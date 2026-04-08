NYT: угрозы Трампа заставили иранских оппозиционеров пересмотреть свои взгляды

NYT: угрозы Трампа заставили иранских оппозиционеров пересмотреть свои взгляды

Израиль и США рассчитывали, что в результате нового нападения на Иран жители республики выйдут на массовые протесты, которые должны привести к свержению действующего режима. Такой прогноз выдал искусственный интеллект, задействованный Пентагоном для планирования военной кампании на Ближнем Востоке. Трамп неоднократно обращался к иранцам воспользоваться ситуацией и выступить за «демократию и свободу», обещая процветание стране под новым руководством.

В Иране, действительно, с конца декабря по февраль проходили масштабные протесты, не только по экономическим причинам, но и с политическими лозунгами. Однако на этот раз нейросеть крепко ошиблась в своих расчетах.



После 28 февраля, убийства верховного лидера Али Хаменеи, атаки по школе для девочек в Минабе, иранцы вышли на улицы. Но исключительно в поддержку действующего руководства и с жесткими антиизраильскими и антиамериканскими призывами. Такого ИИ предположить не мог.



Ситуация усугубилась после того, как Трамп выдвинул Тегерану ультиматум и пригрозил в случае его непринятия «уничтожить цивилизацию». Кстати, какую, не уточнил, но догадаться было несложно. Срок ультиматума истек минувшей ночью, далее последовало двухнедельное перемирие.

Как иранцы из числа тех, кто еще недавно выходил на протесты против режима аятолл, отреагировали на новые угрозы президента США, выяснила американская газета The New York Times (NYT). Выяснилось, что даже оппозиционно настроенные иранцы после угроз Трампа уничтожить их цивилизацию пересмотрели свои взгляды.

Жительница Тегерана Лили рассказала американским репортерам, что она долгое время выступала против своего правительства и сочувствовала общенациональным демонстрациям, но угрозы Трампа изменили её отношение к США и Израилю.

Первое, что пришло мне в голову: я подумала, что Трамп находится под огромным давлением и потерял рассудок. Так что теперь мы поддерживаем Иран и любое правительство, которое им управляет.

Другая жительница иранской столицы сообщила, что многие ее знакомые, которые ранее даже поддерживали агрессию Израиля и США, рассчитывая, что она приведет к смене режима, теперь переосмысливают свою позицию. Причина в том, что люди боятся: смена власти приведет не к улучшению, а к ухудшению жизни простых граждан.



При этом некоторые иранцы, это уже из публикаций в соцсетях, пишут, что сейчас ситуация с перемирием и грядущими прямыми переговорами зеркально напоминает события января-февраля нынешнего года. Тогда Белый дом также говорил о прекрасных мирных перспективах и о скором заключении «великой сделки» с Тегераном, но все это время ушло на наращивание группировки войск в Персидском заливе, а также на планирование операции «Эпическая Ярость».

Согласно сегодняшним данным онлайн-сервисов отслеживания движения воздушных судов, военно-транспортные самолеты ВВС США C-17A Globemaster III прибыли на Ближний Восток в течение нескольких последних часов. Фиксируется переброска из Атланты в польский Жешув транспортной авиации. Вероятнее всего, привезли ракеты для РСЗО HIMARS и истребителей F-16. В воздухе над Персидским заливом продолжают барражировать американские самолеты-заправщики и разведывательные БПЛА, а в ОАЭ экстренно перебрасывается оружие и боеприпасы.

  iommi
    iommi
    Сегодня, 13:33
    очередной прогрев для очередного раунда завоза бомба и ракет, посоветуются трамповские с ии и снова начнут, израиль прежде всего, отныне иран - пожизненный враг сша, все устремления ирана будут направлены на нанесение урона сша и израилю, все улыбаются и жмут руки, а за спиной второй рукой точат ножи
    Arzoo
      Arzoo
      Сегодня, 13:53
      США требуется переводить армию и флот на беспилотники ускоренными темпами. Иначе они рискуют из главной военной мощи планеты перейти в разряд отсталых. На это уйдут годы. Эта война показала неспособность американского флота решать хоть какие-то задачи в прибрежной зоне. Просто абсолютный ноль. Простое воздушное превосходство против хорошо закопанного противника не дает решающего преимущества в краткосрочной кампании. Американцам и израильтянам нужно проделать серьезнейшую работу над ошибками.
      Юра
        Юра
        Сегодня, 14:14
        Цитата: Arzoo
        Американцам и израильтянам нужно проделать серьезнейшую работу над ошибками.
        И как странам исчезнуть с карты мира (повторюсь - как странам, то есть это не о людях). laughing
        ANB
          ANB
          Сегодня, 14:17
          . как странам

          Как государствам. Так будет точнее.
          Юра
            Юра
            Сегодня, 14:25
            Цитата: ANB
            Как государствам. Так будет точнее.

            Не возражаю, согласен.
    Silver99
      Silver99
      Сегодня, 13:56
      Ирану передышка не меньше чем США нужна, остро стоит проблема медикаментов, персы даром времени терять не будут, у Трампа мало времени, держать армаду когда каждый день обходится в миллиард !!! накладно, а лезти с наземной операцией еще стремней, вот и отползет рыжий приняв большинство условий Ирана.
      Zoldat_A
        Zoldat_A
        Сегодня, 14:06
        Цитата: Silver99
        вот и отползет рыжий приняв большинство условий Ирана.

        Заметьте, победно отползёт. laughing
        Новое слово в истории войн?
        guest
          guest
          Сегодня, 14:56
          Цитата: Zoldat_A
          Заметьте, победно отползёт.

