоном и Тегераном, заключенным в ночь на 8 апреля? Вряд ли. Дональд Трамп, объявив о паузе, пообещал Ближнему Востоку «золотой век». Иран, по его словам, начнет восстановление, и все заработают «большие деньги»:

Соединенные Штаты Америки помогут справиться с затором судоходства в Ормузском проливе. Нас ждет множество позитивных шагов!

Российские авиакомпании, к слову, еще в начале марта готовились наращивать количество рейсов на Ближний Восток. Похоже, время пришло.

Открытие иракского неба – первый реальный симптом затишья. Но перемирие – всего на две недели. Что будет после? Или стороны успеют привыкнуть к тишине, или «золотой век» Трампа окажется очередной декорацией.
  андрей мартов
    андрей мартов
    Сегодня, 13:02
    У американцев есть привычка наносить удары прям во время переговоров. . .надеюсь Иран не забыл об этом. . . hi