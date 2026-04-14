Об опасности возрождения фашизма
Введение. Историческое определение фашизма
Первое десятилетие после самой страшной войны в истории человечества казалось, что фашизм прекратил свое существование раз и навсегда. Но, видимо, отсутствие долговременной памяти у человечества — это его бич, проклятие, насланное неведомо кем. В эйфории Победы люди считали, что после пепла советских городов и деревень, после смрадного дыма Освенцима, разрушенных Герники, Ковентри, Нанкина фашизм не имеет ни единого шанса на возрождение. Но, увы, история показала, что коричневая чума оказалась весьма живучей и крайне заразной. И в этом «большое спасибо» следует сказать тем странам, оду которым поют наши либеральные и антикоммунистические круги.
Главарь СС Генрих Гиммлер, осознавая неизбежность краха Третьего рейха, создал организацию, целью которой было спасение военных преступников от справедливой кары. И тропы «Одессы» (ODESSA от нем. Organisation der ehemaligen SS-Angehörigen — «Организация бывших членов СС») были приведены в действие. Это название, которое в исторической и популярной литературе используется для обозначения предполагаемой тайной сети, созданной в последние месяцы Второй мировой войны и сразу после её окончания. Целью этой организации было содействие бывшим членам СС и другим нацистским функционерам в бегстве из Германии, чтобы избежать суда и наказания за военные преступления. Пути бегства были хорошо известны руководству разведывательных органов США и Великобритании. Но, имея потребность в специалистах по антикоммунизму, они смотрели сквозь пальцы на хорошо организованное бегство в Южную Америку и Ближний Восток членов СС и Гестапо. Западу нужен был резерв кадров, и он его получил.
Чем же привлекателен фашизм? Особенно в тех странах, которые подверглись наиболее жестокому разграблению и уничтожению в годы Второй мировой войны? На это невозможно ответить, если не рассмотреть истоки фашизма. Фашизм, как политическая идеология и форма государственного правления, возникшая в Европе в начале XX века, наиболее ярко проявившаяся в Италии при Бенито Муссолини. Но Муссолини лишь переработал идеи некоторых английских и французских государственных деятелей и философов. А Гитлер талантливо приспособил их учения для обоснования своей власти.
И действительно! Именно английские колонизаторы впервые в истории организовали концентрационные лагеря, работу которых с успехом развили германские нацисты. Да и сама идея основания империи также была воспринята германскими промышленниками и НСДАП весьма благосклонно. Гитлер до конца своих дней мечтал об определенном союзе с Великобританией. Вероятно, именно поиск союза с ней вызвал знаменитый стоп-приказ под Дюнкерком, который позволил англичанам вывести из-под удара основную часть своих войск. Сюда же вписывается и полет Гесса. Но два фактора помешали заключению сделки: во-первых, антифашистское движение в Англии, а во-вторых, по условиям сделки Великобритания потерпела бы экономическое поражение.
Напомню читателям лишь некоторых лиц, чьи труды дали обосновательную базу фашизму. Глава британского кабинета викторианской эпохи Б. Дизраэли (лорд Биконсфилд) утверждал, что «расовый вопрос — ключ к мировой истории». И тут же писал, что «еврейская расовая замкнутость опровергает учения о равенстве людей». Об этом же писал Томас Карлайл и некоторые другие. Но ярче всех выразил суть фашизма Х. С. Чемберлен. Его главный труд «Основы ХIX века» главная нацистская газета «Volkischer Beobachter» позже назвала библией нацистского движения. И пресловутая книга Альфреда Розенберга «Миф двадцатого века» почти полностью основана на учении Чемберлена.
Так что фашизм, до его превращения в политическое движение, имел уже основательную теоретическую и практическую базы. Будет весьма уместно еще раз напомнить читателю, что те же концлагеря первыми придумали англичане, а американцы с началом войны на Тихом океане не погнушались согнать американских граждан японского происхождения в точно такие же лагеря. Я уже не говорю о холокосте индейцев, который полно и объективно описан в книге Дэвида Стэннарда «Американский холокост: Завоевание Нового Света».
Чем же характеризуется фашизм?
Вероятно, самая отличительная черта — это крайний национализм. И не важно, какая нация утверждает свое превосходство над другими. В основе лежит именно культ национальной исключительности и единства. Следом приходит уничтожение демократии. Политические свободы и права личности уступают место власти одного человека-вождя. Только он имеет право решать, кто будет жить, а кто будет умирать. Тотальный контроль и обезличивание, нивелирование личности под единый стандарт приводят к полному контролю государства над всеми сферами жизни общества: политикой, экономикой, культурой, личной жизнью граждан.
