Силовики пресекли попытку вывоза за рубеж комплектующих к ДЭПЛ «Варшавянка»

Российские силовики пресекли попытку вывоза из страны продукции военного назначения, пожелавший заработать на этом житель Петербурга задержан. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ.Сотрудники УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с Санкт-Петербургским линейным отделом МВД на водном транспорте провели операцию по задержанию российского гражданина, предпринявшего попытку незаконного экспорта продукции военного назначения за рубеж. Как пояснили силовики, местный житель попытался продать представителю иностранного государства комплектующие для ремонта двигателя подводной лодки проекта 636.3 «Варшавянка». Какого именно государства не раскрывается.Довести свой замысел злоумышленник до конца не сумел по независящим от него причинам. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, он заключен под стражу. Проводятся дополнительные следственные и оперативные мероприятия.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»