          Да никуда он не отползёт. Не пройдёт и половины периода этого так называемого "перемирия" и Израиль нанесёт какой ни будь удар по Ирану, после чего и Трамп вновь присоединится.
      gurzuf
        gurzuf
        Сегодня, 14:23
        Как показала жизнь, Ирану жизненно необходимо ЯО ,остальное второстепенно.
        guest
          guest
          Сегодня, 15:00
          Цитата: gurzuf
          Как показала жизнь, Ирану жизненно необходимо ЯО ,остальное второстепенно.

          Как показал наш же пример только наличия ЯО недостаточно. Если во главе страны стоят люди не способные не на что, а то и хуже, никакое ЯО этой стране не поможет. sad
    Егоза
      Егоза
      Сегодня, 14:22
      Цитата: iommi
      посоветуются трамповские с ии и снова начнут,

      Как в старом анекдоте. Только там "внутренний голос" подсказывал тут ИИ. результат одинаков "Как я ошибся"
  Uncle Lee
    Uncle Lee
    Сегодня, 13:38
    угрозы Трампа заставили иранских оппозиционеров пересмотреть свои взгляды
    Трамп переборщил fellow
  APASUS
    APASUS
    Сегодня, 13:39
    Читал одну интересную оппозиционерку из Ирана. В общем тетя вся в демократии и прочих свободах. НО прилетела ракета в соседний дом и все ее надутое существо , начинает задавать вопросы ,а ее то за что бомбят ? Как же так ,благодетели убивают всех подряд. Мозг начинает работать
    Zoldat_A
      Zoldat_A
      Сегодня, 14:13
      Цитата: APASUS
      етя вся в демократии и прочих свободах. НО прилетела ракета в соседний дом и все ее надутое существо , начинает задавать вопросы ,а ее то за что бомбят ?

      Сравните с "нашими" лондонскими и трибалтийскими "жителями" - та же песня. Совсем недавно Чубайс рассказывал Канаде, что он всегда был врагом Путина и "жертвой режима". Требовал снять персональные санкции.

      Персы в демократии, поскольку не стесняются "самой демократичной в мире демократии" по шее давать, больше нашего понимают - как они их там у себя ещё не перевешали? Ну, или, хотя бы, руки поотрубать...
    ian
      ian
      Сегодня, 14:17
      "А нас за шо?" - Лозунг прогрессивных и демократических людей всего мира...
      hi
  alexputnik17
    alexputnik17
    Сегодня, 13:39
    Так народ Ирана и вышел... ИИ был прав. Свободу праздновать. Пускай промежуточно. Только без амеровской "демократии". laughing
    carpenter
      carpenter
      Сегодня, 13:46
      Цитата: alexputnik17
      Только без амеровской "демократии".

      США это страна на которую никто не нападал, но её демократия, это грабить, убивать и обирать весь мир. А проще - раковая опухоль на теле земли, а ей всего лишь 250 лет.
      ANB
        ANB
        Сегодня, 14:22
        . раковая опухоль на теле земли

        И метастазы пустила уже.
        Вообще с раком или кардинально или смерть организму........
      Кмет
        Кмет
        Сегодня, 15:05
        Все верно сказано. Единственное, на что следует обратить внимание во всем этом круговороте повторяющихся событий, так это на неизменность национальной тактики и стратегии развития США: увидел, что где-то кто-то хорошо живет - пришел/приплыл/приехал, напал, убил и разделил между собой чужие богатства. С этого начиналась Америка и эти же принципы продолжают свое гордое существование через 250 лет.. А начали они с уничтожения и обмана коренных жителей америки..
  operafan
    operafan
    Сегодня, 13:41
    В Иране очень мало как таковых оппозиционеров, которые за новый единый демократический Иран. Но в Иране много разных народностей, которые выступают за свое независимое государство: азербайджанцы, луры, белуджи, арабы, курды и прочие. Они в любом случае будут против власти персов - хоть с нынешней властью, хоть с будущей новой демократической. Иран можно сравнить с СССР позднего периода.
    Миха1981
      Миха1981
      Сегодня, 13:44
      Так аятолла и президент этнические азербайджанцы, да и сепаратизм там преувеличивать не надо.
  SmollH2
    SmollH2
    Сегодня, 13:44
    С одной стороны это не Солженицыны, который сидел в тюрьме и открыто мечтал об ядерных бомбах на СССР. С другой - теперь с этими ренегатами, которые мечтали о военной экспансии против родины, теперь никто церемониться не будет. Не это ли помогло, типа перекраситься и переобуться на ходу? Думается Новодворская ни в единственном экземляре существовала...
  Младший рядовой
    Младший рядовой
    Сегодня, 13:45
    Молодец иранский народ. Смог объединиться против мирового терроризма. С такими тяжело воевать.
    Наводлом
      Наводлом
      Сегодня, 14:00
      Цитата: Младший рядовой
      Молодец иранский народ. Смог объединиться против мирового терроризма. С такими тяжело воевать.

      Сильна страна, для народа которой традиционные патриархальные ценности, наследие предков неизмеримо выше всех тех благ, что может предложить западная цивилизация.
      Ведь Telegram в Иране давно запрещён.
      Представляете, какой ужас?
      Как они могут после этого своё правительство?
      Оказывается, могут.
  Demon
    Demon
    Сегодня, 14:05
    Если вам что то предлагают и рассказывают как будет хорошо в будущем, значит хотят проверить ваши карманы на наличие ценных предметов. Вмешательство в смену власти, ведет к распаду или деградации независимости.
  Grencer81
    Grencer81
    Сегодня, 15:19
    В общем, это всего лишь перемирие,но не мир...