Отсюда вырастает культ лидера, в массах культивируется «светлый» образ вождя: дуче, фюрер, президент (например, Перон в Аргентине), который обладает неограниченной властью и авторитетом. Но неограниченная власть не может существовать сама по себе, без поддержки силовых структур. И тогда неизбежно на сцену выходят вооруженные силы и полиция. Культ силы во всем и везде, в обществе разгоняется пропаганда войны как естественного состояния общества. Служба в армии, СС, Гестапо, СБУ становится самой престижной. Интеллект и гуманитарные науки становятся опасными для фюрера и государства. «Когда я слышу слово интеллект, моя рука тянется к пистолету» (оригинал на немецком: «Wenn ich das Wort Kultur höre, entsichere ich meinen Browning»). Насилие становится единственным оправданным средством, которое служит мерилом нивелированной личности.
И, разумеется, везде и всюду пестуется антикоммунизм. Враждебное отношение к левым движениям, марксизму, ленинизму является краеугольным камнем любого фашистского движения. И если в первой половине двадцатого века левые движения рассматривались как союзники коммунистических партий, то выучив уроки поражения нацистской Германии и ее союзников, Запад сделал ставку на размытие самого термина «левые». Следует признать, что им это во многом удалось. Обратите внимание, как партии и движения, позиционирующие себя как национальные, правые и консервативные, ловко жонглируют самим словом «левые», включая в него все, что входит в их понимание антикоммунизма, а также то, что вызывает раздражение коренного населения. Засилье мигрантов? Виноваты леваки и новиопы. Экономика не показывает роста? Вы уже знаете ответ. И население ведется на этот нехитрый посыл.
Следует признать, что и сами коммунистические партии ведут свою пропаганду вяло и безынициативно, предпочитая сидеть в уютных креслах парламентов. А уж кому, как не им, помнить великие слова Георгия Димитрова, с помощью которых он дал классическое марксистское определение фашизма на VII конгрессе Коминтерна в 1935 году. Его формулировка до сих пор считается одной из самых точных и политически значимых:
Фашизм не скрывает своего насильственного характера, опирается на репрессии, государственный террор и подавление всех демократических свобод. Но в настоящее время он может удачно мимикрировать, выдавая желаемое за действительность. Следует помнить, что фашизм выражал и будет выражать интересы монополистической буржуазии, крупнейших банков и корпораций, стремящихся сохранить и расширить свою власть. Помните, как писал Ленин в работе «Государство и революция»?
Блестящий теоретик, он предвидел возникновение государств фашистского типа еще в 1917 году.
В целом, идеология фашизма направлена против социализма, рабочего движения и демократических преобразований. Можно смело утверждать, что фашизм — это не просто режим личной власти, а специфическая форма господства монополистического капитала, использующая массовое движение мелкой буржуазии и люмпенизированных слоёв для установления открытой диктатуры. К деятелям из этой когорты можно смело отнести и пресловутого первого президента России Бориса Ельцина, чье наследие так обожают либералы и нацистские последыши. Или кто-то до сих пор считает расстрел парламента в 1993 году актом, направленным на развитие демократии?
Актуальность проблемы в современном мире
Насколько велика опасность возрождения фашизма в современном мире, в том числе и в России? Кто-то скажет: да как такое может быть, мы же с фашизмом воевали и разгромили его? Может, господа хорошие, может. Приведу всего лишь два примера: Израиль и Украина. В первом случае уже открыто говорят о том, что всех врагов надо уничтожать, при этом слова подкрепляют делом. Желающие найти примеры геноцида Израилем других народов легко найдут их в интернете. А что касается Украины, то там открыто используется не только нацистская символика, но и сама идеология. Прежде чем перейти собственно к России, давайте посмотрим общие признаки, показывающие на то, что правительством взят курс на возрождение нацизма.
Основные признаки возрождения фашистских тенденций
Как я указывал выше, самая отличительная черта — это крайний национализм. Когда в стране нарастают проблемы, то нет лучшего средства купировать недовольство, чем найти врага. Такое сейчас происходит во многих странах, включая и мертворожденное СНГ. Найдите мне хотя бы одну страну из СНГ, за исключением Белоруссии, где бы не культивировался миф о российской оккупации? Везде, во всех учебниках пишется о русских, и только как о колонизаторах. Пропаганда национализма и расового превосходства может быть разной степени, но посыл один: виноваты русские. Во всех бедах, оптом и в розницу.
