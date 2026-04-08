Силовики пресекли попытку вывоза за рубеж комплектующих к ДЭПЛ «Варшавянка»

Российские силовики пресекли попытку вывоза из страны продукции военного назначения, пожелавший заработать на этом житель Петербурга задержан. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ.

Сотрудники УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с Санкт-Петербургским линейным отделом МВД на водном транспорте провели операцию по задержанию российского гражданина, предпринявшего попытку незаконного экспорта продукции военного назначения за рубеж. Как пояснили силовики, местный житель попытался продать представителю иностранного государства комплектующие для ремонта двигателя подводной лодки проекта 636.3 «Варшавянка». Какого именно государства не раскрывается.



Подозреваемый пытался передать представителю иностранного государства комплектующие для ремонта дизельного двигателя, являющегося составной частью дизель-генератора — главной энергетической установки подводных лодок проекта «Варшавянка».

Довести свой замысел злоумышленник до конца не сумел по независящим от него причинам. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, он заключен под стражу. Проводятся дополнительные следственные и оперативные мероприятия.

  alexputnik17
    alexputnik17
    +5
    Сегодня, 13:29
    Ст. 275 УК РФ. В полный рост. Со всеми вытекающими. Помимо того, что идиоты, как много, все-таки ещё в России живёт садомазахистов....
    красноярск
      красноярск
      +2
      Сегодня, 13:46
      Цитата: alexputnik17
      все-таки ещё в России живёт садомазахистов....

      Жажда денег и больше ничего.Во время жора пропадает инстинкт самосохранения. Вон сколько чинуш уже посадили с конфискацией, но им все неймется.
    Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53
      +5
      Сегодня, 13:50
      Меня просто рвёт от любопытства, как он вынес этот коленвал от дизеля мощностью 2500 л.с. И ещё интереснее как тащил по Невскому до порта или границы с Финляндией энту железяку?
      Или он гайку с болтом спёр в кармане с крышки цилиндра? fellow
      Ну нельзя так писать статьи не поясняя, какие могут быть секреты у дизеля, пусть даже от ПЛ, если все они делаются у нас по лицензиям или чертежам немецких заводов вывезенных в 1945 г. СССР по репарациям?
      Neptus
        Neptus
        +5
        Сегодня, 14:11
        Цитата: Сабуров_Александр53
        дизеля, пусть даже от ПЛ, если все они делаются у нас по лицензиям или чертежам немецких заводов вывезенных в 1945 г. СССР по репарациям?

        Сказки не сочиняй. Оборудование вывозилось. Дизеля в СССР появились еще до ВОВ. Т34 был первым массовым танком с дизелем.
      solar
        solar
        0
        Сегодня, 14:52
        Меня просто рвёт от любопытства...

        как определили, что он от подводной лодки. Аналогичные дизеля Д49 стоят на обычных тепловозах.
      Alexey RA
        Alexey RA
        0
        Сегодня, 15:09
        Цитата: Сабуров_Александр53
        Меня просто рвёт от любопытства, как он вынес этот коленвал от дизеля мощностью 2500 л.с. И ещё интереснее как тащил по Невскому до порта или границы с Финляндией энту железяку?


        laughing
    Zoldat_A
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 14:20
      Цитата: alexputnik17
      Ст. 275 УК РФ. В полный рост.

      Какая там, на фиг, статья?... У нас для рулящих законами до сих пор секрет, что страна ведёт войну?
      До ближайшей стенки. С трансляцией в новостях... Глядишь, хотя бы один передумает - уже эффект будет.
  Uncle Lee
    Uncle Lee
    +2
    Сегодня, 13:32
    Какого именно государства не раскрывается.

    Интересно, какого такого государства ?
    APASUS
      APASUS
      +2
      Сегодня, 13:41
      Цитата: Uncle Lee
      Интересно, какого такого государства ?

      Американского конечно же ,у них же полно Варшавянок
      Nexcom
        Nexcom
        +7
        Сегодня, 13:47
        ...которым амеры перебивают VIN, переваривают и перекрашивают... фик прикопаешься потом. yes
        ian
          ian
          +2
          Сегодня, 14:24
          Цитата: Nexcom
          ...которым амеры перебивают VIN, переваривают и перекрашивают... фик прикопаешься потом. yes

          И через китайцев нам потом продают как новые. Небитые и некрашенные. drinks
          Nexcom
            Nexcom
            +1
            Сегодня, 14:29
            Гениальный ход! laughing
            А я то думаю - когда успевают ПЛ клепать и в строй вводить? А оно вон оно как. wassat drinks
            Круговорот ПЛ в природе. laughing
          Uncle Lee
            Uncle Lee
            0
            Сегодня, 15:13
            Цитата: ian
            Небитые и некрашенные

            Полный электропакет, полный боекомплект, без пробега по России... wassat
    frruc
      frruc
      +2
      Сегодня, 14:02
      Uncle Lee
      какого такого государства ?

