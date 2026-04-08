В США разрабатывают «подвижные карты» для навигации в условиях отсутствия связи

В США рассматривают возможность использования «тактической подвижной карты», предназначенной для повышения ситуационной осведомленности экипажей воздушных судов в условиях отсутствия связи. «Подвижные карты», способные работать в режиме реального времени, создаются на базе модульной системы управления полетом DIU. Таким образом США ищут решение, которое помогло бы их экипажам адаптироваться к условиям современной войны.

В рамках конкурса, объявленного Подразделением оборонных инноваций, предлагается создать открытый модульный движок для выполнения различных задач (OMEN), способный работать на разных типах самолетов без необходимости модернизации платформы. Цель состоит в создании «тактической подвижной карты», которая предоставит войскам современный инструмент для выявления угроз и принятия решений в условиях отсутствия связи.



Предполагается, что система будет совместима с уже существующим оборудованием самолета, включая радиостанции, бортовые компьютеры, системы отображения информации и сенсорные подсистемы, чтобы обладать возможностью в режиме реального времени предоставлять экипажам оперативное представление о ситуации на поле боя. OMEN также призван служить основой для быстрой разработки программного обеспечения, позволяя быстрее создавать и развертывать приложения для противодействия существующим угрозам. OMEN будет поставляться с комплектом для разработки программного обеспечения, который предоставит правительству США больший контроль над системой и одновременно снизит зависимость от внешних поставщиков.
4 комментария
  Fachmann
    Fachmann
    +2
    Сегодня, 13:18
    "открытый модульный движок для выполнения различных задач (OMEN), способный работать на разных типах самолетов без необходимости модернизации платформы"
    Перечитал три раза - ничего не понял.
    Видать, - старею... recourse
    SmollH2
      SmollH2
      +3
      Сегодня, 13:26
      В таких случаях легче привлекать ИИ. Если бы журналист понимал сам, он бы написал понятнее. Но это скорее копипаста

      Это программная платформа, предназначенная для работы на различных типах устройств и форм-факторов — от бортовых компьютеров самолетов до мобильных планшетов в руках экипажа.

      Основные характеристики и задачи OMEN:
      Модульность: Система построена по принципу "подключай и работай" (plug-and-play), что позволяет быстро добавлять новые приложения, датчики и потоки данных без переработки всего ядра.
      Кроссплатформенность: Движок не привязан к конкретному оборудованию (platform-agnostic) и может функционировать на разных типах операционных систем и "железа".
      Открытая архитектура: Включает открытый SDK (набор инструментов для разработки) и опубликованные интерфейсы


      Если все еще не понятно, то надо идти по пунктам))
      Алексей Лантух
        Алексей Лантух
        +2
        Сегодня, 14:04
        В моем понимании это прибор что то типа курсопрокладчика, который на основании датчика пути и гироскопа определят местоположение на местности. Однако, при этом он не только подгружает уже данные электронной карты из своей памяти, но и сравнивает при этом опорные объекты на местности и на текущей карте уточняя местоположение. Как то так. Принцип давно известен. Нужно только создать удобный универсальный прибор.
  rocket757
    rocket757
    +2
    Сегодня, 13:49
    Современные технологии позволяют создать много чего удобного в применении...
    Глядишь, скоро создадут устройства, проектирующие голографические, объёмные картинки, карты... как в кино.