После развала СССР националистические элиты ликовали, изгоняя при этом русское население. До сих пор еще не известно количество жертв той политики, дорогу к которой проторил перманентно пьяный Ельцин со товарищи. Вот только почему-то всеобщее процветание не наступило. Русских «колонизаторов» выгнали, а проблемы не только остались, но и кратно возросли. Что-то мы не видим взрывного роста в экономике и культуре Киргизии и Таджикистана, Армении и Молдове. Что-то мне подсказывает, что виноваты в этом русские: опять не помогли, не оторвали от себя… Хотя помощь льется таким потоком, что многие города и села российской глубинки корчатся от зависти.
И тогда, при противоречии своих желаний и действительности, местные элиты ради сохранения власти и приумножения своих богатств начинают искать врага. А если его нет, то можно выдумать. Всевозможные институты памяти, при активной поддержке Запада, прививают населению чуму расового превосходства. И, надо сказать, такая вакцинация идет весьма успешно. Русская культура и язык активно вытесняются из общественной жизни. Приезжие мигранты не стесняются открыто исповедать самый агрессивный ислам, считая коренное население этаким вторым сортом. Вряд ли они читали «Майн Кампф», да это и не требуется. Если в твоею голову засадили бациллу национализма и расового превосходства, то рано или поздно другие народы станут для тебя навозом, на котором ты будешь выращивать расово чистых детей.
Крайний национализм тесно связан с возрождением идей этнического превосходства. В некоторой степени разница между расовым и этническим превосходством размыта, но все-таки необходимо рассмотреть и этот аспект.
Сторонники этой идеи выстраивают иерархическую систему, помещая «свою» этническую группу на вершину, а другие — на более низкие ступени. Превосходство может обосновываться по разным критериям. Биологический детерминизм: ложное утверждение, что интеллект, моральные качества, склонность к творчеству или агрессии заложены в генах и передаются по наследству вместе с этнической принадлежностью. Это основа научного расизма. Именно ей руководствовались испанские, португальские, бельгийские и английские колонизаторы. При этом цинично заявлялось, что главная цель рабства — это поднятие коренных народов до уровня колонизаторов.
Следом начиналось национальное чванство. Правительство и власть заявляли, что именно англичане (немцы, испанцы, украинцы и так далее) обладают культурным превосходством над другими нациями. И даже если утверждение доходит до гротеска — как это произошло с украинством, утверждающим об изобретении всего и вся исключительно украми, в том числе даже Христос объявляется ими украинцем — это нисколько их не волнует. Они хорошо выучили тезис доктора Геббельса о том, что чем чудовищнее ложь, тем легче в нее поверят. И копатели Чёрного моря с упоением убивают русских детей, женщин, стариков, потому что они недоразвитые, они не Европа. А вот носители светлых идей Гитлера и Бандеры несут в мир яркий свет добра.
В результате культура, язык, религия и традиции одной этнической группы объявляются наиболее развитыми, ценными или «цивилизованными», чем у других. Часто это сопровождается идеей о том, что «низшие» культуры неспособны к самостоятельному развитию. Ну, тут уже зависит от специфики страны и уровня ее развития.
А коли нация является сверхчеловеками, то тут вырастает «законное» право на территории, ресурсы или власть над другими народами. Но достичь этого весьма непросто. Все-таки родители стараются прививать ребенку с детства чувства гуманности и справедливости. Не все, конечно, но большинство. И тогда требуется провести процедуры дегуманизации. «Чужие» этнические группы представляются в негативном свете через создание и распространение в СМИ определенных стереотипов. Им приписываются отрицательные черты (лень, глупость, агрессивность, нечистоплотность), что психологически облегчает дискриминацию и насилие против них. В крайних формах это доходит до дегуманизации — представления другой группы как неполноценных людей или даже «недолюдей». Знакомо, не правда ли?
