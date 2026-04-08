Песков: Кремль приветствует перемирие Ирана и США

На фоне официальной приостановки огня на Ближнем Востоке пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил:Решение не идти дальше по пути вооруженной эскалации в России приветствуют.Песков напомнил: Москва с самого начала конфликта на Ближнем Востоке выступала за дипломатическое решение. Теперь, когда это наконец произошло (пусть и пока на две недели), в Кремле рассчитывают на деэскалацию. В том числе на прямые контакты между американской и иранской делегациями в ближайшие дни.При этом Москва, как ни странно, продолжает «очень высоко ценить миротворческие усилия президента США Дональда Трампа». Фраза, которая еще месяц назад звучала бы как сарказм, сегодня – официальная позиция.Ранее Дмитрий Медведев высказался более жестко. Перемирие, по его оценке, – это победа Ирана. Но зампред Совбеза допустил и возобновление войны, если стороны не удержатся от соблазна эскалировать конфликт.В Кремле, впрочем, смотрят шире. Песков добавил: теперь у американских переговорщиков может появиться больше возможностей урегулировать конфликт на Украине. Если Вашингтон договорился с Тегераном, почему бы не попробовать тот же подход снова?

