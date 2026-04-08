В США разрабатывают «подвижные карты» для навигации в условиях отсутствия связи
В США рассматривают возможность использования «тактической подвижной карты», предназначенной для повышения ситуационной осведомленности экипажей воздушных судов в условиях отсутствия связи. «Подвижные карты», способные работать в режиме реального времени, создаются на базе модульной системы управления полетом DIU. Таким образом США ищут решение, которое помогло бы их экипажам адаптироваться к условиям современной войны.
В рамках конкурса, объявленного Подразделением оборонных инноваций, предлагается создать открытый модульный движок для выполнения различных задач (OMEN), способный работать на разных типах самолетов без необходимости модернизации платформы. Цель состоит в создании «тактической подвижной карты», которая предоставит войскам современный инструмент для выявления угроз и принятия решений в условиях отсутствия связи.
Предполагается, что система будет совместима с уже существующим оборудованием самолета, включая радиостанции, бортовые компьютеры, системы отображения информации и сенсорные подсистемы, чтобы обладать возможностью в режиме реального времени предоставлять экипажам оперативное представление о ситуации на поле боя. OMEN также призван служить основой для быстрой разработки программного обеспечения, позволяя быстрее создавать и развертывать приложения для противодействия существующим угрозам. OMEN будет поставляться с комплектом для разработки программного обеспечения, который предоставит правительству США больший контроль над системой и одновременно снизит зависимость от внешних поставщиков.