      Китай, Алжир. Вьетнам.
      В Польше имеется одна субмарина ORP Orzeł (291) типа 877Э «Варшавянка».
      Возможно, что еще где-то есть списанные или требующие восстановления.
  jamonchik
    jamonchik
    0
    Сегодня, 13:37
    Срок этому хитрозадому! wassat bully
  Младший рядовой
    Младший рядовой
    +2
    Сегодня, 13:40
    Комплектующие для ремонта движка подходят только для конкретного движка. Хотели санкции обойти laughing В какую страну вез и что за запчасти?
    avatar123
      avatar123
      0
      Сегодня, 14:36
      Хотели заложить взрывчатку, чтобы потом как-то передать нам для установки на пл, ну и устроить катастрофу. Да много вариантов, от средств слежения, до инсценировке аварии
  tralflot1832
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 13:40
    Смотрим ,эксплуатанты ПЛ типа " Варшавянка" . Поляки "штоле" или ещё кто то из Бывшего СЭВ ?
    Lynx2000
      Lynx2000
      +2
      Сегодня, 13:45
      В настоящее время «Палтусы» и «Варшавянки» служат во флотах Польши, Индии, Ирана, Китая, Румынии, Алжира и Вьетнама...

      2018
      https://topwar.ru/147176-podlodki-varshavjanka-inostrannaja-pressa-i-jeksportnye-kontrakty.html?ysclid=mnpxc64645136976125
    faiver
      faiver
      0
      Сегодня, 13:48
      нету, китай, въетнам и алжир......
    Младший рядовой
      Младший рядовой
      +2
      Сегодня, 14:01
      Предположу что поляки, они самые ушлые. Могли у немцев в MTU заказать, но там на 200 евро дороже.
  rocket757
    rocket757
    +2
    Сегодня, 13:46
    Воровство, жадность и прочее... вряд ли там что то ещё.
    Хотя, таких жадных сажают на крючек В ЕДА, а дальше... в общем, понятно. soldier
  Damien_C
    Damien_C
    +4
    Сегодня, 13:47
    Think the contenders for foreign state are India Poland or Romania. Unlikely to be India as they have a rotating Russian service engineering team. Romania have one which is broken down so perhaps they would be in the frame though Poland have a Kilo moored up at the moment so they cant be discounted
  Пленник
    Пленник
    +3
    Сегодня, 13:56
    Сколько же мрази внутри страны, готовая продать её?! sad Внутренний враг страшнее внешнего!
  alexputnik17
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 14:00
    Цитата: Сабуров_Александр53
    Меня просто рвёт от любопытства, как он вынес этот коленвал от дизеля мощностью 2500 л.с.
    Может все-таки чертежи...
    И как бы модернизируют же...Надо итогов суда дождаться. Сейчас оперативные действия, тайна следствия и все такое. Вот и пишут всяко, кто во что горазд. belay
    Дедок
      Дедок
      +3
      Сегодня, 14:13
      Надо итогов суда дождаться.

      все будет закрыто - это секретно...
  alexboguslavski
    alexboguslavski
    +2
    Сегодня, 14:16
    местный житель попытался продать представителю иностранного государства комплектующие для ремонта двигателя подводной лодки проекта 636.3 «Варшавянка». Какого именно государства не раскрывается.


    Лодки этого проекта за границу не поставлялись, другое дело, что у проектов 636, 636М и 636.1 силовые установки такие же на основе коломенских дизелей Д-49, а это Китай, Вьетнам и Алжир.
    На предшественницах пр. 877 дизеля Д-42, точнее 4-2ДЛ42М,
    solar
      solar
      0
      Сегодня, 14:55
      силовые установки такие же на основе коломенских дизелей Д-49, а это Китай, Вьетнам и Алжир.

      коломенские дизеля Д-49 устанавливаются на обычных тепловозах.
  alexputnik17
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 14:22
    Цитата: Дедок
    все будет закрыто - это секретно...

    По итогам приговора "резолютивка" будет "разжëвана" журналистам. Секретность может содержать описательная часть приговора.
  alexputnik17
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 14:29
    Цитата: Zoldat_A
    До ближайшей стенки. С трансляцией в новостях... Глядишь, хотя бы один передумает - уже эффект будет

    Я давно "за". Особотяжкие. Госизмена. Терроризм. Попытка свержения строя. Педофилия и прочее.
    Только Председатель КС РФ сказал, мы должны быть гуманны. ВВП согласен. Хотя предпосылок юридических нет. Мы в Совет Европы сильно вступали. Мораторий приняли. Потом вышли из ПАСЕ. Про мораторий почему то забыли.....