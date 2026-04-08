В США разрабатывают «подвижные карты» для навигации в условиях отсутствия связи

В США рассматривают возможность использования «тактической подвижной карты», предназначенной для повышения ситуационной осведомленности экипажей воздушных судов в условиях отсутствия связи. «Подвижные карты», способные работать в режиме реального времени, создаются на базе модульной системы управления полетом DIU. Таким образом США ищут решение, которое помогло бы их экипажам адаптироваться к условиям современной войны.В рамках конкурса, объявленного Подразделением оборонных инноваций, предлагается создать открытый модульный движок для выполнения различных задач (OMEN), способный работать на разных типах самолетов без необходимости модернизации платформы. Цель состоит в создании «тактической подвижной карты», которая предоставит войскам современный инструмент для выявления угроз и принятия решений в условиях отсутствия связи.Предполагается, что система будет совместима с уже существующим оборудованием самолета, включая радиостанции, бортовые компьютеры, системы отображения информации и сенсорные подсистемы, чтобы обладать возможностью в режиме реального времени предоставлять экипажам оперативное представление о ситуации на поле боя. OMEN также призван служить основой для быстрой разработки программного обеспечения, позволяя быстрее создавать и развертывать приложения для противодействия существующим угрозам. OMEN будет поставляться с комплектом для разработки программного обеспечения, который предоставит правительству США больший контроль над системой и одновременно снизит зависимость от внешних поставщиков.