Все это редко остается просто теорией. Теория требует подтверждения делами. И тогда на сцену выходят кукловоды, ведущие толпу на конкретные действия. Начинается дискриминация определенных наций. Часто проводятся этнические чистки и геноцид. Причем все это идет в торжественной обстановке, начиная с факельных шествий и заканчивая ритуальными убийствами, как это было, например, в Одессе, при сожжении Дома профсоюзов. Психология толпы крайне опасна, но при этом толпой руководить очень легко. Достаточно выбить из нее коллективное «мы» и привить эгоизм «я», ради которого можно, и даже нужно, убить чужака, который не говорит с тобой на твоем языке, не совершает намаз, не кричит «москаляку на гиляку», да мало ли какие предлоги можно придумать для оправдания фашизма.
Политизация насилия и нетерпимости
Фашизм не был бы фашизмом, если бы оставался не некоем политическом уровне. Его кадры должны подпитываться ненавистью. Но если этой ненависти некуда выплеснуться, то это означает закат идеологии. И тогда фашизм сознательно расширяет свою базу путем совершения преступлений на почве национальной или иной ненависти. России повезло, что она смогла пройти по узкому лезвию в «святые» 90-е, когда она легко могла соскользнуть в разряд стран с фашистским образом правления. Я думаю, что Ельцин бы с удовольствием примерил бы на себя мундир великого вождя нации.
Я думаю, многие помнят, какое количество экстремистских группировок участвовало в политических процессах тех лет. Только уход Ельцина и временная стабилизация в экономике подорвала почву этих группировок. Но если кто-то думает, что они ушли навсегда, тот политически близорук. Капитализм всегда стремился и будет стремиться к наиболее авторитарной форме правления, дабы всякие там парламентаризм и демократия не путались под ногами в святом деле набивания своих карманов. И если невозможно добиваться своих целей открытым насилием, капитализм переходит к прямой покупке ведущих партий, которые будут надежно следить за соблюдением интересов олигархата, прикрывая это словесной мишурой о демократии. Между прочим, в мировой литературе это ярко показано в романе Оруэлла «Скотный двор».
Понимая, что одним прыжком невозможно достичь открытой диктатуры, капитализм переходит к тактике сваривания лягушки на медленном огне. И если нет противодействия этим актам, то капитализм начинает наглеть и не стесняясь переходит к желаемому. Вот, например, некий олигарх в России захотел ввести 12-часовой рабочий день. И какова реакция власти? А никакой. Олигархату дан сигнал: невозможное возможно. Пусть не сегодня и не завтра. А вот послезавтра — добро пожаловать в новый дивный мир! Кто-то скажет, что я утрирую, что фашизм в России невозможен. Дай-то Бог, чтобы это не произошло, и чтобы я оказался в этом никудышным пророком. Но если вспомнить, как начиналось расширение бандеровской идеологии на Украине, то становится совершенно не смешно. То, над чем смеялись, выросло во зверя с окровавленной мордой и распахнутой пастью, желающей разорвать все русское, подобно пресловутому Чубайсу.
Чего же добиваются олигархи на первых этапах? Для начала им надо популяризовать свои агрессивные лозунги и действия. И все это они творят под предлогом взаимопонимания и этакого общего дома. Так сказать, полное единение. Но давайте вспомним фундаментальный тезис Владимира Ленина из его классической работы «Государство и революция». Этот тезис является ключевой точкой для понимания марксистско-ленинской теории государства и классовой борьбы. И за последние сто лет он нисколько не устарел. Вот полная цитата и её контекст. В своей работе Ленин, опираясь на идеи Карла Маркса и Фридриха Энгельса, формулирует отношение правящего класса к государственной власти. Полностью мысль звучит так:
Вы можете назвать хоть один пример, где олигарх и рабочий едины? Я этого не вижу. От слова «совсем».
После того как агрессия становится обыденным явлением, назначается специальный аппарат для систематического применения насилия и для подчинения людей этому насилию, называемый государством.
Буржуазия ради сохранения своей власти не остановится ни перед чем. Она будет защищать её всеми средствами: насилием, ложью, лестью, подкупом, предательством — всем, что может оказаться пригодным в борьбе против трудящихся.
Что в этом самое важное? Ленин утверждает, что государство — это не орган примирения классов, а инструмент в руках экономически господствующего класса (в капиталистическом обществе — буржуазии) для подавления и эксплуатации угнетённого класса (пролетариата). Во-первых, это инструмент насилия: главная функция буржуазного государства — это защита частной собственности на средства производства. Эта защита осуществляется через специальный аппарат принуждения: армию, полицию, суды и тюрьмы. Во-вторых, необходимо полное отсутствие морали: ради сохранения своего экономического господства и политической власти буржуазия готова использовать любые методы. Понятие «законности» или «справедливости» в этой системе подчинено интересам правящего класса.
