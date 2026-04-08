Песков: Кремль приветствует перемирие Ирана и США

1 051 17
На фоне официальной приостановки огня на Ближнем Востоке пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил:



В Кремле с удовлетворением восприняли новости о перемирии между США и Ираном.

Решение не идти дальше по пути вооруженной эскалации в России приветствуют.

Песков напомнил: Москва с самого начала конфликта на Ближнем Востоке выступала за дипломатическое решение. Теперь, когда это наконец произошло (пусть и пока на две недели), в Кремле рассчитывают на деэскалацию. В том числе на прямые контакты между американской и иранской делегациями в ближайшие дни.

При этом Москва, как ни странно, продолжает «очень высоко ценить миротворческие усилия президента США Дональда Трампа». Фраза, которая еще месяц назад звучала бы как сарказм, сегодня – официальная позиция.

Ранее Дмитрий Медведев высказался более жестко. Перемирие, по его оценке, – это победа Ирана. Но зампред Совбеза допустил и возобновление войны, если стороны не удержатся от соблазна эскалировать конфликт.

В Кремле, впрочем, смотрят шире. Песков добавил: теперь у американских переговорщиков может появиться больше возможностей урегулировать конфликт на Украине. Если Вашингтон договорился с Тегераном, почему бы не попробовать тот же подход снова?
17 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  Silver99
    Silver99
    +6
    Сегодня, 14:27
    Ну так ведите боевые действия как Иран и будет вам счастье.
    alexboguslavski
      alexboguslavski
      +5
      Сегодня, 14:30
      В Кремле, впрочем, смотрят шире. Песков добавил: теперь у американских переговорщиков может появиться больше возможностей урегулировать конфликт на Украине.


      Как же хочется лечь под Трампа. smile
  Курильщик
    Курильщик
    +7
    Сегодня, 14:28
    При этом Москва, как ни странно, продолжает «очень высоко ценить миротворческие усилия президента США Дональда Трампа». .

    Какой позор!!!
    Борис Сергеев
      Борис Сергеев
      +5
      Сегодня, 14:40
      "Москва, ценящая миротворческие усилия Трампа"- это, видимо, кремлевское руководство и РСПП, не расслышавшие в силу возрастных изменений, как буквально вчера "миротворец" объявлял о грядущем конце одной цивилизации, обещая "вогнать Иран в ад".
      Курильщик
        Курильщик
        +3
        Сегодня, 14:41
        Миротворец, который бомбит школы для девочек, причем в первый же день конфликта, когда планирование еще не загружено текучкой ... Наши кремлевские боты, хотя бы не верещали такую жуть.. так можно в миротворцы записать и Эдика из Берлина . в одном месте воюем с фашистами, в другом месте записываем их в миротворцы!!!
  vasyliy1
    vasyliy1
    +6
    Сегодня, 14:29
    "При этом Москва, как ни странно, продолжает «очень высоко ценить миротворческие усилия президента США Дональда Трампа». Фраза, которая еще месяц назад звучала бы как сарказм, сегодня – официальная позиция"

    Ну что "поздравляю", теперь у России официально сюзерен появился. Матом ругаться хочется!
    Перфильева Вера
      Перфильева Вера
      +5
      Сегодня, 14:33
      "Ну что "поздравляю", теперь у России официально сюзерен появился. Матом ругаться хочется!"

      Куда мир катится? Какой позор!
  Наводлом
    Наводлом
    +1
    Сегодня, 14:29
    Песков - это как раз тот высокий чиновник, чьё авторитетное мнение слушает с придыханием вся страна.
    Per se.
      Per se.
      +2
      Сегодня, 14:48
      Цитата: Наводлом
      чьё авторитетное мнение слушает с придыханием вся страна.
      Да, уж... Вместо того, чтобы крутиться на брифингах и пресс-конференциях, под фото на ТВ бубнит пару фраз по телефону. Гаранта по теме вообще не видно, зато, как ни вспомнить.
      Вон Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несет иногда такую «пургу», я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?» — сказал Путин.
      Зато сам Песков говорил, что озвучивает лишь то, что имеет официальную позицию, выходит, и "пургу". Очень удобно.
  Борис Сергеев
    Борис Сергеев
    +2
    Сегодня, 14:31
    Песков добавил: теперь у американских переговорщиков может появиться больше возможностей урегулировать конфликт на Украине


    Конфликт, который заварили "бившие первыми", заявлявшие тогда, чтобы третьи страны в него не вмешивались, а то столкнутся с такими последствиями..."Все необходимые решения уже приняты".

    Песков об этом ещё помнит или стыд- не дым, глаза не выест?
  APASUS
    APASUS
    +1
    Сегодня, 14:33
    В стратегическом плане у Ирана 100% победа .Только цена победы Ирана, раз в 10 больше и учитывая наличие соседа Израиля ,это только начало
    osp
      osp
      +1
      Сегодня, 14:47
      Думаю что в Иране учтут это.
      Глубже свои заводы и ракетные базы спрячут.
      Больше дронов и ракет наклепают еще.
      А так это уже вероятно элиты Израиля и стран Залива нажали на Трампа.
      Мол ну ты это, давай хоть на паузу поставь. Мы так не договаривались.
  guest
    guest
    +3
    Сегодня, 14:47
    Песков добавил: теперь у американских переговорщиков может появиться больше возможностей урегулировать конфликт на Украине.

    Кто о чём, а вшивый о бане. Так и хочется усатому пургоносцу получить похабный мир в виде очередного договорняка. sad
    Борис Сергеев
      Борис Сергеев
      +4
      Сегодня, 14:53
      Увы, не "пургоносец" это, а приказчик, озвучивающий позицию своих хозяев.
  alexputnik17
    alexputnik17
    +2
    Сегодня, 15:04
    Песков добавил: теперь у американских переговорщиков может появиться больше возможностей урегулировать конфликт на Украине.

    Он когда до народа доносить чего то начинает, я бояться начинаю....
  Fisher
    Fisher
    0
    Сегодня, 15:13
    Ура, Добби(Трамп) освободился, придет и холопов рассудит и по углам разведёт. Позорище то какое.
  carpenter
    carpenter
    0
    Сегодня, 15:19
    Песков добавил: теперь у американских переговорщиков может появиться больше возможностей урегулировать конфликт на Украине. Если Вашингтон договорился с Тегераном, почему бы не попробовать тот же подход снова?

    Более идиотского предложения от мужа Навки, я и не ожидал услышать.