Ирак открыл воздушное пространство на фоне перемирия Ирана и США
Иракское воздушное пространство снова открыто. Управление гражданской авиации страны объявило: с сегодняшнего дня аэропорты работают в штатном режиме. Транзит, взлет и посадка – по правилам.
Закрыто небо было с 28 февраля. Причина – конфликт США, Израиля и Ирана. Запрет на все рейсы – прибывающие, вылетающие, транзитные – продлевался несколько раз. Ирак оказался в эпицентре чужой войны, заплатив за нее транспортным коллапсом.
И вот – открытие. Случайно ли оно совпало с двухнедельным перемирием между Вашингтоном и Тегераном, заключенным в ночь на 8 апреля? Вряд ли. Дональд Трамп, объявив о паузе, пообещал Ближнему Востоку «золотой век». Иран, по его словам, начнет восстановление, и все заработают «большие деньги»:
Российские авиакомпании, к слову, еще в начале марта готовились наращивать количество рейсов на Ближний Восток. Похоже, время пришло.
Открытие иракского неба – первый реальный симптом затишья. Но перемирие – всего на две недели. Что будет после? Или стороны успеют привыкнуть к тишине, или «золотой век» Трампа окажется очередной декорацией.