А сама мораль и нравственность растаптываются, принижаются, отдаются на растерзание толпе. Как было сказано в фильме Михаила Ромма «Обыкновенный фашизм»: «А думать нам не положено».
Ленин приходит к единственно правильному выводу: цель пролетарской революции состоит о том, что рабочий класс, захватив власть, должен создать своё государство (диктатуру пролетариата). Это государство будет использовать насилие для подавления сопротивления свергнутой буржуазии с целью построения бесклассового общества, после чего государство как аппарат принуждения должно «отмереть».
Таким образом, фраза «буржуазия ради сохранения своей власти не остановится ни перед чем» является для Ленина не просто обвинением, а научным законом классовой борьбы, который определяет тактику революционной партии.
Именно поэтому имя Ленина так ненавистно всем капиталистам. Именно поэтому капитализм стремится к фашизму, который позволяет им получать власть и деньги, не руководствуясь всякой там моралью, нравственностью и Богом.
Манипуляция историей и культурными ценностями
Само насилие не может надолго удерживать население в своих рамках. Рано или поздно внутренние враги заканчиваются, и требуются новые. И тогда в ход идет переписывание истории для оправдания агрессии. За примерами далеко ходить не надо. Польша, например, с ее аппетитами «Великой Польши от можа до можа». Или бандеровцы, которые заявляют свои права на Курскую, Белгородскую и Воронежскую области. Не отстает от них и Израиль, вернее, показывает пример.
Для создания прочного фундамента власть создает мифы о национальной исключительности. Примеры таких государств можно найти в предыдущем абзаце. В список этих государств можно добавить и США, которые вообще не церемонятся и заявляют о своем праве управлять миром. «У вас есть нефть? Тогда мы идем к вам».
Фашизм хорошо понимает, что его база должна быть разобщенной идеологически, но объединяться на его платформе. И потому идет кропотливая работа по подрыву традиционных ценностей, религии, уважения к другим народам. Недаром на Западе пышным цветом расцвели различные сатанинские движения, ЛГБТ и прочая мразь. А объединяет их с националистическими и неонацистскими группировками одно — оголтелый антикоммунизм.
Причины возникновения и распространения фашистских настроений
Первоочередные причины, ведущие к установлению фашистского строя, лежат в экономике. Недаром Маркс и Ленин в своих трудах все свои обоснования делали на основе экономических реалий. Когда в стране начинается социальная нестабильность и безработица, дискриминация и неравенство доходов, то недовольство народа, направляемое умелой пропагандой, начинает проникаться симпатией к фашизму. А если добавить к этому недовольство глобализацией и миграцию рабочей силы, то получается славный коктейль, позволяющий создать надежный фундамент на пути к возникновению диктатуры капитала.
К проблемам в экономике подключаются психологические причины, тесно связанные с проблемами экономическими: чувство угрозы и неопределенности, стремление к поиску сильных лидеров и четких ориентиров, эмоциональная привязанность к идеям национального величия. Плюс пропаганда, которая льется из каждого утюга, прославляющая нынешнее состояние и объясняющая все проблемы тем, что есть, к сожалению, некоторые внешние и внутренние враги, которых надо уничтожить, после чего все заживем счастливо и богато.
Довести современного человека до такого состояния помогают информационные технологии и медиапространство. В связи с этим огромную роль играют социальные сети и интернет-платформы. Содержание этих платформ жестко курируется соответствующими органами. И как только ситуация выходит из-под контроля, то есть кто-то начинает ДУМАТЬ самостоятельно, то таким платформам мгновенно перекрывают кислород. А на официальном уровне начинается распространение дезинформации и радикальных взглядов.
Разумеется, список причин намного больше, чем приведенный здесь, но даже указанные причины показывают, насколько минимальна грань между обществом демократическим, пусть даже и буржуазным, и скатыванием в пропасть фашизма.
Заключение
На вопрос, возможна ли победа радикальных группировок фашистского толка в каком-то определенном государстве, дать четкий ответ невозможно. Слишком много факторов влияет на развитие ситуации как в самом государстве, так и в окружающем его мире. Могу сказать только одно, вернее, повторить слова Юлиуса Фучика: люди, будьте бдительны!
Информация