NYT: угрозы Трампа заставили иранских оппозиционеров пересмотреть свои взгляды
Израиль и США рассчитывали, что в результате нового нападения на Иран жители республики выйдут на массовые протесты, которые должны привести к свержению действующего режима. Такой прогноз выдал искусственный интеллект, задействованный Пентагоном для планирования военной кампании на Ближнем Востоке. Трамп неоднократно обращался к иранцам воспользоваться ситуацией и выступить за «демократию и свободу», обещая процветание стране под новым руководством.
В Иране, действительно, с конца декабря по февраль проходили масштабные протесты, не только по экономическим причинам, но и с политическими лозунгами. Однако на этот раз нейросеть крепко ошиблась в своих расчетах.
После 28 февраля, убийства верховного лидера Али Хаменеи, атаки по школе для девочек в Минабе, иранцы вышли на улицы. Но исключительно в поддержку действующего руководства и с жесткими антиизраильскими и антиамериканскими призывами. Такого ИИ предположить не мог.
Ситуация усугубилась после того, как Трамп выдвинул Тегерану ультиматум и пригрозил в случае его непринятия «уничтожить цивилизацию». Кстати, какую, не уточнил, но догадаться было несложно. Срок ультиматума истек минувшей ночью, далее последовало двухнедельное перемирие.
Как иранцы из числа тех, кто еще недавно выходил на протесты против режима аятолл, отреагировали на новые угрозы президента США, выяснила американская газета The New York Times (NYT). Выяснилось, что даже оппозиционно настроенные иранцы после угроз Трампа уничтожить их цивилизацию пересмотрели свои взгляды.
Жительница Тегерана Лили рассказала американским репортерам, что она долгое время выступала против своего правительства и сочувствовала общенациональным демонстрациям, но угрозы Трампа изменили её отношение к США и Израилю.
Другая жительница иранской столицы сообщила, что многие ее знакомые, которые ранее даже поддерживали агрессию Израиля и США, рассчитывая, что она приведет к смене режима, теперь переосмысливают свою позицию. Причина в том, что люди боятся: смена власти приведет не к улучшению, а к ухудшению жизни простых граждан.
При этом некоторые иранцы, это уже из публикаций в соцсетях, пишут, что сейчас ситуация с перемирием и грядущими прямыми переговорами зеркально напоминает события января-февраля нынешнего года. Тогда Белый дом также говорил о прекрасных мирных перспективах и о скором заключении «великой сделки» с Тегераном, но все это время ушло на наращивание группировки войск в Персидском заливе, а также на планирование операции «Эпическая Ярость».
Согласно сегодняшним данным онлайн-сервисов отслеживания движения воздушных судов, военно-транспортные самолеты ВВС США C-17A Globemaster III прибыли на Ближний Восток в течение нескольких последних часов. Фиксируется переброска из Атланты в польский Жешув транспортной авиации. Вероятнее всего, привезли ракеты для РСЗО HIMARS и истребителей F-16. В воздухе над Персидским заливом продолжают барражировать американские самолеты-заправщики и разведывательные БПЛА, а в ОАЭ экстренно перебрасывается оружие и боеприпасы.
